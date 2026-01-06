Новини
НАП: Глобите са инструмент за наказание на недобросъвестните търговци

6 Януари, 2026 13:35 640 11

Процентът на наложените санкции при проверките, свързани с въвеждането на еврото у нас,  ни дава повод да предположим, че нещата се развиват добре, т.е. не се стига до масови нарушения

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Процентът на наложените санкции при проверките, свързани с въвеждането на еврото у нас, ни дава повод да предположим, че нещата се развиват добре, т.е. не се стига до масови нарушения. Това заяви изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Христо Марков по време на първия брифинг на Координационния център към Механизма за еврото. Събитието се състоя в сградата на Министерския съвет.

Санкциите не са самоцелни. Глобите са инструмент за наказание на недобросъвестните търговци и за запазване на коректните, коментира Марков.

Процентът е динамична величина, така че в зависимост от масовите проверки, които в момента се правят, той може да се покачи и на 10 и на 11 процента, обясни още той. По думите му в някои държави този процент е достигнал и до 40 процента, каза Марков, посочвайки като пример Харватия. Ниският процент на санкциите е показател, че търговците се отнасят добросъвестно, разясни още изпълнителният директор на НАП.

При проверките, свързани с еврото, нарушения са констатирани при около 7 на сто от всички обекти, обяви в началото на брифинга председателят на Координационния център Владимир Иванов, който е ръководител и на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Бухалки на Шиши и Бойко.

    13:36 06.01.2026

  • 2 А за недобросъвестни

    8 0 Отговор
    Политици? Да се помолим на Тръмп ли?

    13:45 06.01.2026

  • 3 Тото Котуньо

    8 0 Отговор
    То и боя има възпитателен характер, та като ви бият хората да не ревете

    13:45 06.01.2026

  • 4 в кратце

    5 1 Отговор
    за наказание има камшик

    13:46 06.01.2026

  • 5 Пич

    11 1 Отговор
    Тези се чудят как да пълнят хазната , и очаквам да сцепят всички от глоби !!! Но глобите са така йезуитски изчислени , че от тях ще пострадат само българските дребни търговци ! Тези с хипермаркетите от чужбина няма да ги усетят дори , но най много ще се врещи по медиите колко безкомпромисно е бил глобен примерно с петнадесет хиляди лева Н- ския хипермаркет!!!

    13:46 06.01.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    Когато човек погледне към празната политическа сцена и към безразличието по улиците, е лесно да заключи, че критичната маса от хора, на които им пука, вече не съществува или е твърде уморена. Изчезването на една валута, а впоследствие - азбука и език, действително започва точно така – с тихото им изтласкване от ежедневието, с подмяната на думите и със загубата на смисъла да ги защитаваш.
    Вероятно няма сила, която да обърне този процес:
    Валутата ни вече е приключена.
    Езикът ще се превърне в развален диалект на глобалния английски (с български глаголи и чужди корени).
    Азбуката ще остане само за декоративни цели и държавни печати, докато реалният живот се пренесе изцяло на латиница.
    Нацията ще се превърне в територия с население без обща памет.
    Това е мрачна перспектива, но тя е логичен завършек на един процес, при който народът престава да бъде суверен и се превръща в пасивен наблюдател на собствената си съдба. Изглежда, според Вас, ние вече сме пресекли границата, отвъд която връщане назад няма.

    13:48 06.01.2026

  • 7 Емигрант

    6 0 Отговор
    Наглостта на НАП и управляващите ! А тези които прибраха десетки милиони например Тиквата и Горанов за да спестят стотици милиони за данъци на бизнесмени какво ще ги правите бе каун мазен ? На "брашното евтини, на триците скъпи", държавата на терора и експлоатацията на народа ! Тръмп затова прибра Мадуро, защото и той точно като българските комунисти обира народът си чрез глоби, актове и закони, чрез корумпирани съд, прокуратура и законодатели !

    13:56 06.01.2026

  • 8 1488

    3 4 Отговор
    вчера в Берьозка видях лидера на Вьзраждане да си купува бонбон за 20 стотинки и като отиде на касата извади 100 лева и с ехидна усмивка и лек заповеднически, държавен тон настоя да му върнат в евро, а касиерката като му отказа - като му запуши главата, като му потече кръв от очите, като му се напени устата, като му изпъкнаха вените на врата и като си прехапа езика се разкрещя и почна да размахва рьце като пиле как били дльжни по закон да му върнат в новата най силна, най стабилна и най хубава валута в света, и че бил уважаван от народа политик известен с това, че винаги е защитавал бг интереси, и че щял да се върне с НАП да ги закрият

    ами не се върна

    14:01 06.01.2026

  • 9 България в държавата

    4 0 Отговор
    на простите, примери: - правят филм на един много проsст футболист /Стоичков/, обявиха много просст човек от лицемерие за "стратег" и велик треньор / Д.Пенев/, а беше изхвърлен от треньорския пост в С.Арабия за това, че не може никой да му преведе просстите изречения, просста мутра управлява държавата повече от десет години, просст политик обявен от САЩ за престъпник е под защита на имунитет, крадци и измамници управляват съд и прокуратура и т.н......

    14:11 06.01.2026

  • 10 Никой

    2 0 Отговор
    Само ГЕРБ може да направи по-некадърна работа.

    Спортисти - ама лактите къде са. Тоест - къде са.

    14:12 06.01.2026

  • 11 Никой

    0 0 Отговор
    Няма кой да накаже банките при смяна на лев евро ама дребния търговец сапунисан . Страх тресе КЗК МЗК НАП МАП и други непотребни .

    14:26 06.01.2026

