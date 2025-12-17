Новини
Ивайло Мирчев: Искаме пълно мнозинство. Можем да бъдем първа политическа сила

Ивайло Мирчев: Искаме пълно мнозинство. Можем да бъдем първа политическа сила

17 Декември, 2025

Когато имаме 121 гласа, всичко, което се искаше на площада, можем да го изпълним на секундата

Трудното предстои. Ангажиментът към хората на площада е огромен. Трябва да си свършим работата, предстоят важни стъпки. Това заяви пред БНТ Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ и депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

„Имаме председателски съвет, на който ще обсъдим изваждането на Пеевски от кабинета му. Предстои да се обсъди премахването и на охраната му. Предлагаме да няма депутат, който да се ползва с привилегии – говорим за Пеевски и Борисов. Пеевски е по-охраняван от президента и премиера“, подчерта той.

Смята, че няма нужда машините за изборите да са в гаранция, важно е да функционират: „За да има честни избори, трябва 100% машинно гласуване. Кодът е публичен, всяка партия може да го види. Юли 2021 г. имаше такива избори, тогава купеният вот бе доста малко. Имаше хартиена коалиция и всички помнят – купуване на гласове.”

„На хората от протеста казваме, че искаме честни избори и сме готови да наводним страната с наблюдатели и застъпници. Тази енергия на протеста ни задължава”, уточни Мирчев.

Той не отговори директно на въпроса какви са очакванията на ПП-ДБ спрямо президента Румен Радев в контекста на предстоящите избори.

„Искаме пълно мнозинство. Вярваме, че можем да бъдем първа политическа сила. Вярвам, че може да се управлява страната без коалиция, без сглобки и без компромиси. Когато имаме 121 гласа, всичко, което се искаше на площада, можем да го изпълним на секундата“, уверен е Мирчев.

На въпрос има ли добър вариант за служебен премиер, той допълни: „Този, който ще посочи Радев. Важно е кой ще бъде вътрешен министър по време на избори.“


