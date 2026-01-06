НАП: Глобите са инструмент за наказание на недобросъвестните търговци

Процентът на наложените санкции при проверките, свързани с въвеждането на еврото у нас, ни дава повод да предположим, че нещата се развиват добре, т.е. не се стига до масови нарушения. Това заяви изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Христо Марков по време на първия брифинг на Координационния център към Механизма за еврото. Събитието се състоя в сградата на Министерския съвет.

Санкциите не са самоцелни. Глобите са инструмент за наказание на недобросъвестните търговци и за запазване на коректните, коментира Марков.

Процентът е динамична величина, така че в зависимост от масовите проверки, които в момента се правят, той може да се покачи и на 10 и на 11 процента, обясни още той. По думите му в някои държави този процент е достигнал и до 40 процента, каза Марков, посочвайки като пример Харватия. Ниският процент на санкциите е показател, че търговците се отнасят добросъвестно, разясни още изпълнителният директор на НАП.

При проверките, свързани с еврото, нарушения са констатирани при около 7 на сто от всички обекти, обяви в началото на брифинга председателят на Координационния център Владимир Иванов, който е ръководител и на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.