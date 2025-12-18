Новини
България »
Атанас Зафиров: Най-важната тема в момента са именно изборите

18 Декември, 2025 18:42 890 55

  • атанас зафиров-
  • бсп-ол-
  • избори

Според него формацията вече е в активна подготовка за предстоящите избори

Атанас Зафиров: Най-важната тема в момента са именно изборите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„БСП – Обединена левица“ вече е в активна подготовка за предстоящите избори. Това заяви председателят на Националния съвет на партията Атанас Зафиров в отговор на въпрос дали възнамерява да подаде оставка като политически лидер. По думите му, цитирани от БТА, фокусът на партията е изцяло върху изборния процес и оценката на участието ѝ в управлението.

Зафиров коментира темата по време на предколедно събитие в регистрационно-приемателния център на Държавната агенция за бежанците в столичния квартал „Овча купел“. Заедно с председателя на агенцията Иван Иванов той зарадва 21 младежи бежанци с подаръци дни преди Коледа.

„Най-важната тема в момента са именно изборите, резултатът от участието ни в управлението и всеки, който опитва да измести центъра на тежестта от тези въпроси, е враг на БСП и на България“, подчерта Зафиров. Той допълни, че решенията, които предстои да бъдат взети, ще бъдат в съответствие с вътрешнопартийните документи и правила.

„Като човек, на когото не му е безразлично какво е бъдещето не само на БСП, но и на цялата левица, искам да ви уверя, че предстои да вземем най-правилните и точни решения по начина, по който са разписани в нашите документи и правила“, заяви още председателят на Националния съвет.

По-рано тази седмица изпълнителното бюро на БСП подаде оставка без Атанас Зафиров и насрочи заседание на Националния съвет за 10 януари 2026 г. Решението беше взето като акт на колективна отговорност.

От партията тогава посочиха, че в този важен за държавата и за БСП момент основната цел е успокояване на обстановката и превеждане на левицата през предстоящите политически предизвикателства, включително и подготовката за изборите.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бен Търпин

    35 0 Отговор
    Този сам ли ще се оценява? Не Фреди, оценката щя я получиш на самите избори и колкото и да си фокусиран още ще ти се съберат очите!

    Коментиран от #51

    18:43 18.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    24 15 Отговор
    И тази вечер милиони хора излязоха в цяла България срещу Мафията.

    Коментиран от #8, #15, #43

    18:44 18.12.2025

  • 3 честен ционист

    9 36 Отговор
    За мен е по-важно Зафирката дали ще полегне на ПП-то.

    18:44 18.12.2025

  • 4 Кабакрадев

    22 0 Отговор
    Не купуваме римски гласове за теб,какво се обаждаж от строя......я целувай ръка на Ши...ши,и си брой милио...ните,дето ти ги дадоха.

    Коментиран от #40

    18:44 18.12.2025

  • 5 Делю Хайдутин

    33 0 Отговор
    Всички подадоха оставка а този дебелак не мърда.

    18:45 18.12.2025

  • 6 Шишо бакшишо

    27 0 Отговор
    Още се надява да влезе в парламента,ама не е сигурно.

    18:45 18.12.2025

  • 7 Хмм

    27 1 Отговор
    в парламента БСП са влезли с надписани гласове, според КС по делото с Величие те са на трето място по надписани гласове след пеевското ДПС и ГЕРБ

    18:46 18.12.2025

  • 8 честен ционист

    6 32 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Още една партида мухлясали сандвичи потегли към милионите жертви на Демокрацията.

    18:46 18.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 обективен

    26 0 Отговор
    Ама явно не е разбрал ,че вече са се отекли в канала , че и дори субсидии няма да взамат !! ИТН са и те така !!!!

    18:47 18.12.2025

  • 11 Българин

    10 0 Отговор
    Председателя да направи по една бибитка на партийните членове и е готов депутат от БСПто

    18:51 18.12.2025

  • 12 Процентно

    17 2 Отговор
    Процентно май БСП са по-големи купувачи на гласове и от ГЕРБ, и от ДПС, и от ППДБ.

    18:53 18.12.2025

  • 13 загорял фритюрник

    14 1 Отговор
    cвиня пpocтa нaглa и пpoдaжнa чepвeнaтa чyмa щe cти c peзyлтaт някъдe oкoлo бoлeн лидepoв

    18:53 18.12.2025

  • 14 Не бери грижа

    15 0 Отговор
    ...за изборите Фред...всички сте извън ,,пещерата" с меките и топли,въртящи се кресла.

    18:54 18.12.2025

  • 15 От къде знаеш бре

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Пак ли те изтърва д-р Гълъбова?

    18:56 18.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Отново си неадекватен мисирко

    15 0 Отговор
    Зафиров ! Не са най-важната тема в момента изборите ! Един куп други по важни теми има и то пряко свързани с вашето предателство което няма да простим. За теб пък въобще не би трябвало да са важни защото вие предатели приключихте....

    19:00 18.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тоти

    12 0 Отговор
    Боклук!

    19:01 18.12.2025

  • 20 Оставка фритюрник.

    12 0 Отговор
    Се прави на улав тоя.

    19:03 18.12.2025

  • 21 Тоз

    13 0 Отговор
    безсрамник мазен , за какви избори се е загласил пък ? Наглец !

    19:03 18.12.2025

  • 22 Май че само

    13 0 Отговор
    Той неразбра че е тотал щета и стола на парламент ще го глада от вън 😂👋

    19:04 18.12.2025

  • 23 Оставка давай

    13 0 Отговор
    И изчезвай, че ще ядеш бастуня на края. Майтап ви се вижда а? „БСП – Обединена левица“ от сега на татък активна подготовка не за предстоящите избори трябва да прави а за тотална чистка на такива като вас

    19:04 18.12.2025

  • 24 Петър

    10 0 Отговор
    Зафиров,за партийката ви изборите може да са най-важни защото пак ви се иска да се намърдате в НС,но за хората същественото е моралът ви и скъпотията.

    19:07 18.12.2025

  • 25 И да се преименувате ей

    13 0 Отговор
    Щото вие не сте леви и не сте социалисти . От това което във сайта на WSWS пише сте на светлинни години. Ама нищо общо на 100% ...Съмнително е дори дали сте и социалдемократи.... вие сте някакво дясно прокси чиято основна цел е да лъже хората. От времето на Първанов, Станишев ....е все така.

    19:09 18.12.2025

  • 26 Бъдеще

    15 0 Отговор
    Алкохолик некъпан, скрий се в миша дупка и никога не излизай от там...

    19:10 18.12.2025

  • 27 До кога

    14 0 Отговор
    ще ми лежкуниш с другите търтеи и лъжци на плещите на българския народ и за тяхна сметка ще обикаляте света , бе ? Омитайте се от всякъде !

    19:11 18.12.2025

  • 28 Данко Харсъзина

    6 4 Отговор
    Ако въведат 100% машинно гласуване, БСП изтича в канала. Червените бабички няма да отидат да гласуват.

    Коментиран от #31

    19:11 18.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Оставка и си искаме

    6 2 Отговор
    Нинова и вътрешните национални избори малко гнусно тоталитарно прасенце ...Оставка и да се изключат всички Станишковци от партията. Долни гнусни превратъджии

    19:12 18.12.2025

  • 31 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Данко Харсъзина":

    СЪЩО И ОТ МААЛАТА

    19:15 18.12.2025

  • 32 Ех да беше жив Дарвин

    13 0 Отговор
    Да си доразвие теорията.
    От маймуна за дълъг период от време се оформи човека-дотук добре.
    А как за кратко време от човек се става прасе-ей това трябва да се изследва.
    Че и доста примери станаха.

    19:17 18.12.2025

  • 33 ТРЪП ЯЛОВ И

    10 0 Отговор
    ЧОВЕК ПЛАШИЛО. СЛОЖИХА ТЕ ТАМ ЗА СЛАМЕНА КУКЛА ЗА ДА ТИ ДЪРПАТ РЪЦЕТЕ И ТИ ДА ПРАВИШ ПРОСТОТИИ. ПРЕДИ СЕДМИЦА КАЗА ЧЕ БИЛО НАЙ ВАЖНАТА ТЕМА ДА ИМА БЮДЖЕТ ДА ИМА ПРАВИТЕЛСТВО. ПРЕДИ ТОВА НАЙ ВАЖНАТА ТЕМА БИЛА ЕВРОПА ЕВРОТО. ПРЕДИ МНОГО ПРЕДИ ТОВА НАЙ ВАЖНОТО Е ХОРАТА ДА ИМАТ ВОДА. И ОТ ТЯХ НЕ СЕ СБЪДНА НИТО ЕДНА. ИЗПОЛЗВАТ ТЕ ТАНАСЕ ЗАФИРОВ НО НА ТЕБ НЕ ТИ ПУКА. ВАЖНОТО ЗА ТЕБ И РОДАТА Е ПАРАТА А НЕ ДОБЛЕСТТА МОРАЛА И УВАЖЕНИЕТО

    19:18 18.12.2025

  • 34 ЮНГАТА ФРЮТИ

    9 0 Отговор
    ЧЕРАК НА ГОЛЯМОТО /Д/ ПРОДАЛ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛЕСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

    19:20 18.12.2025

  • 35 За Вас !

    8 1 Отговор
    За Вас !

    Най-Важната Тема Са Изборите !

    За Нас Правосъдието !

    Само То ?!

    Може Да Ни !

    Освободи !

    От Вас !

    Коментиран от #37

    19:21 18.12.2025

  • 36 Kалмук

    6 1 Отговор
    най-важната тема е да се премахне комунистическата разслоена номенклатура във всички партии превърнати в ОПГ с цел ограбване на малкото останал народ и Европейски средства. Всички социал милионери да са извън сбирщината Парламент. Достатъчно накрадохте и властвахте пребоядисвани. Всички беди за народа произлизат от вашето меркантилно наместване във власт с трупане на лични авоари и имоти. 81 години крадете. Вие и служители на политическите отдели на ДС . Всички тези срещу които сега скочи народа са с партийни книжки и комсомолски такива прибрани на сигурно място за всеки случай и като мил спомен. Ваши са и ДПС-тата и Герб ,с ваши кадри двойни -на ком партия и ДС. За това и народ тука не остана да ви хрантути. Затрихте България .

    19:21 18.12.2025

  • 37 Дали То !

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "За Вас !":

    Дали То !

    Трябва да Е !

    Според Закона !

    Или Според !

    Закона !

    На !

    Улицата !

    19:22 18.12.2025

  • 38 Бат Венце Сикаджията

    7 0 Отговор
    Най важната тема е да спреш много да плямпаш и се захвани със спорт, че като те гледам скоро ще отиваш при свети Петър. Свържи се с Мирчев, Ананиев и Драго Чая и ги питай къде се оперираха. Може и Геро. В крайна сметка Дони, ама хич не изглеждаш добре.

    19:28 18.12.2025

  • 39 Троянец

    8 0 Отговор
    Най-важната тема в момента е да вървиш там от където се пръкна!Долна патерица!Предател!

    19:30 18.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Вие искахте да послъжете НС и да му пробутате бюджета. Мошингери!
    Ментъраджии! БАСТА !

    19:34 18.12.2025

  • 42 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Фред Флинстоун-поредния кебапчия на Тиквата!Сбогом бушонче тъпо!

    19:34 18.12.2025

  • 43 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А Ти остана да парвиш марфа от кебапчета в смотаната си кръчма!Последния Софиянец от кв."Х.Димитър".....хахаха

    19:36 18.12.2025

  • 44 Артилерист

    5 0 Отговор
    Най-убедителното доказателство за срива на БСП е, че оставката на Зафиров се отхвърля и никой не иска да го замести след безумната сглобка с шайката на гербаджийте. За няколко месеца във властта тези юнаци се съюзиха с мутрата Борисов, отвратиха повечето привърженици на левицата и като следствие БСП най-вероятно няма да влезе в следващия парламент.

    19:40 18.12.2025

  • 45 ОСТАВКА бре Наско провал си

    10 0 Отговор
    Време е да се измиташ от поста

    19:41 18.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ?????

    4 0 Отговор
    Ха ха.
    Наката да капитализира квото е успял да кашира и да се изнася нанякъде.
    Да си вземе и трите букви компрометирани и от него. TRADE MARK така да се каже.
    Нали за тва беше голямата борба навремето.
    Тва естествено се отнася за цялата им банда.
    Те си се знаят кои са. И не само те.

    19:45 18.12.2025

  • 48 обединената лъжица

    4 0 Отговор
    живее на друга планета, планетата на гьонсуратите

    19:46 18.12.2025

  • 49 100%

    2 0 Отговор
    ТРЪТЛЕСТИЯ Е АУТ..............!

    19:46 18.12.2025

  • 50 Тодор

    3 0 Отговор
    Викаме му Наско, удобното! Големия политик, върховния, гурото на всички WC,-та!

    19:49 18.12.2025

  • 51 Протестът

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бен Търпин":

    На изборите, всички за Геният Асен Василев!ПП/ДБ-121+! Да изметем мутрите Пеевски и Борисов!

    19:52 18.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Насьо,

    1 0 Отговор
    мн си тп, бе. 💩 за мошеническата ви партийна изборите са най важни, за народа най важен е бюджета и приемането му. Да ве .. ..в умниците глупави.
    .

    19:59 18.12.2025

  • 54 Емигрант

    0 0 Отговор
    Поредния шопар в политиката дава мнение без стойност ! Не са важни изборите бе мазньо, важно е кой ги организира, а с този ЦИК и със Сарафов не става, както не става отдавна и вашата шайката алчни за власт комундури произлизащи от бивши шумкарски разбойнически фамилии ! Вие които принадлежите към душманската БКП/БСП трябва да бъдете изметени от политиката и вкарани в затворите за предателство към народ и държава !

    20:03 18.12.2025

  • 55 Другар

    0 0 Отговор
    Аман от готвачи на пържени картофи и дюнери, как не свърши този преход, то вместо да вървим напред, бягаме назад като общество(((

    20:09 18.12.2025

