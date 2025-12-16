Донарума е номер 1 при вратарите според ФИФА

Стражът на Манчестър Сити - Джанлуиджи Донарума е обявен за най-добър вратар в световния футбол за 2025 година от ФИФА, предаде Топспорт.

През изминалия сезон италианецът спечели требъл с бившия си отбор Пари Сен Жермен - Шампионска лига, титла и купа на Франция.

Номинирани за наградата бяха още Алисон (Ливърпул и Бразилия), Тибо Куртоа (Реал Мадрид и Белгия), Емилиано Мартинес (Астън Вила и Аржентина), Мануел Нойер (Байерн Мюнхен и Германия), Давид Рая (Арсенал и Испания), Ян Зомер (Интер Милано и Швейцария) и Войчех Шчесни (Барселона и Полша).

Церемонията по връчването на наградите FIFA The Best ще се проведе тази вечер в Доха, Катар.