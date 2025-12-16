Новини
Продължават консултациите на президента с парламентарните партии

Продължават консултациите на президента с парламентарните партии

16 Декември, 2025 07:51

И на консултациите вчера първите две формации попитаха Радев ще участва ли със своя партия на предстоящия предсрочен вот

Продължават политическите консултации на президента с парламентарните партии. Днес държавният глава ще разговаря с представителите на "Възраждане", а след това и с "ДПС-Ново начало", изброи БНТ.

"Страната ни се намира в сложна обществено-политическа ситуация, с правителство, което бе принудено да подаде оставка заради управленския модел и поведението на своите лидери", посочи президентът на започналите вчера консултации с парламентарните партии.

Изходът от настоящата политическа криза са предсрочните избори, отговориха от ГЕРБ-СДС и родължаваме промяната-Демократична България".

"Виждате ли възможност, нова управленска конфигурация в рамките на 51-ото Народно събрание или отиваме на предсрочни парламентарни избори? Кога да бъдат тези избори? Ще инициирате ли промени в Изборния кодекс?"

Тези въпроси президентът ще постави днес и на третата по големина парламентарна група. Лидерът на ъзраждане" Костадин Костадинов обяви пред Националното радио, че партията му няма да подкрепи нов кабинет в този парламент, и отново настоя да бъде спряна процедурата по въвеждане на еврото, въпреки заявеното от Европейската комисия, че процесът е необратим.

"В края на март, вероятно. Може би в най-лошия случай - началото на април. След тези избори едно от първите неща, които ще се направят, ще бъде ревизия, както на финансовото министерство, така и на Националния статистически институт, за да се установи, че има фалшификация на данни и че България е вкарвана незаконно в еврозоната, тя е вкарвана незаконно в еврозоната и поради това, че ние нямаме референдум за членство на България в еврозоната", коментира Костадинов.

Очаква се в 11:30 ч. президентът да разговаря с представителите на "ДПСово начало". Формацията беше част от мнозинството, а лидерът ѝ - една от причините за многохилядните протести, довели до оставката на кабинета елязков".

"Ние сме ги подкрепяли, за да може да помагаме на хората заради бюджета. В момента цялата отговорност е на ПП-ДБ. И само да им кажа едно нещо - печелившият е друг", каза Делян Пеевски, визирайки президента, с когото често си разменят остри реплики през медиите.

И на консултациите вчера първите две формации попитаха Радев ще участва ли със своя партия на предстоящия предсрочен вот.

"Не сме се събрали на раздумка за някаква хипотетична моя партия. Ако някой ден стигнем до такъв момент, аз съм казал, че ще ви уведомя", заяви Радев.

Очаква се през следващите дни президентът да разговаря с представителите на останалите 5 парламентарни формации.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 На бас 👍

    8 10 Отговор
    На изборите ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата от протести както винаги ще е нулева 😆

    07:54 16.12.2025

  • 3 Хаха

    11 6 Отговор
    Тримореца Радефф с неговите дечица Пълна порнография и Продай България , ще закопаят и изтрият от картата на света една държава с вековна история( ме по археоложката Кебелчева ). За финансов министър сигурно ще е Асенка , Копринков ще следа за паричните потоци отиващи към сглобката

    07:54 16.12.2025

  • 4 Свикване на Велико Народно Събрание

    10 4 Отговор
    А ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП, ДПСНН, БКП и ИТН да си вземат спестените евраци, и да си ги харчат със здраве в Европа.
    Да идват нови хора и партии, но не и статуквото.
    От 2020 до 2025 всички цени скочиха двойно.

    Коментиран от #6

    07:54 16.12.2025

  • 5 Пич

    7 2 Отговор
    И кво се консултират ?! Дават заявки да ви орежат всичко което могат и да ви направят още по бедни!!! Дебелите които рипаха по паветата дори им вярват , защото щели да са бедни за собствено благо !!! Паветната тъпотия е необятна !!! Защото ПП -тата ще крадат отново за благото на паветниците , а тези ще рипат изцъклени от кеф как са победили !!!???

    07:56 16.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Костадинов

    6 5 Отговор
    Боташев се на надява да управлява и да натвори стотици заробващи договори.

    Коментиран от #9

    07:59 16.12.2025

  • 8 Енрике Иглесиас

    3 6 Отговор
    Днес с ДПС - Ново начало. Гарантът за управление за хората. За да има повече за хората. За да са задоволени хората. Не на омразата.

    08:07 16.12.2025

  • 9 Бай Араб

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Костадинов":

    Няма страшно ,Ушатия един път като напусне Президенството и край с него,веднага загубва контрола върху машините за гласуване, а преди това да подаде оставка е нереално защото всеки ден прибира огромни пари

    08:10 16.12.2025

  • 10 Помня ,

    3 1 Отговор
    че на една от честите консултации , Ментата и потенциален затворник , поднесе на Президента...... турска баклава !

    08:15 16.12.2025

  • 11 Г Лозанов Фризиран Бухал и Подлога!

    7 0 Отговор
    Не го показвайте тоя Маниполатор и лъжец!

    08:21 16.12.2025

  • 12 МИРО

    6 2 Отговор
    ПРОДЪЛЖАВАМЕ НА ИЗКУСТВЕНО ДИШАНЕ !!!

    ЗА ВСИЧКО Е ВИНОВЕН САМО РАДЕВ !!!

    08:22 16.12.2025

  • 13 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    0 3 Отговор
    Какво направиха естонците с валутния си резерв след присъединяването към еврозоната? България има резерв, два пъти по-голям от наличните левове. Възможно ли е България да не се присъединява към еврозоната, но да създаде още толкова левове и да ги гарантира - стабилност и конвертируемоста чрез злато вместо чрез еврото, като закупи злато с наличните евро? Златният резерв на САЩ по време на златния стандарт беше 40%, а българският би бил 100%. ........... Естония е закупила американски облигации. Тоест подарила е 2-милиарда евро на американците, уж като гаранция и стабилност в ЕЦБ. Но тези пари си остават завинаги така, 5% от стойност на БВП на Естония. Така и с българските резерви, това е да си колония. Нашите са над 40-милиарда евро, 40% от БВП. И Путин знае, че са колония и го прави, заем за САЩ като резерви в американски облигации и толкоз. ЧАТДЖПТ настоява, че резервът не се харчи. Макар, че са пари на народът, как ли не го убеждавах този чатджпт, че няма логика, но не отстъпва. Сигурно всеки голям капиталист е наказван, ако не влага в американски облигации. ПО ЦЯЛ СВЯТ, и всяко правителство. чатжпт: Значи резервите на всички държави без САЩ, са 60% американски облигации и 15% са в злато? Кризата в Гърция, бе измислена, бе оправдание за създаване на резерв на ЕЦБ, за да се дава заем на САЩ - уж като резерв за стабилност - с покупка на американски облигации. Китай и Русия решиха да се откажат от този своебразен механизъм на източване като за колония. НО

    08:28 16.12.2025

  • 14 копейката

    4 1 Отговор
    Да видим сега копейката ще има ли смелост да състави правителство и да поеме управлението на страната.....Едва ли,той един Исторически музей не можа да управлява,камо ли цяла държава, със сигурност ще се превърнем в История

    Коментиран от #18

    08:30 16.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 РАДЕВ

    0 4 Отговор
    И НА ТЕЗИ ДНЕС ЩЕ ИМ ГЛЕДА СЕИРА.

    08:30 16.12.2025

  • 17 МИРО

    4 1 Отговор
    МНОГО, МНОГО ЖАЛКО ЗА НАС БЪЛГАРИТЕ :
    РАДЕВ НИ РАЗБИ ДЪРЖАВАТА ОЩЕ, РАЗБИ НАРОДА НИ, РАЗБИ И ПРАВИЛНОТО МИСЛЕНЕ НА ХОРАТА ОЩЕ !!! ВСИЧКО СЕ УВЛЕЧЕ В ЕДИН ОГРОМЕН ХАОС, НЕУДЪРЖИМА КРИЗА И СИЛНА КРИЗА !!! СРАМОТА И ПОЗОР ЗА ТОЗИ ПРЕЗИДЕНТ- ПРОДАЖНИК !!!

    08:31 16.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 факти

    2 2 Отговор
    Всичко е парлама за балъците, дето скачаха по площадите. От ЕС настояват да дадем 1,5 млрд за Украйна като гаранция за заем и затова махнаха бюджета, най-вече чрез прокситата им ПП-ДБ. Виждате ли, че основната цел на удължителния бюджет е да се премахне предвиденото 10% увеличение на заплатите, което случайно е същите тези 1,5 млрд . А също естествено "евроатлантическите" ПП-ДБ и ГЕРБ най искат да няма редовен бюджет и такова увеличение, а да се приеме някаква перверзия, наречена удължителен бюджет. Ако сега ГЕРБ излязат и кажат "Ние няма да гласуваме никакъв удължителен бюджет и държим да се гласува нашия с увеличените заплати" ще си вдигнат рейтинга с 5%. Но няма да го направят, защото Урсула не дава и те също са в играта. Протести за балъци, които скачаха и викаха, за да им се намалят заплатите. Такива идиоти няма никъде по света. Защо сега не протестират - значикогато им вдигаха заплатите - протестират, когато им ги намаляват - не. Всичко това показва колко е фалшив "протеста".

    08:39 16.12.2025

  • 20 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Народа не искал Пеевски народа искал Доган ,пък народа не гласува за Доган.То на българите пари им даваш да свършат нещо и не го вършат,камо ли да сърши нещо народа без пари.Радев като излезе от Президенството и край с тази аномалия.Радев ще загуби контрола върху машините за гласуване.

    08:41 16.12.2025

  • 21 КИРО

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "МИРО":

    Така правят комунистите, особено тези които вече са капиталисти .

    08:54 16.12.2025

  • 22 миме

    0 0 Отговор
    в един хубав ден за българската демокрация сичките жълтопаветни,либераски урсулопитеци от тъй наречената градска десница ще бъдат окачени да съхнат на слънце около възстановеният паметник на съветската армия-освободителка

    09:11 16.12.2025

