Президентът продължава консултациите с АПС и МЕЧ в четвъртък

Президентът Румен Радев продължава продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

На 18 декември, четвъртък, президентът ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“.

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ.

Държавният глава разговаря днес с „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН), а основните теми бяха бюджетът за следващата година и евентуални промени в Изборния кодекс.