Донарума е номер 1 при вратарите според ФИФА

16 Декември, 2025 21:06 433 1

Донарума е номер 1 при вратарите според ФИФА - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Стражът на Манчестър Сити - Джанлуиджи Донарума е обявен за най-добър вратар в световния футбол за 2025 година от ФИФА, предаде Топспорт.

През изминалия сезон италианецът спечели требъл с бившия си отбор Пари Сен Жермен - Шампионска лига, титла и купа на Франция.

Номинирани за наградата бяха още Алисон (Ливърпул и Бразилия), Тибо Куртоа (Реал Мадрид и Белгия), Емилиано Мартинес (Астън Вила и Аржентина), Мануел Нойер (Байерн Мюнхен и Германия), Давид Рая (Арсенал и Испания), Ян Зомер (Интер Милано и Швейцария) и Войчех Шчесни (Барселона и Полша).

Церемонията по връчването на наградите FIFA The Best ще се проведе тази вечер в Доха, Катар.


