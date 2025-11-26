Новини
Мирчев: Отпуските на всички полицаи са спрени и са привикани пред НС в 16 ч., МВР: Лъжа

26 Ноември, 2025 15:35 1 899 48

  • ивайло мирчев-
  • полицаи-
  • протест-
  • нс

МВР и всичките му териториални структури действат в условията на напълно нормален работен режим

Мирчев: Отпуските на всички полицаи са спрени и са привикани пред НС в 16 ч., МВР: Лъжа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Току-що извънредно са спрени отпуските на всички полицаи и са привикани пред парламента в 16 ч. А въоръжено НСО бе в залата. Това написа малко след 14 часа във фейсбук депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

Колежката му Елисавета Белобрадова го последва с подобен пост.

От пресцентъра на МВР му отговориха:

"Категорично не отговарят на истината твърденията, разпространявани от народен представител от ПГ на ПП-ДБ, за прекратени отпуски на полицейски служители. МВР и всичките му териториални структури действат в условията на напълно нормален работен режим. Твърденията за всичко друго са лъжа."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    39 6 Отговор
    Така е , лъже-
    не са спрени отпуските на ВСИЧКИ полицаи,
    а само на тези ПУСНАТИ В ОТПУСК😀😀😀

    Коментиран от #11, #26

    15:38 26.11.2025

  • 2 кратун

    14 1 Отговор
    довечера един ще отпътува към н данчо циганина

    15:39 26.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    27 7 Отговор
    МВР- биещото сърце на властта❗
    /по спомен от плакати преди години/

    Коментиран от #5

    15:40 26.11.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    19 5 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    МВР- биещото сърце на властта❗
    /и от снимки под колоните на МС/

    15:41 26.11.2025

  • 6 Един

    43 9 Отговор
    Мани, че са привикали еничарите... ама на всяко заптие по 400 лева, допълнително, на фона на 50% увеличените заплати, а на пенсионерите по 100 и то само на малка част!

    Народа, трябва да разбере, че МВР и прокуратурата са паразити!! Те пазят само властта!

    Коментиран от #12

    15:41 26.11.2025

  • 7 В 16 часа ще видим.

    31 12 Отговор
    ТАМ ЗАД КОЛОНИТЕ ИЛИ НЯКОЙ ЪГЪЛ ЩЕ СИ ПРОЛИЧИ. КОЛКО СА КОЛКО НАДЪХАНИ ЗА ЕДНИ 400 ЛЕВА. И ПРЕДИ ЗАПЛАТИ НАГОРЕ СЪС 70%. ЗАДАВА СЕ НЕЩО НЕ ЧИСТОПЛЪТНО. НАРОДЕ СОФИЯ НА ПЛОЩАДА.

    Коментиран от #42

    15:42 26.11.2025

  • 8 Дориана

    34 11 Отговор
    Борисов се страхува от протести. Правителството доказано се проваля и перманентните стачки доказват точно това.Некомпетентността на Теменужка Петкова по отношение на бюджета и зависимостта на Борисов от Пеевски тласкат България към тежка икономическа криза.

    Коментиран от #44

    15:44 26.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    29 9 Отговор
    Митов им раздаде по 400 бонус да ни бият.

    15:44 26.11.2025

  • 10 Привикаха

    24 6 Отговор
    НСО да пазят Ментата , Бърньо и цялата криминална сбирщина на "колектив " на тройката ! Отврат ! Оставка !

    15:44 26.11.2025

  • 11 Потресаващо!

    30 7 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Двете Мазни и Охранени парчета Тиквата Борисов и Пеевски си имат полиция и я ползват за да ги пази при кражбите им и си пълнят гушите с народни пари.

    15:44 26.11.2025

  • 12 Боруна Лом

    10 5 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    КАТО ПРЕДИ ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА

    15:44 26.11.2025

  • 13 ЦИРК

    10 12 Отговор
    Мда точно заради тази пасмина в парламента МВР ще спрат отпуските и ще ходят да ги защитават тези нашите депотъпи....

    Всеки полицай освен такъв е и нормален човек също като всеки един от нас. Всички нормални хора виждаме какво се случва последните 30 години в държавата и на къде отиваме. Ако някой депутъп има илюзията че при масово народно недоволство, някой полицай ще се жерта за да го защити значи съвсем е изгубил разсъдък. От друга страна полицията трябва да защити нормалните граждани и да поддържа все пак някакъв ред, но за тези в парламента ще направи изключение сигурен съм.

    Коментиран от #32

    15:49 26.11.2025

  • 14 робокоп

    16 7 Отговор
    Журналиста ПелоКръстев не е допуснат в НС . Росен Миленов е получил пропуск от Ивайло Мирчев за НС и въпрки това не е допуснат . Конституция , нещо ?

    15:50 26.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 зрител

    14 6 Отговор
    Ако полиция и НСО пази , то какво остана -армия .Е ние до там ли ще я докараме да изправим полиция срещу армия и народ ? Замислете се малко , народа напрактика е без защита и с отнети права , въпреки чл.1

    Коментиран от #23

    15:53 26.11.2025

  • 17 Въй

    6 1 Отговор
    Или Елисавета Белобрадова,или Елин Белоцицев.

    15:53 26.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хи хи

    11 14 Отговор
    Колко са тия полицай в отпуска бе Мирчев ? Долен манипулатор !

    15:55 26.11.2025

  • 20 Дедо ви...

    12 5 Отговор
    Ами да си получат боносите. Бонуси в МВР: Митов дава по 400 лева на калпак за Коледа
    Парите се дават като награда за всички близо 50 000 служители на вътрешното министерство, чийто заплати бяха драстично увеличени

    15:56 26.11.2025

  • 21 ТЪПО, ТЪПО...

    5 9 Отговор
    ВЕЧЕ ОПОЗИЦИЯТА ЛИ ЩЕ ИЗГОТВЯ БЮДЖЕТИТЕ?

    15:56 26.11.2025

  • 22 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    10 4 Отговор
    В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ.
    Не е далеч деня, в който пеевски, заедно с радев и борисов, ще завие рязко към москва и ще продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк - заедно ограбиха Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .

    15:57 26.11.2025

  • 23 Фют

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "зрител":

    Ква армия бе бунак.10хил. 30% от които жени и още 50% пенсионери.Те нямат 1000 шофьора да ги докарат.

    15:57 26.11.2025

  • 24 Република Чувашия

    7 5 Отговор
    Поредните лъжи на пп-дб

    Коментиран от #25

    15:59 26.11.2025

  • 25 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Република Чувашия":

    Шиши харесва това, ще има бонус.

    16:00 26.11.2025

  • 26 Парламентът си е избран от тях

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    - пазят си го! Те другите хора не гласуват.

    Коментиран от #35

    16:02 26.11.2025

  • 27 Рязан

    8 3 Отговор
    Тези 400лв полицаите да ги дадат за цветя и за свещи за тях и за техните близки.

    16:03 26.11.2025

  • 28 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    10 4 Отговор
    Е НАЙ-НАКРАЯ РАЗБРАХА,ЧЕ НАРОДА НЕ СЕ ШЕГУВА ...И ОТ СТРАХ РЕШИХА ДА СЕ ОБГРАДЯТ С МИЛИЦИОНЕРИ..

    Коментиран от #45

    16:04 26.11.2025

  • 29 ГЕРБ

    4 3 Отговор
    Зам.председателя на парламента и председател на здравната комисия професор Костадин Ангелов с публикация преди 2 часа. И макар повечето да са реагирали с подигравки ,е напълно прав. Професора разкри че Асен Василев е агент на Путин и е активиран да предизвика масови многохилядни протести заедно с другия агент Костадинов от Възраждане.

    16:05 26.11.2025

  • 30 Манджукич

    3 2 Отговор
    Комунистическото отроче от Крушари продължава да доказва, че и чеп за зеле не става от него.

    16:05 26.11.2025

  • 31 Стефко

    9 2 Отговор
    Не е ясно, каква работа имат НСО в зала на парламентарна комисия. В охраняемия парламент. Никога това не е било у нас. И дали е истина въобще, защото би следвало закона да е един за всички и всеки да спазва, това което е регламентирано при изпълнение на служебните му задължения.

    16:06 26.11.2025

  • 32 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ЦИРК":

    В голяма грешка си!

    16:10 26.11.2025

  • 33 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Неслучайно полицията е до ре платена и обезпечена със стимули за да може боклуците да си пазят власта

    16:12 26.11.2025

  • 34 лгппдб

    1 2 Отговор
    в розови сънища

    16:15 26.11.2025

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Парламентът си е избран от тях":

    Малък ли си или си забравил, за когото чували с бюлетини "изгубени" по улиците на София преди години🤔❗
    Ами за близо ПОЛОВИН МИЛИОН хванати бюлетини отпечатани НЕЗАКОННО🤔❗
    А само Желязков знае колко са изнесли през двата дни от гръмването на скандала до влизането в печатницата🤔❗
    Избори ли🤔❗

    Коментиран от #36

    16:19 26.11.2025

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    ЗА МНОГОТО ЧУВАЛИ....

    16:19 26.11.2025

  • 37 Е този

    3 2 Отговор
    не спря с лъжите. Много олекна градската десница,нищо че е все от наследници на БКП

    16:20 26.11.2025

  • 38 Горски

    3 2 Отговор
    Селянинът от добруджанско отново ръси лъжи и глупости. Ами то друго не им остана. МВР са слуги и такива ще си останат!

    16:20 26.11.2025

  • 39 Бай Хой

    1 2 Отговор
    Ама няма да излезете на протест, бе агънца! Нищо няма да направите! Стойте си кротко, че сте жалки.

    16:20 26.11.2025

  • 40 гост

    3 2 Отговор
    Всички висши гербери като по команда излязоха за няколко часа с публикации че протеста е организиран от Путин и Кремъл срещу законно избраното про -европейско и атлснтическо правителство. И Бойко Борисов- "България ще приеме еврото и ще остане в ЕС и НАТО въпреки протестите на ПП и Възраждане" , проф.Костадин Ангелов зам.председател на НС - "Кремъл активира и последния си агент Асен Василев заедно с Румен Радев и Костадин Костадинов". Желаят да всеят смут в избирателите на ПП които са Европейски и НАТО-вско настроени. Колони от автомобили в момента пътуват към столицата да се присъединят към масовия и грандиозен протест тази вечер. Да се знае - тези граждани в голямата си част не са избиратели на ПП а се присъединяват към последния шанс да се спаси България от мафията която ни загробва със заеми и фалирва държавата за сметка на обикновените трудови хора. Бившият евродепурат Бареков със стотици граждани е отново пред бърлогата на скрития като плъx чалга месия славуца трифонова и отново на оградата му са закачили транспаранти и един от тях - "славчо учиндолски,какво е чувството до края на живота си да си затворник в коптора си"

    16:21 26.11.2025

  • 41 Промяна

    1 5 Отговор
    МИРЧЕВ ВРЕМЕ Е КАРУЦАТА САБОТАЖНИЦИ ДА ОТГОВАРЯ ПРЕД ЗАКОНИТЕ ИЛИ ВИЕСЕ СМЯТАТЕ ЗА БЕЗНАКАЗАНИ ЩО СЕ ТЪРКАЛЯТЕ НАЛИ СТЕДЕПУТАТИ ИЛИ СТЕ ЗА КАРЛУКОВО ЧЕ ИГРАЕТЕ ВЕЧЕ ВА БАНК СВЪРШИ ВИ АЛА БАЛАТА ВРЕМЕ Е ДА ОТГОВАРЯТЕ ПРЕД ЗАКОНИТЕ

    16:21 26.11.2025

  • 42 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "В 16 часа ще видим.":

    В ЕВРОПА БИЯТ АРЕСТУВАТ ТАКИВА ХУЛИГАНИ ВИДЯЛ СИ НО ТУК ГРУПИЧКА ШАРЛАТАНИ СИ БЕЗЧИНСТВАТ НА ВОЛЯ 7 БИЯТ АРЕСТУВАТ ЗДРАВО В ЕВРОПА 7

    16:23 26.11.2025

  • 43 Гост

    4 1 Отговор
    Мутрите у мевере са готови да смазват хората от бой. По 200 юро им е обещал къдравото полу"човек

    16:24 26.11.2025

  • 44 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    ДОРИАНА БЕЗСТРАШНАТА СОЛКО СИ СМЕШНА КОЙ Е БОРИСОВ А КОЙ СИ ТИ ЖАЛЪК ПЛАТИН АНГИБЪЛГАРСКИ ШАРЛАТАНСКИ ДРАСКАЧ ЩО ТИ Е ВСЕ БОРИСОВ КРИВ 8 А ТИ КОЙ СИ ХАХАХАХАХА ПОЛУДЯХТЕ ПЛАТЕНИГЕ

    16:24 26.11.2025

  • 45 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    28 ТИ СИ НИКОЙ КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕШ ЖАЛЪК ДРАСКАЧ 5 ПЛАТЕНИ ШАРЛАТАНСКИ ВИКАЧИ НЕ СТЕ БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #46

    16:25 26.11.2025

  • 46 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Промяна":

    ЯВНО И ТИ НЕ СИ БЪЛГАРИН/БЪЛГАРКА,
    КАТО СЕ ИМА ПРДВИД НЕГРАМОТНОСТА ТИ...

    16:43 26.11.2025

  • 47 само питам

    0 1 Отговор
    това комунистическо отроче не седеше лшв скута на пеевски заедно с христа кокорчо просто киро ш денката и пиеше мазно кафе поднесено от секретарката на ицата маи забравиха за това време

    16:46 26.11.2025

  • 48 БОЛШЕСМЕШНИК

    1 0 Отговор
    Да, ама имаме познати полицаи и те си казаха, че са им спрени отпуските. НЕ Е ЛЪЖА! МВР - ЕНИЧАРИ ЛЪЖЛИВИ!

    16:56 26.11.2025

