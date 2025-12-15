Спор във "Фейсбук" между Делян Добрев и Венко Сабрутев: По време на кой кабинет цените не мръднаха!?

Депутатът от ГЕРБ и бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев разбуни духовете с предизвикателен коментар, че по време на управлението на Росен Желязков в България не е имало инфлация.
"По време на кабинета Желязков цените не мръднаха! Да видим сега при хаоса, предизвикан от революционерите Асен Василев и Мирчев...", написа във "Фейсбук" Делян Добрев.
"Налага се да те коригирам! По време на правителството на Борисов и Пеевски цените нараснаха рекордно!", пише в коментар депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Венко Сабрутев.
"Добър пример е цената на тока - само за няколко месеца нарасна повече отколкото за предишните 3 години взети заедно. Избрахте нов състав на КЕВР, който вдигна цените безобразно. Подобна е ситуацията с цените на парното, водата и винетките. Да не говорим какво се случи с цените на стоките в магазините. Но и други цени нарастваха - цената на корупцията - проектът за околовръстното в София нарасна (корупционно) от 550 млн лева на 2 милиарда! Оставка! Оставка! Оставка! Хората не искат да ви виждат повече дори и на снимка", добавя Сабрутев.
ще унищожи България.
... То па една снимка! Делянчо мяза на небръснат павиан!
До коментар #8 от "ценоразпис":Ти кога за последно си бил в Германия, или изобщо не си стъпвал там? Ще ти дам няколко примери за ниски цени в Германия. Наем за 70 кв.м в Берлин (където живея) от 1500€, един дюнер от 10€, ток 0,25€ за киловат, бензин от 1,70€ до 2,00€, едно хлебче 0,30€, един хляб от 2,50€, едно кафе от 3,00 €… Смятам, че е достатъчно. Аман от хора приказващи глупости. Да не говорим за ресторанти, един стек 20-25€, малка ракия 20 грама 4,00€…
До коментар #33 от "Арни":oт 1-ви янyapи и тyк цeнитe щe ca тaкa нo c aфpикaнcки зaплaти
До коментар #8 от "ценоразпис":Живея в Германия. Не е вярно, че цените са ниски. Данъците са жестоки. Със средна заплата може да ядеш само боклуци в Лидъл. Във фермерските магазини каймата е 120 евро килограм, 56 евро за килограм малотраен колбас. Не лъжете хората.
Сега е 2.40.
Да, стоките нарастват всеки месец с по 50-60 ст., но не е както при Подмяната.
До коментар #2 от "Дориана":Цената на бензина не мръдна от 340 лв / Дане говорим за сиренево кашкавала маслото За великата идея на ППДБ 3% дефицит /след 30 год правее на бюджет /ПУДЕЛИТЕ ОГЛАНЯХА И ЛЪЖИТЕ ТРЪГНАХА ТУРСКОТО КАФЕ В СКУТА ВИ СЕ УСЛАДЕ НО ПОДПИСИТЕ ОСТАВАТ А СЪЩО И МОСТОВЕТЕ НА ДУНАВ И ТУНЕЛА ПОД ШИПКА /и ги направите без корупция
До коментар #4 от "Що се":Излислил 10 реда без да каже Борисов Пеевски Явно е по умен от Мирчев
До коментар #7 от "Герберасткият крадец":От ППДБ няма да ходят в Дубай защото чакат дркгарите на тяхните родители дв вземат власта Питай кого търсят от САЩ за 5 милионна долари
До коментар #10 от "Българин":Зеления каун поне Днес го казаха че са заедно Сега се оплакват че Пеевски на кого-то «погъзуваха»ги ритна от скута
До коментар #13 от "Коня Солтуклиева":Та шарлатаните на всички снимки са с ПеевскиКои може да ги измести
До коментар #10 от "Българин":Та Венко няма половин мандат в правитество От седем избора една победа и Пеевски им ходатаиства пред Борисов да им даде 9 месеца правителство Та взеха министри от ДПС Ихубаво че беше Киро Лъжеца да стояхте 6 месеца на власт. /и накрап го изгонихте/
До коментар #24 от "Мишо":Съм Че ППДБ БЯХА НА ВЛАСТА 15 месеца общоЗАТОВА СЪМ ДОВОЛИН ЧЕ ППДБ МИСЛИ ЗА НАРОДА НЕ МОГА ДА СИ ПРЕСТАВЯ АКО БЕШЕ ИЗКАРАЛА ЦЯЛ МАНДАТ ГОСПОД Е ДОБЪР ЗА БЪЛГАРИЯ ЧЕ ГИ ПРЕЖИВЯХМЕ ТЕЗИ ПЕТ ГОДИНИ
До коментар #12 от "НЕ ТАКОВА ЖИВОТНО НЯМА":Ами и в ЕС И ТАМ ШАРЛАТАНИН Е ЗАМЕСЕН В ДАЛАВЕРА /Наш Николай /ПАК НА СНИМКА
