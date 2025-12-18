Новини
Дора Янкова: ИБ на БСП е отхвърлило варианта за оставка на Зафиров

18 Декември, 2025 08:15

Казахме, че той трябва да се срещне с хората из страната, да види нагласите, обясни още Дора Янкова

Снимка: bTV
Ани Ефремова

Изпълнителното бюро на БСП е отхвърлило варианта за оставка на председателя на партията Атанас Зафиров. Това съобщи пред bTV Дора Янкова, член на Изпълнителното бюро на БСП и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, цитирана от novini.bg.

"Обсъждахме два варианта - оставка на председателя и оставка на Изпълнителното бюро. Изпълнителното бюро отхвърли негова оставка като вариант. Казахме, че той трябва да се срещне с хората из страната, да види нагласите. До 10 януари, когато ще е заседанието на Националния съвет и избора на ръководство", обясни тя.

Припомняме ви, че Изпълнителното бюро на БСП направи колективен акт, подавайки оставка след протестите и исканията на хората.

"Правителството вече пое своята отговорност, то подаде оставка. Ние сме първото политическо ръководство, което също подаде оставка", добави Дора Янкова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хъхъ

    37 1 Отговор
    Докога ще ни занимавате с безкрайните драми, оставки, конгреси и т.н. на вашата умряла партия?

    Коментиран от #25

    08:16 18.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 скоилие

    33 3 Отговор
    Дърти БСП маймуни, ние българите ще ви изхвърлим на боклука където ви е мястото. Мръсни лъжливи калпаазани. Сега на изборите ще ви се обясни как се лъже българин. Дръжте се там другари лъжливи крадци.

    08:18 18.12.2025

  • 5 отврат

    15 3 Отговор
    А на тази и костите и са червени !

    08:23 18.12.2025

  • 6 Ами тя също доста

    19 1 Отговор
    Си поживя в парламента
    Ники да живее в Кърджали при кофата
    В София Й е по удобен живота

    08:23 18.12.2025

  • 7 Хмм

    25 0 Отговор
    тя беше сред тези, които отхвърляха и оставката на нинова, преди нея в Смолян изборите печелеше БСП, съсипа Смолян като кмет на БСП и вече там гласуват за ДПС

    08:26 18.12.2025

  • 8 И тая

    23 0 Отговор
    ли е тоя ли е , се разходи с тлъстия брадясал мазен селяндур на народен гръб до Китай ! Цял живот на хранилка !

    08:29 18.12.2025

  • 9 НЕКА ДОЙДЕ ТЕ ГО ЧАКАТ.

    16 0 Отговор
    Това цялото полит бюро зафчу са МУШИКИ и предатели. Пазете си го този темерут тръп да ви вади кестените от огъня. Представете си колко е алчен за да се унижава така. ДАНО ПЕНСИОНЕРИТЕ И НЕ САМО ПЕНСИОНЕРИ КОГА ОТИДЕ ПРИ ТЯХ С БАСТУНИТЕ ПО ГЛАВАТА ДА ИМА.

    Коментиран от #26

    08:29 18.12.2025

  • 10 ШЕФА

    16 1 Отговор
    Ама как няма да отхвърлят оставката на Фред,на този корифей в политиката,та той самият не може да повярва че има цяла една мозъчна гънка и тя му служи да бъде верен на неговият Бос Киро Айдука и неговият идол Прасето ! Другата причина да не му приемат оставката е че ако я приемат може да стане чудо и да влезнат в следващият ОПГ Парламент.

    08:31 18.12.2025

  • 11 Дядото

    9 1 Отговор
    Фритюрника е много убав, направо е незаменим!

    08:32 18.12.2025

  • 12 Докога

    11 0 Отговор
    БСП ЩЕ РОБУВА НА СЬГЛАШЕНСИТЕ! БСП ЩЕ СТАНЕ СИЛНА ОТНОВО КОГАТО СЕ ВЬРНЕ КЬМ МАРКСИСТКИТЕ ИДЕИ!

    08:34 18.12.2025

  • 13 Йабадабаду

    11 0 Отговор
    Флинтстоун се прекара много здраво.

    08:34 18.12.2025

  • 14 Варна

    11 4 Отговор
    БСП е партия на идио.и,некадърници и мошеници,жалка картинка на хора които и едно дръвче не са засадили в тази страна.Абсолютни лузъри .

    08:34 18.12.2025

  • 15 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    8 0 Отговор
    Вече се срещна с хората Фред Флинтстоун......на площада....

    08:36 18.12.2025

  • 16 нннн

    11 0 Отговор
    Оставили са манекена на клошарите, за да плашат с него малките деца, когато не слушат.

    08:38 18.12.2025

  • 17 Хмм

    13 0 Отговор
    а за благодарност зафиров ще ги сложи водачи на листите - добрев, паргов, самата янкова

    08:40 18.12.2025

  • 18 Дедо

    10 0 Отговор
    Тлъстото Зафиров го е страх да подаде оставка, да не би да изберат Гуцанов

    08:41 18.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Махнете тая снимка от екрана

    6 0 Отговор
    И от всякъде че плаши хората освен ако не е това целта.

    08:58 18.12.2025

  • 21 Европейските институции

    6 0 Отговор
    Иззеха ролята на БСП и въвеждат научния Комунизъм в Европа като две и две. Може да се нарече за по ясно либерален фашизъм.

    09:01 18.12.2025

  • 22 априлски пленум

    3 0 Отговор
    Тази с огромната задница,и тя ли ще ни дава акъл.Изровихте и кикимето Митева от нафталина.Тъкмо се бяхме отървали от нея.Арменеца който дори не е счетоводител,ще оправя икономиката.Другата баба която няма семейство и деца,ни поучава как се възпитават деца.Айде моля Ви се.Буруджиева,дъщеря на убиец и терорист ни учи на демокрация.Затова от тази държава не се получава нищо.

    09:05 18.12.2025

  • 23 ккк

    2 0 Отговор
    в БГ поемането на отговорност е подаваш оставка и си бегаш на спокойствие да си харчиш откраднатото , а излъганите както беше казал Асен Василев да там нещо си ..

    09:06 18.12.2025

  • 24 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    "Той, трябва да се срещне с хората и види нагласата им"???
    Явно тези които гласуват за такива ,като тази о-ца, са стадо без Чобанин???
    Я сега Зафиров , като първи Разсилен -Чобанин ,
    да вземе "гегата" и тъпана и да отива по планини и Паланки да ги събира, да гласуват
    въпроса е сега, с какво ново ще ще ги излъже за да му повярват???
    Гледам нагоре , на ляво, на дясно, на долу и към Росия и Китай ,
    но комунисти не виждам????
    Виждам скъпи яхти ,откраднати държавни милиарди и предоволни политици олигарси - шпиони!!!

    09:13 18.12.2025

  • 25 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Конгрес на БСП , рабирай ;
    "Последната седянка , на най- лакомите прасета"!

    09:22 18.12.2025

  • 26 ХИЧ ДА НЕ СЕ ИЗЛАГА ДА ОБИКАЛЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "НЕКА ДОЙДЕ ТЕ ГО ЧАКАТ.":

    ХОРАТА СА ОТВРАТЕНИ- ОБИКОЛИ СВЕТА С ,ПРАВЛЯВАЩИТЕ И СИ ОСИГУРИ ГОЛЯМА ПЕНСИЯ
    НИЩО НЕ НАПРАВИ ЗА ПАРТИЯТА
    РЕЗИЛ

    09:24 18.12.2025

  • 27 Някой

    1 0 Отговор
    Дора Янкова е на хранилка като заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Част е от това далавера правителство, неморално е да дава оценки и съвети.
    Аз като гражданин искам цялото БСП да изчезва от парламент, там проблема не са някакви си личности, а самата партия. Колко лидери и личнсти се смениха там, все едни и същи злоупотреби с власт. Единстнено при Нинова беше по-нормална партия, но не напълно нормална.

    09:24 18.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол