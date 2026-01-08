Новини
София: 109 снегопочистващи машини са на терен

8 Януари, 2026 08:03 786 11

Към момента - движението на тролейбусни линии 1 и 5 и автобусни линии 74,77,82, 86 и 101 е възстановено

София: 109 снегопочистващи машини са на терен - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Във връзка със снеговалежа в София през нощта са извършени обработки със смеси срещу заледяване, както и бутане на снежна маса по основни улици и булеварди в града, съобщават от Столична община.

Към момента 109 снегопочистващи машини са на терен. В природен парк "Витоша" е извършено опесъчаване на пътищата кв. "Драгалевци" - хижа "Алеко" и кв. "Бояна" – местност "Златните мостове", предаде бТВ.

Към момента - движението на тролейбусни линии 1 и 5 и автобусни линии 74,77,82, 86 и 101 е възстановено.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    3 4 Отговор
    София: 109 снегопочистващи машини са на терен и няма да се плашите, защото сме оправни

    08:08 08.01.2026

  • 2 Да де, ама

    11 0 Отговор
    Пускат греблата за отбий номер, но не хвърлят луга, сол или пясък и се заледява след машините.

    Коментиран от #3

    08:09 08.01.2026

  • 3 Важно

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да де, ама":

    е да се лизгаме !

    08:12 08.01.2026

  • 4 хехе

    11 1 Отговор
    пет сантима сняг блокираха софето

    Коментиран от #6

    08:15 08.01.2026

  • 5 неможач

    9 1 Отговор
    Почистени са само централните булеварди. В кварталите нищо не е чистено. Ухото да си ходи! Немедлено! Общински избори заедно с парламентарните!

    08:20 08.01.2026

  • 6 5 см сняг

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    но "содето" е над 1 милион автомобила

    08:24 08.01.2026

  • 7 Чудя се..

    9 0 Отговор
    Сняг НЯМА а чистят.. Боклук ИМА НЕ чистят… Терзиев МОЖЕ ли да обясни??

    08:33 08.01.2026

  • 8 Фен

    4 0 Отговор
    Ех, кмете... Май, да управляваш град, не е като да управляваш фирмата, която дядо ти направи с държавни пари и връзки... Даже мис Бони го проумя.

    08:36 08.01.2026

  • 9 Жан Клод ( с двата ножа)

    1 0 Отговор
    Преди години бяха 150…

    08:44 08.01.2026

  • 10 Къде по точно са

    2 0 Отговор
    Не се виждат
    Няма ефект
    Няма и дледа

    08:59 08.01.2026

  • 11 ХхА

    0 0 Отговор
    "Уважаемият" "кмет" на София не вижда ли, че не става за тази работа и няма ли малко усет, че трябва да напусне поста си, без да се срами повече. Градът ни никога не е бил толкова зле... Прилича на бунище, а отделно със снега сега, ще стане още по-зле. Ушко не може да се справи с тези елементарни неща, а камо ли с нещо по сложно! Хайде...

    09:03 08.01.2026

