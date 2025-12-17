Веселин Стойнев: Връщането на редовния бюджет в пленарна зала е политически инфантилизъм

Не можах да разбера кому беше нужно това. Внасяш един бюджет и после изведнъж се оказва, че ти не стоиш зад него, а всъщност искаш друг, но този си го внесъл и никой не може да каже точно защо. Това каза в интервю за "Още от деня" Петър Кичашки от "Галъп".

"Влизаме в сфера на Тик-Ток-изация на българската политика. Всички ще започнат с кратковременни и краткотрайни акции, които са изключително безсмислени", добави той.

"Не можеш да очакваш протестът да създава алтернатива. Хората протестират просто защото не са доволни от нещо и искат то да се случи по различен начин. Има опит за политическо лидиране на протеста от опозицията, а и може би от страна на президента Радев. Този процес, обаче, е по-голям от тях", коментира още Кичашки.

"Това, което видяхме днес с бюджета, е не просто безумие. Невиждано е където и да било по света едно управление да внесе два алтернативни бюджета. Това е антидържавно поведение, защото не можеш така безотговорно да се разпореждаш с над 40% от парите, от създаденото от хората, от БВП. Този политически инфантилизъм стигна до самоопровержение, защото след като от ПП-ДБ веднага обявиха, че свиква протест утре вечер, казаха: "Това беше експеримент", коментира журналистът Веселин Стойнев.

"Протестът казва, че иска държавата да се управлява нормално, по определени правила, а не задкулисно. Също и да има честни избори. От това по-проста и ясна визия е трудно да има", добави той.