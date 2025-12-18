Новини
Валери Жаблянов: БСП в това правителство показа едно добре премерено участие с компетентни хора

Валери Жаблянов: БСП в това правителство показа едно добре премерено участие с компетентни хора

18 Декември, 2025 08:21

На БСП най-големият проблем ми се струва, че са различията, които има сред привържениците и членовете на партията по отношение на оценката им за участието на формацията в изпълнителната власт, коментира още членът на Националния съвет на левицата

Валери Жаблянов: БСП в това правителство показа едно добре премерено участие с компетентни хора - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Най-големият проблем в политическо-партийната ни система, според мен, е липсата на доверие към политическите партии - независимо дали са в управлението или са в опозиция. На БСП най-големият проблем ми се струва, че са различията, които има сред привържениците и членовете на партията по отношение на оценката им за участието на формацията в изпълнителната власт. Това заяви в „Здравей, България” членът на Националния съвет на БСП Валери Жаблянов.

Той изрази надежда, че в следващите месеци до изборите, тъй като е ясно, че страната се е запътила към поредния извънреден парламентарен вот – въпросът как БСП участва в изпълнителната власт, как влиза в коалиции - ще бъде най-важен за разговора вътре в партията.

Жаблянов коментира и оставките на Изпълнителното бюро на БСП. „Извън всякакво съмнение е, че участието на партията в това правителство беше успешно. Това е оценката на ръководството на партията. Освен това няма възражения срещу работата на отделните министри от членовете на партията. Бяха приети поредица от декларации на партийни организации с искания за оставки, но в тях няма отрицателна оценка за дейността на министрите на БСП в управлението”, категоричен е той.

Според него министрите на БСП в ресорните ведомства „са успели частично да реализират мерки, а не политики, защото периодът е бил твърде кратък”, но работата им е била успешна.

По отношение на протестите, които доведоха до оставката на кабинета „Желязков”, Жаблянов посочи, че „са дали тежка морална оценка за управлението”: „Втората причина за демонстрациите беше несъгласие с параметрите на първоначалния вариант на бюджета. За други оценки от протестите – по отношение на отделните министерства, включително за корупция на това правителство – аз не съм чул”.

И допълни: "БСП в това правителство показа едно добре премерено участие с компетентни хора, така че оценката ни е еднозначна – че правителството е успешно".

По отношение на оставката на Изпълнителното бюро на партията той беше категоричен, че тя "не е заради участието на БСП в управлението". "А защото голяма част от членовете и симпатизантите ни смятат, че участието на партията в правителство с десни партии с либерална идеология - не дава възможност на БСП да реализира своите програмни цели. Това в голяма степен е вярно", обясни той.


Подобни новини


  • 1 комунисти милионери

    20 0 Отговор
    сбогом

    08:34 18.12.2025

  • 2 Мое мнение

    26 0 Отговор
    Ръководството на БСП предаде партията и гласоподавателите си. Затова БСП парламент вече няма да види, освен по телевизията. На следващите избори ще се бори да вземе 1%. Гаранция. Същото важи и за ИТН.

    08:35 18.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    20 0 Отговор
    Мноу ясно, поне по 5 кила са качили! Достойно представяне! Иначе, са си най смешните от всички! Обикалят като пинчери около овчарските кучета в надежна на падне некой кренвирш...

    08:38 18.12.2025

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    16 0 Отговор
    БеСиПетУ вече го няма......ТУ-ТУУУ....
    Толупа и Шиши лично им теглиха чертата!

    08:38 18.12.2025

  • 6 ОКОКОРЕН ПЛЪХ.

    11 0 Отговор
    УРААА И НАЙ КОМПИТЕНТЕН зафчу дървото ТЕХНИЯ ВОЖД. ИЗПОЛЗВАТ ГО ЗА СТРЪВ. А ТОЙ СИ СТОИ МИРНО И ПЪЛНИ ГУШКА. И КАТО Я ГЛЕДАМ БАЯ Е ГОЛЯМА.

    08:39 18.12.2025

  • 7 Селянин

    4 0 Отговор
    Това няма да стане по този начин.

    08:39 18.12.2025

  • 8 препис

    15 0 Отговор
    Заплатите на федералните депутати в Белгия ще бъдат замразени за следващите четири години ,като мярка за пестене на бюджетни средства.

    08:42 18.12.2025

  • 9 Как

    17 0 Отговор
    Жаблянов,ти си фурнаджийска лопата защитаваш Флингстоун,не ти прави чест Измивайте се от публичното пространство,да не Ви гледаме смешни и жалки сте ПРЕДАТЕЛИ

    08:42 18.12.2025

  • 10 Вече бивш симпатизант на БСП!

    15 0 Отговор
    Напротив!
    С тая прегръдка,която направихте с Борисов и Пеевски ,отблъснахте и последните си симпатизанти...!

    08:43 18.12.2025

  • 11 Eдин

    9 0 Отговор
    Вярвай си!

    08:43 18.12.2025

  • 12 Ха-ха

    11 0 Отговор
    Най-искрено се надявам да не влезете в следващия парламент!

    08:43 18.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сбогом БКП

    11 0 Отговор
    1996 фалирахте държавата. 1997 въведохте Валутен борд, който ви спаси. 2025 отново БКП, ДПС и СДС фалирахте държавата със сериозни съмнения за напудрени данни за дефицит, инфлация и ценова нестабилност.
    Надценка мин. вода 135%. Надценка кашкавал 91%. 80% внос на храни. Унищожихте енергетиката.
    Подкрепихте гаврата с Конституция, без да свикате ВНС.
    Подкрепихте нелегитимно правителство, според КС 46% изборни нарушения.
    Подкрепихте нарушението на Киселова, установено от КС.
    Забранихте референдумите. Нарушихте две постановления във връзка с юро.
    Скрихте доклад БНБ за негативи от юрото 227 стр.
    Коалирахте се с ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, и ИТН, предавайки избирателите си.
    Подкрепяте скандални бюджети от 2024 до 2026 декември, и одобрихте СТО МИЛИАРДА дългове, водещи страната към икономическа и финансова катастрофи. 2028 ще има драстично увеличение на данъци. 20 млд. дълг 2025 за бюджетници. Актуализация заплати депутати на всеки 3 месеца, 15 000 и неплащане на осигуровки са ви малко. Наляхте в кацата без дъно НЗОК 17 млрд. лева, 11 милиарда бюджет, 6 милиарда доплащане пациенти.
    Излъгахте, че няма да вдигате осигуровки, повишавайки МРЗ.
    Тотален провал за Контрол на Спекула храни с до над сто процента повишаване от 2020 г.

    08:45 18.12.2025

  • 15 Гост

    9 0 Отговор
    Хахахахах! Комедиант!

    08:45 18.12.2025

  • 16 ЗРИТЕЛ

    9 0 Отговор
    да да - шошовци, медузи, фритюрници...вси са на концесия...

    08:50 18.12.2025

  • 17 ООрана държава

    10 0 Отговор
    В коя държава живя през последната година?

    08:51 18.12.2025

  • 18 нннн

    12 0 Отговор
    Ха познай какъв пръст ще ви покажат българите на изборите!

    08:53 18.12.2025

  • 19 Това

    10 0 Отговор
    е един много як виц.

    08:54 18.12.2025

  • 20 Жаблянов!!

    10 0 Отговор
    Пишеш Лъжи и глупости!

    08:54 18.12.2025

  • 21 007 /агент/

    4 0 Отговор
    Хвърли комуняги путинисти - професори и преподаватели в българските вузове...

    08:56 18.12.2025

  • 22 Оракула от Делфи

    9 0 Отговор
    --- Не политици а мърша!!!
    Не можаха да изкарат и една година в Парламента , изхарчиха милиарди само за избори
    равносметката е 20милиарда повече заеми за българите , да им плащат за мушенгийте!
    Вместо да повръщат , това което откраднаха, те самодоволно си слагат сами оценки,
    колко добре са прекарали "на ясла" в Парламента!
    Такива трябва сами да плащат , за бъдат Депутати,
    а не ние да им плащаме " мастрафа" и берем срама и "сеира"!?

    08:58 18.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    АБЕ ЕЙ ,ОТ КЪДЕ ВАДИТЕ ТЕЗИ МУХАЛИ

    09:05 18.12.2025

  • 25 Бай Тошо

    4 0 Отговор
    Само Господ, ще Ви оправи Вас!

    09:11 18.12.2025

  • 26 К.К

    4 0 Отговор
    Ако това БСП е критерий за компетентност и професионализъм, жална ни майка - пример Гуцанов- социален министър, завършил Морско училище, мотал се из пристанище Варна, настанил се в БСП, изкачвайки се в йерархията и на държавни постове. Ако този човек е пример за компетентност? Че беше и арестуван и обвиняем за корупция. Народе!

    09:16 18.12.2025

  • 27 Жанлянов

    3 0 Отговор
    защо не се гръмнете всички от БСП. По- неграмотни министри не сте имали като почнем от Манол Генов на околната среда и водите, та свършим със Зафиров. Да не говорим за ИТН министри- министър на културата крадлив клоун, на здравеопазването - алчен доктор, не даваш път на младите.

    09:19 18.12.2025

  • 28 крадем неуморно другари

    1 0 Отговор
    БСП, от БОРЕЦ срещу Модела Борисов, се превърна в негова вярна ПАТЕРИЦА! След като ГЕРБ, БСП и ДПС могат да ни управляват и крадат заедно, след като нямат Идеологически различия, защо не се ОБЕДИНЯТ в една ПАртия на Статуквото? Антинародна, трансевролибералсоросоидна, Корупционна!

    09:23 18.12.2025

