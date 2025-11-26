Митов награди с по 400 лева всички полицаи и служители на МВР за Коледа

С по 400 лева награди в всички полицаи и служители на МВР вътрешният министър Даниел Митов. Заповедта е подписана от него и е за Коледа.
Тя важи както за полицаите, така и за администрацията в МВР. Без 400 ще останат само отстранените и тези, които са имали наказания през тази година.
Заповедта е традиционна за МВР.
Подобни издадоха през последните 2 години и предшествениците на Митов Атанас Илков и Калин Стоянов.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 74 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мафията награждава бухалки те си
Коментиран от #16
13:53 26.11.2025
2 Браво
Коментиран от #24
13:53 26.11.2025
3 Пешо с калибрата
Коментиран от #26
13:54 26.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хахахах
13:55 26.11.2025
6 З.Николов
13:55 26.11.2025
7 Павел
13:55 26.11.2025
8 хахахах
13:55 26.11.2025
9 Парите са
13:56 26.11.2025
10 Какво
13:56 26.11.2025
11 ХЪ ХЪ ЪЪ
13:57 26.11.2025
12 Пердерунгелът
Твойта мммммм
13:57 26.11.2025
13 Къдрава несправедливост от новото начало
13:57 26.11.2025
14 БАЙ СТАВРИ
13:58 26.11.2025
15 Нагли копилета
13:59 26.11.2025
16 Пешо
До коментар #1 от "Мафията награждава бухалки те си":Усвояванв на едни бюджрти в 12 без 5 , за да може да искат още и още заеми.... срам и позор.... за народа...
13:59 26.11.2025
17 А оня национален герой
14:00 26.11.2025
18 Подадох оплакване за насилие в МВР
Коментиран от #25, #33, #42, #134
14:00 26.11.2025
19 КАК НЕ ВИ Е СРАМ!
14:01 26.11.2025
20 АМАH OT ИДИOTИ
🤣
ВЪПРЕКИ, ЧЕ МОЖЕШЕ И С ПОВЕЧЕ ДА СЕ ПОДКРЕПЯТ ПAPA3ИТИТE 😃
ЩОМ OBЧE-CTBOTO ПОНАСЯ ПОРЕДНАТА ГABPA C TEЛЕШKO PABHOДУШИE, 3HAЧИ ВСИЧКО Е НАРЕД.
🤣😆😝
14:01 26.11.2025
21 А , пенсионерите?
14:02 26.11.2025
22 Истината:
за да се мотивират полицаите да пазят Проваленото Правителство и Провалените Политици и Депутати!
14:03 26.11.2025
23 Добре
14:03 26.11.2025
24 Да бе да...?!
До коментар #2 от "Браво":Аз нямам внуци - полицаи и пак съм без бонуси...!
14:04 26.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 сутеньори
До коментар #3 от "Пешо с калибрата":половината сутеньори на проститутките са милицаи!?!?
Коментиран от #82
14:04 26.11.2025
27 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
А ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ ЕДИН МЕСЕЦ СЕ ЧУДЯТ ИМА ЛИ ПАРИ ...НЯМА ЛИ.....
14:05 26.11.2025
28 Дид
Коментиран от #60
14:05 26.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дето се вика-
Днес пак на калпак-по 400лв...?!
14:06 26.11.2025
31 Дано им стигнат
14:07 26.11.2025
32 Чуторан
14:07 26.11.2025
33 Много
До коментар #18 от "Подадох оплакване за насилие в МВР":си неук. Но знаеш да доносничиш.
14:08 26.11.2025
34 Що, бе?
14:08 26.11.2025
35 991
Повсеместното наливане на пари в МВР е само с една цел - завладяване на държавата. Хем си гарантират цялото МВР да гласува за тях, хем си гарантират охрана и потушаване на протести, хем контрол върху изборите.
Призив към всички служещи в МВР - Хора, част от една държава сме, осъзнайте се. Вашите деца, приятели, роднини, също живеят в тази държава. Не се поддавайте на евтини трикове и не се продавайте за жълти стотинки.
И вашите и нашите деца ще плащат за това!
Коментиран от #52
14:09 26.11.2025
36 Въпрос
14:11 26.11.2025
37 Къдравата Сю!
Няма да му се размине.
Коментиран от #40
14:11 26.11.2025
38 хайде сега
14:12 26.11.2025
39 Бонус
Жалкари
14:13 26.11.2025
40 Дано
До коментар #37 от "Къдравата Сю!":Там ромеите да му направят близнаци
14:14 26.11.2025
41 чудесно
14:14 26.11.2025
42 Даскал
До коментар #18 от "Подадох оплакване за насилие в МВР":Малко ти е. Да научиш правописа. Пак добре, че не са те наказали.
Коментиран от #50
14:14 26.11.2025
43 Щото
14:16 26.11.2025
44 Последния Софиянец
Коментиран от #55, #93
14:17 26.11.2025
45 фцкерс
Коментиран от #113
14:18 26.11.2025
46 пешо
14:18 26.11.2025
47 Плaмeн
14:18 26.11.2025
48 Георгиев
14:18 26.11.2025
49 Чичо Ганчо
Капан до капана, очо до ушото, фиш под 100лв вече няма!... Продънени пътища, нулево обучение, винаги"несъобразена" скорост, за празен казан за чистачки и кислородна вода с изтекъл срок сваляме номера...
Честита ви бухалкокрация!!!
Демокрация по мутренски! Каквато управата на държавата, такава и милицията!
14:18 26.11.2025
50 Малко ви бият по протестите
До коментар #42 от "Даскал":Трябва повече!
Коментиран от #56
14:19 26.11.2025
51 Мимч
14:20 26.11.2025
52 Реален
До коментар #35 от "991":То и децата им са паразити като тях.
14:20 26.11.2025
53 хихи
Но пък "Народната любов" може да се окаже по-голяма ...
14:20 26.11.2025
54 Именит
14:20 26.11.2025
55 Стига
До коментар #44 от "Последния Софиянец":си лъгал, Ленко.
14:21 26.11.2025
56 Даскал
До коментар #50 от "Малко ви бият по протестите":Даа, докато научат правописа български.
14:23 26.11.2025
57 ТЕЗИ 400
Чашата преля!
Не спряхте да се гаврите с данъкоплатците си!
Вече е време да получите това, което сте си заслужили...
14:23 26.11.2025
58 Малко е
14:23 26.11.2025
59 Панчаревската кметица
14:25 26.11.2025
60 Не е така!
До коментар #28 от "Дид":Има решение: правиш си висока заплата, за да си все на загуба. Или си изнасяш фирмата в Сърбия примерно.
14:25 26.11.2025
61 Гост
14:27 26.11.2025
62 нннн
Аз за половин век не съм видял полицай/милиционер да бяга след престъпник. При такива нездравословни коледни трапези за 400 няма и да видя...
14:27 26.11.2025
63 Да живее фюрера Мерц
14:27 26.11.2025
64 КАТаджия
ДА ГО Д . Х . А Т бедните! :))
разбойкУ, разбойкУ, $АМО Г€РБ-Н€О БКП И КАТ $М€ $И ДОБР€€€€€€€€!
14:28 26.11.2025
65 Бай Дончо
14:28 26.11.2025
66 Пенсионер
14:29 26.11.2025
67 К.Киров
14:29 26.11.2025
68 измекяри долни
14:30 26.11.2025
69 Бойкот на О.Л.Хлъц
А може би за да крепят властта...
14:32 26.11.2025
70 Наглецът Митов
14:35 26.11.2025
71 Отгоре
14:36 26.11.2025
72 Чочо
Да си ги "извоюва на предната линия,а не в кабинета с химикалката,тоя олигонуфрий
14:36 26.11.2025
73 Не е добре
14:36 26.11.2025
74 Мутриикк
14:37 26.11.2025
75 без думи
Коментиран от #78
14:39 26.11.2025
76 Пападополу
14:39 26.11.2025
77 ккк
14:42 26.11.2025
78 Данко Харсъзина
До коментар #75 от "без думи":Пенциите са безполезни паразити, живеещи на гърба на обществото. Много алчни и винаги недоволни. Не трябва да получат нищо.
Коментиран от #80, #83, #86
14:44 26.11.2025
79 Георги
14:44 26.11.2025
80 Пенция
До коментар #78 от "Данко Харсъзина":да не видиш.
14:47 26.11.2025
81 дайте да дадем
14:48 26.11.2025
82 Кафе
До коментар #26 от "сутеньори":Не само сутеньори,но и пласьори на дрога и пазители на другите сутеньори за да им върви рушвета
14:50 26.11.2025
83 дайте да дадем
До коментар #78 от "Данко Харсъзина":Да, ама са работили по 40 години и са хранили държавата! А "Бизнесът", дето го дондуркаме 36 години, "инвестира" само в апартаменти, коли и бетонни хотели по морето, като на Елените!
14:51 26.11.2025
84 Хубаво, наградил е "героите"
Тежък инвалид съм и ми отпуснаха придружител. Моментално обаче от следващият месец пенсията ми падна с 200 лева щото е много огромна вероятно ! Не се шегувам. Не знам защо е така, но не е справедливо. Някой знае ли? Това само в България го има. Пак сме някакви иноватори велики.... Кво се случва в тая държава бре ...
Коментиран от #97
14:52 26.11.2025
85 Мъни
14:55 26.11.2025
86 ИДИОТ
До коментар #78 от "Данко Харсъзина":МАЛОУМЕН
14:55 26.11.2025
87 Ник. А
14:56 26.11.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Атлантически нищожества
14:58 26.11.2025
90 Атлантически нищожества
14:59 26.11.2025
91 Атлантически нищожества
15:00 26.11.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Али Баба
До коментар #44 от "Последния Софиянец":С 24 млн можеше да зарадват още 200000 пенсионера с коледна добавка.
Тия от сектор "несигурност" няма да ги усетят даже...
15:01 26.11.2025
94 Цвете
Коментиран от #96
15:02 26.11.2025
95 Цвете
15:04 26.11.2025
96 Цвете,
До коментар #94 от "Цвете":разклати ми пак м@дете...Ти можеш🤪
15:04 26.11.2025
97 На всички с придружител
До коментар #84 от "Хубаво, наградил е "героите"":От година им пада пенсията с около 200 лв. Никой не казва защо
15:11 26.11.2025
98 Анонимен
15:14 26.11.2025
99 Безпристрастен
Коментиран от #102
15:15 26.11.2025
100 Пенчо
15:15 26.11.2025
101 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ
Коментиран от #105
15:17 26.11.2025
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Атлантически нищожества
И се замислете какво направиха реално атлантиците.. настоящи и бъдещи пенсионери ! ...Закон за пенсиите (1957-1999)...
а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?
Коментиран от #118
15:18 26.11.2025
104 Цвете
15:19 26.11.2025
105 щееее
До коментар #101 от "ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ":ако изборите бяха реялно/истински - отдавна да са премахнати от световната система. Така че файда никаква - само г-н Молотов ще оправи работата
15:20 26.11.2025
106 Цвете
15:21 26.11.2025
107 Атлантически нищожества
15:27 26.11.2025
108 Цвете
15:27 26.11.2025
109 Цвете
15:29 26.11.2025
110 Цвете
15:30 26.11.2025
111 Еничари
15:30 26.11.2025
112 гост
15:31 26.11.2025
113 Чакай бе джанъм
До коментар #45 от "фцкерс":при ченге и политик, срам. това са търтейте и пара зитите в територията
15:32 26.11.2025
114 Нели
15:34 26.11.2025
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Дедо
15:36 26.11.2025
118 Маймуна
До коментар #103 от "Атлантически нищожества":Това го направиха комунистите, пале. Направиха го топ о комунистите, които уж са били убени на добротетели о патриотизъм. Но нищо подобно, предатели учени на комунизъм и пионерство на съветската идеология. Точно тези направиха всичко това. Военните им помагаха, също генералите. Така че не пробутвай тук атлантизма. По-скоро е либерализма, което е продължението на комунизма. Защото слугите на комунизма станаха слуги на либерализма. Прероден и лрепоядисана мижитурка, това са тези които направиха описаните от теб неща.
Коментиран от #120
15:39 26.11.2025
119 Как няма да си ги къта, нали пазят задни
15:39 26.11.2025
120 Маймуна
До коментар #118 от "Маймуна":Тези хора си имат имена, паспортите им са български, техните деца и внуци са днес в държавните институции и на ръководни места, отново! Имената им се знаят кои са.
15:40 26.11.2025
121 Стар кондотиер
15:41 26.11.2025
122 Атлантически нищожества
До коментар #116 от "Много сте глупави":Ниска топка си младеж ! Нито опит имаш, нито кариера вероятно,...нито емпатия... Но нямаш вина младеж ...Вината в наша че позволихме на шепа соросоиди да ви направят мозъците на пастет
Коментиран от #124, #126, #129
15:42 26.11.2025
123 Дано
15:45 26.11.2025
124 Комунистическо линерасти
До коментар #122 от "Атлантически нищожества":Ти си ниската топка, защото нямаш грам идея за това което се случи в годините около 1989 и как същите мижитурки учени на родинознснке и на любов към държавата предадоха точно своята държава. Защото не са учени на любов към държавата, а на любов и вярност към петолъчката, към партията, към съветската идеология. Родени предатели!
15:46 26.11.2025
125 Цецко
15:48 26.11.2025
126 Какво четете
До коментар #122 от "Атлантически нищожества":Поне се разрови да видиш в кой са капиталите, в кой са парите и властта. Взаимовръзките им, които си останаха благодарение на лицемерите от Европа. Който се гушнаха със слугите и възпитаниците на комунизма. Комунистически либерасти.
15:49 26.11.2025
127 Атлантически нищожества
Коментиран от #135, #136, #138
15:49 26.11.2025
128 ЧОЧО
15:51 26.11.2025
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Петър
Но те са на принципа" удряй самара,да се сеща магарето". Започнат ли протестите,някой трябва да пази тунеядците!
15:53 26.11.2025
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Горски
15:56 26.11.2025
133 пенсионер
15:56 26.11.2025
134 Определено
До коментар #18 от "Подадох оплакване за насилие в МВР":Това вече се превърна в правило. Потърпевшите са виновни. За това никой не се обръща за помощ към полицайте-бухалки. Те вече са купени за да изпълняват поръчки и да малтретират нормалните хора.
15:57 26.11.2025
135 Браво
До коментар #127 от "Атлантически нищожества":Благодаря за твоята служба, Войнико! Това нещо много няма да го чуеш тук, даже изобщо. Защото няма уважение към военните, да не говорим за такова към хората. И това го направиха безродниците генерали, които опазиха комунистическата олигархия. Хора с изтрито българско самосъзнание. Ти може да си си изпълнявал доблестно службата, обаче в сенките едрите риби по високите етажи на апарата и олигарсите са крояли своите пъклени планове. Всички сме жертви в техните планове. Родителите и децата ни са жертви на техните пъклени планове.
Коментиран от #137
15:59 26.11.2025
136 Спомням си го случая
До коментар #127 от "Атлантически нищожества":беше по времето на ЩИТ-84 есента
15:59 26.11.2025
137 Тъй тъй
До коментар #135 от "Браво":Коледни добавки не очакваме, а и вече не са ни и нужни
16:04 26.11.2025
138 5 израелски терориста
До коментар #127 от "Атлантически нищожества":Изчезнаха безследно в България но 2-ма бяха ликвидирани в Алепо Сирия на летището. Никой не можа да се прибере в Израел. Но тогава имахме служби и държава ..
16:10 26.11.2025
139 който им иска заплатите и бонусите
16:13 26.11.2025
140 Време разделно
16:16 26.11.2025
141 да си купят
Коментиран от #147
16:16 26.11.2025
142 ти ли бе
16:18 26.11.2025
143 Васил
16:37 26.11.2025
144 Бунтов
16:38 26.11.2025
145 КИРО ЖЪРТЪ
ИДЕТЕ. МИЛИ. ПЕНСИОНЕРИ. ПАК. ДА. ГЛАСУВАТЕ. ЗА. ГЕРБ. И. ПЕЕВСКИ. И. КОМУНИСТИТЕ.
ЗА. ВАС. НЯМА. И. 4. СТОТИНКИ.
ИДЕТЕ. ГЛУПАЦИ. И. И. ИМ. ГЛАДУВАЙТЕ НА. ТИЯ.
КРАДЦИ.
БРАВО. НА. АСЕН. ВАСИЛЕВ. ЦЯЛА. БЪЛГАРИЯ. ВИДЯ. ЧЕ. ТОЙ. СЕ. ОПЪЛЧИ. НА. ФАЛШИВАТА. КОМИСИЯ. ЗА КРАДЛИВИЯ. ИМ. БЮДЖЕТ, И. НАКРАЯ. СЕ. ОКАЗВА. ЧЕ. ПРЕЗ. БЮДЖЕТА. ТИЯ. КРАДАТ. ОТ. РАБОТЕЩИТЕ. И. ОТ. ПЕНСИОНЕРИТЕ.
МРЪСНИЦИ. И. ТО. КАКВИ .
16:40 26.11.2025
146 ченгетата и мародерстване
16:43 26.11.2025
147 Ххххх
До коментар #141 от "да си купят":Да ти се връща.
16:43 26.11.2025
148 Митов
16:44 26.11.2025
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 ъедъъд
17:05 26.11.2025
154 Този коментар е премахнат от модератор.