Митов награди с по 400 лева всички полицаи и служители на МВР за Коледа

С по 400 лева награди в всички полицаи и служители на МВР вътрешният министър Даниел Митов. Заповедта е подписана от него и е за Коледа.

Тя важи както за полицаите, така и за администрацията в МВР. Без 400 ще останат само отстранените и тези, които са имали наказания през тази година.

Заповедта е традиционна за МВР.

Подобни издадоха през последните 2 години и предшествениците на Митов Атанас Илков и Калин Стоянов.