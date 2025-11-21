Цончо Ганев: Осигуровките се вдигат не с 2%, а с 10,1%. Влизането в еврозоната при тези условия не носи нищо добро

Има раздута администрация, а ключови сектори работят с обидно ниски заплати, това заяви в "Денят започва" по БНТ Цончо Ганев от "Възраждане".
Заместник-председателят на Народното събрание коментира темата за равнопоставеността на заплатите в публичния сектор, състоянието на администрацията, реформите в МВР, както и позицията на партията му за еврозоната, държавния дълг и чуждестранните инвестиции.
Според Ганев справедливост при заплатите може да се постигне само чрез ясно разграничаване на различните администрации, а не чрез масови, еднакви проценти увеличение.
„Не може всички да се поставят под общ знаменател и да се говори, че държавната администрация е раздута навсякъде. Има сектори, в които трябва да има съкращения, и други, в които натоварването е огромно и хората са малко“, заяви той.
Като пример за „тотално раздута администрация“ Ганев посочи структурата на заместник министър-председателя Атанас Зафиров, която според него „трябва да бъде закрита още днес, защото не отговаря за нищо“.
Ганев подчерта, че служителите в НОИ и социалните работници не са много на брой именно заради ниските възнаграждения.
„При заплата от 1500 лева никой не иска да работи такава тежка работа. Особено в София“, каза той и подчерта, че в системата има реален недостиг на кадри, а не свръхщат.
Според Ганев широко разпространената теза за „раздутото МВР“ е заблуждаваща, защото под ведомството попадат пожарната, гранична полиция и гражданска защита.
„Трябва ли да се съкращават пожарникари? Или хората, които пазят границата? Няма логика. Проблемът е в структури, които трябва да бъдат извадени от МВР, а не всички да сочат институцията като раздута“, заяви той.
Ганев настоя за реформа и оптимизация, а не механични съкращения.
По думите му бюджетът се крепи на рекордно висок нов държавен дълг.
„Тази година има изтеглени 19 млрд. лева, а сега се предлагат още 21 млрд. Това е безпрецедентно. Лошото е, че тези кредити се теглят, за да се покриват текущи разходи, а не за инвестиции“, каза Ганев.
Ганев смята, че България е изправена пред риск заради увеличението на осигуровките и рязкото нарастване на дълга.
„Осигуровките се вдигат не с 2%, а с 10,1%. Влизането в еврозоната при тези условия не носи нищо добро. Не се примиряваме и няма да се примирим“, заяви той.
По думите му твърденията за ползите от еврозоната вече били поставени под съмнение дори от нейни силни привърженици.
Ганев напомни, че „Възраждане“ е внесла предложение държавата да купи рафинерията „Лукойл“ още през януари, но то е било отхвърлено.
Според него настоящите действия по поставяне на дружеството под особен надзор ще доведат до тежки последици:
„Ще ни осъдят за милиарди репарации заради завземането на частна собственост“, заяви той.
Ганев съобщи, че на среща на лидера на партията Костадин Костадинов с Дмитрий Медведев е било предупредено за реципрочни мерки, включително национализация на български активи в Русия.
Зам.-председателят на парламента заяви, че „Възраждане“ иска предсрочни избори не заради по-добър резултат, а заради политическата цена на сегашния бюджет.
„Това правителство загробва народа. С 40 млрд. нов дълг за две години унищожава бъдещето ни“, посочи той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стойчо
Коментиран от #15
08:49 21.11.2025
2 До един
08:49 21.11.2025
3 Гадател
08:50 21.11.2025
4 Стойчо
Коментиран от #17
08:51 21.11.2025
5 апокалипсис веднага 🌴🔥🚁
Трябва да ги изпепелим.
Политик след политик.
Полицай след полицай.
Чиновник след чиновник.
И наричате мен убиец ?
А как ще наречете когато убийци наричат други убийци ?
Те ни лъжат.
Но ни казват да сме благосклонни към лъжците.
Тези набоби.
Как ги мразя.
Наистина ги мразя.
08:51 21.11.2025
6 интересно
Коментиран от #11
08:54 21.11.2025
7 Е нали
Коментиран от #34
08:54 21.11.2025
8 Всъщност
Коментиран от #32
08:57 21.11.2025
9 Последния Софиянец
Коментиран от #13
08:58 21.11.2025
10 Защо Руди
Говоряща Главо Безмозъчна .
Цомчо нищо не каза пол въпроса
08:58 21.11.2025
11 Синчето върти яко
До коментар #6 от "интересно":Чупки в кръста .
Нежно нежно .
08:59 21.11.2025
12 Българин
Българинът не осъзнава къде се намира
Българинът заслужава Комунизъм диктатура, глад и нищета
Сопа от милиционера и сломена душа
08:59 21.11.2025
13 ко да праиш
До коментар #9 от "Последния Софиянец":А ти слабо умен, ама ум раздаваш
Коментиран от #27
09:00 21.11.2025
14 Народа
09:00 21.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Аз съм за
09:01 21.11.2025
17 Не му купуваш
До коментар #4 от "Стойчо":Нито пиенето, нито мезето!
Айде, разкарай се с простотиите си!
09:01 21.11.2025
18 Факт
09:02 21.11.2025
19 Аква
09:04 21.11.2025
20 Оди у Русиа
09:09 21.11.2025
21 безпартиен
09:10 21.11.2025
22 Симо
09:10 21.11.2025
23 Факт
09:11 21.11.2025
24 Боже
09:11 21.11.2025
25 Гедер
09:12 21.11.2025
26 Представете
09:13 21.11.2025
27 Чезни да метеш улиците!
До коментар #13 от "ко да праиш":Ти дам два лева за баничка?
09:13 21.11.2025
28 Точен
Коментиран от #31
09:16 21.11.2025
29 бюджета е военовременен
09:24 21.11.2025
30 Прав е Цончо Ганев
09:24 21.11.2025
31 При нас
До коментар #28 от "Точен":Няма медии ,има платени мисирки
09:25 21.11.2025
32 Да ама в
До коментар #8 от "Всъщност":България си е нормален данък отдавна.
09:25 21.11.2025
33 гост
09:30 21.11.2025
34 Циник
До коментар #7 от "Е нали":ПП-ДБ са виновни, че върнаха Бойко във властта. Това никога не трябва да бъде забравено.
09:34 21.11.2025
35 Чебурашкин
09:50 21.11.2025
36 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
10:08 21.11.2025
37 зле
11:15 21.11.2025
38 Отървах се!
11:20 21.11.2025
39 нещастна руска подлога
Коментиран от #40
11:36 21.11.2025
40 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #39 от "нещастна руска подлога":В незнанието ти е силата❗
Процент и Процентен пункт-
При 100 лева такса
10 лв са 10% от 100 лв,
15 лв са 15% , което е увеличение
5 процентни пункта, но
с 50 процента спрямо десетте лева 😡
11:52 21.11.2025