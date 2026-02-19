Новини
Даниел Митов при предаването на поста: Доброто трябва да бъде надграждано, а институционалната приемственост съхранена

19 Февруари, 2026

МВР не е институция на една партия. То е стълб на държавността, коментира още бившият вътрешен министър

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес предадох ръководството на МВР на служебния министър Емил Дечев.
Пожелавам му успех. Доброто трябва да бъде надграждано, а институционалната приемственост – съхранена.
Сигурността на гражданите остава най-важният приоритет.

Това публикува на страницата си във фейсбук Даниел Митов, след като предаде поста на служебния вътрешен министър Емил Дечев.
После, пак с пост във фейсбук, Митов направи равносметка на работата си като вътрешен министър:

За мен беше изключително отговорна задача да ръководя МВР през последната една година – период, белязан от сериозни предизвикателства и измерими резултати. Вярвам, че работата на институцията трябва да се оценява през действията и постигнатото, а не през политически внушения.
Съзнавам, че една година не е достатъчна, за да бъдат решени всички натрупани проблеми. Но съм убеден, че поставихме ясна посока – повече координация, по-активно взаимодействие с партньорските служби и по-голяма устойчивост на институцията.
През тази година значително засилихме борбата с наркотрафика и наркоразпространението. Иззетите количества кокаин са в пъти повече спрямо предходни години, отчетохме сериозен ръст при канабиса, а противодействието на фентанила се превърна в ясен приоритет – от единични случаи до десетки пъти по-големи установени количества и стотици разкрити случаи. Това е резултат от повече специализирани операции, по-добра координация и активно партньорство със службите на САЩ и Великобритания.
В сферата на противодействието на контрабандата беше разкрита и разбита една от най-големите високотехнологични нелегални фабрики за цигари, с над 105 милиона къса при една операция. Общите иззети количества акцизни стоки нараснаха значително.
На границата инвестирахме в модерни технологични решения – радиолокационни системи, видеонаблюдение и антидрон защита, както и в увеличаване на човешкия ресурс. Резултатът е отчетливо намален миграционен натиск и по-ефективен контрол на външната граница.
Изразявам благодарност към всички български и международни партньорски служби, с които надградихме отношенията на доверие и професионално сътрудничество. Общите действия и обменът на информация бяха ключови за постигнатите резултати.
МВР не е институция на една партия. То е стълб на държавността. Благодаря на всички служители – полицаи, гранични полицаи, пожарникари, разследващи органи, експерти и административен състав. Постигнатото е резултат от вашия труд и отдаденост.


  • 1 Дани

    55 1 Отговор
    много измършавял ?! Де се беше покрил толкова време ?

    Коментиран от #9, #17

    21:12 19.02.2026

  • 2 ЕЙ КЪДРАВАТА

    55 0 Отговор
    "Сигурността на гражданите остава най-важният приоритет."...............Е В ТАЯ ЧАСТ НАЙ ТЕ НЕМАШЕ............!

    21:13 19.02.2026

  • 3 Ще гласувате ли?

    8 29 Отговор
    Павела Митова, депутат от ИТН във Фейсбук:

    Андрей Гюров има вицепремиер по "честни избори" Стоил Цицелков.


    Същият има 5 годишна забрана от ЕК (ЕСВД) да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори, която е изтекла в началото на годината със следните мотиви към МВнР: "Стоил наруши кодекса за поведение, който в съответствие с разпоредбите на кодекса за поведение изисква от наблюдателите „да се държат безупречно, да проявяват здрав разум и да спазват най-високо ниво на лична дискретност“."

    Коментиран от #6, #38

    21:13 19.02.2026

  • 4 жалко

    47 0 Отговор
    А аз си мислех ,че този е в ареста от преди доста време !!

    21:14 19.02.2026

  • 5 име

    11 28 Отговор
    Записвайте си как сopocоида емил дечев же потури случая Петрохан. И следете дали МВР ще гони купувачите на гласове.

    21:16 19.02.2026

  • 6 име

    13 7 Отговор

    До коментар #3 от "Ще гласувате ли?":

    Трябва да се гласува, важното е хората да гледат кабинета и да си правят сметка какви същества ще ги управляват, ако ГРОБ, ПП, сините мумии и сопола от варненското село Дръндар направят сглобка след изборите.

    21:19 19.02.2026

  • 7 Артилерист

    46 1 Отговор
    Представяте ли си капацитета Митов бил градил и заръчва на временния, дето го замества, да надграждал!!!

    21:20 19.02.2026

  • 8 Даниел Немитов

    41 0 Отговор
    Кое точно ви е доброто, че не разбрах??? Да не би това, че представихте поръчково убийство на шест човека като самоубийство? Това ли трябва да се надгражда?

    21:23 19.02.2026

  • 9 механик

    23 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дани":

    Процедури лепосукция навярно .

    21:23 19.02.2026

  • 10 Отива си подскачащият по левия тротоар

    39 0 Отговор
    Да те няма нещастен некадърник и се запиши на София прайд

    21:23 19.02.2026

  • 11 боби

    25 1 Отговор
    Ужасен ужас!

    21:25 19.02.2026

  • 12 Факти

    50 0 Отговор
    Митов се скри и 3 седмици не се показа заради Петрохан. Излезе от дупката си само за да предаде поста. Работата е ясна.

    21:32 19.02.2026

  • 13 Емигрант

    33 0 Отговор
    Ей този мизерник се измъкна и отказа да обясни кой разстреля шестте жертви в хижата и на Околчица, защото и той знае, че това не е самоубийство, а чисто убийство ! Скриха куршумите, изследваха ли ги или направо ги изхвърлиха и нищо казаха извадени ли са от главите на хората, за да се разбере от кои оръжия са изстреляни ! Всяко регистрирано огнестрелно оръжие има данни в полицията, а оръжията са в ръцете на застреляните, нали там са ги намерили уж, че са се "самоубили" ? Какво става с балистиката, куршумите да не са биле от лед и да се стопили в главите след катою не се споменава за изходни ранн ?

    21:38 19.02.2026

  • 14 факт

    31 0 Отговор
    Митов не го биваше за министър. Добре, че си тръгна. От всяко дърво свирка не става.

    Коментиран от #21

    21:39 19.02.2026

  • 15 потрес

    36 0 Отговор
    Карикатурата на снимкаат, викат й Къдравата Сю, но се казва Даниел Митов, е еманация на политическа проституция! Той надминава дори "Вечната Амбър" на политическата проституция - Пръмовата Меглена, под чиято пола се подвизаваше известно време, след като напусна ДСБ, където беше знаков костовист и основател на партията на Костов! Като изпълзя изпод полата на Пръмова, запълзя към трапезата в банкянския двор и там остана, понеже менюто много му хареса! Къдравата Сю е повече от позор, повече от срам не само за МВР, но въобще за българския политически пейзаж! Много е лошо, даже е страшно да се родиш нищожество и слузест червей! Такъв си оставаш докато се споминеш! Ха да видим сега Боко Банкянски къде ще му намери място! Той има слабост, по-скоро - перверзна слабост към полтическите номади! Вземи Бик Томов, ГЕРБачева, пардон - Сачева, и тя видна косотвистка и разбира се - Къдравата Сю! Винаги е имало нещо перверзно в Тиквата от банкя. То е сигурно от "образованиеот", което е получил в школите на СИК и ВИС!

    21:40 19.02.2026

  • 16 Не може да бъде...?!?!

    36 0 Отговор
    Къдравата Сю,излезе от нелегалност,след случаят-,,Петрохан" и най-накрая се появи на бял свят...!

    Коментиран от #31

    21:42 19.02.2026

  • 17 Ъхъ

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дани":

    СПИН или нещо подобно, от което страдат хората с тяхната сексуална ориентация!💅

    21:49 19.02.2026

  • 18 нннн

    20 0 Отговор
    Значи, новият вътрешен министър трябва да се накъдри.

    21:49 19.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пепа

    14 0 Отговор
    Кое добро , от вас та до сега …….

    21:53 19.02.2026

  • 21 Един тромпетист

    18 0 Отговор

    До коментар #14 от "факт":

    Достоен да оглави най приистижната награда пристъпник на родината

    21:53 19.02.2026

  • 22 Луд

    18 1 Отговор
    Разбрахте ли наи сетне че че Полицията ,Прокуратура и съдат трябва да са абсолютно отдалечени от политиците.При смяна на правителството тези институции не трябва да се пипат от никои ,,ВЕЛИКО НАР. СЪБРАНИЕ ОСНОВЕН ЗАКОН И КРАИ СЪС СМЕНИТЕ И ЦИВИЛНИ ГЕНЕРАЛИ.КАРДИНАЛИ,МАФИОТСКИ ШОФЬОРИ,ДА НЕ ЗАБРАВЯ И ПУНТА МАРИ.

    21:56 19.02.2026

  • 23 За цялото

    14 0 Отговор
    Си управление е ходил 16 пъти в затворите за да го уважат осъдените.къд.авата сю.

    21:58 19.02.2026

  • 24 Стамо

    13 0 Отговор
    Тоз дупчен билет би жив бре

    22:00 19.02.2026

  • 25 СССС

    18 0 Отговор
    Махнете всички пенсионери от МВР !!!

    22:05 19.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 123456

    16 0 Отговор
    Уземп ик за всички ! От известно време се чудя дали обикновен човек може да се самоубие с 3 куршума в главата - първия го изкарва през зъбите, втория през ушото и третия дет дойди !

    22:10 19.02.2026

  • 28 Хо хо хо

    13 0 Отговор
    "институционалната приемственост" ... съхранена да била му се искало на геййййтака

    22:12 19.02.2026

  • 29 Никой

    6 1 Отговор
    То това е Служебно Правителство все пак.

    22:13 19.02.2026

  • 30 къдрици

    14 0 Отговор
    Мисля,че политипеската кариера на Митоff , приключи!

    22:17 19.02.2026

  • 31 вярно

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "Не може да бъде...?!?!":

    появи се. Сдаде поста, ама ми е чудно какво ще работи от утре нататък, като не е свикнала да работи каквото и да било. Сю е кокетка и не се знае като остане без парични потоци накъде ще полети тази палавница. Във всички случаи ще проследим кариерното й развитие след получаването на обезщетение за безработица.

    22:19 19.02.2026

  • 32 Ясно е

    9 0 Отговор
    Ще мре гнидича. Вече на човек не прилича

    22:22 19.02.2026

  • 33 Спин има

    9 0 Отговор
    Най вероятно

    22:23 19.02.2026

  • 34 Даниел Митов

    10 0 Отговор
    "Живее с травестит"

    22:28 19.02.2026

  • 35 Мнение

    9 0 Отговор
    Вие не се грежехте за гражданите, а за тяхното изтребване.

    22:29 19.02.2026

  • 36 Тоя не е Митов

    7 0 Отговор
    Сменили са го някъде с друг. И тоя не може и да говори даже а само мучи

    22:30 19.02.2026

  • 37 Хи хи хи

    6 0 Отговор
    Тоя мишок е за затвора да не разтяга локуми , да каже как и защо мвр отиде след две седмици да проверява къщата на Калушев , кого чакаха да изтупа килима от доказателствата ??????

    23:30 19.02.2026

  • 38 Дааааа ще гласуваме

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ще гласувате ли?":

    срещу цялата тази чалгарска сган от корупционери и измамници ! ЩЕ ГЛАСУВАМЕ !

    23:30 19.02.2026

  • 39 Подлеца си остава подлец завинаги

    5 0 Отговор
    Както лъжеца си остава ЛЪЖЕЦ ! Това са кадрите на гербаджиите , престъпници и мошенници!!!

    23:32 19.02.2026

  • 40 Ехааааааа

    6 0 Отговор
    Митов защо те заболя внезапно главата , та не отиде във народното събрание да кажеш защо лъжеш за Петрохан ?

    23:34 19.02.2026

  • 41 Митов и главния прокурор са за затвора

    6 0 Отговор
    Митов и главния прокурор са за затвора ! Срам и позор !

    23:36 19.02.2026

  • 42 Главния убиец на момчетата от Петрохан

    5 0 Отговор
    Е тоя лисунгер които се прави на божа кравичка !

    23:40 19.02.2026

  • 43 Хи хи хи . Голям майтап !

    4 0 Отговор
    Банкята ако го включи в листите за депутати .....дали ще прескочи 4% .....???????????

    23:43 19.02.2026

  • 44 Какво

    5 0 Отговор
    Лицемерие? Сигурността на гражданите им бил най-големия приоритет?На кои граждани ,бе Митов,страхливеца?На тия ,дето им вземате имотите и ги рекетирате,влизате като у вас си?Натискате ги да ви дават показания каквито искате,заплашвате ги.Мишок толкова са некадърни служите ли те ви.Нямат нито опит,нито акъл.А и няма оня институт по криминалистика,който някога съществуваше да научат нещо.А ти си едно чучело,което няма нито характер,нито опит да си в МВР.Така ,че направихте гражданите да бягат от вас като от дявол ,че съсипвате животи.И в ареста убихте млади хора.Никой не ви вярва също като на Сарафа знаем защо.Защото сте служители на маф....

    00:20 20.02.2026

  • 45 ТОЗ

    4 0 Отговор
    СЪСЕЛ СЕ ПОЯВИ

    02:17 20.02.2026

  • 46 Но злото трябва да се изкоренява

    3 0 Отговор
    Първото нещо е да се отрезвят наглите бездарници,че се взеха за богове.
    Народния съд отрезви дядовците им и доведе до възраждане.

    02:52 20.02.2026

  • 47 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    ... ДАНИЕЛ НА ЕМИЛ ---АБСОЛЮТНО ПЕД ....И ИМЕНА ---КЪДЕ СА КРРРУМ ;АССПАРРУУХХХ И ПЕНКО !?!?!!??22

    13:58 20.02.2026

  • 48 Сюзан ще ми липсваш

    0 0 Отговор
    Геския терор на всъде и по всяко време ме надървяше

    16:04 20.02.2026

