Спор във "Фейсбук" между Делян Добрев и Венко Сабрутев: По време на кой кабинет цените не мръднаха!?

Спор във "Фейсбук" между Делян Добрев и Венко Сабрутев: По време на кой кабинет цените не мръднаха!?

15 Декември, 2025 17:12

Избрахте нов състав на КЕВР, който вдигна цените безобразно. Подобна е ситуацията с цените на парното, водата и винетките

Спор във "Фейсбук" между Делян Добрев и Венко Сабрутев: По време на кой кабинет цените не мръднаха!? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от ГЕРБ и бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев разбуни духовете с предизвикателен коментар, че по време на управлението на Росен Желязков в България не е имало инфлация.

"По време на кабинета Желязков цените не мръднаха! Да видим сега при хаоса, предизвикан от революционерите Асен Василев и Мирчев...", написа във "Фейсбук" Делян Добрев.

"Налага се да те коригирам! По време на правителството на Борисов и Пеевски цените нараснаха рекордно!", пише в коментар депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Венко Сабрутев.

"Добър пример е цената на тока - само за няколко месеца нарасна повече отколкото за предишните 3 години взети заедно. Избрахте нов състав на КЕВР, който вдигна цените безобразно. Подобна е ситуацията с цените на парното, водата и винетките. Да не говорим какво се случи с цените на стоките в магазините. Но и други цени нарастваха - цената на корупцията - проектът за околовръстното в София нарасна (корупционно) от 550 млн лева на 2 милиарда! Оставка! Оставка! Оставка! Хората не искат да ви виждат повече дори и на снимка", добавя Сабрутев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наааа

    14 1 Отговор
    Главчев!

    Коментиран от #56

    17:10 15.12.2025

  • 2 Дориана

    55 10 Отговор
    Патерицата на Борисов и Пеевски Делян Добрев известен още с корупционния скандал КУМГЕЙТ в Хасково тръгнал да се обяснява в ефир и отново опонентите му са виновни , което е типично за Борисов и цялата му партия. И двата бюджета на Теменужка Петкова и Делян Добрев са пълен провал. Те не могат и не искат да направят необходимите реформи , но за това подчинявайки се на Пеевски раздават на калпак свръх високо повишение на заплати в силовите структури за да си осигурят безпроблемното купуване и фалшифициране на изборите за да могат техни депутати да влязат през задната врата на Парламента и отново да продължават да ограбват и заробват България със заеми за да има за техните партийни касички. Да не говорим , че по всякакъв начин спират реформите в Съдебната система за да могат да управляват натиск върху нея и да я контролират.

    Коментиран от #47

    17:11 15.12.2025

  • 3 Кабакрадев

    42 2 Отговор
    2-мата Деляна са съдру...жници...........освен човекът на Пеев..ски с 800 имота в Хасковско,само Доб..рев може да му е конку...рент....Само ,че,много подпу..хнал от имане ....

    17:12 15.12.2025

  • 4 Що се

    46 5 Отговор
    унижава Венков Сабрутев да "спори" с някакъв си мошеник изобщо ?

    Коментиран от #48

    17:13 15.12.2025

  • 5 Пешо

    15 0 Отговор
    По време на кой кабинета цените не ,Пръднаха!?

    17:14 15.12.2025

  • 6 Лост

    36 3 Отговор
    Добрев вземи си виагра ,ако нещо не ти мърда . Недей да говориш глупости за цените.

    17:15 15.12.2025

  • 7 Герберасткият крадец

    35 2 Отговор
    скоро и той ще се мести в Дубай!

    Коментиран от #49

    17:15 15.12.2025

  • 8 ценоразпис

    27 3 Отговор
    През 25 та година цените скочиха доста , не знам кой кабинет беше , но знам че навсякъде се опитаха от лев да стане евро . Като влезе еврото и като се видят цените в другите държави и ще им лъсне измамата .В момента в Германия и Франция цените са по ниски отколкото в България

    Коментиран от #33, #43

    17:15 15.12.2025

  • 9 Народът на Бг

    34 2 Отговор
    Мутренската Групировка ГЕРБ ( ГЕП - Крада )
    ще унищожи България.

    17:16 15.12.2025

  • 10 Българин

    39 1 Отговор
    Този Делян Добрев е един много неприятен лакей на Тиквата и Шиши.

    Коментиран от #50, #52

    17:20 15.12.2025

  • 11 МАРШ в затвора бе

    31 1 Отговор
    Престъпник.

    17:21 15.12.2025

  • 12 НЕ ТАКОВА ЖИВОТНО НЯМА

    17 0 Отговор
    Всички на барикадата ГЕПАДЖИЙ шишкави магнитни бсепенца кът котенца в СКУТОВЕ обемни итнътъ веч скопени и започват с глуповатите си ОПОРКИ. Писах и преди ПАЗЕТЕ СЕ ХОРА ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО БЕЗ ЗАДРЪЖКИ ЩЕ НАПРАВЯТ ЗА ДА СИ ВЪРНАТ ВЛАСТТА . ЛЪЖИ ИЗМАМИ НАТИСК ВЪРХУ СЛУЖБИ ПРОКУРОРИ СЪДИИ АДМИНИСТРАТОРИ ЩЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗАЩОТО ВИЖДАТ СИ КРАЯ А ЗНАЯТ ПОСЛЕ ЩЕ ИМА И АРЕСТИ РАЗСЛЕДВАНЕ СЪД И ДАНО ЗАТВОР. КАКТО ВИНАГИ ПИША змията хапе най много точно преди да умре.

    Коментиран от #55

    17:23 15.12.2025

  • 13 Коня Солтуклиева

    23 1 Отговор
    "... Хората не искат да ви виждат повече дори и на снимка", добавя Сабрутев.. "
    ... То па една снимка! Делянчо мяза на небръснат павиан!

    Коментиран от #51

    17:23 15.12.2025

  • 14 съдията Дред

    23 2 Отговор
    И един депутат от ГРАБ няма който да не е за затвора за по 10 г. а тоз , сачева , дуловската принцеса, к. ангелов и дончев за по 50 г. ,а гуруто им за сто !!

    17:24 15.12.2025

  • 15 АГАТ а Кристи

    5 17 Отговор
    Една маскара обвинява друга маскара, че е маскара....

    17:25 15.12.2025

  • 16 Горски

    12 7 Отговор
    Цени те хвръкнаха нагоре без никакъв контрол от ваша стана господинчо от Хаскьои. Това беше най-безочливото, алчно, лицемерно, подло, олигархично правителство в новата история на България. Турците и Руснаците не са ни клатили толкова, колкото ЕС и тези евроатланнтици. При правителството на Киро инфлацията беше рекордна. Шоколад за 2 лв вече е 2 евро (3.99 лв), той май не е с всичкия си, бива да лъжеш, ама той вече е забравил да говори истини. Добрев явно не влиза в магазин да си купи храна,а предпочита да се гаври с народа! Хищният ЕС, който иска да заграби всичко и да натовари българите с купища дългове заради Украйна, от друга страна - алчните, нагли, арогантни и некадърни неолиберли ПП/ДБ.

    17:27 15.12.2025

  • 17 наблюдател

    20 1 Отговор
    Аз явно не съм живял тук , защото дори цената на личните документи се повиши двойно .Дори няма да споменавам , че цената на петрола падна , а на колонката е нагоре , нито ще споменавам нуждата от магазини за хората .Само заради това изказване трбва да влезе една година ефективно

    17:29 15.12.2025

  • 18 хорейшо

    17 1 Отговор
    При кабинет Желязков , може би цените в хотел Наяши не са се повишили

    17:30 15.12.2025

  • 19 Дго

    19 1 Отговор
    Хасковскотоменге мисли ли,че ние не плащаме сметки и не знаем кога поскъват????

    17:30 15.12.2025

  • 20 Някой

    7 4 Отговор
    Ало невежите инфлацията върви ръка за ръка с лихвите. Ако иската да няма инфрация, трябва да забраните лихварството/лихвите/.

    17:31 15.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мъките ви сега започват

    10 4 Отговор
    Да не мислят за миналото. Да мислят къде ще се крият и двамата след няколко месеца, когато овцете усетят ефекта на евро-кошарата и потърсят тия, които ги набутаха насила вътре.

    17:32 15.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мишо

    19 1 Отговор
    От 2009 до 2020 докато герб управлява всяка година България беше най корумпираната и най бедната страна в ЕС.това казваше европа.най бедната...замразена МРЗ на 650 лв ,за 10 години 165 лв повече получават пенсионерите...за 12 години управление.Честито.

    Коментиран от #54

    17:34 15.12.2025

  • 25 Кабакрадев

    6 0 Отговор
    На бас,че е по-беде..н от моя мило...ст.......поне 50 милио...чета .

    17:34 15.12.2025

  • 26 Цените

    14 1 Отговор
    не са мръднали ама са шампиони висок скок, гербери нагли

    17:47 15.12.2025

  • 27 Джензи

    7 0 Отговор
    Чакам ги в Тик Ток,да им обясня!

    17:50 15.12.2025

  • 28 нькьдол

    15 1 Отговор
    туй герберско мекотело да се скрие...цените всеки божи ден растяха.

    17:53 15.12.2025

  • 29 Тома

    14 1 Отговор
    Шайката е нагла защото един не вкараха в затвора

    17:57 15.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Емигрант

    16 1 Отговор
    Всеки нормален човек ясно осъзнава, че това чучело Добрев, Тиквата го "курдисва" пред мисsирките за да дразни, настройва към противопоставяне и разделяне, да създава хаос в опростаченото и чалгарско население ! Вече се разбра, че герберугите освен в кражбите и измамите са експерти и по създаването на хаос и беднотия ! Остава да се разбере този народ прогресира ли в опростачването или се осъзнава ?

    18:00 15.12.2025

  • 32 табута до сабрута

    2 3 Отговор
    нямa тoкoв кaбинeт

    18:03 15.12.2025

  • 33 Арни

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "ценоразпис":

    Ти кога за последно си бил в Германия, или изобщо не си стъпвал там? Ще ти дам няколко примери за ниски цени в Германия. Наем за 70 кв.м в Берлин (където живея) от 1500€, един дюнер от 10€, ток 0,25€ за киловат, бензин от 1,70€ до 2,00€, едно хлебче 0,30€, един хляб от 2,50€, едно кафе от 3,00 €… Смятам, че е достатъчно. Аман от хора приказващи глупости. Да не говорим за ресторанти, един стек 20-25€, малка ракия 20 грама 4,00€…

    Коментиран от #35

    18:04 15.12.2025

  • 34 Съдружниците

    12 0 Отговор
    Ни омайват! Правят зрелище! Да поканят и Теменужка Петкова , за по-голяма тежест!

    18:08 15.12.2025

  • 35 aвe б0нaк

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Арни":

    oт 1-ви янyapи и тyк цeнитe щe ca тaкa нo c aфpикaнcки зaплaти

    18:09 15.12.2025

  • 36 А бе

    10 0 Отговор
    Сикаджииско герберско корумпе само пари крадете от НАРОДА и ги перете в текстилна ф-ка в Одрин,Барселона,а магнитската с-и-чуг в Дубай в затвора мр-ш-яци

    18:18 15.12.2025

  • 37 От бузите на

    5 0 Отговор
    това прасе става прекрасна пача за мезе на червено или бяло вино ! Да се заколи веднага !

    18:47 15.12.2025

  • 38 Петър

    6 0 Отговор
    Държавата е на келепир от ескалацията на цените. Тя и затова нищо не прави,а имитира дейност А,този......този едва ли е влизал в магазин скоро.

    19:17 15.12.2025

  • 39 Как

    6 1 Отговор
    Деляне Добрев, прав си цените в стола на НС са народни и затова говориш така Като живееш в розов свят и не пазаруваш в магазините.Смешен и жалък си, народа си мисли какъв жалък депутат си имат

    19:19 15.12.2025

  • 40 Иванов

    5 1 Отговор
    Един от първите трима за затвора след тиквата е Делянчо. Нищо градивно небе направил в душата си политическа кариера. Нищо

    19:22 15.12.2025

  • 41 потрес!

    6 0 Отговор
    Наглост, безочие, нахалство и чиста проба цинизъм са запазена марка на това толкова противно, жалко, корумпирано и крадливо ГЕРБерастко нищожество, родом от Хасково! Това небръснато двукопитно на снимката, най-верният теляк на Боко Тиквата - СИКаджийския престъпник от подземнишя свят, извърши чудовищни кражби и престъпления, когато главатарят му от СИК го беше назначил за министър! Освен това, този наглец беше назначил на високо платени длъжности в общината всичките си роднини, кумовие и комшии, за което беше разобличен от Елена Йончева! Да, ама тогавашната председателка на парламента, много простата кърджалийска тенекеджийка го спаси! Нямало инфлация при правителството на Джелязков! Ей, алан коолу! Затвори си мръсната уста бе, хасковско ниощжество, дето вместо да гледаш небето през решетки, главатарят ти от СИК те назначи за председател на бюджетната комисия и да вземаш депутатска заплата! Какъв хаос са предизвикали ПП и ДБ бе, нищожество хасковско?! Че повече от 300 хиляди българи в цялата страна ви казаха дирекгно, че крадете, че провалихте живота им, че сте некадърлни, че не можете да управлявате, че сте корумпирани, брутални и нагли! И ви изритаха, нали?!Само еч, хасковско Добрево нищожестов, Коледата идва не само за Свинята, и за теб идва!

    19:56 15.12.2025

  • 42 !!!!

    3 0 Отговор
    Върви си избръсни мутрата бе, хасковско шимпанзе! (да порщават приматите)

    19:58 15.12.2025

  • 43 мария

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "ценоразпис":

    Живея в Германия. Не е вярно, че цените са ниски. Данъците са жестоки. Със средна заплата може да ядеш само боклуци в Лидъл. Във фермерските магазини каймата е 120 евро килограм, 56 евро за килограм малотраен колбас. Не лъжете хората.

    20:09 15.12.2025

  • 44 БГ123

    0 0 Отговор
    То, там вече останаха само баби и дядовци, които по цял ден качват снимки на баници и пити или на градини и внуци.

    21:00 15.12.2025

  • 45 Нехис

    2 3 Отговор
    По време на пуделите бензинът беше 3.50.
    Сега е 2.40.
    Да, стоките нарастват всеки месец с по 50-60 ст., но не е както при Подмяната.

    21:09 15.12.2025

  • 46 123

    2 0 Отговор
    Добрев да каже защо се краде от ФВЕЦ, защо КЕВР са взели бонуси по няколко хиляди лева.

    21:13 15.12.2025

  • 47 Брей бреи

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Цената на бензина не мръдна от 340 лв / Дане говорим за сиренево кашкавала маслото За великата идея на ППДБ 3% дефицит /след 30 год правее на бюджет /ПУДЕЛИТЕ ОГЛАНЯХА И ЛЪЖИТЕ ТРЪГНАХА ТУРСКОТО КАФЕ В СКУТА ВИ СЕ УСЛАДЕ НО ПОДПИСИТЕ ОСТАВАТ А СЪЩО И МОСТОВЕТЕ НА ДУНАВ И ТУНЕЛА ПОД ШИПКА /и ги направите без корупция

    21:14 15.12.2025

  • 48 Пстижение на Венко

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Що се":

    Излислил 10 реда без да каже Борисов Пеевски Явно е по умен от Мирчев

    21:17 15.12.2025

  • 49 Тои Киро отдавна е там

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Герберасткият крадец":

    От ППДБ няма да ходят в Дубай защото чакат дркгарите на тяхните родители дв вземат власта Питай кого търсят от САЩ за 5 милионна долари

    21:22 15.12.2025

  • 50 Поне не е

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Зеления каун поне Днес го казаха че са заедно Сега се оплакват че Пеевски на кого-то «погъзуваха»ги ритна от скута

    21:24 15.12.2025

  • 51 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Коня Солтуклиева":

    Та шарлатаните на всички снимки са с ПеевскиКои може да ги измести

    21:26 15.12.2025

  • 52 Към дилян

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Та Венко няма половин мандат в правитество От седем избора една победа и Пеевски им ходатаиства пред Борисов да им даде 9 месеца правителство Та взеха министри от ДПС Ихубаво че беше Киро Лъжеца да стояхте 6 месеца на власт. /и накрап го изгонихте/

    21:32 15.12.2025

  • 53 Смешник

    2 0 Отговор
    Джуката е по добре да разкаже за незаконната вила на родителите си в Брацигово!

    21:32 15.12.2025

  • 54 Щасливиц

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Мишо":

    Съм Че ППДБ БЯХА НА ВЛАСТА 15 месеца общоЗАТОВА СЪМ ДОВОЛИН ЧЕ ППДБ МИСЛИ ЗА НАРОДА НЕ МОГА ДА СИ ПРЕСТАВЯ АКО БЕШЕ ИЗКАРАЛА ЦЯЛ МАНДАТ ГОСПОД Е ДОБЪР ЗА БЪЛГАРИЯ ЧЕ ГИ ПРЕЖИВЯХМЕ ТЕЗИ ПЕТ ГОДИНИ

    Коментиран от #57

    21:38 15.12.2025

  • 55 Не само тук

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "НЕ ТАКОВА ЖИВОТНО НЯМА":

    Ами и в ЕС И ТАМ ШАРЛАТАНИН Е ЗАМЕСЕН В ДАЛАВЕРА /Наш Николай /ПАК НА СНИМКА

    21:41 15.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Александър Януш

    0 0 Отговор
    Започвам да подозирам, че човека прекалява с високоградусов алкохол.

    22:47 15.12.2025

