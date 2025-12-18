Атанас Зафиров: Най-важната тема в момента са именно изборите

„БСП – Обединена левица“ вече е в активна подготовка за предстоящите избори. Това заяви председателят на Националния съвет на партията Атанас Зафиров в отговор на въпрос дали възнамерява да подаде оставка като политически лидер. По думите му, цитирани от БТА, фокусът на партията е изцяло върху изборния процес и оценката на участието ѝ в управлението.
Зафиров коментира темата по време на предколедно събитие в регистрационно-приемателния център на Държавната агенция за бежанците в столичния квартал „Овча купел“. Заедно с председателя на агенцията Иван Иванов той зарадва 21 младежи бежанци с подаръци дни преди Коледа.
„Най-важната тема в момента са именно изборите, резултатът от участието ни в управлението и всеки, който опитва да измести центъра на тежестта от тези въпроси, е враг на БСП и на България“, подчерта Зафиров. Той допълни, че решенията, които предстои да бъдат взети, ще бъдат в съответствие с вътрешнопартийните документи и правила.
„Като човек, на когото не му е безразлично какво е бъдещето не само на БСП, но и на цялата левица, искам да ви уверя, че предстои да вземем най-правилните и точни решения по начина, по който са разписани в нашите документи и правила“, заяви още председателят на Националния съвет.
По-рано тази седмица изпълнителното бюро на БСП подаде оставка без Атанас Зафиров и насрочи заседание на Националния съвет за 10 януари 2026 г. Решението беше взето като акт на колективна отговорност.
От партията тогава посочиха, че в този важен за държавата и за БСП момент основната цел е успокояване на обстановката и превеждане на левицата през предстоящите политически предизвикателства, включително и подготовката за изборите.
1 Бен Търпин
Коментиран от #51
18:43 18.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #15, #43
18:44 18.12.2025
3 честен ционист
18:44 18.12.2025
4 Кабакрадев
Коментиран от #40
18:44 18.12.2025
5 Делю Хайдутин
18:45 18.12.2025
6 Шишо бакшишо
18:45 18.12.2025
7 Хмм
18:46 18.12.2025
8 честен ционист
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Още една партида мухлясали сандвичи потегли към милионите жертви на Демокрацията.
18:46 18.12.2025
10 обективен
18:47 18.12.2025
11 Българин
18:51 18.12.2025
12 Процентно
18:53 18.12.2025
13 загорял фритюрник
18:53 18.12.2025
14 Не бери грижа
18:54 18.12.2025
15 От къде знаеш бре
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Пак ли те изтърва д-р Гълъбова?
18:56 18.12.2025
17 Отново си неадекватен мисирко
19:00 18.12.2025
19 Тоти
19:01 18.12.2025
20 Оставка фритюрник.
19:03 18.12.2025
21 Тоз
19:03 18.12.2025
22 Май че само
19:04 18.12.2025
23 Оставка давай
19:04 18.12.2025
24 Петър
19:07 18.12.2025
25 И да се преименувате ей
19:09 18.12.2025
26 Бъдеще
19:10 18.12.2025
27 До кога
19:11 18.12.2025
28 Данко Харсъзина
Коментиран от #31
19:11 18.12.2025
30 Оставка и си искаме
19:12 18.12.2025
31 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #28 от "Данко Харсъзина":СЪЩО И ОТ МААЛАТА
19:15 18.12.2025
32 Ех да беше жив Дарвин
От маймуна за дълъг период от време се оформи човека-дотук добре.
А как за кратко време от човек се става прасе-ей това трябва да се изследва.
Че и доста примери станаха.
19:17 18.12.2025
33 ТРЪП ЯЛОВ И
19:18 18.12.2025
34 ЮНГАТА ФРЮТИ
19:20 18.12.2025
35 За Вас !
Най-Важната Тема Са Изборите !
За Нас Правосъдието !
Само То ?!
Може Да Ни !
Освободи !
От Вас !
Коментиран от #37
19:21 18.12.2025
36 Kалмук
19:21 18.12.2025
37 Дали То !
До коментар #35 от "За Вас !":Дали То !
Трябва да Е !
Според Закона !
Или Според !
Закона !
На !
Улицата !
19:22 18.12.2025
38 Бат Венце Сикаджията
19:28 18.12.2025
39 Троянец
19:30 18.12.2025
41 Хасковски каунь
Ментъраджии! БАСТА !
19:34 18.12.2025
42 Последния Софиянец
19:34 18.12.2025
43 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":А Ти остана да парвиш марфа от кебапчета в смотаната си кръчма!Последния Софиянец от кв."Х.Димитър".....хахаха
19:36 18.12.2025
44 Артилерист
19:40 18.12.2025
45 ОСТАВКА бре Наско провал си
19:41 18.12.2025
47 ?????
Наката да капитализира квото е успял да кашира и да се изнася нанякъде.
Да си вземе и трите букви компрометирани и от него. TRADE MARK така да се каже.
Нали за тва беше голямата борба навремето.
Тва естествено се отнася за цялата им банда.
Те си се знаят кои са. И не само те.
19:45 18.12.2025
48 обединената лъжица
19:46 18.12.2025
49 100%
19:46 18.12.2025
50 Тодор
19:49 18.12.2025
51 Протестът
До коментар #1 от "Бен Търпин":На изборите, всички за Геният Асен Василев!ПП/ДБ-121+! Да изметем мутрите Пеевски и Борисов!
19:52 18.12.2025
53 Насьо,
.
19:59 18.12.2025
54 Емигрант
20:03 18.12.2025
55 Другар
20:09 18.12.2025