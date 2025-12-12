Новини
Фискалният съвет препоръчва ново преработване на проекта на държавния бюджет за 2026 г.

12 Декември, 2025 16:49

Препоръчва се промяна на подхода на изготвяне на бюджета, така че да се наблегне на ефективността и качеството на публичните финанси

Фискалният съвет препоръчва ново преработване на проекта на държавния бюджет за 2026 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Фискалният съвет на България предлага да бъдат преработени проектът на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г. и проектът на Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. Това сочи становище на Фискалния съвет относно преработения Законопроект за държавния бюджет на България за 2026 година, който бе одобрен от Комисията по бюджет и финанси към парламента по-рано тази седмица. Становището на институцията идва след като вчера премиерът Росен Желязков обяви, че правителството подава оставка в резултат на протестите в цялата страна, а днес парламентът единодушно я прие.

От Фискалния съвет изтъкват в становището си сходни препоръки и изводи с тези, които бяха изготвени относно изтегления проект на бюджет за догодина. Според институцията заложените приходи в бюджета са надценени, а относно разходната част следва да се премахнат автоматичните индексирания за възнагражденията в някои сектори, които водят до бюджетен дисбаланс. Препоръчва се промяна на подхода на изготвяне на бюджета, така че да се наблегне на ефективността и качеството на публичните финанси.

Според становището е необходимо по-значително усилие за създаване на циклични буфери, надхвърлящи регулативно изискуемия от 1,5 процента от брутния вътрешен продукт (БВП), както и създаване на структурен буфер за осигуряване на по-значително фискално пространство за структурни реформи.

Правилото за размер на публичния сектор до 40 процента от БВП е нарушено през 2026 г. и остава такова през следващите години.

Фискалният съвет счита, че проекциите за приходите в проектобюджета са надценени, като оценката на институцията показва риск от неизпълнение на данъчните приходи от 3,5 до 4,7 млрд. евро в зависимост от допусканията за развитието на структурата на БВП.

Експанзията на държавните разходи през 2026 г. в размер на около 5 процента от БВП води до промяна в съотношението публичен/частен сектор и продължение на увеличението на дела му, въпреки много доброто развитие на икономиката.

Фискалният съвет препоръчва да бъдат премахнати всички числови правила, водещи до процикличност на разходите.

Според становището с притеснителни темпове нараства размерът на консолидирания държавен дълг – увеличава се до 29 процента от БВП за тази година и достига до 37 процента от БВП в края на разглеждания период. Разходите за лихви също растат – от 0,5 млрд. евро за 2024 г. до 1,8 млрд. евро през 2028 г. Рязкото нарастване на дълговото бреме ще доведе до увеличаване на цената на финансиране на дълга на международните пазари, като при този темп България е напът да загуби имиджа на страна с нисък фискален риск по отношение на своята задлъжнялост, посочват от Фискалния съвет.

Институцията предупреждава, че продължаващата политика за отчисляване на 100 процента от дивидентите от държавните предприятия в средносрочен план ще доведе до тяхната декапитализация, невъзможност за развитие и поддържане на конкурентоспособност.

По-рано днес Фискалният съвет публикува анализ, посветен на процедурите и текстовете в закона, засягащи евентуалното влизане на страната в новата 2026 година без приет Закон за държавния бюджет.


България
  • 1 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    Бизнеса се изнесе от България заради високите разходи в еврозоната.Ще им вземете цървулите.

    16:50 12.12.2025

  • 2 лили

    11 2 Отговор
    Ама само за тази година мафиотите от ВСС които са 23-ма , са си раздали общо 2.5 мил. лева , и никой сметка не им търси защото защитават бандитите които ни крадат и морят !!

    16:53 12.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    8 3 Отговор
    В предизборна ситуация е по-вероятно да се върнат към първоначалния вариант на бюджета с яко раздаване, отколкото към отговорна финансова политика

    Коментиран от #10

    16:54 12.12.2025

  • 4 с и без шапка

    3 3 Отговор
    Не правете бюджет и подавайте оставка! А сега в оставка направете бюджет!

    16:54 12.12.2025

  • 5 Дориана

    6 2 Отговор
    Бюджета в Евро трябва да бъде направен с реформи. Не може умишлено да се раздува администрация, ударно да се вдигат заплати на силови структури без реформи , заплатите автоматично да растат и бюджета уж да е на 3. процента. Теменужка Петкова и Делян Добрев се провалиха от угаждане на Пеевски , а и нямат нужните професионални качества.

    Коментиран от #9

    16:57 12.12.2025

  • 6 ха ха хааа

    5 0 Отговор
    Тепърва , нашите млади безработни ци , ще се занимаят с фекалният резерв ... Ше има за всички ..

    17:04 12.12.2025

  • 7 ПЕНСИИТЕ ТРЯБВА

    4 0 Отговор
    ДА СЕ ИНДЕКСИРАТОТ 01.01.
    КОЙ РЕШИ,ЧЕ ЩЕ Е ОТ СРЕДАТА НА ГОДИНАТА???
    ПРЕСТЪПНИЦИ!

    Коментиран от #17

    17:05 12.12.2025

  • 8 безпартиен

    3 0 Отговор
    Преработване на бюджета ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪС СЪКРАЩЕНИЯ НА ЩАТНИТЕ БРОЙКИ с ПОНЕ 30/100 на всички получаващи заплати от държавния и общинския бюджети!Мотив за това е НАМАЛЯЛО С ТОЛКОВА ПРОЦЕНТА НАСЕЛЕНИЕ НА СТРАНАТА!!!!

    17:05 12.12.2025

  • 9 Да да да

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Бюджет изготвен от Данчо Ментата не го чети а го хвърли.

    17:06 12.12.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    ЩЕ ИМА ЯКО РАЗДАВАНЕ НА СОПИ.

    17:07 12.12.2025

  • 11 Сметката на фирма ЗЕТ

    1 1 Отговор
    Печалба на дружеството.

    90% от печалбата да бъде за работниците.
    10% От печалбата за Шефа и администрацията.

    Това е.

    17:07 12.12.2025

  • 12 1234567890

    4 3 Отговор
    Който бизнес успя да се изнесе , си замина .Който не успя ,ще затвори след Нова година

    17:10 12.12.2025

  • 13 Факти

    1 4 Отговор
    Фискалният съвет препоръчва ново преработване на проекта на държавния бюджет за 2026 г. и никакво €вро.

    17:11 12.12.2025

  • 14 възмутен

    3 2 Отговор
    Как може възмутен съм ! Данчо и Байрам толкова много работиха по бюджета .Какво не му харесаха ?

    17:12 12.12.2025

  • 15 ЗАТВОР

    3 1 Отговор
    За нашите парламентаристи!
    Извършиха престъпление с гражданите!

    17:13 12.12.2025

  • 16 ХЪ ХЪ ЪЪ

    2 1 Отговор
    ТУЛУПА пак се разсърди и изостави българите без бюджет, да се оправят тулупите които спят до обяд както той нарече българите. Долен тип е този ТУ ТУУ ТУЛУП, само за чекмеджетата и шкафовете мисли.

    17:14 12.12.2025

  • 17 Хасковски каунь

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "ПЕНСИИТЕ ТРЯБВА":

    Радвай се че имаш пенция още.

    17:15 12.12.2025

  • 18 К.Иванов

    0 0 Отговор
    Точно пък Симеончо Дянков, дето доказа, че е финансово неграмотен ще дава акъл.
    Текущото предложение за бюджет е най-доброто, което може да се приеме за момента.
    Ако няма бюджет - автоматичните увеличения за военни и разни други ще си се случи - и всички ще го д...хат повече.
    Ако се приеме някоя простотия на ППДБ - е, сегашното положение е последица от тяхното разбиране за ик-ка (грабежи, задлъжняване, украйна ...)

    17:20 12.12.2025

