Румен Гечев: Съдът на ЕС може да блокира еврозоната всеки момент

Нов опит за юридическо блокиране на приемането на еврото в България предприе група икономисти и юристи. Професор Румен Гечев обяви, че днес, точно в 12:00 часа, в Общия съд на Европейския съюз е регистрирано искане за обезпечителна заповед, което цели спиране на процедурата по присъединяване на страната към еврозоната. Новината съобщи самият той в предаване на телевизия "България 24".
"Днес, 12 декември 2025 година, точно в 12 часа стана втората регистрация в общия Европейски съд, където беше прието нашето извънредно искане за обезпечителна заповед," заяви Румен Гечев.
Според професора, новата регистрация допълва вече заведено дело от 15 септември тази година (T-653/25). Целта на новата мярка е съдът в Люксембург да разпореди временно спиране на всички действия по въвеждане на единната европейска валута у нас до окончателното произнасяне по основното дело.
"Европейският съд във всеки момент може да спре изпълнението на процедурата по влизането на България в еврозоната до решението на процедурата на общия съд," разясни Гечев.
В екипа, подготвил икономическата обосновка на искането, участват доц. Григор Сарийски, д-р Любомир Христов и Станимир Минков. Юридическата защита е поета от адвокатите Румяна Ченалова, Елена Костова-Петкова и Стевчо Станев.
Основният аргумент на жалбоподателите е, че България не отговаря на критериите за членство, а подаваните данни към европейските институции са манипулирани. Гечев твърди, че докато официалната статистика отчита инфлация от 5.6%, реалните стойности надхвърлят 10%.
Изявлението идва на фона на сложна политическа обстановка. Според думите на професора, правителството е подало оставка на 11 декември, само два дни след посещение на висш американски дипломат в София.
Гечев остро разкритикува липсата на приет държавен бюджет за 2025 година. Той предупреди, че страната е изправена пред опасността да започне новата година без ясна финансова рамка, което поставя под риск планираните увеличения на минималната работна заплата и пенсиите.
"Ако бойкотирате закона за бюджета, вие ще носите законова отговорност за това, което не правите," обърна се задочно икономистът към политическите лидери Бойко Борисов и Делян Пеевски.
В анализа си пред "България 24" бившият вицепремиер обвърза политическите сътресения в страната с геополитическите процеси и смяната на администрацията в САЩ. Той прогнозира, че войната в Украйна може да приключи до края на годината или началото на 2026 година, което ще промени изцяло стратегическата карта на региона.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Възраждане
Коментиран от #7, #10, #16, #23, #43, #44
21:28 12.12.2025
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #11, #29, #31, #35
21:28 12.12.2025
3 Добре сте им дали иманата
21:31 12.12.2025
4 Да де
21:31 12.12.2025
5 е сега
21:31 12.12.2025
6 Бастардо
Коментиран от #15, #32
21:32 12.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тоя е най големият специалист
Коментиран от #25
21:33 12.12.2025
9 Дик диверсанта
21:33 12.12.2025
10 Бастардо
До коментар #1 от "Възраждане":А там колко мислиш че се плаща за членство?Освен това там са големите държави,мижитурки като нас никой не иска.А пък и с такъв сбъркан народ....
21:34 12.12.2025
11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":И при мен беше така❗ Ама нито аз нито той бяхме Премиери или министри на финансите❗ Ама ти откъде да знаеш❗А дали знаеш, че това беше за няколко дни, че това беше дело на спекуланта Шорош, дето потопи и британската лира❗🤔❗
21:34 12.12.2025
12 Червен вирус
21:34 12.12.2025
13 Тези са националните предатели
21:35 12.12.2025
14 Петър
21:35 12.12.2025
15 Ам чи
До коментар #6 от "Бастардо":Колко злато ще купиш за 1000 лв ,бре
Коментиран от #22
21:35 12.12.2025
16 Дик диверсанта
До коментар #1 от "Възраждане":То това брикса е имагинерно, само за ловене на дебили става.
Коментиран от #19
21:35 12.12.2025
17 Капитан Крийч
21:36 12.12.2025
18 Жуп
Коментиран от #21
21:37 12.12.2025
19 Възраждане
До коментар #16 от "Дик диверсанта":Чи то в нашата партия други нема
21:38 12.12.2025
20 az СВО Победа 80
Все едно да се надяваш на справедливост от нацисткото правосъдие по времето на Третия Райх.....
21:38 12.12.2025
21 Хаха
До коментар #18 от "Жуп":Абе то нищо няма смисъл я направо закривай кочината и да идват турците или руснаците.
21:39 12.12.2025
22 Бастардо
До коментар #15 от "Ам чи":Ами доколкото разбирам народа харчи яко,та затова го написах това.Аз от дълги години си купувам злато,инвестиционно,не обички и пръстенчета.Това си е дългосрочна инвестиция.Доста поскъпна в годините и съм на далавера.
21:39 12.12.2025
23 големдебил
До коментар #1 от "Възраждане":Дали не е по заповед на Мунчо?То говедцето е способно на всичко,мам му
21:41 12.12.2025
24 Эфросинка
21:41 12.12.2025
25 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #8 от "Тоя е най големият специалист":Дойде под ръководството на Шорош, защото Виденов отказа да плаща с наши пари на "Америка срещу България", ама джен.зи.дър.дорковците откъде да знаете 🤔‼️
21:42 12.12.2025
26 София
21:42 12.12.2025
27 Европа ще ни приеме в еврозоната
На стойност няколко десетки милиарда евро
Коментиран от #36
21:43 12.12.2025
28 Морския
21:43 12.12.2025
29 Сандо
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":И чичко Сорос остана много доволен от стадото - даде малко,спечели много.Така и наивниците не искат и не могат да разберат как ги превърнаха в сладкопойни чучулиги.
21:44 12.12.2025
30 Хипотетично
21:45 12.12.2025
31 нашия
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":така де НО с тези 17500 лева можеше да ядеш каквото потскаш и колкото поискаш....покупателна способност му се казва на това.....лева като го има няма никакво значение колко струват някакви чужди парични знаци....долара какво общо има с производството на каръофи,чушки или агнешко месо....???
Коментиран от #34
21:46 12.12.2025
32 На ценните хартийки им е скъпо инкасото
До коментар #6 от "Бастардо":И трезора дето ги държиш същото е и със златото
21:47 12.12.2025
33 Адолф
21:48 12.12.2025
34 само весел смях
До коментар #31 от "нашия":с пет долара пенсия можеш да ядеш на корем и да нямаш грижи! Наглост, ако мине пред тийнейджърите!
21:48 12.12.2025
35 моряк
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Така беше.Аз тогава бях някъде към Япония,но съпругата ми плати два апартамента с половин моряшка заплата.Благодаря ти другарю Гечев.Тенкю!Спасибо!
Коментиран от #38
21:50 12.12.2025
36 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #27 от "Европа ще ни приеме в еврозоната":НЕориентиран питаЧ, НЕ Европа, а ЕсеС ❗НЕ им дреме на БАНКСТЕРИТЕ за 111 000 км², НЕ им дреме и за 6 милиона население❗ На тях им трябва да сложат ръка на БНБ❗
" Дайте ми да управлявам парите на една страна и не ме интересува кой ще управлява тази страна!"
Не са мои думи, ако сега ги чуваш/четеш за пръв път- можеш да провериш на кого са ❗
21:51 12.12.2025
37 ТОВА Е ДОБРА
ДАЙ БОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ!
Коментиран от #41
21:52 12.12.2025
38 Моряшката
До коментар #35 от "моряк":заплата е в долари! в левове не се продаваха, както и сега, жилища.
21:52 12.12.2025
39 Помним
21:53 12.12.2025
40 Мечтите на рублояда
21:55 12.12.2025
41 По точно
До коментар #37 от "ТОВА Е ДОБРА":Новината е добра за кремъл , но не и за Българите.
21:55 12.12.2025
42 Мечтай си
21:59 12.12.2025
43 Кои гласове?
До коментар #1 от "Възраждане":Да разкараме всички рашки от България. Ей това ще е супер!
22:00 12.12.2025
44 Тооо
До коментар #1 от "Възраждане":България си е наша. Вие рашките нямате права над нея.
22:01 12.12.2025