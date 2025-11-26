Новини
Митов награди с по 400 лева всички полицаи и служители на МВР за Коледа

Митов награди с по 400 лева всички полицаи и служители на МВР за Коледа

26 Ноември, 2025 13:51 2 881 154

Заповедта е традиционна за МВР

Митов награди с по 400 лева всички полицаи и служители на МВР за Коледа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С по 400 лева награди в всички полицаи и служители на МВР вътрешният министър Даниел Митов. Заповедта е подписана от него и е за Коледа.

Тя важи както за полицаите, така и за администрацията в МВР. Без 400 ще останат само отстранените и тези, които са имали наказания през тази година.

Заповедта е традиционна за МВР.

Подобни издадоха през последните 2 години и предшествениците на Митов Атанас Илков и Калин Стоянов.


България
  • 1 Мафията награждава бухалки те си

    232 1 Отговор
    Вие сте срам и позор

    Коментиран от #16

    13:53 26.11.2025

  • 2 Браво

    89 29 Отговор
    Те ще ги дадат на бабите и дядовците си. Ето че и за пенсионерите има.

    Коментиран от #24

    13:53 26.11.2025

  • 3 Пешо с калибрата

    166 1 Отговор
    И за кво се награждават мицките, за това че вардят крадците на банките от народа ли, или за това че бият протестиращите срвщу крадливата власт

    Коментиран от #26

    13:54 26.11.2025

  • 5 Хахахах

    170 2 Отговор
    За пенсионерите няма,но за еничарите ,които вземат по 5-6 бона заплата има ,че и 400лв.Ти да видиш хип не се готвим за бунтове.Ама им даваме пари да ни пазят от народната любов.

    13:55 26.11.2025

  • 6 З.Николов

    152 1 Отговор
    Как не вие срам!

    13:55 26.11.2025

  • 7 Павел

    136 1 Отговор
    Оставка и в затвора! Трябва да върнат не по 400, а по 4000 лв на калпак!!!

    13:55 26.11.2025

  • 8 хахахах

    95 0 Отговор
    НАЙ ГОЛЯМА НАГРАДА ПОЛУЧИ БИВШИЯ ШЕФ НА МВР ПАЗАДЖИК

    13:55 26.11.2025

  • 9 Парите са

    138 1 Отговор
    За да бият здраво хората по протестите

    13:56 26.11.2025

  • 10 Какво

    136 1 Отговор
    значи награди ? На своя глава ? Със свои пари ? Или просто ги гепи от българските граждани !

    13:56 26.11.2025

  • 11 ХЪ ХЪ ЪЪ

    139 0 Отговор
    Мутренска държава, държавата на Шиши и ТУЛУПА е така. За лекарите и за детска болница няма пари но за ченгетата има, да пазят ТУЛУПИТЕ.

    13:57 26.11.2025

  • 12 Пердерунгелът

    128 0 Отговор
    От задния двор ли си извади тия пари?
    Твойта мммммм

    13:57 26.11.2025

  • 13 Къдрава несправедливост от новото начало

    129 1 Отговор
    еееееее - честно ли е, 400 кинта на мицка с заплата 2500-3000 лв. 100 лева за пенсионер с пенсия 500 лв.???

    13:57 26.11.2025

  • 14 БАЙ СТАВРИ

    121 0 Отговор
    ЛЕНИН Е КАЗАЛ В ДЪРЖАВА В КОЯТО ЗАПЛАТАТА НА МИЛИЦИОНЕРА Е ПО ВИСОКА ОТ ТАЗИ НА УЧИТЕЛЯ ТО ТАЗИ ДЪРЖАВА Е МИЛИЦИОНЕРСКА

    13:58 26.11.2025

  • 15 Нагли копилета

    114 1 Отговор
    Екстра. За една година двойни заплати, а сега и коледни бонуси за сметка на оскотелия народ. Тези безмозъчни управленци трябва незабавно да бъдат изметени. Явно без бой няма да стане. Частният сектор ще издържа тези некадърници до второ пришествие ли?

    13:59 26.11.2025

  • 16 Пешо

    78 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мафията награждава бухалки те си":

    Усвояванв на едни бюджрти в 12 без 5 , за да може да искат още и още заеми.... срам и позор.... за народа...

    13:59 26.11.2025

  • 17 А оня национален герой

    81 1 Отговор
    От Русенското МВР и той ли ще получи 400 лв или на него 800, че да си лекува алкохолизма?

    14:00 26.11.2025

  • 18 Подадох оплакване за насилие в МВР

    74 1 Отговор
    Полицайте мене разпитваха вместо престъпника и накрая мене ме изкараха виновен!

    Коментиран от #25, #33, #42, #134

    14:00 26.11.2025

  • 19 КАК НЕ ВИ Е СРАМ!

    83 0 Отговор
    ОСТАВКА НЕЗАБАВНО!

    14:01 26.11.2025

  • 20 АМАH OT ИДИOTИ

    71 0 Отговор
    БРАВО! УРА!
    🤣
    ВЪПРЕКИ, ЧЕ МОЖЕШЕ И С ПОВЕЧЕ ДА СЕ ПОДКРЕПЯТ ПAPA3ИТИТE 😃
    ЩОМ OBЧE-CTBOTO ПОНАСЯ ПОРЕДНАТА ГABPA C TEЛЕШKO PABHOДУШИE, 3HAЧИ ВСИЧКО Е НАРЕД.
    🤣😆😝

    14:01 26.11.2025

  • 21 А , пенсионерите?

    67 0 Отговор
    Боко и Шиши ще чакт гласове от пенсионерите!!!

    14:02 26.11.2025

  • 22 Истината:

    81 0 Отговор
    Заповедта е традиционна за Полицейските държави
    за да се мотивират полицаите да пазят Проваленото Правителство и Провалените Политици и Депутати!

    14:03 26.11.2025

  • 23 Добре

    59 0 Отговор
    Заплати,пенсии и награди,а фалшивите ТЕЛК-ове и тоя крадец на нафта с тубите в куфара в БМВ Х5 Р 04 64 КВ не могат да хванат

    14:03 26.11.2025

  • 24 Да бе да...?!

    41 0 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    Аз нямам внуци - полицаи и пак съм без бонуси...!

    14:04 26.11.2025

  • 26 сутеньори

    61 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пешо с калибрата":

    половината сутеньори на проститутките са милицаи!?!?

    Коментиран от #82

    14:04 26.11.2025

  • 27 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    75 0 Отговор
    ЗА 20 СЕКУНДИ ПРИЕХА ДА РАЗДАДЪТ ПО 400 ЛВ НА МИЛИЦИОНЕРИТЕ,
    А ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ ЕДИН МЕСЕЦ СЕ ЧУДЯТ ИМА ЛИ ПАРИ ...НЯМА ЛИ.....

    14:05 26.11.2025

  • 28 Дид

    81 1 Отговор
    Такава наглост няма в никоя държава по света...дребния частен бизнес да е на колене, за да може държавния хрантутник да е щастлив и задоволен. Значи с моя съдружник се задължаваме да работим, заради тези пиявици извънредно, за да си покрием разходите. Аз не виждам вече смисъл от бизнес и ще си търся работа в държавната сфера. То не се издържа вече.

    Коментиран от #60

    14:05 26.11.2025

  • 30 Дето се вика-

    69 0 Отговор
    Вчера им увеличиха заплатите с 50% на калпак!
    Днес пак на калпак-по 400лв...?!

    14:06 26.11.2025

  • 31 Дано им стигнат

    44 1 Отговор
    За погребенията

    14:07 26.11.2025

  • 32 Чуторан

    56 0 Отговор
    Тази територия става все по-неуправляема и от Джибути. И това благодарение на толупа и прасето-феномен. Егати наглеците.

    14:07 26.11.2025

  • 33 Много

    16 0 Отговор

    До коментар #18 от "Подадох оплакване за насилие в МВР":

    си неук. Но знаеш да доносничиш.

    14:08 26.11.2025

  • 34 Що, бе?

    51 0 Отговор
    С какво го заслужиха? Толкова ли е раздут бюджета на МВР?

    14:08 26.11.2025

  • 35 991

    61 0 Отговор
    Тези 400 лева бъдете сигурни, че са БОНУС за пердах от МВР по протестиращите граждани на задаващите се ПРОТЕСТИ!
    Повсеместното наливане на пари в МВР е само с една цел - завладяване на държавата. Хем си гарантират цялото МВР да гласува за тях, хем си гарантират охрана и потушаване на протести, хем контрол върху изборите.
    Призив към всички служещи в МВР - Хора, част от една държава сме, осъзнайте се. Вашите деца, приятели, роднини, също живеят в тази държава. Не се поддавайте на евтини трикове и не се продавайте за жълти стотинки.
    И вашите и нашите деца ще плащат за това!

    Коментиран от #52

    14:09 26.11.2025

  • 36 Въпрос

    52 0 Отговор
    Милиционерите хванаха ли най-накрая прокурорския син от Перник? Или те го пазят?

    14:11 26.11.2025

  • 37 Къдравата Сю!

    41 0 Отговор
    Ще завърши в затвора живота си!


    Няма да му се размине.

    Коментиран от #40

    14:11 26.11.2025

  • 38 хайде сега

    46 0 Отговор
    Щото увеличението от 50% и рушветите не стигат :)

    14:12 26.11.2025

  • 39 Бонус

    45 0 Отговор
    За да ги пазят от народната любов
    Жалкари

    14:13 26.11.2025

  • 40 Дано

    33 0 Отговор

    До коментар #37 от "Къдравата Сю!":

    Там ромеите да му направят близнаци

    14:14 26.11.2025

  • 41 чудесно

    44 0 Отговор
    за какви точно успехи на МВР през годината са бонусите?

    14:14 26.11.2025

  • 42 Даскал

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "Подадох оплакване за насилие в МВР":

    Малко ти е. Да научиш правописа. Пак добре, че не са те наказали.

    Коментиран от #50

    14:14 26.11.2025

  • 43 Щото

    32 0 Отговор
    Вземат малки заплати. Това 5-10000 пари ли са? Ама трябва да се къткат..

    14:16 26.11.2025

  • 44 Последния Софиянец

    30 1 Отговор
    24 000 000 бонуси за Коледа за Нова година.

    Коментиран от #55, #93

    14:17 26.11.2025

  • 45 фцкерс

    49 0 Отговор
    ГЕРБ негодници, как може да теглите по 20 милиарда лева дългове, за 2026г още 20 милиарда лева заем и в същото време си раздавате и бонуси??? Как не ви е срам??? От къде вземате тези пари за бонуси??? Значи всеки милиционер взема по 5-7 хиляди лева, и сега и по един бонус на калпак??? И ще вдигате осигуровки и дануци и такси и още каквото се сетите. Докарахте България до фалит и бонуси си раздавате. И как на такива с по 5-7 хиляди лева заплати бонуси а за бедните няма??? Не ви ли е срам??? До кога ще харчите парите на българите така безобразно??? Слава на Господ Иисус Христос добре е да има бонуси но така ли се разпределя??? Как не ви е срам???

    Коментиран от #113

    14:18 26.11.2025

  • 46 пешо

    42 0 Отговор
    полицейска държава

    14:18 26.11.2025

  • 47 Плaмeн

    41 0 Отговор
    Откъде ги е взел тези пари , че ги раздава ?

    14:18 26.11.2025

  • 48 Георгиев

    35 0 Отговор
    Що не важи и за тях - коледни надбавки само на тия , които са под прага на бедността? Моля? Те не плащат ДОО, получават допълнение за прослужено време и при уволнение /пенсиониране получават получават вече по 50000 лв. А?

    14:18 26.11.2025

  • 49 Чичо Ганчо

    36 0 Отговор
    Ха да са ви честити новите глоби!
    Капан до капана, очо до ушото, фиш под 100лв вече няма!... Продънени пътища, нулево обучение, винаги"несъобразена" скорост, за празен казан за чистачки и кислородна вода с изтекъл срок сваляме номера...
    Честита ви бухалкокрация!!!
    Демокрация по мутренски! Каквато управата на държавата, такава и милицията!

    14:18 26.11.2025

  • 50 Малко ви бият по протестите

    8 19 Отговор

    До коментар #42 от "Даскал":

    Трябва повече!

    Коментиран от #56

    14:19 26.11.2025

  • 51 Мимч

    39 0 Отговор
    Абе ,каква е тази правда,тази демокрация.За тези дето нито осигуровки,нито нищо не плащат им се дават по 400 лв,а за пенсионерите един гол.Това ли е демокрацията им....

    14:20 26.11.2025

  • 52 Реален

    32 1 Отговор

    До коментар #35 от "991":

    То и децата им са паразити като тях.

    14:20 26.11.2025

  • 53 хихи

    35 0 Отговор
    Трябва да има кой да пази управляващите от "Народната любов"
    Но пък "Народната любов" може да се окаже по-голяма ...

    14:20 26.11.2025

  • 54 Именит

    36 0 Отговор
    Ченгетата са част от мафията, затова коригирайте заглавието, че митов (къдравата см) награди част от мафията(полицаите)

    14:20 26.11.2025

  • 55 Стига

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Последния Софиянец":

    си лъгал, Ленко.

    14:21 26.11.2025

  • 56 Даскал

    13 0 Отговор

    До коментар #50 от "Малко ви бият по протестите":

    Даа, докато научат правописа български.

    14:23 26.11.2025

  • 57 ТЕЗИ 400

    33 0 Отговор
    Лева дали ще ви опазят от народната любов!?
    Чашата преля!
    Не спряхте да се гаврите с данъкоплатците си!
    Вече е време да получите това, което сте си заслужили...

    14:23 26.11.2025

  • 58 Малко е

    28 0 Отговор
    Митов, по 800 лв. Много работят. Изпосталели са.

    14:23 26.11.2025

  • 59 Панчаревската кметица

    10 0 Отговор
    разпространителите се чувстват щастливи

    14:25 26.11.2025

  • 60 Не е така!

    12 0 Отговор

    До коментар #28 от "Дид":

    Има решение: правиш си висока заплата, за да си все на загуба. Или си изнасяш фирмата в Сърбия примерно.

    14:25 26.11.2025

  • 61 Гост

    27 0 Отговор
    Довечера ще бият още по-озверели, вече доволни от двестата юро

    14:27 26.11.2025

  • 62 нннн

    26 0 Отговор
    Само за тия под линията на бедност ли или за всички са коледните? Щото се намериха по 120 само за най-бедните пенсионери.
    Аз за половин век не съм видял полицай/милиционер да бяга след престъпник. При такива нездравословни коледни трапези за 400 няма и да видя...

    14:27 26.11.2025

  • 63 Да живее фюрера Мерц

    20 0 Отговор
    Няма по големи циници.... До кога?

    14:27 26.11.2025

  • 64 КАТаджия

    11 2 Отговор
    $м€шник , а$ т€зи 200€ ги изкарвам за ча$!
    ДА ГО Д . Х . А Т бедните! :))
    разбойкУ, разбойкУ, $АМО Г€РБ-Н€О БКП И КАТ $М€ $И ДОБР€€€€€€€€!

    14:28 26.11.2025

  • 65 Бай Дончо

    17 0 Отговор
    Няма по големи циници...

    14:28 26.11.2025

  • 66 Пенсионер

    14 0 Отговор
    Електората преди всичко

    14:29 26.11.2025

  • 67 К.Киров

    33 0 Отговор
    Това вече е върха на нахалството - до кога ще търпим.

    14:29 26.11.2025

  • 68 измекяри долни

    31 0 Отговор
    ще си платите за всичко - неплатена сметка няма

    14:30 26.11.2025

  • 69 Бойкот на О.Л.Хлъц

    26 0 Отговор
    И що ги награждава, бедни ли са горките?
    А може би за да крепят властта...

    14:32 26.11.2025

  • 70 Наглецът Митов

    27 1 Отговор
    Го направи с НАШИТЕ пари!

    14:35 26.11.2025

  • 71 Отгоре

    26 0 Отговор
    На повишените заплати? Е,това се казва щедрост за сметка на всички в реалния сектор.

    14:36 26.11.2025

  • 72 Чочо

    22 0 Отговор
    Това вече е НАГЛОСТ!!!!!!!
    Да си ги "извоюва на предната линия,а не в кабинета с химикалката,тоя олигонуфрий

    14:36 26.11.2025

  • 73 Не е добре

    25 0 Отговор
    Това е поредното наливане на масло в огъня на разделението на обществото. Ненужно противопоставяне, особенно на фона на останалите граждани, които работят за минимална работна заплата.

    14:36 26.11.2025

  • 74 Мутриикк

    24 0 Отговор
    Очакват шапките да ги спасят от народната любов. Към служителите на МВР. Не ви ли срам да ви използват за улични мутри? Вместо да пазите реда в държавата и да сте на страната на народа. Вашите деца са също част от народа. Те са сред нашите деца. Нямате ли достойнство за да сте маша в ръцете на свинете.

    14:37 26.11.2025

  • 75 без думи

    16 0 Отговор
    А за пенсионерите по 100 лева.....

    Коментиран от #78

    14:39 26.11.2025

  • 76 Пападополу

    15 0 Отговор
    А защо не по 500 лв.? За отлично свършена работа през годината - на всички.

    14:39 26.11.2025

  • 77 ккк

    13 0 Отговор
    Не стига че им направиха заплатите огромни си бонуси а за пенсионери и останали да гд както каза Асен Василев

    14:42 26.11.2025

  • 78 Данко Харсъзина

    3 18 Отговор

    До коментар #75 от "без думи":

    Пенциите са безполезни паразити, живеещи на гърба на обществото. Много алчни и винаги недоволни. Не трябва да получат нищо.

    Коментиран от #80, #83, #86

    14:44 26.11.2025

  • 79 Георги

    18 0 Отговор
    СРАМОТА!!!! За най-бедните пенсионери 120 лв ..... за тея униформени бандити 400 лв. ОСТАВКА

    14:44 26.11.2025

  • 80 Пенция

    9 0 Отговор

    До коментар #78 от "Данко Харсъзина":

    да не видиш.

    14:47 26.11.2025

  • 81 дайте да дадем

    14 0 Отговор
    Заслужават! Цяла година пазят безпринципната управляваща клика от народа!

    14:48 26.11.2025

  • 82 Кафе

    15 0 Отговор

    До коментар #26 от "сутеньори":

    Не само сутеньори,но и пласьори на дрога и пазители на другите сутеньори за да им върви рушвета

    14:50 26.11.2025

  • 83 дайте да дадем

    11 1 Отговор

    До коментар #78 от "Данко Харсъзина":

    Да, ама са работили по 40 години и са хранили държавата! А "Бизнесът", дето го дондуркаме 36 години, "инвестира" само в апартаменти, коли и бетонни хотели по морето, като на Елените!

    14:51 26.11.2025

  • 84 Хубаво, наградил е "героите"

    11 0 Отговор
    Абе хора аз друга болка имам
    Тежък инвалид съм и ми отпуснаха придружител. Моментално обаче от следващият месец пенсията ми падна с 200 лева щото е много огромна вероятно ! Не се шегувам. Не знам защо е така, но не е справедливо. Някой знае ли? Това само в България го има. Пак сме някакви иноватори велики.... Кво се случва в тая държава бре ...

    Коментиран от #97

    14:52 26.11.2025

  • 85 Мъни

    13 0 Отговор
    Давай, Митов, давай! Вдигнахте им заплатите с 50 %, догодина още 12, а сега и по 400 лв. Баламите сме ние, че ги дърпате от нашия джоб!

    14:55 26.11.2025

  • 86 ИДИОТ

    13 0 Отговор

    До коментар #78 от "Данко Харсъзина":

    МАЛОУМЕН

    14:55 26.11.2025

  • 87 Ник. А

    14 0 Отговор
    😂 да им дадат по 4000лв,че кой ще пази мафиотите, хората като се разбунтуват

    14:56 26.11.2025

  • 89 Атлантически нищожества

    8 0 Отговор
    Четете сега ако се разчита

    14:58 26.11.2025

  • 90 Атлантически нищожества

    7 0 Отговор
    Четете сега ако се разчита

    14:59 26.11.2025

  • 91 Атлантически нищожества

    9 0 Отговор
    Четете сега ако се разчита...

    15:00 26.11.2025

  • 93 Али Баба

    13 1 Отговор

    До коментар #44 от "Последния Софиянец":

    С 24 млн можеше да зарадват още 200000 пенсионера с коледна добавка.
    Тия от сектор "несигурност" няма да ги усетят даже...

    15:01 26.11.2025

  • 94 Цвете

    13 1 Отговор
    ЕЙ, НАГАЖДАЧИ, ЗАЩО ИЗТРИХТЕ МОЕТО НАИСТИНА ОТКРОВЕННО И ЛОГИЧНО МИСЛЕНЕ.? ПО ДЯВОЛИТЕ, ВИЕ ЗА КАКВИ СЕ ИМАТЕ? ТОВА ЛИ " РАБОТИТЕ " ПО ЦЯЛ ДЕН? ИЛИ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТОЗИ МИНИСТЪР, КОЙТО НЕ ЗНАЕ, КАКВО РАБОТИ? 🇧🇬😙🙄😠😠😠😠😠😠😠😠

    Коментиран от #96

    15:02 26.11.2025

  • 95 Цвете

    11 1 Отговор
    ЕЙ, НАГАЖДАЧИ, ЗАЩО ИЗТРИХТЕ МОЕТО НАИСТИНА ОТКРОВЕННО И ЛОГИЧНО МИСЛЕНЕ.? ПО ДЯВОЛИТЕ, ВИЕ ЗА КАКВИ СЕ ИМАТЕ? ТОВА ЛИ " РАБОТИТЕ " ПО ЦЯЛ ДЕН? ИЛИ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТОЗИ МИНИСТЪР, КОЙТО НЕ ЗНАЕ, КАКВО РАБОТИ? 🇧🇬😙🙄😠😠😠😠😠😠😠😠

    15:04 26.11.2025

  • 96 Цвете,

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "Цвете":

    разклати ми пак м@дете...Ти можеш🤪

    15:04 26.11.2025

  • 97 На всички с придружител

    5 0 Отговор

    До коментар #84 от "Хубаво, наградил е "героите"":

    От година им пада пенсията с около 200 лв. Никой не казва защо

    15:11 26.11.2025

  • 98 Анонимен

    7 0 Отговор
    Засрамете се поне не казвайте

    15:14 26.11.2025

  • 99 Безпристрастен

    6 1 Отговор
    Защо ги плюете? Вие си ги избрахте,с вашите каменни чутури- един за Пешо,защото не харесвал на Гошо прическата,друг за Гошо,напук на Пешо и Драган.Накрая и тримата правят сглобка,и ви таковат по бавната,но болезнена процедура.Наред! А вие продължавате да шляпате по клавишите,а когато настъпят избори,кой ваканцува,кой сади зелъе и компир.По хилядарка да им дават! За едно 6 милиона стадо офф се и четирима овчери стигат,с дузина вълкодави и дрянови геги в ръцете...Ръррр,офф сее,ръррр!

    Коментиран от #102

    15:15 26.11.2025

  • 100 Пенчо

    9 0 Отговор
    Така е в полицейските държави

    15:15 26.11.2025

  • 101 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ

    12 0 Отговор
    Хора, запомнете всичко това, което се случва с наглостта, кражбите и безумията на двете прасета и, когато дойде време за избори, а то рано или късно ще дойде, припомнете си го и гласувайте със сърцето си и със спомена за тези, които ни докараха до това положение. До тогава проклинайте всеки Божи ден тези двамата корумпирани типове.

    Коментиран от #105

    15:17 26.11.2025

  • 103 Атлантически нищожества

    7 1 Отговор
    Я сега го прочетете моля внимателно !
    И се замислете какво направиха реално атлантиците.. настоящи и бъдещи пенсионери ! ...Закон за пенсиите (1957-1999)...
    а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
    б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
    в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?

    Коментиран от #118

    15:18 26.11.2025

  • 104 Цвете

    2 0 Отговор
    СЕГА ДА МУ ТУРЯТ ПАГОНИ КАТО НА РЕДНИК.🐇🐰🐇🐰🐹

    15:19 26.11.2025

  • 105 щееее

    7 0 Отговор

    До коментар #101 от "ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ":

    ако изборите бяха реялно/истински - отдавна да са премахнати от световната система. Така че файда никаква - само г-н Молотов ще оправи работата

    15:20 26.11.2025

  • 106 Цвете

    4 0 Отговор
    СЕГА ДА МУ ТУРЯТ ПАГОНИ КАТО НА РЕДНИК.🐇🐰🐇🐰🐹

    15:21 26.11.2025

  • 107 Атлантически нищожества

    5 0 Отговор
    Дойде после демокрацията и от глад си разпродадохме ордените. Включително и златните Г. ДИМИТРОВ... НА германци и американци впрочем .. от глад ...

    15:27 26.11.2025

  • 108 Цвете

    2 0 Отговор
    ДО НОМЕР 94, НА ПРОСТОТИЯТА НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ОТГОВАРЯМ.НО МИ ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ " ФАКТИ " САЙТА НЕ СЕ СРАМУВА ОТ ПРОСТАЩИНАТА, А НАПРОТИВ, ДОРИ НЕ Е ОТРАЗЯВА. АЗ ЖИВЕЯ ЩАСТЛИВО И МНОГО ЧЕСТНО В ЕДНА НАИСТИНА ДЕМОКРАТИЧНА СТРАНА И СЪМ ГОРДА, ЧЕ НИКОЙ НЕ ТРИЕ МНЕНИЕТО НА КОГОТО И ДА БИЛО. РАЗБРА МЕ, НАЛИ? ЖАРГОНЪТ И МРЪСНИТЕ ТИ ДУМИ СИ ПОЗВОЛЯВАЙ ТАМ, КЪДЕТО НЯМА ДА БЪДЕШ ИЗРИТАН.💯👍💪

    15:27 26.11.2025

  • 109 Цвете

    4 0 Отговор
    96, КОМЕНТАР. 😉

  • 110 Цвете

    6 0 Отговор
    СЕГА ДА МУ ТУРЯТ ПАГОНИ КАТО НА РЕДНИК.🐇🐰🐇🐰🐹

    15:30 26.11.2025

  • 111 Еничари

    9 0 Отговор
    Недни! Да се задавите с тях

    15:30 26.11.2025

  • 112 гост

    7 0 Отговор
    Тиква е простакът на България!

    15:31 26.11.2025

  • 113 Чакай бе джанъм

    8 0 Отговор

    До коментар #45 от "фцкерс":

    при ченге и политик, срам. това са търтейте и пара зитите в територията

    15:32 26.11.2025

  • 114 Нели

    8 0 Отговор
    Срам нямаш ли, митов

    15:34 26.11.2025

  • 117 Дедо

    9 0 Отговор
    Нагло много нагло се гаврят с народа тия. Аз такава наглост и безочие не съм виждал досега . Всички ще ни намалят заплатите , ще ни вдигат осигуровките, данъците , и ще ги дават на тия милиционери,които получиха 70% увеличения , а през следващата година 20% и сега даже и 400 лв. Бонуси ,отделно 400 лева за дрехи без фактура.

    15:36 26.11.2025

  • 118 Маймуна

    0 5 Отговор

    До коментар #103 от "Атлантически нищожества":

    Това го направиха комунистите, пале. Направиха го топ о комунистите, които уж са били убени на добротетели о патриотизъм. Но нищо подобно, предатели учени на комунизъм и пионерство на съветската идеология. Точно тези направиха всичко това. Военните им помагаха, също генералите. Така че не пробутвай тук атлантизма. По-скоро е либерализма, което е продължението на комунизма. Защото слугите на комунизма станаха слуги на либерализма. Прероден и лрепоядисана мижитурка, това са тези които направиха описаните от теб неща.

    Коментиран от #120

    15:39 26.11.2025

  • 119 Как няма да си ги къта, нали пазят задни

    6 0 Отговор
    ка на ГЕРБ, иначе народа ще ги линчува.

    15:39 26.11.2025

  • 120 Маймуна

    3 0 Отговор

    До коментар #118 от "Маймуна":

    Тези хора си имат имена, паспортите им са български, техните деца и внуци са днес в държавните институции и на ръководни места, отново! Имената им се знаят кои са.

    15:40 26.11.2025

  • 121 Стар кондотиер

    3 0 Отговор
    Нито Чуждестранния легион спаси колониите на Франция в Западна Африка, нито опричниците в Русия спасиха царя, нито пък преторианците спасиха Рим , а американските командоси ядоха бой като мачета у дирек от едни дето ходят по джапанки.

    15:41 26.11.2025

  • 122 Атлантически нищожества

    5 0 Отговор

    До коментар #116 от "Много сте глупави":

    Ниска топка си младеж ! Нито опит имаш, нито кариера вероятно,...нито емпатия... Но нямаш вина младеж ...Вината в наша че позволихме на шепа соросоиди да ви направят мозъците на пастет

    Коментиран от #124, #126, #129

    15:42 26.11.2025

  • 123 Дано

    2 0 Отговор
    Не са негови лични, а от бюджета. Ама щяхте да пишете, че с негово решение, за сметка на бюджета на МВР и т. н.

    15:45 26.11.2025

  • 124 Комунистическо линерасти

    0 3 Отговор

    До коментар #122 от "Атлантически нищожества":

    Ти си ниската топка, защото нямаш грам идея за това което се случи в годините около 1989 и как същите мижитурки учени на родинознснке и на любов към държавата предадоха точно своята държава. Защото не са учени на любов към държавата, а на любов и вярност към петолъчката, към партията, към съветската идеология. Родени предатели!

    15:46 26.11.2025

  • 125 Цецко

    3 0 Отговор
    100 хиляди милиционери по 400 лева са 40 милиона лева награди народни пари . А 200 милиона на младите лекари няма. Това е гавра с нас.

    15:48 26.11.2025

  • 126 Какво четете

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "Атлантически нищожества":

    Поне се разрови да видиш в кой са капиталите, в кой са парите и властта. Взаимовръзките им, които си останаха благодарение на лицемерите от Европа. Който се гушнаха със слугите и възпитаниците на комунизма. Комунистически либерасти.

    15:49 26.11.2025

  • 127 Атлантически нищожества

    2 0 Отговор
    Последната ми държавна награда беше 1984 г. Когато ликвидирахме 5 израелски терориста с 7 термоса заразени с един куп болести кърлежи до военноморска база Атия . Още гният труповете им до блатото под Сарафово дето беше на времето тухларната. За съжаление 3 ма матроса от Атия умряха от този терористичен акт

    Коментиран от #135, #136, #138

    15:49 26.11.2025

  • 128 ЧОЧО

    3 0 Отговор
    Митов откъде взема тия пари!

    15:51 26.11.2025

  • 130 Петър

    3 0 Отговор
    От всички дирекции искат такъв министър! Дава! Ама нали не ги вади от джоба си - широки пръсти!
    Но те са на принципа" удряй самара,да се сеща магарето". Започнат ли протестите,някой трябва да пази тунеядците!

    15:53 26.11.2025

  • 132 Горски

    3 0 Отговор
    Ето защо няма за пенсионерите … за да има за гавазите дето се крият по храстите и излизат само когато има келепир. И се извинявам на (много) малкото читави служители в МВР. Вземат от всички работещи и се раздават на лелките в учрежденията, на ченгетата и тези дето са бухалки и подслушват. Намаляват заплатите на всички работещи в частния сектор, за да ги раздадат на тези, които пазят Палаите на власт. Стимулират еничарите, за да бият по-здраво протестиращите срещу Пеевски - Магнитски. Спрени са отпуските на всички полицай в София и са извикани пред НС . Явно ще бранят депутатите от народната любов довечера. Не може ли просто всички да даваме 80% от заплатите си на ченгета, чантаджии и лелките на гише и да спре с тая мъка?

    15:56 26.11.2025

  • 133 пенсионер

    6 0 Отговор
    дано са им преседнат и да се задавят,,особено на тия дето са пенсионирани и на тия които са с ТЕЛК пенсии

    15:56 26.11.2025

  • 134 Определено

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Подадох оплакване за насилие в МВР":

    Това вече се превърна в правило. Потърпевшите са виновни. За това никой не се обръща за помощ към полицайте-бухалки. Те вече са купени за да изпълняват поръчки и да малтретират нормалните хора.

    15:57 26.11.2025

  • 135 Браво

    2 0 Отговор

    До коментар #127 от "Атлантически нищожества":

    Благодаря за твоята служба, Войнико! Това нещо много няма да го чуеш тук, даже изобщо. Защото няма уважение към военните, да не говорим за такова към хората. И това го направиха безродниците генерали, които опазиха комунистическата олигархия. Хора с изтрито българско самосъзнание. Ти може да си си изпълнявал доблестно службата, обаче в сенките едрите риби по високите етажи на апарата и олигарсите са крояли своите пъклени планове. Всички сме жертви в техните планове. Родителите и децата ни са жертви на техните пъклени планове.

    Коментиран от #137

    15:59 26.11.2025

  • 136 Спомням си го случая

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "Атлантически нищожества":

    беше по времето на ЩИТ-84 есента

    15:59 26.11.2025

  • 137 Тъй тъй

    1 0 Отговор

    До коментар #135 от "Браво":

    Коледни добавки не очакваме, а и вече не са ни и нужни

    16:04 26.11.2025

  • 138 5 израелски терориста

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "Атлантически нищожества":

    Изчезнаха безследно в България но 2-ма бяха ликвидирани в Алепо Сирия на летището. Никой не можа да се прибере в Израел. Но тогава имахме служби и държава ..

    16:10 26.11.2025

  • 139 който им иска заплатите и бонусите

    2 0 Отговор
    ще трябва да вземе с тях и клетвите и проклятията стрещу МВР служителите защото никой няма хубави пожелания към тях , главно заради неработенето им в полза на хората въпреки че са на издръжка от хората ,така че по добре никой да не им завижда за парите , или чиста съвест или полицай в България , всеки има избор

    16:13 26.11.2025

  • 140 Време разделно

    4 0 Отговор
    Да не забравяме, че предстои ново увеличение на заплатите на еничарите с 12 процента. Срам и позор. Ще бият майките и бащите си без да им мигне окото.

    16:16 26.11.2025

  • 141 да си купят

    6 1 Отговор
    свещи и жито за родата.Еничерска измет.

    Коментиран от #147

    16:16 26.11.2025

  • 142 ти ли бе

    3 0 Отговор
    и Пикльо раздава мънгизи .....

    16:18 26.11.2025

  • 143 Васил

    3 0 Отговор
    Мами цата му на Митьов и ушаците, само за тях има пари. Грабят се работници и частни фирми, взимат се заеми, само и само да се плати на силоваците.

    16:37 26.11.2025

  • 144 Бунтов

    5 0 Отговор
    Малко и дигнахте заплатите на еничарите, а сега и по 200 евло отгоре, безобразие!

    16:38 26.11.2025

  • 145 КИРО ЖЪРТЪ

    6 0 Отговор
    КЪДРАВАТА. СЮ. НАГРАДИ. МИЛИЦИОНЕРИТЕ. С. ПО 400ЛВ. ЗА. КОЛЕДА.
    ИДЕТЕ. МИЛИ. ПЕНСИОНЕРИ. ПАК. ДА. ГЛАСУВАТЕ. ЗА. ГЕРБ. И. ПЕЕВСКИ. И. КОМУНИСТИТЕ.
    ЗА. ВАС. НЯМА. И. 4. СТОТИНКИ.
    ИДЕТЕ. ГЛУПАЦИ. И. И. ИМ. ГЛАДУВАЙТЕ НА. ТИЯ.
    КРАДЦИ.
    БРАВО. НА. АСЕН. ВАСИЛЕВ. ЦЯЛА. БЪЛГАРИЯ. ВИДЯ. ЧЕ. ТОЙ. СЕ. ОПЪЛЧИ. НА. ФАЛШИВАТА. КОМИСИЯ. ЗА КРАДЛИВИЯ. ИМ. БЮДЖЕТ, И. НАКРАЯ. СЕ. ОКАЗВА. ЧЕ. ПРЕЗ. БЮДЖЕТА. ТИЯ. КРАДАТ. ОТ. РАБОТЕЩИТЕ. И. ОТ. ПЕНСИОНЕРИТЕ.
    МРЪСНИЦИ. И. ТО. КАКВИ .

    16:40 26.11.2025

  • 146 ченгетата и мародерстване

    5 0 Отговор
    Ето това е истинската мафия която граби ,бие,репресира и унищожава народа.

    16:43 26.11.2025

  • 147 Ххххх

    0 2 Отговор

    До коментар #141 от "да си купят":

    Да ти се връща.

    16:43 26.11.2025

  • 148 Митов

    4 0 Отговор
    Взехме от пенсионери и инвалиди и ги дадохме на своите.

    16:44 26.11.2025

  • 153 ъедъъд

    0 0 Отговор
    нали трябват пари за личната армия на Шиши

    17:05 26.11.2025

