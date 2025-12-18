Валери Жаблянов: БСП в това правителство показа едно добре премерено участие с компетентни хора

Най-големият проблем в политическо-партийната ни система, според мен, е липсата на доверие към политическите партии - независимо дали са в управлението или са в опозиция. На БСП най-големият проблем ми се струва, че са различията, които има сред привържениците и членовете на партията по отношение на оценката им за участието на формацията в изпълнителната власт. Това заяви в „Здравей, България” членът на Националния съвет на БСП Валери Жаблянов.
Той изрази надежда, че в следващите месеци до изборите, тъй като е ясно, че страната се е запътила към поредния извънреден парламентарен вот – въпросът как БСП участва в изпълнителната власт, как влиза в коалиции - ще бъде най-важен за разговора вътре в партията.
Жаблянов коментира и оставките на Изпълнителното бюро на БСП. „Извън всякакво съмнение е, че участието на партията в това правителство беше успешно. Това е оценката на ръководството на партията. Освен това няма възражения срещу работата на отделните министри от членовете на партията. Бяха приети поредица от декларации на партийни организации с искания за оставки, но в тях няма отрицателна оценка за дейността на министрите на БСП в управлението”, категоричен е той.
Според него министрите на БСП в ресорните ведомства „са успели частично да реализират мерки, а не политики, защото периодът е бил твърде кратък”, но работата им е била успешна.
По отношение на протестите, които доведоха до оставката на кабинета „Желязков”, Жаблянов посочи, че „са дали тежка морална оценка за управлението”: „Втората причина за демонстрациите беше несъгласие с параметрите на първоначалния вариант на бюджета. За други оценки от протестите – по отношение на отделните министерства, включително за корупция на това правителство – аз не съм чул”.
И допълни: "БСП в това правителство показа едно добре премерено участие с компетентни хора, така че оценката ни е еднозначна – че правителството е успешно".
По отношение на оставката на Изпълнителното бюро на партията той беше категоричен, че тя "не е заради участието на БСП в управлението". "А защото голяма част от членовете и симпатизантите ни смятат, че участието на партията в правителство с десни партии с либерална идеология - не дава възможност на БСП да реализира своите програмни цели. Това в голяма степен е вярно", обясни той.
1 комунисти милионери
08:34 18.12.2025
2 Мое мнение
08:35 18.12.2025
4 Гост
08:38 18.12.2025
5 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Толупа и Шиши лично им теглиха чертата!
08:38 18.12.2025
6 ОКОКОРЕН ПЛЪХ.
08:39 18.12.2025
7 Селянин
08:39 18.12.2025
8 препис
08:42 18.12.2025
9 Как
08:42 18.12.2025
10 Вече бивш симпатизант на БСП!
С тая прегръдка,която направихте с Борисов и Пеевски ,отблъснахте и последните си симпатизанти...!
08:43 18.12.2025
11 Eдин
08:43 18.12.2025
12 Ха-ха
08:43 18.12.2025
14 Сбогом БКП
Надценка мин. вода 135%. Надценка кашкавал 91%. 80% внос на храни. Унищожихте енергетиката.
Подкрепихте гаврата с Конституция, без да свикате ВНС.
Подкрепихте нелегитимно правителство, според КС 46% изборни нарушения.
Подкрепихте нарушението на Киселова, установено от КС.
Забранихте референдумите. Нарушихте две постановления във връзка с юро.
Скрихте доклад БНБ за негативи от юрото 227 стр.
Коалирахте се с ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, и ИТН, предавайки избирателите си.
Подкрепяте скандални бюджети от 2024 до 2026 декември, и одобрихте СТО МИЛИАРДА дългове, водещи страната към икономическа и финансова катастрофи. 2028 ще има драстично увеличение на данъци. 20 млд. дълг 2025 за бюджетници. Актуализация заплати депутати на всеки 3 месеца, 15 000 и неплащане на осигуровки са ви малко. Наляхте в кацата без дъно НЗОК 17 млрд. лева, 11 милиарда бюджет, 6 милиарда доплащане пациенти.
Излъгахте, че няма да вдигате осигуровки, повишавайки МРЗ.
Тотален провал за Контрол на Спекула храни с до над сто процента повишаване от 2020 г.
08:45 18.12.2025
15 Гост
08:45 18.12.2025
16 ЗРИТЕЛ
08:50 18.12.2025
17 ООрана държава
08:51 18.12.2025
18 нннн
08:53 18.12.2025
19 Това
08:54 18.12.2025
20 Жаблянов!!
08:54 18.12.2025
21 007 /агент/
08:56 18.12.2025
22 Оракула от Делфи
Не можаха да изкарат и една година в Парламента , изхарчиха милиарди само за избори
равносметката е 20милиарда повече заеми за българите , да им плащат за мушенгийте!
Вместо да повръщат , това което откраднаха, те самодоволно си слагат сами оценки,
колко добре са прекарали "на ясла" в Парламента!
Такива трябва сами да плащат , за бъдат Депутати,
а не ние да им плащаме " мастрафа" и берем срама и "сеира"!?
08:58 18.12.2025
24 Боруна Лом
09:05 18.12.2025
25 Бай Тошо
09:11 18.12.2025
26 К.К
09:16 18.12.2025
27 Жанлянов
09:19 18.12.2025
28 крадем неуморно другари
09:23 18.12.2025