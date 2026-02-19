Служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов официално пое ръководството на министерството от Гроздан Караджов. „Ще работя за повишаване на доверието в институцията и ускоряване на работата на всички нива“, заяви министър Исмаилов при приемането на поста, цитиран от пресцентъра на ведомството.
„Провеждането на честни и прозрачни избори е основен ангажимент на правителството и наша задача в следващите месеци“, подчерта министър Исмаилов.
По думите му предстои извършване на цялостен анализ на дейността на Министерството на транспорта и съобщенията, с цел ускоряване на работата. „Ще работя за постигане на честна и прозрачна администрация с висок капацитет, която служи в интерес на гражданите при разходване на публичните средства“, заяви още Корман Исмаилов.
От своя страна Гроздан Караджов заяви, че предава подредена система и започнати ключови реформи, като изрази надежда новото ръководство да продължи работата по тях.
Новият министър на транспорта: Ще работя за повишаване на доверието в институцията
19 Февруари, 2026 22:33 1 089 10
1 Тодор Колев
22:40 19.02.2026
2 Даа!
22:43 19.02.2026
3 име
22:50 19.02.2026
4 ООрана държава
22:50 19.02.2026
5 Сатана Z
22:51 19.02.2026
6 Ще,ще
23:40 19.02.2026
7 Още Едно Ж.Голословно !
На Хоризонта !
Той не казва !
Какъв Транспорт Ще Изгради !
А че Щял !
Да Работи !
Също като затворниците !
В Щатски Затвор !
Щял Да Преобръща Кюмура !
23:43 19.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гражданин.
04:25 20.02.2026
10 Боруна Лом
06:49 20.02.2026