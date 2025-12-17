Новини
Росен Желязков ще участва в Срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Брюксел

Росен Желязков ще участва в Срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Брюксел

17 Декември, 2025

Срещата предхожда редовното заседание на държавните и правителствени ръководители на Европейския съюз в белгийската столица

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът в оставка Росен Желязков ще участва в Срещата на върха Европейски съюз (ЕС)-Западни Балкани в Брюксел, съобщиха от правителствената пресслужба. Срещата предхожда редовното заседание на държавните и правителствени ръководители на Европейския съюз в белгийската столица.

Основните теми ще са задълбочаването на стратегическите отношения между ЕС и Западните Балкани и ползите, които те носят на гражданите. Разговорите ще подчертаят значението на политическите и икономическите връзки между ЕС и партньорите от Западните Балкани, особено в настоящия геополитически контекст и с оглед необходимостта от укрепване на регионалните отношения, обясниха от пресслужбата.

Дискусията е израз на значението на политическите и икономическите отношения между ЕС и партньорите от Западните Балкани. Очаква се по време на срещата да бъде потвърдено и значението на напредъка на реформите, привеждането в съответствие с достиженията на правото на ЕС, регионалното сътрудничество, добросъседските отношения и помирението.

На 10 декември сръбският президент Александър Вучич се срещна в Брюксел с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Сред темите, обсъдени с Урсула фон дер Лайен, е бил напредъкът на Сърбия по пътя ѝ към Европейския съюз. „Както подчертахме с председателя на Европейския съвет Антонио Коща по време на посещенията ни по-рано тази година, ние оставаме напълно ангажирани да видим демократична Сърбия в ЕС. Можете да разчитате на нашата подкрепа“, написа Фон дер Лайен в публикация в платформата Екс. Антонио Коща подчерта, че ЕС остава напълно ангажиран да види демократична Сърбия като свой член.

През октомври след среща на черногорския президент Яков Милатович и председателя на Съвета на Европейския съюз Антонио Коща в Брюксел беше обявено, че Черна гора ще бъде домакин на срещата на върха ЕС-Западни Балкани на 1 юни 2026 г., съобщи черногорската национална телевизия РТЦГ. „Следващата година, когато честваме 20 години от възстановяването на черногорската независимост, получаваме и силна подкрепа от европейските си партньори в организацията на срещата на върха ЕС-Западни Балкани на 1 юни догодина“, каза Милатович след срещата.

/БИ/

Източник: www.bta.bg


