Румен Радев започва консултации с водещите политически сили след оставката на правителството, задават се избори

Точно в 10 часа днес започват консултациите при президента, предаде NOVA. До тук се стигна след оставката на премиера Росен Желязков.
Първи на "Дондуков" 2 за консултация с президента ще дойдат от първата политическа сила - ГЕРБ-СДС. Час и половина по-късно процедурата продължава с коалиция ПП-ДБ, които бяха втори по подкрепа на последните парламентарни избори.
Все още не е ясно кога ще се проведат консултациите с останалите политически сили, за да се премине към следващата стъпка в Конституцията, но очакваме по време на разговорите да чуем и въпроси, свързани с бюджета от страна на държавния глава, както и дали виждат политическите партии възможност за съставяне на кабинет в рамките на този парламент.
След като преминат всички консултации, ще се премине и към раздаването на мандати - отново първият ще отиде при ГЕРБ-СДС, след това ПП-ДБ, а третият би отишъл при партия по избор на президента.
В неделя дойдоха реакции от двете най-големи парламентарно представени групи. ГЕРБ-СДС са категорични, че след оставката няма да правят опит да съставят ново правителство. И от ПП-ДБ заявиха, че няма да сформират кабинет.
Поради тази причина предсрочните избори са все по-видими на хоризонта. От „Продължаваме Промяната-Демократична Бългагория" обявиха, че ще предложат да се върне пълното машинно гласуване. А именно машините да броят подадените гласове, а не да служат само за принтери.
Така беше през 2021 и 2022 година, когато след промените в Изборния кодекс броенето отново стана ръчно.
