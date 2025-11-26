Мирчев: Отпуските на всички полицаи са спрени и са привикани пред НС в 16 ч., МВР: Лъжа

Току-що извънредно са спрени отпуските на всички полицаи и са привикани пред парламента в 16 ч. А въоръжено НСО бе в залата. Това написа малко след 14 часа във фейсбук депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

Колежката му Елисавета Белобрадова го последва с подобен пост.

От пресцентъра на МВР му отговориха:

"Категорично не отговарят на истината твърденията, разпространявани от народен представител от ПГ на ПП-ДБ, за прекратени отпуски на полицейски служители. МВР и всичките му териториални структури действат в условията на напълно нормален работен режим. Твърденията за всичко друго са лъжа."