Асен Василев успокои: Няма риск за пенсиите

Асен Василев успокои: Няма риск за пенсиите

16 Декември, 2025 16:05 991 32

  • асен василев-
  • пенсии-
  • бюджет

По думите му разпоредбите в удължителния бюджет предвиждат запазване на нивата на заплащане такива, каквито са към края на тази година

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма риск за пенсиите с удължителния бюджет, съобщи пред медиите в Народното събрание Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната".

По думите му разпоредбите в удължителния бюджет предвиждат запазване на нивата на заплащане такива, каквито са към края на тази година.

Социалните плащания и пенсиите са гарантирани и няма да има сътресения при приемането на така наречения удължителен закон за бюджета. Това уверение даде той.

Василев бе категоричен, че механизмът за осъвременяване на доходите на възрастните хора е защитен от действащото законодателство.

"Швейцарското правило за пенсиите е в сила, така че когато се приема законът за държавния бюджет, ще бъде приложено, ако някой реши да не го приложи", обясни той.

Въпреки успокоението за пенсиите, при възнагражденията в публичния сектор ситуацията е по-различна. Според Асен Василев удължителния бюджет предвижда запазване на нивата на заплащане такива, каквито са към края на тази година. "Според удължителния закон всички заплати в бюджетната сфера се замразяват към 31 декември 2025 година с изключение на минималната работна заплата", поясни Василев.

Той допълни, че увеличените възнаграждения в държавния сектор се залагат във вече приетия бюджет със задна дата. Корекциите и индексациите, с които да се върнат назад плащанията, ще бъдат предвидени едва с приемането на редовния бюджет за 2026 година, ако Народното събрание вземе такова решение.

На въпрос кои заплати трябва да се вдигнат, Василев отново повтори казаното вече от него.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пенсионер

    11 1 Отговор
    Парите са си мои.
    Внасял съм 42 г и сега сега си ги искам.
    Иначе коловете и на площада

    Коментиран от #8

    16:08 16.12.2025

  • 2 честен ционист

    6 0 Отговор
    Купонната система е гаранта, иначе инфлацията ги е вече изяла.

    16:08 16.12.2025

  • 3 Дориана

    4 9 Отговор
    Новия бюджет в Евро обслужва Пеевски и Борисови вкарва България в дългова спирала, която българския народ трябва да плаща. И двата бюджета на Теменужка Петкова и Делян Добрев са пълен провал. Коалиция Магнитски Мафия трябва да поемат отговорност за това , че са сключили договор с ЕС България да плаща оръжията произведени в САЩ и в Европа, а пък те ще си затворят очите за бюджета, който уж е на 3 процента. Новият бюджет в Евро трябва да се направи от доказано професионален финансист,който ще съумее да направи необходимите реформи и да уравновеси приходи и разходи. И двата бюджета на Теменужка Петкова и Делян Добрев за никого не е тайна, че са с фалшиво стъкмени на 3 процента.Трябва да се направи изцяло нов балансиран и справедлив бюджет.

    16:08 16.12.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    10 2 Отговор
    ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ ОТ 01.01.
    13 И 14 ПЕНСИЯ.
    НИКАКВИ 120 ЛВ ПОДИГРАВКИ ,И ТО САМО НА НЯКОИ.
    МАХАНЕ ТАВАНА НА ПЕНСИИТЕ.

    16:10 16.12.2025

  • 5 Пич

    7 4 Отговор
    Дреме ми, опитах да помогна на тъпаците - не успях !!! Народ от долни завистливи индивиди , които гледат в чуждата паничка , и рипаха като идиоти , другите да са зле , а не те да са добре !!! Затова не обичам бедните , защото са злобни и глупави , и водени от мръсотия. Ами - да страдат!!! Аз пак ще си живея като паша !!!

    16:10 16.12.2025

  • 6 Дориана

    3 6 Отговор
    Трябва да има удължаване на стария бюджет и това не пречи Еврото да влезе в България. Това го казаха много специалисти. Новия бюджет е направен да обслужва единствено и само политическите интереси на Пеевски и Борисов. В него няма реформи, с раздути щатове е в МВР умишленно , със огромни раздходи и заеми, които трябва да плаща целия български народ,с държавни служители, които са на хранилката без да плащат осигуровки., с лъжливо стъкмени три процента дефицит. Този бюджет е абсолютно вреден за България, защото го тласка към тежка икономическа криза.. Така, че на Пеевски номерата вече не минават.

    16:10 16.12.2025

  • 7 Анонимен

    13 3 Отговор
    Така отсече Кокорчо.Каквото каже се случва точно обратното.

    Коментиран от #14

    16:13 16.12.2025

  • 8 Така е, но

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "Пенсионер":

    Простатата и крадлива герберска Тиква Борисов краде всичко от всички ни. Да е жив и здрав Асен Василев, който помисли за възрастните хора и им увеличи пенсиите.

    16:14 16.12.2025

  • 9 пенсионер

    9 0 Отговор
    а бе дориянче много си веща по много вэпроси да не си завърщила у харвард заедно с просто киро кокопестия ленчето

    16:15 16.12.2025

  • 10 пенсионер

    4 8 Отговор
    Само на Асен Василев имам доверие !!

    16:16 16.12.2025

  • 11 колю

    6 2 Отговор
    Това индийско орехче стана на всяка манджа меродия!

    16:16 16.12.2025

  • 12 Епа няма

    3 2 Отговор
    И за заплатите на държавните вредители няма риск!

    16:20 16.12.2025

  • 13 1234

    5 0 Отговор
    Пенсиите трябва се актуализират от януари!

    16:20 16.12.2025

  • 14 Евалата

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Истина им казваш!

    16:22 16.12.2025

  • 15 Само аз ли изпитвам отвращение

    10 2 Отговор
    от този нагъл индивид.

    16:24 16.12.2025

  • 16 Диференциран ПОДХОД

    4 0 Отговор
    За служителите до 1800 лв. чисто е необходима индексация. За да не стане като при Ковид Кризазата?
    Не може служител в Най-Важната институция на Държавата НАП и Медицина, Социални служби, мед. сестри и лекари (педиатри, анестезиолози, операционни сестри, лекари хематология, ракова, да получават под 2500 лв. чисто). Да не се делят мед. сестри и лекари на провинция и София.
    Обявете тези НУЛЕВИ години в медицината, прием само за кадри в липсващи звена.
    И върнете системата Семашко, по-добра от нея НЯМА.
    Липсват лични лекари, какво Правим?
    Младите Юнаци Отличници в медицината, с безплатни стипендии с безплатни стипендии в чужбина и България, после договор доживот за работа в България. А не Сульо да излиза по медиите с 3-йка по милост и да има претенции към колегите си като доц. Кирилов, прекрасен човек и Професионалист..
    Иска да ходи в чужбина, да си плати образованието.
    ЛИПСВАТ СЕСТРИ в ХЕМАТОЛОГИЯ и РАКОВА, нацията е тежсо болна, какво правим?
    Прекрасно е, че бюджетът е замразен. Кое е по-важно, Чиновник в София с 24000 лв. заплата, или учител, лекар, мед. сестра да получат усещане на СИГУРНОСТ и Достоен живот.
    Оправете ги тези улици в София, невъзможно е Инвалиди да се придвижват в Центъра.

    16:24 16.12.2025

  • 17 димитър дончев

    5 0 Отговор
    Няма как да има риск ,защото хитреца василев не ви споменава ,че ДОО ще плащате 26година по НОВАТА МИНИМАЛНА Заплата или с 13% ще плащате месечно повече!Докато дойдат пенсиите през юли месец се увеличават по швейцарското правило , а то гласи 50% от осигуровките увеличени и 50% от инфлацията се събират и сбора им прави увеличението по швейцарското правило.пиша ви така подробно защото 99% от вас са неграмотни финансово но с дипломи за финансисти!ПС.Точното увеличение по швейцарското правило не е между7-8% ,а е ТОЧНО 8,07%!!!Говоря за Тяхната ИЗМЕРЕНА ОТ ТЯХ/НСИ/ Инфлация ,а не за Реалната ,която всеки знае!!!

    16:25 16.12.2025

  • 18 Горски

    7 1 Отговор
    Като видя този индивид на екрана или снимка и получавам неудържимо желание да повърна.
    Как не разбра че се компрометира омазан в свински черва и изпра една тиква. Как не каза едно извинявайте ще се променя. Това същество е толкова нагло че се качи на главите на протестиращите български граждани яхна ги А преди няколко дни гласува с другите двама герои срещу референдума защото ние сме недоучили за да гласуваме за еврото. Невероятно нагъл индивид. В пп-дб cмe пo-гoлeми фaкиpи и oт дaнчo мeнтaтa + дoбpeв! 9 милиapдa пo oфшopнитe ни cмeтки зa 5 paбoтни дни - дoбpe бeшe! дaйтe ми дa пpaвя нoвия eвpo бюджeт!

    16:28 16.12.2025

  • 19 бай герги

    6 2 Отговор
    заради Шарлатаните ще страдаме,който гласува за Шарлатаните значи че е също Шарлатан

    16:29 16.12.2025

  • 20 Кое му е гарантираното бре?

    4 0 Отговор
    Гарантирано че ще си остснат мизерни нали? Прага на бедност колко е?

    16:29 16.12.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор
    На едни пенсионери им изработих обсадни тръби и не ми платиха! Излъгаха ме!

    16:30 16.12.2025

  • 22 Доста неприятен човек к и партия

    4 0 Отговор
    Точно те бяха в ролята на ИТН допреди 1-2 години. Помните ли ония Които лъжливия Харвард и всички нагли Мирчев и и прочие. Тия са на Пеевски и Борисов лъкеи. А Тагарев помните ли, който искаше да воюваме с Русия и да си подарим реактори и военното оборудване там??? А простичкият химик Денков помните ли??? Никога повече. Ще гласувам за онези, които досега не са управлявали. А, помните ли Христо Иванов, който ходеше на Росенец да прави театри??? После като управляваха се провали с гръм. Всичко е лъжа в тази псевдо партия.

    16:35 16.12.2025

  • 23 офталмолог

    6 1 Отговор
    Асенке ти си лъжац, ма!

    16:36 16.12.2025

  • 24 Тоя сериозно ли се готви да управлява

    4 1 Отговор
    ?????

    16:36 16.12.2025

  • 25 Хайде г- Президент

    1 3 Отговор
    че ми писна и от тоя и от Мутрата и от Прасето с главно ,,д".

    16:37 16.12.2025

  • 26 тикван чекмеджаров:Няма риск за пенсиите

    2 2 Отговор
    а за наште чекмеджета
    кокорчо

    16:38 16.12.2025

  • 27 Абе

    3 2 Отговор
    Тоз пък кой е, че да успокоява !

    16:39 16.12.2025

  • 28 кмийоик

    1 1 Отговор
    По време на управлението на ГЕРБ в земеделието влязоха над 20 милиарда евро европейски пари.
    Резултатът е впечатляващ: напояване няма, животновъдство няма, зеленчуци няма, селата се изпразниха.
    Но поне едно е сигурно — парите не са се изгубили. Просто много добре са знаели накъде да тръгнат. Чекмеджетата са се напълнили, а лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, не знае кой е извършителя. Слава на Господ Иисус Христос, българите не искат разбойници във властта.

    16:47 16.12.2025

  • 29 Фльорца Лексова

    3 0 Отговор
    Ама ох много е вайръл Асан бееее. Как гледа а? Само той знае кога ше умрете.. А? Мокра съм, оххх...

    16:52 16.12.2025

  • 30 Живков

    1 0 Отговор
    Този крадлив пудел се вижда вече в управлението на државата Ами нали ги видяхме 2020г Боклуци Използват да заблуждават народеца нали е глупав

    17:00 16.12.2025

  • 31 ококор

    2 0 Отговор
    къдe дpyгaдe в cкaпaния EC имa пeнcии пo 300 eвpo и зaплaти пo 550 eвpo?

    17:03 16.12.2025

  • 32 Ханку Брат

    0 0 Отговор
    Разбираи пенсии няма да има

    17:08 16.12.2025

