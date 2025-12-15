Новини
България »
България е на второ място в ЕС по излишък на личните парични трансфери като дял от БВП

България е на второ място в ЕС по излишък на личните парични трансфери като дял от БВП

15 Декември, 2025 15:21 774 9

  • евро-
  • българия-
  • трансфери

На първо място е Хърватия

България е на второ място в ЕС по излишък на личните парични трансфери като дял от БВП - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Паричните преводи, изпращани от домакинства – живеещи в ЕС (резиденти) към домакинства извън Общността (т.нар. лични трансфери), възлизат на 52,1 млрд. евро, което представлява ръст от 6 на сто спрямо 2023 г. (49,2 млрд. евро). В същото време входящите лични трансфери към домакинствата в ЕС достигат 14,8 млрд. евро – увеличение със 7 на сто на годишна база (13,8 млрд. евро през 2023 г.), показват данни на Евростат, публикувани днес и цитирани от БТА.

За последните пет години се отчита съществено нарастване на изходящите лични трансфери от ЕС – с 51 на сто, докато входящите са се увеличили по-умерено – с 26 на сто. В резултат отрицателното салдо на ЕС спрямо страните извън Съюза се разширява и през 2024 г. достига 37,3 млрд. евро.

По отношение на въздействието върху националните икономики, през 2024 г. девет държави членки отчитат положително салдо по личните трансфери, тъй като получените средства от останалия свят надвишават изпратените. Сред тях се откроява България, която заедно с Хърватия и Португалия е сред трите страни с излишък над 1 на сто от брутния вътрешен продукт. За България този показател възлиза на 1,3 на сто от БВП, което подчертава значението на личните трансфери за икономиката на страната. По данни на евростат, нето домакинствата в България от входяши лични трансфери са получили 1,39 млрд евро. (2,72 млрд. лева)

Най-голям излишък (разлика между получени и изпратени средства - бел. ред.) като дял от БВП е отчетен в Хърватия – 2,6 на сто, следвана от България (1,3 на сто) и Португалия (1,2 на сто).

В противоположния край на класацията са държави с най-големи дефицити по личните трансфери като дял от БВП – Малта (-2,8 на сто), Кипър (-0,9 на сто), Белгия (-0,6 на сто), както и Гърция, Испания и Франция (по -0,5 на сто).


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 2 Отговор
    Къде изчезнаха евростотинките? Ще се превърнат ли в най-търсената монети в света на Нумизматиката след 1-ви януари?

    15:26 15.12.2025

  • 2 1917

    20 3 Отговор
    С прости думи това означава, че правителството целенасочено гони своите граждани, българите са принудени да работят в чужбина, като гастарбайтери, предимно нискоквалифицирана и мръсна работа и с получените пари захранват своите близки в Кочината. А правителството си тегли заеми за чужди държави и за хотели с водопади.....

    Коментиран от #7

    15:28 15.12.2025

  • 3 ококор

    4 2 Отговор
    пп-дб щe cмe нaй-бoгaтитe в клyбa нa бoгaтитe!

    15:29 15.12.2025

  • 4 Видяхте ли ?

    6 3 Отговор
    Видяхте ли, колко сте богати?!?

    15:43 15.12.2025

  • 5 Някой

    4 2 Отговор
    99 бг роби бачкат като луди за да може един робовладелец или политик да прави тлъсти трансфери към офшорни острови убежища. Според мен причина е "плоския данък" и липсата на необлагаем минимум .

    15:45 15.12.2025

  • 6 оценка

    1 2 Отговор
    България е първа по бедност в Европа.Скъпотията на стоките изтръсква сметките на хората в страната.Но...на управляващите в залата със сини кресла не им дреме и на йота.

    Коментиран от #9

    15:50 15.12.2025

  • 7 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "1917":

    Бг цървуланкото няма пари, че да ги изнася.
    Нищо не си разбрал, означава че бг робовладелците изнасят в чужбина пачките, които са открадноли от робите. Ако робовладелците плащаха нормални заплати нямаше да има толкова много пачки за изнакяне.

    15:52 15.12.2025

  • 8 НА 25.12.1989 Г.

    0 0 Отговор
    РУМЪНЦИТЕ ЕКЗЕКУТИРАХА НИКОЛАЕ И ЕЛЕНА ЧАУШЕСКУ И СИ ОПРАВИХА ИКОНОМИКАТА И ЖИВОТА.
    ИМАМЕ САМО 9 ДНИ.

    15:53 15.12.2025

  • 9 Кво да им дреме

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "оценка":

    Ходят си по екскурзии с народни пари.

    15:55 15.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове