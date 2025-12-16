Новини
България »
КЗП следи цените на 5 млн. продукта ежедневно

КЗП следи цените на 5 млн. продукта ежедневно

16 Декември, 2025 11:31 646 32

  • кзп-
  • цени-
  • продукти-
  • магазини

Той изрази мнение, че потребителите все повече познават закона, знаят си правата и това го виждаме на терен, а и при жалбите. За онлайн продажби КЗП е обработила над 1000 сигнала

КЗП следи цените на 5 млн. продукта ежедневно - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ежедневно следим цените на над 5 милиона продукта и ежедневно имаме данни как се движи цената. Следим ден по ден, магазин по магазин, верига по верига. Когато установим вдигане на цените, изпращаме писма на какво се дължи увеличението на цената. Ако няма икономическа обосновка пишем актове за нарушение, съобщи в интервю пред БНР Александър Колячев, временно изпълняващ длъжността на председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

В предаването "Преди всички" той коментира ефекта от платформата "Колко струва", в която всеки потребител може да намери подробна информация за цените на всеки хранителен продукт, магазин и град. И обясни, че специално за сиренето – пакетирано, може да се намери информация за цената, варира с разлика от 2 до 8 лв., и за разфасовката.

"За щастие такива движения на цените нагоре са редки и твърдя, че големият бизнес с хранителни стоки е дисциплиниран, спазва правилата в Закона за еврото и ние сме спокойни", заяви Колячев и напомни, че правят проверки от 8 октомври.

И посочи, че зелето е чудесен традиционен продукт, който в момента е на добра цена.

Колячев коментира, че КЗП следи за правата на потребителите като цяло:

"Имаме все повече и повече сигнали, и жалби, отговаряме на всеки и стоим активно от страната на потребителя. Грижим се за неговите права. Сега в момента са коледните намаления, следим и тези процеси - как се обозначават цените на стоките в евро и лева, дали намаленията са отразени правилно и за всяка една от кампаниите ние сме на място."

Той изрази мнение, че потребителите все повече познават закона, знаят си правата и това го виждаме на терен, а и при жалбите. За онлайн продажби КЗП е обработила над 1000 сигнала.

"Все повече си търсят правата и успяват да ги защитят", констатира Колячев.

Той препоръча потребителите да ползват допълнително и мобилното приложение на КЗП, защото през него "лесно и само с няколко клика успявате да подадете сигнал, да следите движението в реално време и да получите резултатите от нашата проверка".

Според шефа на КЗП хората в големите градове и малки селища са добре информирани за влизането на еврото от 1 януари 2026 г. и отчете, че информационната кампания на КЗП, МФ и БНБ е успешна и си е свършила работата.

"В 2026 г. влизаме с оптимизъм, но нашата 2025 г. не е свършила и продължаваме с проверки, по-активно в услугите. Започваме покрай Коледа и Нова година проверки и на туристическите обекти, очаква ни динамична 2026, за която ние сме подготвени", каза Колячев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    26 1 Отговор
    И като следи какво от това?

    Принтера е 24/7 ,очаквайте отново 96-97 ...

    11:33 16.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дориана

    25 1 Отговор
    Само имитират, че работят. Цените продължават да растат произволно, а те нищо не могат или не искат да направят.

    11:36 16.12.2025

  • 5 Не, че нещо ама...

    26 1 Отговор
    Най-добре е,К3П да се закрие,защото никъв кр не става от тях

    11:37 16.12.2025

  • 6 И какво от това

    28 0 Отговор
    че само ги следи. Диагнозата е че потребителската кошница върви нагоре като цена.

    11:38 16.12.2025

  • 7 Някой

    23 0 Отговор
    Само по реклами по немски телевизии:
    Немско масло в Лидъл в Германия 77 евроцента - 1.51лв. Тук 3.99 в Лидъл като супер цена.
    Шоколад Милка в Алди 75 евроцента - 1.47лв. Тук не ги и поглеждам вече.

    11:38 16.12.2025

  • 8 9689

    22 0 Отговор
    Пълна измама,следят и дават съвети как цените да се покачват.И гушене.

    11:39 16.12.2025

  • 9 дядо поп

    19 0 Отговор
    Лошото е , че само следите цените и не правите нищо друго освен да си вземате заплатите!

    11:40 16.12.2025

  • 10 тия ли щяха да глобяват за високи цени?

    14 0 Отговор
    ама много ясно че цените се покачват, а вие от кзп и подобни ще си останете най обкновенни статисти на високи заплати

    11:41 16.12.2025

  • 11 следели ама заплатите си дали са на ниво

    12 0 Отговор
    какво налага вдигането на цените за лични документи в мвр?

    или там тия цени не се следят!?

    какво налага вдигането на ценатана тока? ами същото дето налага вдигането на цената на храната беТЪПУНГЕРИ от КЗП И КЗС И ВСЯКАВИ ДРУГИ ХРАНТУТНИЦИ

    11:43 16.12.2025

  • 12 паметник на ТАТО във всеки град

    10 4 Отговор
    цените са без значение щом във магазина има банани

    нали скачахте по площадите с двата пръста ? сега яжте бананите

    11:44 16.12.2025

  • 13 Само

    11 1 Отговор
    заплатаджии като кевр разрешават вдигане на цената на водата без да е имало някакви ремонти и водна криза в Русе

    11:44 16.12.2025

  • 14 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    КАКВО КАТО ГИ СЛЕДИ? ВСИЧКО Е ПО ДВЕ

    11:45 16.12.2025

  • 15 5 млн. продукта ежедневно

    13 0 Отговор
    вие наред ли сте
    я пуснете линк да ги преброим

    11:45 16.12.2025

  • 16 Мухаа ха!

    10 0 Отговор
    Пешо " следял" дали Пена не шава с някого.? А цялата махала,знае с кого шава.Айде,байгън с тези следенета, заключения,и пускане на димки.Жестоката истина е, че не смеят да пипнат която и да е верига.А знаят прекрасно,кой си играе цените,както му изнася.Не са дребните търговци.Те копират техните цени! Ако там,в големите вериги има железен контрол,със тежки финансови санкции,цените ще бъдат съвсем различни.Тогава и " дребосъка" ще се съобрази с техните цени.Чисто от търговски интерес.- стоките им стават непродаваеми.Днес излезе инфо,че всяка от тях реализира обороти над един милиард годишно!

    Коментиран от #19

    11:46 16.12.2025

  • 17 Адвокат Семерджиев

    9 0 Отговор
    Тази комисия няма право да съществува.Тя е с препоръчителен характер,дублиращ съществуващи функции на НАП и няма законово и правно основание да променя,коригира,глобява.

    11:48 16.12.2025

  • 18 Влез в магазина и виж

    6 0 Отговор
    Следенето ли е защита на потребителя? Тази комисия безсмислено взима заплати. Уволняване всички, закриване комисията.

    11:51 16.12.2025

  • 19 АаааХаха

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мухаа ха!":

    Я пак? Дали не е чиста печалба 1 милиард годишно???

    11:54 16.12.2025

  • 20 Домашен любимец

    3 1 Отговор
    Вчера стартираха магазините за хората в околностите на Куклен и хората се изказаха положително за цени и качество! Идеята бе на господин Делян Пеевски! Което следва да му се признае на човека! И за спорта се грижи, и за някои фолк певици и шахматистки! Не знам Стефка Костадинова той ли я крепи, че не си отива още...!?

    11:55 16.12.2025

  • 21 Тома

    2 0 Отговор
    Ега си работата на тези от КЗП.Че тези юнаци 24 часа нонстоп бачкат без почивка бе

    11:56 16.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 5 милиона вида продукти

    5 0 Отговор
    няма у нас, а и как ще ги следите като денонощието има 86400 секунди или по 58 продукта в секунда. По-добре следете 100 продукта и афиширайте информацията по търговски вериги и производители.

    11:59 16.12.2025

  • 24 Асен

    2 0 Отговор
    Да получаваш заплата и да следиш нещо къде го има по света? Кзп трябва да се закрие.

    12:01 16.12.2025

  • 25 Бай Брадър

    4 0 Отговор
    КЗП е като гражданите, и те следят,ама нищо не могат да променят

    12:05 16.12.2025

  • 26 12м. по 1/12 може да се харчи с удължен

    0 0 Отговор
    бюджет .....
    И в лева ! ....И в лева ! ....гласи закона

    12:10 16.12.2025

  • 27 Крадци нйедни.

    2 0 Отговор
    ... а проверката установи, че няма несъответствия.

    12:11 16.12.2025

  • 28 Айде

    1 0 Отговор
    И моите кучета постоянно следят!

    12:13 16.12.2025

  • 29 Йеронимус БОШ

    0 0 Отговор
    Колко глобени има ? За какви провинения ?

    12:14 16.12.2025

  • 30 хер ФЛИК

    1 0 Отговор
    КЗП изглежда като място за НИЩОПРАВЕНЕ ! Добре платена служба на "наши" хора !

    12:16 16.12.2025

  • 31 Булба67

    1 0 Отговор
    ,, То вълкът и от броените агнета взима" , така , че вие си наблюдавайте !

    12:23 16.12.2025

  • 32 Цвете

    2 0 Отговор
    И КАТО СЛЕДИТЕ, КАКВА Е ПОЛЗАТА? НАГОРЕ, НАГОРЕ, ДО КОГА? ЕДНИ ЧАНТАДЖИИ СЕ РАЗХОЖДАТ. КОНСТАТАЦИИ ,БЕЗ НИКАКЪВ РЕЗУЛТАТ. ПОГЛЕДНЕТЕ МАГАЗИНА ЗА " ХОРАТА " ЦЕНИТЕ ОЩЕ ПО- ВИСОКИ.🙈🇧🇬👎🤔🇧🇬

    12:24 16.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове