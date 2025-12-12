Новини
Румен Гечев: Съдът на ЕС може да блокира еврозоната всеки момент

Румен Гечев: Съдът на ЕС може да блокира еврозоната всеки момент

12 Декември, 2025 21:26 1 193 44

Основният аргумент на жалбоподателите е, че България не отговаря на критериите за членство

Румен Гечев: Съдът на ЕС може да блокира еврозоната всеки момент - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нов опит за юридическо блокиране на приемането на еврото в България предприе група икономисти и юристи. Професор Румен Гечев обяви, че днес, точно в 12:00 часа, в Общия съд на Европейския съюз е регистрирано искане за обезпечителна заповед, което цели спиране на процедурата по присъединяване на страната към еврозоната. Новината съобщи самият той в предаване на телевизия "България 24".

"Днес, 12 декември 2025 година, точно в 12 часа стана втората регистрация в общия Европейски съд, където беше прието нашето извънредно искане за обезпечителна заповед," заяви Румен Гечев.

Според професора, новата регистрация допълва вече заведено дело от 15 септември тази година (T-653/25). Целта на новата мярка е съдът в Люксембург да разпореди временно спиране на всички действия по въвеждане на единната европейска валута у нас до окончателното произнасяне по основното дело.

"Европейският съд във всеки момент може да спре изпълнението на процедурата по влизането на България в еврозоната до решението на процедурата на общия съд," разясни Гечев.

В екипа, подготвил икономическата обосновка на искането, участват доц. Григор Сарийски, д-р Любомир Христов и Станимир Минков. Юридическата защита е поета от адвокатите Румяна Ченалова, Елена Костова-Петкова и Стевчо Станев.

Основният аргумент на жалбоподателите е, че България не отговаря на критериите за членство, а подаваните данни към европейските институции са манипулирани. Гечев твърди, че докато официалната статистика отчита инфлация от 5.6%, реалните стойности надхвърлят 10%.

Изявлението идва на фона на сложна политическа обстановка. Според думите на професора, правителството е подало оставка на 11 декември, само два дни след посещение на висш американски дипломат в София.

Гечев остро разкритикува липсата на приет държавен бюджет за 2025 година. Той предупреди, че страната е изправена пред опасността да започне новата година без ясна финансова рамка, което поставя под риск планираните увеличения на минималната работна заплата и пенсиите.

"Ако бойкотирате закона за бюджета, вие ще носите законова отговорност за това, което не правите," обърна се задочно икономистът към политическите лидери Бойко Борисов и Делян Пеевски.

В анализа си пред "България 24" бившият вицепремиер обвърза политическите сътресения в страната с геополитическите процеси и смяната на администрацията в САЩ. Той прогнозира, че войната в Украйна може да приключи до края на годината или началото на 2026 година, което ще промени изцяло стратегическата карта на региона.


  • 1 Възраждане

    22 37 Отговор
    Да си върнем България! Не на еврото и НАТО. Гласовете на хората трябва да бъдат чути от ЕС. България незабавно трябва да започне процес на присъединяване в БРИКС

    Коментиран от #7, #10, #16, #23, #43, #44

    21:28 12.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    36 18 Отговор
    При Гечев 1 долар бе 3500лв. Месечната пенсия беше 5 долара.

    Коментиран от #11, #29, #31, #35

    21:28 12.12.2025

  • 3 Добре сте им дали иманата

    20 10 Отговор
    Отбор юнаци партизани

    21:31 12.12.2025

  • 4 Да де

    16 12 Отговор
    Най доволни ще са двамата Дебели и Мазни екземпляра, Тиквата и ПееФ. И двамата са лъжеевропейци.

    21:31 12.12.2025

  • 5 е сега

    4 10 Отговор
    болшевиките ви скроиха шапката.всички пари в банките ще се сменят с по 1,95, и най много с по една заплата на гише СИГУРНО Е ВЕЧЕ ЧЕ ЧУВАЛИТЕ И КУФАРИТЕ В КЪЩИ ЩЕ СА ПОП 2,6 ЛЕВЧЕНЦА ЗА ЕВРО

    21:31 12.12.2025

  • 6 Бастардо

    7 8 Отговор
    Хахаха,ето ги предателите.А по-смешното е че народа купува като луд и то какво?Спагети,боб и леща,битова техника,сигурно ненужна.Хорааааа колко сте глупави.Абе като имате толкова пари,купувайте акции,ценни книжа,злато.

    Коментиран от #15, #32

    21:32 12.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тоя е най големият специалист

    20 11 Отговор
    Под негово ръководство дойде хиперинфлацията 1996г.

    Коментиран от #25

    21:33 12.12.2025

  • 9 Дик диверсанта

    14 7 Отговор
    Изфирасалия комунист се опитва да подменя сиренцето в ловилките за дебили.

    21:33 12.12.2025

  • 10 Бастардо

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    А там колко мислиш че се плаща за членство?Освен това там са големите държави,мижитурки като нас никой не иска.А пък и с такъв сбъркан народ....

    21:34 12.12.2025

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    И при мен беше така❗ Ама нито аз нито той бяхме Премиери или министри на финансите❗ Ама ти откъде да знаеш❗А дали знаеш, че това беше за няколко дни, че това беше дело на спекуланта Шорош, дето потопи и британската лира❗🤔❗

    21:34 12.12.2025

  • 12 Червен вирус

    13 8 Отговор
    Надай се червен манипулатор, надай се.

    21:34 12.12.2025

  • 13 Тези са националните предатели

    17 11 Отговор
    Руските еничари!

    21:35 12.12.2025

  • 14 Петър

    10 12 Отговор
    Това не може да бъде пългарски учен! Срам за Бтлгария!

    21:35 12.12.2025

  • 15 Ам чи

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Бастардо":

    Колко злато ще купиш за 1000 лв ,бре

    Коментиран от #22

    21:35 12.12.2025

  • 16 Дик диверсанта

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    То това брикса е имагинерно, само за ловене на дебили става.

    Коментиран от #19

    21:35 12.12.2025

  • 17 Капитан Крийч

    8 5 Отговор
    Привържениците на еврото начело с Бойко, Шиши и Кокорчо да бяха направили така, че цените да паднат след вземането на решението да бъдем приети в еврозоната. Тогава хората щяха да са доволни. Ама то малко акъл трябва, не само алчност.

    21:36 12.12.2025

  • 18 Жуп

    4 6 Отговор
    Преди година нямаше смисъл да се насилваме за юрозоната щото цените скочиха, ся вече няма смисъл да се отказваме щото цените нема да паднат и лева ще девалвира повече

    Коментиран от #21

    21:37 12.12.2025

  • 19 Възраждане

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Дик диверсанта":

    Чи то в нашата партия други нема

    21:38 12.12.2025

  • 20 az СВО Победа 80

    3 4 Отговор
    А дано, ама надали!

    Все едно да се надяваш на справедливост от нацисткото правосъдие по времето на Третия Райх.....

    21:38 12.12.2025

  • 21 Хаха

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Жуп":

    Абе то нищо няма смисъл я направо закривай кочината и да идват турците или руснаците.

    21:39 12.12.2025

  • 22 Бастардо

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ам чи":

    Ами доколкото разбирам народа харчи яко,та затова го написах това.Аз от дълги години си купувам злато,инвестиционно,не обички и пръстенчета.Това си е дългосрочна инвестиция.Доста поскъпна в годините и съм на далавера.

    21:39 12.12.2025

  • 23 големдебил

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    Дали не е по заповед на Мунчо?То говедцето е способно на всичко,мам му

    21:41 12.12.2025

  • 24 Эфросинка

    6 5 Отговор
    И как ще стане това бе дърт комуняго?Очаквам да се изкажеш на 01.01.2026г.Гечев,сигурен съм,че си държиш милионите отдавна в евро.Нали така!Но понеже сте на хранилка на Кремъл имитирате движение.Уж се борите с вятърните мелници.Това обяснява твоите брътвежи за спиране на зоната.Що не се тръшкаш за въвеждане на рублата ,бе Гешев?А биологичния часовник цъка,цъка.

    21:41 12.12.2025

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Тоя е най големият специалист":

    Дойде под ръководството на Шорош, защото Виденов отказа да плаща с наши пари на "Америка срещу България", ама джен.зи.дър.дорковците откъде да знаете 🤔‼️

    21:42 12.12.2025

  • 26 София

    2 6 Отговор
    Е тогава тези руски мекерета ще висят по стълбовете

    21:42 12.12.2025

  • 27 Европа ще ни приеме в еврозоната

    6 1 Отговор
    Кой ще изпусне 110 Хил кв км с 6 милиона население на границата на Европа с Азия
    На стойност няколко десетки милиарда евро

    Коментиран от #36

    21:43 12.12.2025

  • 28 Морския

    2 4 Отговор
    Oсновната Руска заповед към подложките е"Вие изкарайте България от Пакта,от там нататък ние си знаем работата".

    21:43 12.12.2025

  • 29 Сандо

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    И чичко Сорос остана много доволен от стадото - даде малко,спечели много.Така и наивниците не искат и не могат да разберат как ги превърнаха в сладкопойни чучулиги.

    21:44 12.12.2025

  • 30 Хипотетично

    1 6 Отговор
    Няма по-ярки представители на руските интереси за сметка на българските интереси от обезценителя на българския лев Гечев и резидента. Еврозоната се оказва заблудена и Гечев ще представи фейк факти пред съда, защитавайки Европа от българската държава. Потресаващо!

    21:45 12.12.2025

  • 31 нашия

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    така де НО с тези 17500 лева можеше да ядеш каквото потскаш и колкото поискаш....покупателна способност му се казва на това.....лева като го има няма никакво значение колко струват някакви чужди парични знаци....долара какво общо има с производството на каръофи,чушки или агнешко месо....???

    Коментиран от #34

    21:46 12.12.2025

  • 32 На ценните хартийки им е скъпо инкасото

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бастардо":

    И трезора дето ги държиш същото е и със златото

    21:47 12.12.2025

  • 33 Адолф

    2 7 Отговор
    Тоя що не е увиснал на въжето до сега? За кога го бавят?

    21:48 12.12.2025

  • 34 само весел смях

    3 5 Отговор

    До коментар #31 от "нашия":

    с пет долара пенсия можеш да ядеш на корем и да нямаш грижи! Наглост, ако мине пред тийнейджърите!

    21:48 12.12.2025

  • 35 моряк

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Така беше.Аз тогава бях някъде към Япония,но съпругата ми плати два апартамента с половин моряшка заплата.Благодаря ти другарю Гечев.Тенкю!Спасибо!

    Коментиран от #38

    21:50 12.12.2025

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Европа ще ни приеме в еврозоната":

    НЕориентиран питаЧ, НЕ Европа, а ЕсеС ❗НЕ им дреме на БАНКСТЕРИТЕ за 111 000 км², НЕ им дреме и за 6 милиона население❗ На тях им трябва да сложат ръка на БНБ❗
    " Дайте ми да управлявам парите на една страна и не ме интересува кой ще управлява тази страна!"
    Не са мои думи, ако сега ги чуваш/четеш за пръв път- можеш да провериш на кого са ❗

    21:51 12.12.2025

  • 37 ТОВА Е ДОБРА

    3 5 Отговор
    НОВИНА.
    ДАЙ БОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ!

    Коментиран от #41

    21:52 12.12.2025

  • 38 Моряшката

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "моряк":

    заплата е в долари! в левове не се продаваха, както и сега, жилища.

    21:52 12.12.2025

  • 39 Помним

    4 2 Отговор
    Много народ се изнесе навънка когато управляваше Виденов заедно с Р. Гечев,

    21:53 12.12.2025

  • 40 Мечтите на рублояда

    2 3 Отговор
    Са безплатни

    21:55 12.12.2025

  • 41 По точно

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "ТОВА Е ДОБРА":

    Новината е добра за кремъл , но не и за Българите.

    21:55 12.12.2025

  • 42 Мечтай си

    1 0 Отговор
    Копейко! Ти си част от правителство, което фалира България. Разкарай се рушняшка подлогино.

    21:59 12.12.2025

  • 43 Кои гласове?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    Да разкараме всички рашки от България. Ей това ще е супер!

    22:00 12.12.2025

  • 44 Тооо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    България си е наша. Вие рашките нямате права над нея.

    22:01 12.12.2025

