Калоян Паргов: Приемането на бюджета е най-важният политически акт и отговорност на парламента

17 Декември, 2025 20:38 370 9

  • калоян паргов-
  • оставка-
  • правителство

Само редовният бюджет може да даде спокойствие, както на правителството, така и на служебния кабинет

Калоян Паргов: Приемането на бюджета е най-важният политически акт и отговорност на парламента - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Приемането на бюджета е най-важният политически акт и отговорност на парламента. Това заяви в ефира на Нова Калоян Паргов, заместник-председател на БСП в оставка.

Паргов коментира, че парламентът е изгубил легитимност да излъчи нов формат на правителство, което обаче не отменя неговите отговорности пред най-важния политически акт за един парламент, а именно приемането на бюджета, което е политика.

Калоян Паргов заяви, че на консултациите с президента в детайли е обсъдена бюджетната процедура. „Получихме разбиране за нашето искане - вторият редовен бюджет да намери своето разбиране в парламента и в другите парламентарни групи”, каза Паргов.

„Това, което нас ни изненадва, е смяната на ракурса в рамките на 24 часа: от можем да приемем бюджета – има мнозинство и не - няма да го приемем. Това не го намираме за отговорно. Най-малкото към всички тези, които разчитат на този бюджет и най-вече уязвими групи, за които БСП се застъпва в своята политика”, добави той.

Според Паргов промяната в позицията на партньорите в съвместното управление не се дължи на натиска на улицата. „Очевидно, че се правят сметки, кой ще отнесе гневът на хората. Сега едни могат да го отнесат, формално заради първия вариант на бюджета, но догодина някои могат да го отнесат и заради това, че гладът бие по-силно от тока”, каза той.

Като „предизборни тактики на къси разстояния” Паргов определи предложението на лидера на „Продължаваме промяната” Асен Василев за еднократна индексация на заплатите в публичния сектор. "Само редовният бюджет може да даде спокойствие, както на правителството, така и на служебния кабинет", коментира той.

Калоян Паргов прогнозира, че не изключва следващата 2026 г. да мине под знака на няколко предсрочни избора плюс редовните избори за президент.


