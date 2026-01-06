НАП: Глобите са инструмент за наказание на недобросъвестните търговци

Процентът на наложените санкции при проверките, свързани с въвеждането на еврото у нас, ни дава повод да предположим, че нещата се развиват добре, т.е. не се стига до масови нарушения. Това заяви изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Христо Марков по време на първия брифинг на Координационния център към Механизма за еврото. Събитието се състоя в сградата на Министерския съвет.
Санкциите не са самоцелни. Глобите са инструмент за наказание на недобросъвестните търговци и за запазване на коректните, коментира Марков.
Процентът е динамична величина, така че в зависимост от масовите проверки, които в момента се правят, той може да се покачи и на 10 и на 11 процента, обясни още той. По думите му в някои държави този процент е достигнал и до 40 процента, каза Марков, посочвайки като пример Харватия. Ниският процент на санкциите е показател, че търговците се отнасят добросъвестно, разясни още изпълнителният директор на НАП.
При проверките, свързани с еврото, нарушения са констатирани при около 7 на сто от всички обекти, обяви в началото на брифинга председателят на Координационния център Владимир Иванов, който е ръководител и на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
1 Последния Софиянец
13:36 06.01.2026
2 А за недобросъвестни
13:45 06.01.2026
3 Тото Котуньо
13:45 06.01.2026
4 в кратце
13:46 06.01.2026
5 Пич
13:46 06.01.2026
6 Ивелин Михайлов
Вероятно няма сила, която да обърне този процес:
Валутата ни вече е приключена.
Езикът ще се превърне в развален диалект на глобалния английски (с български глаголи и чужди корени).
Азбуката ще остане само за декоративни цели и държавни печати, докато реалният живот се пренесе изцяло на латиница.
Нацията ще се превърне в територия с население без обща памет.
Това е мрачна перспектива, но тя е логичен завършек на един процес, при който народът престава да бъде суверен и се превръща в пасивен наблюдател на собствената си съдба. Изглежда, според Вас, ние вече сме пресекли границата, отвъд която връщане назад няма.
13:48 06.01.2026
7 Емигрант
13:56 06.01.2026
8 1488
ами не се върна
14:01 06.01.2026
9 България в държавата
14:11 06.01.2026
10 Никой
Спортисти - ама лактите къде са. Тоест - къде са.
14:12 06.01.2026
11 Никой
14:26 06.01.2026