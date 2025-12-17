Веселин Стойнев: Връщането на редовния бюджет в пленарна зала е политически инфантилизъм

Не можах да разбера кому беше нужно това. Внасяш един бюджет и после изведнъж се оказва, че ти не стоиш зад него, а всъщност искаш друг, но този си го внесъл и никой не може да каже точно защо. Това каза в интервю за "Още от деня" Петър Кичашки от "Галъп".
"Влизаме в сфера на Тик-Ток-изация на българската политика. Всички ще започнат с кратковременни и краткотрайни акции, които са изключително безсмислени", добави той.
"Не можеш да очакваш протестът да създава алтернатива. Хората протестират просто защото не са доволни от нещо и искат то да се случи по различен начин. Има опит за политическо лидиране на протеста от опозицията, а и може би от страна на президента Радев. Този процес, обаче, е по-голям от тях", коментира още Кичашки.
"Това, което видяхме днес с бюджета, е не просто безумие. Невиждано е където и да било по света едно управление да внесе два алтернативни бюджета. Това е антидържавно поведение, защото не можеш така безотговорно да се разпореждаш с над 40% от парите, от създаденото от хората, от БВП. Този политически инфантилизъм стигна до самоопровержение, защото след като от ПП-ДБ веднага обявиха, че свиква протест утре вечер, казаха: "Това беше експеримент", коментира журналистът Веселин Стойнев.
"Протестът казва, че иска държавата да се управлява нормално, по определени правила, а не задкулисно. Също и да има честни избори. От това по-проста и ясна визия е трудно да има", добави той.
1 частично внесен
20:10 17.12.2025
2 пешо
20:10 17.12.2025
3 Наглост е
20:11 17.12.2025
4 Капитан Крийч
Коментиран от #17, #20, #21
20:11 17.12.2025
5 Народа го е страх
Коментиран от #6
20:11 17.12.2025
6 Така е, но до като не се вкарат в
До коментар #5 от "Народа го е страх":затвора Борисов и Пеевски нещата няма да се променят
20:12 17.12.2025
7 гражданин
Коментиран от #11, #13
20:12 17.12.2025
8 Всеки ден с Борисов и Пеевски в
20:13 17.12.2025
9 Народа
Никакви нови избори до като не бъдат вкарани
Коментиран от #26
20:14 17.12.2025
10 Пич
20:17 17.12.2025
11 Промяна
До коментар #7 от "гражданин":ТЕМЕНУЖКА ЛИ ХАХАХАХАХА ВИЖ СЕБЕ СИ КЪДЕ СИ А ТОГАВА ДРАСКАЙ ОБИДИ 7
20:18 17.12.2025
12 В Парламента трябва да има задължителен
1. Български Език
2. Турски Език
3. Английски Език
4. Математика
5.Логика
6. Химн на България
Повтарям, Функционален тест, не някой си да размахва некви тапии, купени с наши пари!
Без Осми Клас, никакви Парламентаристи!
20:20 17.12.2025
13 Става
До коментар #7 от "гражданин":Да отпушва задушени тоалетни.
20:22 17.12.2025
14 Хасковски каунь
На шебеци ни правят
20:26 17.12.2025
15 Протестът каза
Не на еврото!
Не на еврозоната!
Не на Украйна!
Стоп на кражбите от гражданите!
И още много неща каза протеста,но онези тъпанари си правят каквото им отърва.
20:28 17.12.2025
16 Ддд
20:31 17.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Докато не
20:38 17.12.2025
19 Защо искат евро
Оставка на ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ, ДПС, БКП и ИТН.
Отново данъчната и осигурителна тежест пада върху най-бедните.
135% надценка минерална вода.
20:39 17.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 хммммм
До коментар #4 от "Капитан Крийч":Фафли трият ли трият.
20:42 17.12.2025
22 стоян георгиев
многохилядни протести които са изпълнили площадите с хора излязли да протестират срещу насилственото ни набутване у фалиралата еврозона ,но за разлика от преди дни медиите които постоянно предаваха на живо пърфармансите на умнокрасивитета и правеха безплатна реклама на шарлатаните от ППДБ и джендър Зи-тага телевизиите в момента нищо не показват от тези протести .
Защо ли...?!!
Коментиран от #27
20:43 17.12.2025
23 Коки
Не на еврото, което напълно ще ни съсипе и обезличи!
20:43 17.12.2025
24 Най- интересното
20:51 17.12.2025
25 мунчо в затвора!
20:55 17.12.2025
26 мунчо в затвора!
До коментар #9 от "Народа":Преди тях мунчо е за затвора.
20:56 17.12.2025
27 мунчо в затвора!
До коментар #22 от "стоян георгиев":Защото протестиращите, свалили правителството, са за еврото и са европейци, а тия са путиноиди.
20:58 17.12.2025