Румен Рачев: По празниците ще е студено и калничко. След това малко ще побелее, но пак ще е кално

„Играта на „тука има – тука няма“ със снежинката продължава. Сега вече станаха две снежинки. Точно по празниците ще започне с дъжд и ще продължи със сняг. Голяма е вероятността на 26 декември да има сняг в Предбалкана и по високите котловинни полета, но малко“, каза в „Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев.
По думите му се създава синоптична обстановка за много динамично време.
„Появи се „тука има – тука няма“ и за Нова година, но за студ. Може би и за сняг. Двата модела са тотално различни – единият дава сухо време, а другият – повече валежи“, каза Рачев.
Средиземноморски циклон ще определя времето от понеделник. „Ще се сбогуваме“ и със слънцето. Ще е мрачно, дъждовно и облачно по празниците.
„Вкъщи ще бъде доста добре, топличко. Навън ще бъде калничко, след това малко ще побелее, но пак ще бъде кално в ниската част“, посочи климатологът.
Ще има сняг по планините, но не се знае колко ще бъдат перфектни условията, допълни той.
От неделя започва по-мрачният и валежен период, като към 26-и температурите ще станат малко по-ниски.
„В София ще превалява – едно гадничко време. Нито така, нито онака. Нито да натрупа сняг, нито да няма. Към Нова година – понижение на температурите“, обясни Рачев.
„Следващата седмица ще бъде антипод на тази, която изкарахме сега – с влажно и без слънце време“, допълни той.
1 ООрана държава
08:34 19.12.2025
2 майстор
08:35 19.12.2025
3 Един шофьор
08:36 19.12.2025
4 Трол
08:37 19.12.2025
5 Какво Друго ?
Може да се случи !
В Една Кална !
Държава !
сС Кални !
Управници !
08:37 19.12.2025
6 Затова е станал професор!
08:39 19.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Малтин
08:44 19.12.2025
9 ЛОШО е
09:15 19.12.2025