Дора Янкова: ИБ на БСП е отхвърлило варианта за оставка на Зафиров

Изпълнителното бюро на БСП е отхвърлило варианта за оставка на председателя на партията Атанас Зафиров. Това съобщи пред bTV Дора Янкова, член на Изпълнителното бюро на БСП и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, цитирана от novini.bg.
"Обсъждахме два варианта - оставка на председателя и оставка на Изпълнителното бюро. Изпълнителното бюро отхвърли негова оставка като вариант. Казахме, че той трябва да се срещне с хората из страната, да види нагласите. До 10 януари, когато ще е заседанието на Националния съвет и избора на ръководство", обясни тя.
Припомняме ви, че Изпълнителното бюро на БСП направи колективен акт, подавайки оставка след протестите и исканията на хората.
"Правителството вече пое своята отговорност, то подаде оставка. Ние сме първото политическо ръководство, което също подаде оставка", добави Дора Янкова.
