КЗП следи цените на 5 млн. продукта ежедневно

Ежедневно следим цените на над 5 милиона продукта и ежедневно имаме данни как се движи цената. Следим ден по ден, магазин по магазин, верига по верига. Когато установим вдигане на цените, изпращаме писма на какво се дължи увеличението на цената. Ако няма икономическа обосновка пишем актове за нарушение, съобщи в интервю пред БНР Александър Колячев, временно изпълняващ длъжността на председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).
В предаването "Преди всички" той коментира ефекта от платформата "Колко струва", в която всеки потребител може да намери подробна информация за цените на всеки хранителен продукт, магазин и град. И обясни, че специално за сиренето – пакетирано, може да се намери информация за цената, варира с разлика от 2 до 8 лв., и за разфасовката.
"За щастие такива движения на цените нагоре са редки и твърдя, че големият бизнес с хранителни стоки е дисциплиниран, спазва правилата в Закона за еврото и ние сме спокойни", заяви Колячев и напомни, че правят проверки от 8 октомври.
И посочи, че зелето е чудесен традиционен продукт, който в момента е на добра цена.
Колячев коментира, че КЗП следи за правата на потребителите като цяло:
"Имаме все повече и повече сигнали, и жалби, отговаряме на всеки и стоим активно от страната на потребителя. Грижим се за неговите права. Сега в момента са коледните намаления, следим и тези процеси - как се обозначават цените на стоките в евро и лева, дали намаленията са отразени правилно и за всяка една от кампаниите ние сме на място."
Той изрази мнение, че потребителите все повече познават закона, знаят си правата и това го виждаме на терен, а и при жалбите. За онлайн продажби КЗП е обработила над 1000 сигнала.
"Все повече си търсят правата и успяват да ги защитят", констатира Колячев.
Той препоръча потребителите да ползват допълнително и мобилното приложение на КЗП, защото през него "лесно и само с няколко клика успявате да подадете сигнал, да следите движението в реално време и да получите резултатите от нашата проверка".
Според шефа на КЗП хората в големите градове и малки селища са добре информирани за влизането на еврото от 1 януари 2026 г. и отчете, че информационната кампания на КЗП, МФ и БНБ е успешна и си е свършила работата.
"В 2026 г. влизаме с оптимизъм, но нашата 2025 г. не е свършила и продължаваме с проверки, по-активно в услугите. Започваме покрай Коледа и Нова година проверки и на туристическите обекти, очаква ни динамична 2026, за която ние сме подготвени", каза Колячев.
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Принтера е 24/7 ,очаквайте отново 96-97 ...
11:33 16.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дориана
11:36 16.12.2025
5 Не, че нещо ама...
11:37 16.12.2025
6 И какво от това
11:38 16.12.2025
7 Някой
Немско масло в Лидъл в Германия 77 евроцента - 1.51лв. Тук 3.99 в Лидъл като супер цена.
Шоколад Милка в Алди 75 евроцента - 1.47лв. Тук не ги и поглеждам вече.
11:38 16.12.2025
8 9689
11:39 16.12.2025
9 дядо поп
11:40 16.12.2025
10 тия ли щяха да глобяват за високи цени?
11:41 16.12.2025
11 следели ама заплатите си дали са на ниво
или там тия цени не се следят!?
какво налага вдигането на ценатана тока? ами същото дето налага вдигането на цената на храната беТЪПУНГЕРИ от КЗП И КЗС И ВСЯКАВИ ДРУГИ ХРАНТУТНИЦИ
11:43 16.12.2025
12 паметник на ТАТО във всеки град
нали скачахте по площадите с двата пръста ? сега яжте бананите
11:44 16.12.2025
13 Само
11:44 16.12.2025
14 Боруна Лом
11:45 16.12.2025
15 5 млн. продукта ежедневно
я пуснете линк да ги преброим
11:45 16.12.2025
16 Мухаа ха!
Коментиран от #19
11:46 16.12.2025
17 Адвокат Семерджиев
11:48 16.12.2025
18 Влез в магазина и виж
11:51 16.12.2025
19 АаааХаха
До коментар #16 от "Мухаа ха!":Я пак? Дали не е чиста печалба 1 милиард годишно???
11:54 16.12.2025
20 Домашен любимец
11:55 16.12.2025
21 Тома
11:56 16.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 5 милиона вида продукти
11:59 16.12.2025
24 Асен
12:01 16.12.2025
25 Бай Брадър
12:05 16.12.2025
26 12м. по 1/12 може да се харчи с удължен
И в лева ! ....И в лева ! ....гласи закона
12:10 16.12.2025
27 Крадци нйедни.
12:11 16.12.2025
28 Айде
12:13 16.12.2025
29 Йеронимус БОШ
12:14 16.12.2025
30 хер ФЛИК
12:16 16.12.2025
31 Булба67
12:23 16.12.2025
32 Цвете
12:24 16.12.2025