СДВР: Трима полицаи са пострадали при охраната на протеста

26 Ноември, 2025 22:18 729 20

  • полицаи-
  • пострадали-
  • протест

Силите на реда са били атакувани с бутилки и пиратки

СДВР: Трима полицаи са пострадали при охраната на протеста - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред.

Това съобщиха от пресслужбата на СДВР.

По време на провеждането на заявен като мирен протест пред сградата на Народното събрание тази вечер част от протестиращте са направили опит да пробият кордона и са хвърляли бутилки и пиратки срещу полицаите.

Двамата служители са транспортирани за медицински прегледи в болница.

СДВР призовава протестиращите да изразяват мирно гражданската си позиция и да не допускат провокации и правонарушения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 доник

    17 2 Отговор
    Тия дебелаци ли? Сецнали са се докато се връзват.

    22:20 26.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    И няколко протестиращи.

    22:20 26.11.2025

  • 3 ПеПер асо-Де Билите

    6 9 Отговор
    Разходиха се, попяха и айде всички по леглата!
    Един бус не могат да обърнат!
    😂😂😂

    22:22 26.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    Хора с камуфлажи и украинското знаме на ръкавите опитват да правят Майдан.

    Коментиран от #13, #18

    22:22 26.11.2025

  • 5 ИДЕ КРАИА НА СИ ГАНИТЕ

    3 0 Отговор
    малко са с спортативни АР ПЕ ГЕТА резултата щесхе д ае в пъти по добър .. осхте малко

    22:22 26.11.2025

  • 6 Анонимен

    13 1 Отговор
    Напускат и да пробват в частния сектор. Тъкмо ще усетят бюджета на тези които пазят.

    22:23 26.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Промяна

    3 9 Отговор
    ШАРЛАТАНИТЕ СА НАЕЛИ ТЕРОРИСТИ ДА РУШАТ СОФИЯ ШАРЛАТАНИ САБОТАЖНИЦИ ВРЕМЕ ВИ Е ДА СТЕ ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА

    22:26 26.11.2025

  • 9 Полицаи

    4 10 Отговор
    Защо не ги опръскате с водните оръдия тия л.у.м.п.е.н.и.?

    22:26 26.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Паскал

    1 7 Отговор
    Бойко и пеевски са царе

    22:28 26.11.2025

  • 13 Ей скъперник

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Кога почиваш?

    22:28 26.11.2025

  • 14 Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, М

    7 0 Отговор
    Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия, Мутро мафия

    22:30 26.11.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Утре ще ги приберат. На този площад камерите са повече от протестиращите.

    22:31 26.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Делян

    7 0 Отговор
    и Бойко ,да излязат да говорят с хората и да успокоят обществото!

    22:36 26.11.2025

  • 18 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    То какво правиш на този протест че не се сещам?

    22:36 26.11.2025

  • 19 МВР пикчърс Енд моушън

    2 0 Отговор
    3 : 0 за протеста.

    22:40 26.11.2025

  • 20 Хахахаха

    0 2 Отговор
    Докато не направите България втори Донбас, няма да се спрете!

    22:48 26.11.2025

