Харалан Александров за Радев: Униформата му е тясна

Харалан Александров за Радев: Униформата му е тясна

15 Декември, 2025 23:00 991 20

Компромисната, удържаща функция на президент не му се отдаде за тези 7 години. Убеден съм, че той ще се справи по-добре като партиен лидер

Мария Атанасова

ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ попитаха президента Румен Радев в какво качество разговарят с него при консултациите за връчване на мандат за съставяне на правителство в рамките на настоящия парламент.

"Униформата на президента му е тясна, той е добър войник, пилот. Компромисната, удържаща функция на президент не му се отдаде за тези 7 години. Убеден съм, че той ще се справи по-добре като партиен лидер", каза социалният антрополог Харалан Александров в студиото на "Денят ON AIR".

Той даде пример колко се вълнува обществото от този въпрос - питат го самия него какво ще прави Радев, въпреки че няма нищо общо с него.

"Подложен е на огромни очаквания и на натиск от общността и извън нея да вземе това трудно решение. Доколкото виждам, ще опита да съчетае двете роли. Вероятно ще обяви своя проект в подходящ за него момент", изрази очакванията си Александров.

По думите му обществото изпитва копнеж по силна ръка, на което Радев е готов да отговори. В ефира на Bulgaria ON AIR той подчерта, че властта е в протеста. А до него се стигна заради много високата тревожност по икономически, геополитически и други причини.

"Една от ползите от протестите е, че хората се чувстват овластени, смятат, че си връщат контрола върху живота, правителството е доста удобна мишена, през която да изразиш гнева си", каза Александров. Когато децата са малко, те стават автоматично ценни, изтъкна социалният антрополог, и нищо не им се отказва.

"Това създава особено усещане, че ти се полага нещо, комбинирано с висока несигурност. Придобиват нереалистична самооценка, която личи при сблъсъка на пазара на труда. Борисов реагира интуитивно като добър, загрижен патриарх, който не може да откаже на децата. Тръгнеш ли срещу това поколение си загубен - каквото иска - ще го получи", категоричен е Харалан Александров. Интуицията му подсказва, че партията на Радев при предсрочни избори ще излезе като първа политическа сила.

"Натрупва се разочарованието от еврото, за което той призова по особен начин за референдум, усещането че Европа е слаба, Америка ни предава - има много разочарования към Запада. Ако бъдат добре политически използвани, това ще доведе до сериозно осмисляне на партията", каза гостът. Той изтъкна, че България тежко ще преживее още един преход. По думите му ПП-ДБ са радикализирани, също "Възраждане", МЕЧ, има очакване и Радев да се държи радикално, а ДПС-НН да не бъде в кротко настроение, предвид ситуацията, пред която бяха поставени и така остава липсващ балансиращият фактор. "Затова много уместно ПП-ДБ и Сачева зададоха въпроса - "сте ли институцията, която поддържа цялото". Той каза "Може да разчитате на мен", и аз му вярвам. Той е в дилемата дали да използва момента или да пази държавата. Бивайки човек на устава и на честта, вероятно ще избере второто. Както Борисов беше в дилемата дали да запази постигнатото или да даде път на младите, както се случи", даде пример Харалан Александров.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    10 19 Отговор
    Руската слуга Радев иска да превърне България в Беларус.
    Заради него плащаме по 1 милион дневно на Боташ за нищо.

    23:02 15.12.2025

  • 2 Коза от паветата

    5 4 Отговор
    Нас много ни е страх от Радев, щото тогава Кирчо какво ще работи, и да ни дават концерти без пари! На оная бе, къде си направи от българското знаме подпутник. Мноо найс беше, грейт пърформанс евър!

    23:04 15.12.2025

  • 3 Паралан Накензанков

    12 2 Отговор
    За пари плещя всякакви глупости!

    23:07 15.12.2025

  • 4 Стоенчо

    10 1 Отговор

    За Хемус нищо не плащаш, нали?!

    23:09 15.12.2025

  • 6 Читател

    12 2 Отговор
    Чети внимателно:Генерал Радев е командвал ВВС в БА,днес е втори мандат президент на България,избиран от над два милиона него поддръжници. Кой си ти!?Една изтривалка пред вратата на този който ти навива пружината. Растеж на широко,нищо вече не те побира.

    23:16 15.12.2025

  • 7 Торбалан Александров

    3 7 Отговор
    Президента Радев създаде първия си проект....Кирчо и Кокорчо. Може ли да очакваме сега вторият му проект да е в коалиция с първия ???????

    23:19 15.12.2025

  • 8 марксист

    6 1 Отговор
    Какво направиха естонците със своя валутен резерв след като влязоха в еврозоната. България има резерв два пъти повече от наличната валута левове. Може ли да не влиза в еврозоната, а да напечати още толкова левове и да гарантира конвертируемост чрез злато вместо с евро, като закупи злато с наличното евро. Американският златен резерв при златният им стандарт е бил 40%, българският ще е 100%.

    23:20 15.12.2025

  • 9 пешо

    10 0 Отговор
    харалане , харалане да те е.. който те хване

    23:20 15.12.2025

  • 10 Хмм

    7 0 Отговор
    кой ли е очаквал добро възпитание от хора, провалени в управлението, сачева с нейната социална педагогика какво би вършила извън парламента, бори се за мястото в листата

    23:21 15.12.2025

  • 11 пешо

    2 2 Отговор

    смени лепилото но как да го смениш като за друго нямаш пари

    23:23 15.12.2025

  • 12 Културен Антрополог

    8 0 Отговор
    На Харалан му ЛИЧИ че е от" HOGS Team"(Отбора на ПРАСЕТАТС"

    23:25 15.12.2025

  • 13 Бойко

    7 0 Отговор

    Харалан е шарлатан

    23:29 15.12.2025

  • 14 Тая пръжка гербарска

    8 0 Отговор
    Едно и също скимти от 2 години

    23:29 15.12.2025

  • 15 Иван

    1 0 Отговор

    Е и какво от това?

    23:31 15.12.2025

  • 16 Ъхъ!!!

    2 1 Отговор

    Тия глупости ги пробутвай на пияните глави у кръчмата! Всъщност с.м.Радев го "пришиха" към протестиращите със спецакцията на Гешев в Президенството та да бъде избран за втори мандат тоя Кремълски подлога.

    23:31 15.12.2025

  • 17 Факт

    0 0 Отговор
    Достатъчно е да подкрепи някоя партия!

    23:31 15.12.2025

  • 19 Горски

    5 0 Отговор
    Този смени посоката, сега облизва юмрука. Лява ръка на Боце и дясна на Пеевски.

    23:50 15.12.2025

  • 20 АОНСУ

    0 0 Отговор
    Когато дойдат братушките на Орлов мост, Харалам пръв ще се отрече трижди от Иван Кръстев!

    00:14 16.12.2025

