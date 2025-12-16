Разследват смъртта на затворник от Самораново

Затворник е починал по пътя за болница, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Кюстендил. 38-годишният мъж е бил транспортиран с линейка от затворническото общежитие в Самораново към здравно заведение. Лишеният от свобода е изтърпявал наказанието си в общежитието.

Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, като следи от насилие не са установени.

Тялото е транспортирано за аутопсия в кюстендилската болница. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Дупница. Работата по случая продължава под надзора на прокурор от Окръжната прокуратура – Кюстендил.