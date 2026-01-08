София: 109 снегопочистващи машини са на терен

Във връзка със снеговалежа в София през нощта са извършени обработки със смеси срещу заледяване, както и бутане на снежна маса по основни улици и булеварди в града, съобщават от Столична община.

Към момента 109 снегопочистващи машини са на терен. В природен парк "Витоша" е извършено опесъчаване на пътищата кв. "Драгалевци" - хижа "Алеко" и кв. "Бояна" – местност "Златните мостове", предаде бТВ.

Към момента - движението на тролейбусни линии 1 и 5 и автобусни линии 74,77,82, 86 и 101 е възстановено.