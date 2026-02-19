Даниел Митов при предаването на поста: Доброто трябва да бъде надграждано, а институционалната приемственост съхранена

Днес предадох ръководството на МВР на служебния министър Емил Дечев.
Пожелавам му успех. Доброто трябва да бъде надграждано, а институционалната приемственост – съхранена.
Сигурността на гражданите остава най-важният приоритет.
Това публикува на страницата си във фейсбук Даниел Митов, след като предаде поста на служебния вътрешен министър Емил Дечев.
После, пак с пост във фейсбук, Митов направи равносметка на работата си като вътрешен министър:
За мен беше изключително отговорна задача да ръководя МВР през последната една година – период, белязан от сериозни предизвикателства и измерими резултати. Вярвам, че работата на институцията трябва да се оценява през действията и постигнатото, а не през политически внушения.
Съзнавам, че една година не е достатъчна, за да бъдат решени всички натрупани проблеми. Но съм убеден, че поставихме ясна посока – повече координация, по-активно взаимодействие с партньорските служби и по-голяма устойчивост на институцията.
През тази година значително засилихме борбата с наркотрафика и наркоразпространението. Иззетите количества кокаин са в пъти повече спрямо предходни години, отчетохме сериозен ръст при канабиса, а противодействието на фентанила се превърна в ясен приоритет – от единични случаи до десетки пъти по-големи установени количества и стотици разкрити случаи. Това е резултат от повече специализирани операции, по-добра координация и активно партньорство със службите на САЩ и Великобритания.
В сферата на противодействието на контрабандата беше разкрита и разбита една от най-големите високотехнологични нелегални фабрики за цигари, с над 105 милиона къса при една операция. Общите иззети количества акцизни стоки нараснаха значително.
На границата инвестирахме в модерни технологични решения – радиолокационни системи, видеонаблюдение и антидрон защита, както и в увеличаване на човешкия ресурс. Резултатът е отчетливо намален миграционен натиск и по-ефективен контрол на външната граница.
Изразявам благодарност към всички български и международни партньорски служби, с които надградихме отношенията на доверие и професионално сътрудничество. Общите действия и обменът на информация бяха ключови за постигнатите резултати.
МВР не е институция на една партия. То е стълб на държавността. Благодаря на всички служители – полицаи, гранични полицаи, пожарникари, разследващи органи, експерти и административен състав. Постигнатото е резултат от вашия труд и отдаденост.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дани
Коментиран от #9, #17
21:12 19.02.2026
2 ЕЙ КЪДРАВАТА
21:13 19.02.2026
3 Ще гласувате ли?
Андрей Гюров има вицепремиер по "честни избори" Стоил Цицелков.
Същият има 5 годишна забрана от ЕК (ЕСВД) да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори, която е изтекла в началото на годината със следните мотиви към МВнР: "Стоил наруши кодекса за поведение, който в съответствие с разпоредбите на кодекса за поведение изисква от наблюдателите „да се държат безупречно, да проявяват здрав разум и да спазват най-високо ниво на лична дискретност“."
Коментиран от #6, #38
21:13 19.02.2026
4 жалко
21:14 19.02.2026
5 име
21:16 19.02.2026
6 име
До коментар #3 от "Ще гласувате ли?":Трябва да се гласува, важното е хората да гледат кабинета и да си правят сметка какви същества ще ги управляват, ако ГРОБ, ПП, сините мумии и сопола от варненското село Дръндар направят сглобка след изборите.
21:19 19.02.2026
7 Артилерист
21:20 19.02.2026
8 Даниел Немитов
21:23 19.02.2026
9 механик
До коментар #1 от "Дани":Процедури лепосукция навярно .
21:23 19.02.2026
10 Отива си подскачащият по левия тротоар
21:23 19.02.2026
11 боби
21:25 19.02.2026
12 Факти
21:32 19.02.2026
13 Емигрант
21:38 19.02.2026
14 факт
Коментиран от #21
21:39 19.02.2026
15 потрес
21:40 19.02.2026
16 Не може да бъде...?!?!
Коментиран от #31
21:42 19.02.2026
17 Ъхъ
До коментар #1 от "Дани":СПИН или нещо подобно, от което страдат хората с тяхната сексуална ориентация!💅
21:49 19.02.2026
18 нннн
21:49 19.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пепа
21:53 19.02.2026
21 Един тромпетист
До коментар #14 от "факт":Достоен да оглави най приистижната награда пристъпник на родината
21:53 19.02.2026
22 Луд
21:56 19.02.2026
23 За цялото
21:58 19.02.2026
24 Стамо
22:00 19.02.2026
25 СССС
22:05 19.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 123456
22:10 19.02.2026
28 Хо хо хо
22:12 19.02.2026
29 Никой
22:13 19.02.2026
30 къдрици
22:17 19.02.2026
31 вярно
До коментар #16 от "Не може да бъде...?!?!":появи се. Сдаде поста, ама ми е чудно какво ще работи от утре нататък, като не е свикнала да работи каквото и да било. Сю е кокетка и не се знае като остане без парични потоци накъде ще полети тази палавница. Във всички случаи ще проследим кариерното й развитие след получаването на обезщетение за безработица.
22:19 19.02.2026
32 Ясно е
22:22 19.02.2026
33 Спин има
22:23 19.02.2026
34 Даниел Митов
22:28 19.02.2026
35 Мнение
22:29 19.02.2026
36 Тоя не е Митов
22:30 19.02.2026
37 Хи хи хи
23:30 19.02.2026
38 Дааааа ще гласуваме
До коментар #3 от "Ще гласувате ли?":срещу цялата тази чалгарска сган от корупционери и измамници ! ЩЕ ГЛАСУВАМЕ !
23:30 19.02.2026
39 Подлеца си остава подлец завинаги
23:32 19.02.2026
40 Ехааааааа
23:34 19.02.2026
41 Митов и главния прокурор са за затвора
23:36 19.02.2026
42 Главния убиец на момчетата от Петрохан
23:40 19.02.2026
43 Хи хи хи . Голям майтап !
23:43 19.02.2026
44 Какво
00:20 20.02.2026
45 ТОЗ
02:17 20.02.2026
46 Но злото трябва да се изкоренява
Народния съд отрезви дядовците им и доведе до възраждане.
02:52 20.02.2026
47 ПЕНКО
13:58 20.02.2026
48 Сюзан ще ми липсваш
16:04 20.02.2026