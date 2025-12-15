Новини
Румен Радев започва консултации с водещите политически сили след оставката на правителството, задават се избори

15 Декември, 2025 05:05, обновена 15 Декември, 2025 06:27 1 029 22

От ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ вече заявиха, че няма да сформират кабинет

Румен Радев започва консултации с водещите политически сили след оставката на правителството, задават се избори - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Точно в 10 часа днес започват консултациите при президента, предаде NOVA. До тук се стигна след оставката на премиера Росен Желязков.

Първи на "Дондуков" 2 за консултация с президента ще дойдат от първата политическа сила - ГЕРБ-СДС. Час и половина по-късно процедурата продължава с коалиция ПП-ДБ, които бяха втори по подкрепа на последните парламентарни избори.

Все още не е ясно кога ще се проведат консултациите с останалите политически сили, за да се премине към следващата стъпка в Конституцията, но очакваме по време на разговорите да чуем и въпроси, свързани с бюджета от страна на държавния глава, както и дали виждат политическите партии възможност за съставяне на кабинет в рамките на този парламент.

След като преминат всички консултации, ще се премине и към раздаването на мандати - отново първият ще отиде при ГЕРБ-СДС, след това ПП-ДБ, а третият би отишъл при партия по избор на президента.

В неделя дойдоха реакции от двете най-големи парламентарно представени групи. ГЕРБ-СДС са категорични, че след оставката няма да правят опит да съставят ново правителство. И от ПП-ДБ заявиха, че няма да сформират кабинет.

Поради тази причина предсрочните избори са все по-видими на хоризонта. От „Продължаваме Промяната-Демократична Бългагория" обявиха, че ще предложат да се върне пълното машинно гласуване. А именно машините да броят подадените гласове, а не да служат само за принтери.

Така беше през 2021 и 2022 година, когато след промените в Изборния кодекс броенето отново стана ръчно.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Не пропусна

    5 6 Отговор
    Да се изцепи в синегогата. Не е истина просто. И дори намек нямаше за някаква вина на престъпната държава Израел. Няма край тва двуличие на този човек

    05:28 15.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тоя на снимката

    1 6 Отговор
    с халка на червеното пръстче, да не се е омъжил?

    06:00 15.12.2025

  • 8 Никой

    2 0 Отговор
    А депутатите и Правителството сега - откъде ще се хранят - те са почти безпомощни. Интелектуалният труд ги прави напълно непригодни за основни дейности. Трябва да се организираме - това са наши братя.

    Може да не могат да се сетят къде е магазина. Жестокост проявяваме - това са сравнително млади хора.

    Коментиран от #9

    06:02 15.12.2025

  • 9 Не ги грижи

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Никой":

    тия толкова лой натрупаха, че има и за три поколения след тях да плюскат. Отрочетата на бкп/бсп маскирани с гръмки "нови" имена.................

    06:10 15.12.2025

  • 10 Да мълчиш като риба за палестинците

    5 4 Отговор
    И да изказваш на минутата съболезнования за израелците е подло и гнусно. Брутална демонстрация е на липса на морал. Не си за лидер Радев! И ти си позор

    Коментиран от #21

    06:16 15.12.2025

  • 11 шльокавица

    5 3 Отговор
    Стана пословичен този господин! 8г само папки раздава.

    06:20 15.12.2025

  • 12 ТВЪРДО СЪМ ПРОТИВ НЕГО !!!

    7 4 Отговор
    С НИЩО НЕ БЕШЕ ПОЛЕЗЕН ТЕЗИ 9 ГОДИНИ !!! ДАЖЕ МНОГО НАВРЕДИ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ И ДЪРЖАВАТА НИ !!!

    Коментиран от #16

    06:23 15.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ехаааа

    4 3 Отговор
    Разединителя зелено чорап Ников

    06:28 15.12.2025

  • 15 ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!

    3 5 Отговор
    НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ- р€зид€нтинът € ПРО $$$Т Ф А Т М А К!

    ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!

    ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА Ф А Т М А К А!

    ОСТАВКА ЗА Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш! 81г. комунизъм СТИГАТ! СТИГАТ!
    ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!

    Коментиран от #17

    06:32 15.12.2025

  • 16 Г€Н€РАЛ Д€$И

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "ТВЪРДО СЪМ ПРОТИВ НЕГО !!!":

    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))

    06:33 15.12.2025

  • 17 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!

    06:33 15.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Аман

    5 0 Отговор
    от консултации , консултанти , експерти , политолози , генерали , професори и какво ли не още такива безполезни ! А България тъне в корупция и държи първенството място по бедност от държавите на ЕС ! Хората живеят в несигурност и са гневно ! Дори и бюджет няма !

    06:36 15.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Али

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да мълчиш като риба за палестинците":

    Имголапни на палестинцитети!!!!!!

    06:50 15.12.2025

  • 22 ФАКТ И ИСТНА !!!

    1 0 Отговор
    КОЙ ТЕ ИСКА ВЕЧЕ , РАДЕВ ?
    КОЙ ТЕ ИСКА, Я КАЖИ !!!
    КОЛКО ХОРА, ТИ, ПРЕДАДЕ
    С ТВОЙТЕ КРАЖБИ И ЛЪЖИ !!!

    06:53 15.12.2025

