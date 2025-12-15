Новини
Румен Радев започва консултации с водещите политически сили след оставката на правителството

15 Декември, 2025 05:05, обновена 15 Декември, 2025 04:11 310 1

Първи на "Дондуков" 2 ще дойдат от първата политическа сила - ГЕРБ-СДС

Точно в 10 часа днес започват консултациите при президента, предаде NOVA. До тук се стигна след оставката на премиера Росен Желязков.

Първи на "Дондуков" 2 за консултация с президента ще дойдат от първата политическа сила - ГЕРБ-СДС. Час и половина по-късно процедурата продължава с коалиция ПП-ДБ, които бяха втори по подкрепа на последните парламентарни избори.

Все още не е ясно кога ще се проведат консултациите с останалите политически сили, за да се премине към следващата стъпка в Конституцията, но очакваме по време на разговорите да чуем и въпроси, свързани с бюджета от страна на държавния глава, както и дали виждат политическите партии възможност за съставяне на кабинет в рамките на този парламент.

След като преминат всички консултации, ще се премине и към раздаването на мандати - отново първият ще отиде при ГЕРБ-СДС, след това ПП-ДБ, а третият би отишъл при партия по избор на президента.


