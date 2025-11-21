Новини
Цончо Ганев: Осигуровките се вдигат не с 2%, а с 10,1%. Влизането в еврозоната при тези условия не носи нищо добро

21 Ноември, 2025 08:44 1 704 40

„Това правителство загробва народа. С 40 млрд. нов дълг за две години унищожава бъдещето ни“, посочи още депутатът от "Възраждане"

Цончо Ганев: Осигуровките се вдигат не с 2%, а с 10,1%. Влизането в еврозоната при тези условия не носи нищо добро - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Има раздута администрация, а ключови сектори работят с обидно ниски заплати, това заяви в "Денят започва" по БНТ Цончо Ганев от "Възраждане".

Заместник-председателят на Народното събрание коментира темата за равнопоставеността на заплатите в публичния сектор, състоянието на администрацията, реформите в МВР, както и позицията на партията му за еврозоната, държавния дълг и чуждестранните инвестиции.

Според Ганев справедливост при заплатите може да се постигне само чрез ясно разграничаване на различните администрации, а не чрез масови, еднакви проценти увеличение.

„Не може всички да се поставят под общ знаменател и да се говори, че държавната администрация е раздута навсякъде. Има сектори, в които трябва да има съкращения, и други, в които натоварването е огромно и хората са малко“, заяви той.

Като пример за „тотално раздута администрация“ Ганев посочи структурата на заместник министър-председателя Атанас Зафиров, която според него „трябва да бъде закрита още днес, защото не отговаря за нищо“.

Ганев подчерта, че служителите в НОИ и социалните работници не са много на брой именно заради ниските възнаграждения.

„При заплата от 1500 лева никой не иска да работи такава тежка работа. Особено в София“, каза той и подчерта, че в системата има реален недостиг на кадри, а не свръхщат.

Според Ганев широко разпространената теза за „раздутото МВР“ е заблуждаваща, защото под ведомството попадат пожарната, гранична полиция и гражданска защита.

„Трябва ли да се съкращават пожарникари? Или хората, които пазят границата? Няма логика. Проблемът е в структури, които трябва да бъдат извадени от МВР, а не всички да сочат институцията като раздута“, заяви той.

Ганев настоя за реформа и оптимизация, а не механични съкращения.

По думите му бюджетът се крепи на рекордно висок нов държавен дълг.

„Тази година има изтеглени 19 млрд. лева, а сега се предлагат още 21 млрд. Това е безпрецедентно. Лошото е, че тези кредити се теглят, за да се покриват текущи разходи, а не за инвестиции“, каза Ганев.

Ганев смята, че България е изправена пред риск заради увеличението на осигуровките и рязкото нарастване на дълга.

„Осигуровките се вдигат не с 2%, а с 10,1%. Влизането в еврозоната при тези условия не носи нищо добро. Не се примиряваме и няма да се примирим“, заяви той.

По думите му твърденията за ползите от еврозоната вече били поставени под съмнение дори от нейни силни привърженици.

Ганев напомни, че „Възраждане“ е внесла предложение държавата да купи рафинерията „Лукойл“ още през януари, но то е било отхвърлено.

Според него настоящите действия по поставяне на дружеството под особен надзор ще доведат до тежки последици:

„Ще ни осъдят за милиарди репарации заради завземането на частна собственост“, заяви той.

Ганев съобщи, че на среща на лидера на партията Костадин Костадинов с Дмитрий Медведев е било предупредено за реципрочни мерки, включително национализация на български активи в Русия.

Зам.-председателят на парламента заяви, че „Възраждане“ иска предсрочни избори не заради по-добър резултат, а заради политическата цена на сегашния бюджет.

„Това правителство загробва народа. С 40 млрд. нов дълг за две години унищожава бъдещето ни“, посочи той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стойчо

    17 41 Отговор
    Цончо Ганев, ходи си при Путин. Нали натам напъвате. Ама и там не ви искат. Само ви потупват по рамото и ви дават по някоя копейка. А от осигуровки не разбирате

    Коментиран от #15

    08:49 21.11.2025

  • 2 До един

    19 16 Отговор
    Сте боклуци

    08:49 21.11.2025

  • 3 Гадател

    14 36 Отговор
    Доброто е еврозоната, вашето не е добро.

    08:50 21.11.2025

  • 4 Стойчо

    13 33 Отговор
    Извинявай, а Медведев трезвен ли беше на срещата с Копейката? Че нещо се е объркал.

    Коментиран от #17

    08:51 21.11.2025

  • 5 апокалипсис веднага 🌴🔥🚁

    22 4 Отговор
    Трябва да ги избием.
    Трябва да ги изпепелим.

    Политик след политик.
    Полицай след полицай.
    Чиновник след чиновник.

    И наричате мен убиец ?
    А как ще наречете когато убийци наричат други убийци ?

    Те ни лъжат.
    Но ни казват да сме благосклонни към лъжците.
    Тези набоби.

    Как ги мразя.
    Наистина ги мразя.

    08:51 21.11.2025

  • 6 интересно

    8 8 Отговор
    А какво казва за еврото синковеца с американско име и мека китка

    Коментиран от #11

    08:54 21.11.2025

  • 7 Е нали

    24 5 Отговор
    ПП-ДБ беше виновно за всичко бе. А сега кой е на власт бе тъ пун ге ри? Ей колко про…т народ в тая държава. Има много да страда докато уври. Ама и не само прос…т, а и мазохист. Търпи. Странно племе. Но всеки си заслужава съдбата.

    Коментиран от #34

    08:54 21.11.2025

  • 8 Всъщност

    22 2 Отговор
    Осигуровките трябва да бъдат фиксирана сума, както е в много държави. Осигуровката не е данък за да е процент от дохода, осигуровката е услуга, която струва еднакво за всеки. Хляб, когато си купувате в магазина, да не би да е процент от заплатата ви?

    Коментиран от #32

    08:57 21.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    9 20 Отговор
    Тези са най големите популисти... Срещу ваксините,ваксинирани. Срещу субсидиите, субсидирани. Срещу еврото, имунизирани ....

    Коментиран от #13

    08:58 21.11.2025

  • 10 Защо Руди

    4 15 Отговор
    Вика на Цомчо

    Говоряща Главо Безмозъчна .

    Цомчо нищо не каза пол въпроса

    08:58 21.11.2025

  • 11 Синчето върти яко

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "интересно":

    Чупки в кръста .
    Нежно нежно .

    08:59 21.11.2025

  • 12 Българин

    10 16 Отговор
    Българинът не заслужава европа
    Българинът не осъзнава къде се намира
    Българинът заслужава Комунизъм диктатура, глад и нищета
    Сопа от милиционера и сломена душа

    08:59 21.11.2025

  • 13 ко да праиш

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    А ти слабо умен, ама ум раздаваш

    Коментиран от #27

    09:00 21.11.2025

  • 14 Народа

    17 7 Отговор
    Време ни е за Възраждане!

    09:00 21.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Аз съм за

    11 7 Отговор
    Еврото, но не с тия управляващи. Моя глас ще бъде подкрепа за евро и против сегашното управление. Колкото и да ви е яд - това е

    09:01 21.11.2025

  • 17 Не му купуваш

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Стойчо":

    Нито пиенето, нито мезето!
    Айде, разкарай се с простотиите си!

    09:01 21.11.2025

  • 18 Факт

    18 5 Отговор
    Еврозоната е пладнешки грабеж, нали бизнеса крякаше за еврото, сега се фанаха за палците с дивидента и осигуровките

    09:02 21.11.2025

  • 19 Аква

    18 1 Отговор
    Пред всеки магазин в страната да има бюст на прасе- касичка. Това е символът на пазарната ни икономика.

    09:04 21.11.2025

  • 20 Оди у Русиа

    5 7 Отговор
    На доброто.

    09:09 21.11.2025

  • 21 безпартиен

    17 0 Отговор
    РЕАЛНО ВНАСЯТ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ САМО И ЕДИНСТВЕНО работещите в ЧАСТНИЯ СЕКТОР!!!!Това влиза в бюджета!!!!От там излиза за издръжка на около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни, около 2.1 милиона пенсионери, около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни!Без високотехнологични производства и производства на стоки с голяма принадена стойност дали има светло бъдеще?А Решението е ограмотяване и съкращения в бюджетния сектор и насочване към частния!

    09:10 21.11.2025

  • 22 Симо

    13 1 Отговор
    Както винаги, тези които казват истината, могат само да я констатират, но не и реално да повлияят.

    09:10 21.11.2025

  • 23 Факт

    13 3 Отговор
    За разлика от важните европейски държави, България няма да може да си върне дълговете.

    09:11 21.11.2025

  • 24 Боже

    3 6 Отговор
    Най лоялните патерици. Едно време такива ставаха патерица на ГЕРБ. А тези станаха и на ГЕРБ и на ДПС гаранция че ще бъдат още дълго в парламента

    09:11 21.11.2025

  • 25 Гедер

    13 1 Отговор
    Дано бързо фалира Държавата , тогава ще ни наложат от ЕС да съкратим държавните служители поне на половина , което ще е супер да ги видя как ще се побъркат тогава

    09:12 21.11.2025

  • 26 Представете

    4 9 Отговор
    си какъв интелект е тоя само по името му. А, като чуете да говори за държавната структура Гражданска защита и нейния щат, които не съществуват от 2009 година си помислете какъв политикоикономически капацитет ви говори за бюджет и щат.

    09:13 21.11.2025

  • 27 Чезни да метеш улиците!

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "ко да праиш":

    Ти дам два лева за баничка?

    09:13 21.11.2025

  • 28 Точен

    10 5 Отговор
    Едрият бизнас най-много натискаше за еврото, а сега прогледна и го отхвърля. ВЪЗРАЖДАНЕ се оказаха отново прави, но медиите са купени и лъжат за грантове. А когато дойде дигиталното евро, и от махалата ще почнат да гласуват за Костадин...

    Коментиран от #31

    09:16 21.11.2025

  • 29 бюджета е военовременен

    2 0 Отговор
    от шубе за идващата война се създава много паричен бюджет . сега ако изведнъж не вземат 20 милиарда заем . какво ще се промени . мирен бюджет . много има но с какво са заинтересовани . критикуват бюджетарите . има нещо . те малко електорати ще обеднеят . няма и 28 процента . а партиите са 7-8 в парламента и 10 извън парламента .

    09:24 21.11.2025

  • 30 Прав е Цончо Ганев

    8 5 Отговор
    но надали вече нещо се решава в България. Станахме тотална колония в която нито разум нито логика имат значение. Неспасяемо е положението.

    09:24 21.11.2025

  • 31 При нас

    8 0 Отговор

    До коментар #28 от "Точен":

    Няма медии ,има платени мисирки

    09:25 21.11.2025

  • 32 Да ама в

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Всъщност":

    България си е нормален данък отдавна.

    09:25 21.11.2025

  • 33 гост

    4 8 Отговор
    Скоро ходихте в Русия надявам сте подновили традициите лидерите да се целуват страстно уста в уста. Кой знае какви тренировки сте правили сред вас преди срещата

    09:30 21.11.2025

  • 34 Циник

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Е нали":

    ПП-ДБ са виновни, че върнаха Бойко във властта. Това никога не трябва да бъде забравено.

    09:34 21.11.2025

  • 35 Чебурашкин

    6 4 Отговор
    Цочка Ти си на рубли пич да не ти пука

    09:50 21.11.2025

  • 36 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор
    ИСКАМЕ РЕФЕРЕНДУМ!

    10:08 21.11.2025

  • 37 зле

    1 0 Отговор
    цончо да покаже колко пари му превевдоха по сметката в сочи и да бъде разследван и съден за държавна измама той и цялото здружение от варнеския квартал възраждане

    11:15 21.11.2025

  • 38 Отървах се!

    1 0 Отговор
    Не ми пука за еврозонския ви кенеф.Аз емигрирам в Русия?

    11:20 21.11.2025

  • 39 нещастна руска подлога

    1 0 Отговор
    лъже лумпените, но такива са само партията му и семейството му

    Коментиран от #40

    11:36 21.11.2025

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "нещастна руска подлога":

    В незнанието ти е силата❗
    Процент и Процентен пункт-
    При 100 лева такса
    10 лв са 10% от 100 лв,
    15 лв са 15% , което е увеличение
    5 процентни пункта, но
    с 50 процента спрямо десетте лева 😡

    11:52 21.11.2025

