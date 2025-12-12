Румен Гечев: Съдът на ЕС може да блокира еврозоната всеки момент

Нов опит за юридическо блокиране на приемането на еврото в България предприе група икономисти и юристи. Професор Румен Гечев обяви, че днес, точно в 12:00 часа, в Общия съд на Европейския съюз е регистрирано искане за обезпечителна заповед, което цели спиране на процедурата по присъединяване на страната към еврозоната. Новината съобщи самият той в предаване на телевизия "България 24".

"Днес, 12 декември 2025 година, точно в 12 часа стана втората регистрация в общия Европейски съд, където беше прието нашето извънредно искане за обезпечителна заповед," заяви Румен Гечев.

Според професора, новата регистрация допълва вече заведено дело от 15 септември тази година (T-653/25). Целта на новата мярка е съдът в Люксембург да разпореди временно спиране на всички действия по въвеждане на единната европейска валута у нас до окончателното произнасяне по основното дело.

"Европейският съд във всеки момент може да спре изпълнението на процедурата по влизането на България в еврозоната до решението на процедурата на общия съд," разясни Гечев.

В екипа, подготвил икономическата обосновка на искането, участват доц. Григор Сарийски, д-р Любомир Христов и Станимир Минков. Юридическата защита е поета от адвокатите Румяна Ченалова, Елена Костова-Петкова и Стевчо Станев.

Основният аргумент на жалбоподателите е, че България не отговаря на критериите за членство, а подаваните данни към европейските институции са манипулирани. Гечев твърди, че докато официалната статистика отчита инфлация от 5.6%, реалните стойности надхвърлят 10%.

Изявлението идва на фона на сложна политическа обстановка. Според думите на професора, правителството е подало оставка на 11 декември, само два дни след посещение на висш американски дипломат в София.

Гечев остро разкритикува липсата на приет държавен бюджет за 2025 година. Той предупреди, че страната е изправена пред опасността да започне новата година без ясна финансова рамка, което поставя под риск планираните увеличения на минималната работна заплата и пенсиите.

"Ако бойкотирате закона за бюджета, вие ще носите законова отговорност за това, което не правите," обърна се задочно икономистът към политическите лидери Бойко Борисов и Делян Пеевски.

В анализа си пред "България 24" бившият вицепремиер обвърза политическите сътресения в страната с геополитическите процеси и смяната на администрацията в САЩ. Той прогнозира, че войната в Украйна може да приключи до края на годината или началото на 2026 година, което ще промени изцяло стратегическата карта на региона.