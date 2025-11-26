СДВР: Трима полицаи са пострадали при охраната на протеста

Трима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред.
Това съобщиха от пресслужбата на СДВР.
По време на провеждането на заявен като мирен протест пред сградата на Народното събрание тази вечер част от протестиращте са направили опит да пробият кордона и са хвърляли бутилки и пиратки срещу полицаите.
Двамата служители са транспортирани за медицински прегледи в болница.
СДВР призовава протестиращите да изразяват мирно гражданската си позиция и да не допускат провокации и правонарушения.
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 доник
22:20 26.11.2025
2 Последния Софиянец
22:20 26.11.2025
3 ПеПер асо-Де Билите
Един бус не могат да обърнат!
😂😂😂
22:22 26.11.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #18
22:22 26.11.2025
5 ИДЕ КРАИА НА СИ ГАНИТЕ
22:22 26.11.2025
6 Анонимен
22:23 26.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Промяна
22:26 26.11.2025
9 Полицаи
22:26 26.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Паскал
22:28 26.11.2025
13 Ей скъперник
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Кога почиваш?
22:28 26.11.2025
14 Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, М
22:30 26.11.2025
15 Данко Харсъзина
22:31 26.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Делян
22:36 26.11.2025
18 стоян георгиев
До коментар #4 от "Последния Софиянец":То какво правиш на този протест че не се сещам?
22:36 26.11.2025
19 МВР пикчърс Енд моушън
22:40 26.11.2025
20 Хахахаха
22:48 26.11.2025