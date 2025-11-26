Мирчев: Отпуските на всички полицаи са спрени и са привикани пред НС в 16 ч., МВР: Лъжа

Току-що извънредно са спрени отпуските на всички полицаи и са привикани пред парламента в 16 ч. А въоръжено НСО бе в залата. Това написа малко след 14 часа във фейсбук депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.
Колежката му Елисавета Белобрадова го последва с подобен пост.
От пресцентъра на МВР му отговориха:
"Категорично не отговарят на истината твърденията, разпространявани от народен представител от ПГ на ПП-ДБ, за прекратени отпуски на полицейски служители. МВР и всичките му териториални структури действат в условията на напълно нормален работен режим. Твърденията за всичко друго са лъжа."
1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
не са спрени отпуските на ВСИЧКИ полицаи,
а само на тези ПУСНАТИ В ОТПУСК😀😀😀
15:38 26.11.2025
15:38 26.11.2025
2 кратун
15:39 26.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
/по спомен от плакати преди години/
15:40 26.11.2025
15:40 26.11.2025
5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":МВР- биещото сърце на властта❗
/и от снимки под колоните на МС/
15:41 26.11.2025
6 Един
Народа, трябва да разбере, че МВР и прокуратурата са паразити!! Те пазят само властта!
15:41 26.11.2025
15:41 26.11.2025
7 В 16 часа ще видим.
15:42 26.11.2025
15:42 26.11.2025
8 Дориана
15:44 26.11.2025
15:44 26.11.2025
9 Последния Софиянец
15:44 26.11.2025
10 Привикаха
15:44 26.11.2025
11 Потресаващо!
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Двете Мазни и Охранени парчета Тиквата Борисов и Пеевски си имат полиция и я ползват за да ги пази при кражбите им и си пълнят гушите с народни пари.
15:44 26.11.2025
12 Боруна Лом
До коментар #6 от "Един":КАТО ПРЕДИ ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА
15:44 26.11.2025
13 ЦИРК
Всеки полицай освен такъв е и нормален човек също като всеки един от нас. Всички нормални хора виждаме какво се случва последните 30 години в държавата и на къде отиваме. Ако някой депутъп има илюзията че при масово народно недоволство, някой полицай ще се жерта за да го защити значи съвсем е изгубил разсъдък. От друга страна полицията трябва да защити нормалните граждани и да поддържа все пак някакъв ред, но за тези в парламента ще направи изключение сигурен съм.
15:49 26.11.2025
15:49 26.11.2025
14 робокоп
15:50 26.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 зрител
15:53 26.11.2025
15:53 26.11.2025
17 Въй
15:53 26.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хи хи
15:55 26.11.2025
20 Дедо ви...
Парите се дават като награда за всички близо 50 000 служители на вътрешното министерство, чийто заплати бяха драстично увеличени
15:56 26.11.2025
21 ТЪПО, ТЪПО...
15:56 26.11.2025
22 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Не е далеч деня, в който пеевски, заедно с радев и борисов, ще завие рязко към москва и ще продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк - заедно ограбиха Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .
15:57 26.11.2025
23 Фют
До коментар #16 от "зрител":Ква армия бе бунак.10хил. 30% от които жени и още 50% пенсионери.Те нямат 1000 шофьора да ги докарат.
15:57 26.11.2025
24 Република Чувашия
15:59 26.11.2025
15:59 26.11.2025
25 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷
До коментар #24 от "Република Чувашия":Шиши харесва това, ще има бонус.
16:00 26.11.2025
26 Парламентът си е избран от тях
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":- пазят си го! Те другите хора не гласуват.
16:02 26.11.2025
16:02 26.11.2025
27 Рязан
16:03 26.11.2025
28 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
16:04 26.11.2025
16:04 26.11.2025
29 ГЕРБ
16:05 26.11.2025
30 Манджукич
16:05 26.11.2025
31 Стефко
16:06 26.11.2025
32 Факт
До коментар #13 от "ЦИРК":В голяма грешка си!
16:10 26.11.2025
33 Kaлпазанин
16:12 26.11.2025
34 лгппдб
16:15 26.11.2025
35 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #26 от "Парламентът си е избран от тях":Малък ли си или си забравил, за когото чували с бюлетини "изгубени" по улиците на София преди години🤔❗
Ами за близо ПОЛОВИН МИЛИОН хванати бюлетини отпечатани НЕЗАКОННО🤔❗
А само Желязков знае колко са изнесли през двата дни от гръмването на скандала до влизането в печатницата🤔❗
Избори ли🤔❗
16:19 26.11.2025
16:19 26.11.2025
36 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":ЗА МНОГОТО ЧУВАЛИ....
16:19 26.11.2025
37 Е този
16:20 26.11.2025
38 Горски
16:20 26.11.2025
39 Бай Хой
16:20 26.11.2025
40 гост
16:21 26.11.2025
41 Промяна
16:21 26.11.2025
42 Промяна
До коментар #7 от "В 16 часа ще видим.":В ЕВРОПА БИЯТ АРЕСТУВАТ ТАКИВА ХУЛИГАНИ ВИДЯЛ СИ НО ТУК ГРУПИЧКА ШАРЛАТАНИ СИ БЕЗЧИНСТВАТ НА ВОЛЯ 7 БИЯТ АРЕСТУВАТ ЗДРАВО В ЕВРОПА 7
16:23 26.11.2025
43 Гост
16:24 26.11.2025
44 Промяна
До коментар #8 от "Дориана":ДОРИАНА БЕЗСТРАШНАТА СОЛКО СИ СМЕШНА КОЙ Е БОРИСОВ А КОЙ СИ ТИ ЖАЛЪК ПЛАТИН АНГИБЪЛГАРСКИ ШАРЛАТАНСКИ ДРАСКАЧ ЩО ТИ Е ВСЕ БОРИСОВ КРИВ 8 А ТИ КОЙ СИ ХАХАХАХАХА ПОЛУДЯХТЕ ПЛАТЕНИГЕ
16:24 26.11.2025
45 Промяна
До коментар #28 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":28 ТИ СИ НИКОЙ КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕШ ЖАЛЪК ДРАСКАЧ 5 ПЛАТЕНИ ШАРЛАТАНСКИ ВИКАЧИ НЕ СТЕ БЪЛГАРИЯ
16:25 26.11.2025
16:25 26.11.2025
46 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #45 от "Промяна":ЯВНО И ТИ НЕ СИ БЪЛГАРИН/БЪЛГАРКА,
КАТО СЕ ИМА ПРДВИД НЕГРАМОТНОСТА ТИ...
16:43 26.11.2025
47 само питам
16:46 26.11.2025
48 БОЛШЕСМЕШНИК
16:56 26.11.2025