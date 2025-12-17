Новини
Президентът продължава консултациите с АПС и МЕЧ в четвъртък

17 Декември, 2025 14:54 696 28

  президент-
  консултации

Държавният глава разговаря днес с „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН), а основните теми бяха бюджетът за следващата година и евентуални промени в Изборния кодекс

Президентът продължава консултациите с АПС и МЕЧ в четвъртък - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев продължава продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

На 18 декември, четвъртък, президентът ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“.

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ.

Държавният глава разговаря днес с „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН), а основните теми бяха бюджетът за следващата година и евентуални промени в Изборния кодекс.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коня Солтуклиева

    9 2 Отговор
    Пък, ако много се закучи, може да се ступат с Руди.
    Радев е тренирал бойно самбо.

    14:57 17.12.2025

  • 2 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    8 7 Отговор
    САМО БЕЗ БОЙ.

    15:02 17.12.2025

  • 3 На Дедо

    7 1 Отговор
    А!? С Решетников и Боташ!!! Кога?

    15:12 17.12.2025

  • 4 Някой

    8 0 Отговор
    Може ли да посочи един протест рганизиран от меч оня лалажия само приказва и се мести от партия в партия !

    Коментиран от #6, #18

    15:12 17.12.2025

  • 5 Аре тея циркове

    4 3 Отговор
    По кратичко моля а? На къв се прави тоя Радев да питам? ДА-НЕ аре....стар бюджет-няма евро. Заплати на ченгета и военни малоумници също да се върнат на старите нива. Те не са богоизбрани че през постановления на онази кочина МС да минават ... референдум и отлагане на еврозоната и точка. За престъпното НАТО също и да приключваме с гнусните атлантици веднъж за винаги че ни писнаха 36 години да им слушаме тъпотиите неземни

    Коментиран от #9

    15:15 17.12.2025

  • 6 На Дедо

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    За протест! Няма такъв. Но колко?, прости има, да гласуват за него.

    15:17 17.12.2025

  • 7 Даааааааа

    3 1 Отговор
    На изборите да гласуват само грамотни!
    Лесно е!
    Всеки преди да гласува си пише трите имена и ЕГН то собственоръчно!
    В противен случай ще има тиквеник със свинско!

    Коментиран от #10

    15:19 17.12.2025

  • 8 Реалист

    8 2 Отговор
    Отвратителен Фатмак!!!

    15:20 17.12.2025

  • 9 На Дедо

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Аре тея циркове":

    Фатмака Решетников от Боташ, не се прави!!! Той си е ПРЕДАТЕЛ.

    15:20 17.12.2025

  • 10 Смехоран

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Даааааааа":

    Ммммм колко обичам тиквеник

    Коментиран от #13

    15:21 17.12.2025

  • 11 Радев е подлец

    8 0 Отговор
    атлантик и ционист. И той е позор и за нищо не става. Не е алтернатива а статукво. Отделно този индивид в целият си съзнателен живот ама винаги е бил хрантутник на бюджетна сметка и осигуровки лично той никога не е плащал. Прихода му към бюджета и държавата е с отрицателен знак във милиони. И заплата и пенсия сега взема и въобще няма смисъл за ползата от нехо да говорим. Ако бъркам нещо, моля поправете ме колеги

    Коментиран от #14, #17, #22

    15:23 17.12.2025

  • 12 Протестиращ

    7 2 Отговор
    Льотчика резидент да духа супата.

    15:23 17.12.2025

  • 13 Нали

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Смехоран":

    И нещо рязано/сюнет/

    15:24 17.12.2025

  • 14 Знайко

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Радев е подлец":

    Какви милиони? Загубите само от Боташ са милиарди.

    15:25 17.12.2025

  • 15 Слувало ли се е да излезе нещо?

    3 0 Отговор
    Слувало ли се е от консултации при президента да излезе нещо? Не си спомням новини от типа "По време на консултацията при президента беше взето важно решение". Или пък някаква новина да излезе? Няма и не е имало.

    15:25 17.12.2025

  • 16 Бай Араб

    3 1 Отговор
    АПС и МЕЧ да подкрепят гласуването с руските машини,това е целта на консултациите с тия ,,партии,, от по един човек .

    Коментиран от #24

    15:28 17.12.2025

  • 17 Олеее майко

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Радев е подлец":

    И заплата и пенсия сега взема. А ТЕЛК ? Светата Троица не е достигнал или пък може ние да не знаем

    Коментиран от #23

    15:28 17.12.2025

  • 18 Някой

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Преди 1989 г. такива като Радостин Василев, които записваха какво си говорят приятелите им. Власта ги наричаше разузнавачи, а народа ДОНОСНИЦИ.

    Коментиран от #21

    15:30 17.12.2025

  • 19 Мнение

    0 2 Отговор
    Дефакто се дават тези 20 дена, които искаха Герб.

    15:31 17.12.2025

  • 20 Радев

    4 2 Отговор
    Ти за Лева ли си или за Еврото ?

    15:32 17.12.2025

  • 21 На Дедо

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Някой":

    А, моя пра - дядо. Който е бил комита. Са ги наричали предатели, и са и чепкали главите, като ЗЕЛКИ.

    15:36 17.12.2025

  • 22 Погнусих се като в Синегата отново го

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Радев е подлец":

    Видях... За малко телевизора да си изхвърля през балкона, а ние писъмца им пишем представете си ...(До кога ? До кога бре хора? До кога.....До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчиш бре, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ...).....гнида подла еййй....

    15:38 17.12.2025

  • 23 Радев съм

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Олеее майко":

    Добре че са пенсийката и ТЕЛК -а,че да вързвам двата края.. Ако трябваше да разчитам само на заплатката....съм за никъде..

    15:41 17.12.2025

  • 24 На Дедо

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Бай Араб":

    Аз, искам!!! Да гласуваме!? С МАДУРОВКИТЕ!!! ТАКА поне ще заприличаме на братска Венецуела.

    15:44 17.12.2025

  • 25 И тоя пуяк в небитието ще отиде

    4 0 Отговор
    Но много хора ще излъже за съжаление

    15:51 17.12.2025

  • 26 хайде сега

    0 0 Отговор
    Радев, пази се, че Гела е тренирал конг-фу при най-добрите у мааалата и да не те подпука и тебе

    16:01 17.12.2025

  • 27 Господин ПРЕЗИДЕНТ!...

    1 0 Отговор
    Ако СТЕ забравил ЛЕВСКИ ,не забравяйте ВАЗОВ-------БЪЛГАРИО , драга , мила , земля пълна с добрини ,ЗЕМЛЯ що си ме КЪРМИЛА , МОЯТ ПОКЛОН ПРИЕМНИ........!!!!!!!

    16:04 17.12.2025

  • 28 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 1 Отговор
    НА СНИМКАТА : ЕДИН РЕZИДЕНТ (КГБ) И ВРАГ НА БЪЛГАРИЯ ..................

    16:04 17.12.2025

