Ивайло Мирчев: Искаме пълно мнозинство. Можем да бъдем първа политическа сила

Трудното предстои. Ангажиментът към хората на площада е огромен. Трябва да си свършим работата, предстоят важни стъпки. Това заяви пред БНТ Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ и депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“.
„Имаме председателски съвет, на който ще обсъдим изваждането на Пеевски от кабинета му. Предстои да се обсъди премахването и на охраната му. Предлагаме да няма депутат, който да се ползва с привилегии – говорим за Пеевски и Борисов. Пеевски е по-охраняван от президента и премиера“, подчерта той.
Смята, че няма нужда машините за изборите да са в гаранция, важно е да функционират: „За да има честни избори, трябва 100% машинно гласуване. Кодът е публичен, всяка партия може да го види. Юли 2021 г. имаше такива избори, тогава купеният вот бе доста малко. Имаше хартиена коалиция и всички помнят – купуване на гласове.”
„На хората от протеста казваме, че искаме честни избори и сме готови да наводним страната с наблюдатели и застъпници. Тази енергия на протеста ни задължава”, уточни Мирчев.
Той не отговори директно на въпроса какви са очакванията на ПП-ДБ спрямо президента Румен Радев в контекста на предстоящите избори.
„Искаме пълно мнозинство. Вярваме, че можем да бъдем първа политическа сила. Вярвам, че може да се управлява страната без коалиция, без сглобки и без компромиси. Когато имаме 121 гласа, всичко, което се искаше на площада, можем да го изпълним на секундата“, уверен е Мирчев.
На въпрос има ли добър вариант за служебен премиер, той допълни: „Този, който ще посочи Радев. Важно е кой ще бъде вътрешен министър по време на избори.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Някой
Тъй че, за вас само затвор.
08:38 17.12.2025
5 ООрана държава
Коментиран от #13
08:38 17.12.2025
8 Дядката
Ако може да обясни по-подробно!
08:41 17.12.2025
10 к0к0рч0 💋🍌
щеше да има дрьжка
08:42 17.12.2025
13 Сириознуу?
До коментар #5 от "ООрана държава":А какво беше направил Слафчу,че "народа" гласува за него и го направи първа политическа сила преди няколко години?Ааа,сетих се,баламосва го и го опростачи десетилетия наред!
08:45 17.12.2025
20 БГР
Ок.
08:49 17.12.2025
21 нннн
Та, и Мирчев има подобни мераци.
08:49 17.12.2025
24 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Сглобявайте се достатъчно, време е за разглобяване!
08:51 17.12.2025
