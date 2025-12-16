Продължават консултациите на президента с парламентарните партии

Продължават политическите консултации на президента с парламентарните партии. Днес държавният глава ще разговаря с представителите на "Възраждане", а след това и с "ДПС-Ново начало", изброи БНТ.

"Страната ни се намира в сложна обществено-политическа ситуация, с правителство, което бе принудено да подаде оставка заради управленския модел и поведението на своите лидери", посочи президентът на започналите вчера консултации с парламентарните партии.

Изходът от настоящата политическа криза са предсрочните избори, отговориха от ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната-Демократична България".

"Виждате ли възможност, нова управленска конфигурация в рамките на 51-ото Народно събрание или отиваме на предсрочни парламентарни избори? Кога да бъдат тези избори? Ще инициирате ли промени в Изборния кодекс?"

Тези въпроси президентът ще постави днес и на третата по големина парламентарна група. Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обяви пред Националното радио, че партията му няма да подкрепи нов кабинет в този парламент, и отново настоя да бъде спряна процедурата по въвеждане на еврото, въпреки заявеното от Европейската комисия, че процесът е необратим.

"В края на март, вероятно. Може би в най-лошия случай - началото на април. След тези избори едно от първите неща, които ще се направят, ще бъде ревизия, както на финансовото министерство, така и на Националния статистически институт, за да се установи, че има фалшификация на данни и че България е вкарвана незаконно в еврозоната, тя е вкарвана незаконно в еврозоната и поради това, че ние нямаме референдум за членство на България в еврозоната", коментира Костадинов.

Очаква се в 11:30 ч. президентът да разговаря с представителите на "ДПС-Ново начало". Формацията беше част от мнозинството, а лидерът ѝ - една от причините за многохилядните протести, довели до оставката на кабинета "Желязков".

"Ние сме ги подкрепяли, за да може да помагаме на хората заради бюджета. В момента цялата отговорност е на ПП-ДБ. И само да им кажа едно нещо - печелившият е друг", каза Делян Пеевски, визирайки президента, с когото често си разменят остри реплики през медиите.

И на консултациите вчера първите две формации попитаха Радев ще участва ли със своя партия на предстоящия предсрочен вот.

"Не сме се събрали на раздумка за някаква хипотетична моя партия. Ако някой ден стигнем до такъв момент, аз съм казал, че ще ви уведомя", заяви Радев.

Очаква се през следващите дни президентът да разговаря с представителите на останалите 5 парламентарни формации.