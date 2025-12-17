Новини
Веселин Стойнев: Връщането на редовния бюджет в пленарна зала е политически инфантилизъм

Веселин Стойнев: Връщането на редовния бюджет в пленарна зала е политически инфантилизъм

17 Декември, 2025 20:07

Не можеш да очакваш протестът да създава алтернатива

Веселин Стойнев: Връщането на редовния бюджет в пленарна зала е политически инфантилизъм - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Не можах да разбера кому беше нужно това. Внасяш един бюджет и после изведнъж се оказва, че ти не стоиш зад него, а всъщност искаш друг, но този си го внесъл и никой не може да каже точно защо. Това каза в интервю за "Още от деня" Петър Кичашки от "Галъп".

"Влизаме в сфера на Тик-Ток-изация на българската политика. Всички ще започнат с кратковременни и краткотрайни акции, които са изключително безсмислени", добави той.

"Не можеш да очакваш протестът да създава алтернатива. Хората протестират просто защото не са доволни от нещо и искат то да се случи по различен начин. Има опит за политическо лидиране на протеста от опозицията, а и може би от страна на президента Радев. Този процес, обаче, е по-голям от тях", коментира още Кичашки.

"Това, което видяхме днес с бюджета, е не просто безумие. Невиждано е където и да било по света едно управление да внесе два алтернативни бюджета. Това е антидържавно поведение, защото не можеш така безотговорно да се разпореждаш с над 40% от парите, от създаденото от хората, от БВП. Този политически инфантилизъм стигна до самоопровержение, защото след като от ПП-ДБ веднага обявиха, че свиква протест утре вечер, казаха: "Това беше експеримент", коментира журналистът Веселин Стойнев.

"Протестът казва, че иска държавата да се управлява нормално, по определени правила, а не задкулисно. Също и да има честни избори. От това по-проста и ясна визия е трудно да има", добави той.


  • 1 частично внесен

    3 1 Отговор
    КНСБ настоява за заплатите в преработения бюджет версия 2.

    20:10 17.12.2025

  • 2 пешо

    8 7 Отговор
    питай свинята и тиквата

    20:10 17.12.2025

  • 3 Наглост е

    14 7 Отговор
    И поредният опит на ГЕРБ да измамят народа.

    20:11 17.12.2025

  • 4 Капитан Крийч

    9 12 Отговор
    И помнете. Най-важното е бездарните фашисти от ппдб да са извън властта.

    Коментиран от #17, #20, #21

    20:11 17.12.2025

  • 5 Народа го е страх

    1 7 Отговор
    Управляващите знаят това много добре

    Коментиран от #6

    20:11 17.12.2025

  • 6 Така е, но до като не се вкарат в

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Народа го е страх":

    затвора Борисов и Пеевски нещата няма да се променят

    20:12 17.12.2025

  • 7 гражданин

    10 5 Отговор
    Теменушка - на мафията дружка и за чистачка на входове на блокове не става !!

    Коментиран от #11, #13

    20:12 17.12.2025

  • 8 Всеки ден с Борисов и Пеевски в

    9 3 Отговор
    управлението на държавата, обедняваме все повече

    20:13 17.12.2025

  • 9 Народа

    8 5 Отговор
    Искаме Борисов и Пеевски в затвора!
    Никакви нови избори до като не бъдат вкарани

    Коментиран от #26

    20:14 17.12.2025

  • 10 Пич

    6 0 Отговор
    Инфантилизъм е да покажеш колко бързо може да отвържеш заплатите на МВР и военните от средната , а за депутатските заплати да си правиш оглушки !!! Като ще спестявате от заплати , защо пропускате депутатските ?! Само те ли ще вземат по шест вързани със задължително увеличение заплати ?! Само говедата в парламента ли са хора ?! А хората извън парламента - говеда ли са?!

    20:17 17.12.2025

  • 11 Промяна

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "гражданин":

    ТЕМЕНУЖКА ЛИ ХАХАХАХАХА ВИЖ СЕБЕ СИ КЪДЕ СИ А ТОГАВА ДРАСКАЙ ОБИДИ 7

    20:18 17.12.2025

  • 12 В Парламента трябва да има задължителен

    4 1 Отговор
    Функционален Тест по следните предмети:
    1. Български Език
    2. Турски Език
    3. Английски Език
    4. Математика
    5.Логика
    6. Химн на България

    Повтарям, Функционален тест, не някой си да размахва некви тапии, купени с наши пари!
    Без Осми Клас, никакви Парламентаристи!

    20:20 17.12.2025

  • 13 Става

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "гражданин":

    Да отпушва задушени тоалетни.

    20:22 17.12.2025

  • 14 Хасковски каунь

    7 4 Отговор
    Това беше голямбъзик с Народа. Да пробуташ 2 бюджета . ...
    На шебеци ни правят

    20:26 17.12.2025

  • 15 Протестът каза

    4 7 Отговор
    Да се измитат от управлението на държавата!
    Не на еврото!
    Не на еврозоната!
    Не на Украйна!
    Стоп на кражбите от гражданите!
    И още много неща каза протеста,но онези тъпанари си правят каквото им отърва.

    20:28 17.12.2025

  • 16 Ддд

    5 2 Отговор
    Този и още десетина слуги на ПП-ДБ, не спират д аги канят по всички медии, явно яко плащат от ПП-ДБ или Прокопиев.

    20:31 17.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Докато не

    1 0 Отговор
    Играе сопата и не са при бай Ставри ще си мислят че им правим любовна серенада ……….!?

    20:38 17.12.2025

  • 19 Защо искат евро

    2 2 Отговор
    като инфлацията била 5%, защо? А според шефа на НСИ годишно при някои храни инфлацията за 5 г. е 41%. или 8% на година. И какво направихте с Еврото. Намалихте Покупателната способност на българите, с изключение на бюджетниците с по 9000 и 24000 лв. заплати, и на депутатите да не загинат от глад горките на всеки 3 месеца актуализации, 15 000 лв. са им малко. Нали лъгахте, че данъци и осигуровки нямало да се увеличават. С вдигането на МРЗ осигуровките се увеличават.
    Оставка на ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ, ДПС, БКП и ИТН.
    Отново данъчната и осигурителна тежест пада върху най-бедните.
    135% надценка минерална вода.

    20:39 17.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 хммммм

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Капитан Крийч":

    Фафли трият ли трият.

    20:42 17.12.2025

  • 22 стоян георгиев

    1 3 Отговор
    Тази вечер в много градове на България има
    многохилядни протести които са изпълнили площадите с хора излязли да протестират срещу насилственото ни набутване у фалиралата еврозона ,но за разлика от преди дни медиите които постоянно предаваха на живо пърфармансите на умнокрасивитета и правеха безплатна реклама на шарлатаните от ППДБ и джендър Зи-тага телевизиите в момента нищо не показват от тези протести .
    Защо ли...?!!

    Коментиран от #27

    20:43 17.12.2025

  • 23 Коки

    1 2 Отговор
    Кокорий и дружинка за втори път чупят държавата. Докога ще ги търпим тези лумпени, опитващи се да се възползват от недоволството на хората?
    Не на еврото, което напълно ще ни съсипе и обезличи!

    20:43 17.12.2025

  • 24 Най- интересното

    2 0 Отговор
    е, че премиерът няма никаква представа, кой и кога е върнал този бюджет. Тези бандити вече саботират и собствения си премиер. Сачева давай си оставката веднага!

    20:51 17.12.2025

  • 25 мунчо в затвора!

    0 0 Отговор
    Ами това, че двете прасета Кокорчо и Свирчев утре ще събират пак лумпените, не е ли инфатилизъм бе,Стойнев.Пуделите са една болшевишка орда, а Кокорчо е точно като Георги Димитров.

    20:55 17.12.2025

  • 26 мунчо в затвора!

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Народа":

    Преди тях мунчо е за затвора.

    20:56 17.12.2025

  • 27 мунчо в затвора!

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    Защото протестиращите, свалили правителството, са за еврото и са европейци, а тия са путиноиди.

    20:58 17.12.2025

