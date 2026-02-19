Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новият министър на транспорта: Ще работя за повишаване на доверието в институцията

19 Февруари, 2026 22:33 1 089 10

От своя страна Гроздан Караджов заяви, че предава подредена система и започнати ключови реформи, като изрази надежда новото ръководство да продължи работата по тях.

Снимка: МТС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов официално пое ръководството на министерството от Гроздан Караджов. „Ще работя за повишаване на доверието в институцията и ускоряване на работата на всички нива“, заяви министър Исмаилов при приемането на поста, цитиран от пресцентъра на ведомството.
„Провеждането на честни и прозрачни избори е основен ангажимент на правителството и наша задача в следващите месеци“, подчерта министър Исмаилов.
По думите му предстои извършване на цялостен анализ на дейността на Министерството на транспорта и съобщенията, с цел ускоряване на работата. „Ще работя за постигане на честна и прозрачна администрация с висок капацитет, която служи в интерес на гражданите при разходване на публичните средства“, заяви още Корман Исмаилов.
От своя страна Гроздан Караджов заяви, че предава подредена система и започнати ключови реформи, като изрази надежда новото ръководство да продължи работата по тях.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тодор Колев

    6 0 Отговор
    Че работим в транспорта да си платим курорта...

    22:40 19.02.2026

  • 2 Даа!

    5 0 Отговор
    Пробвай да уредиш една концесия на целия градски транспорт,със все трамвай и автобуси.Като предшественика смогна със БДЖ пътнически превози. Да се возят чифто ко питните,в лукс( като цена).

    22:43 19.02.2026

  • 3 име

    8 3 Отговор
    Съвсем сериозно питам, тоя какво общо има с транспорта, освен евентуаално книжката Б категория?

    22:50 19.02.2026

  • 4 ООрана държава

    6 1 Отговор
    Зулусите я разграбиха и разпродадоха

    22:50 19.02.2026

  • 5 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Толкова лозунги и по времето на Тошо не са помествани в статии на Работническо дело

    22:51 19.02.2026

  • 6 Ще,ще

    6 1 Отговор
    Ще,ще,ще,37 години българофоби ни е,аха майката.

    23:40 19.02.2026

  • 7 Още Едно Ж.Голословно !

    4 1 Отговор
    Политическо НИЩО !

    На Хоризонта !

    Той не казва !

    Какъв Транспорт Ще Изгради !

    А че Щял !

    Да Работи !

    Също като затворниците !

    В Щатски Затвор !

    Щял Да Преобръща Кюмура !

    23:43 19.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гражданин.

    2 2 Отговор
    Аман от гаджали.

    04:25 20.02.2026

  • 10 Боруна Лом

    1 1 Отговор
    ЯВНО КУКЛОВОДА Е ЕДИН!ЖАЛКО ЗА НАРОДА! ТРЯБВАШЕ ЕДИН ИСТИНСКИ РИМЛЯНИН ДА СТАНЕ МИНИСТЪР!МНООГО ДЖИЛЕЗО БРАТ У ТОВА,,БДЖ,,

    06:49 20.02.2026

