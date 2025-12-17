Ивайло Мирчев: Искаме пълно мнозинство. Можем да бъдем първа политическа сила

Трудното предстои. Ангажиментът към хората на площада е огромен. Трябва да си свършим работата, предстоят важни стъпки. Това заяви пред БНТ Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ и депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

„Имаме председателски съвет, на който ще обсъдим изваждането на Пеевски от кабинета му. Предстои да се обсъди премахването и на охраната му. Предлагаме да няма депутат, който да се ползва с привилегии – говорим за Пеевски и Борисов. Пеевски е по-охраняван от президента и премиера“, подчерта той.

Смята, че няма нужда машините за изборите да са в гаранция, важно е да функционират: „За да има честни избори, трябва 100% машинно гласуване. Кодът е публичен, всяка партия може да го види. Юли 2021 г. имаше такива избори, тогава купеният вот бе доста малко. Имаше хартиена коалиция и всички помнят – купуване на гласове.”

„На хората от протеста казваме, че искаме честни избори и сме готови да наводним страната с наблюдатели и застъпници. Тази енергия на протеста ни задължава”, уточни Мирчев.

Той не отговори директно на въпроса какви са очакванията на ПП-ДБ спрямо президента Румен Радев в контекста на предстоящите избори.

„Искаме пълно мнозинство. Вярваме, че можем да бъдем първа политическа сила. Вярвам, че може да се управлява страната без коалиция, без сглобки и без компромиси. Когато имаме 121 гласа, всичко, което се искаше на площада, можем да го изпълним на секундата“, уверен е Мирчев.

На въпрос има ли добър вариант за служебен премиер, той допълни: „Този, който ще посочи Радев. Важно е кой ще бъде вътрешен министър по време на избори.“