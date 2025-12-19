Новини
Румен Рачев: По празниците ще е студено и калничко. След това малко ще побелее, но пак ще е кално

Румен Рачев: По празниците ще е студено и калничко. След това малко ще побелее, но пак ще е кално

19 Декември, 2025 08:33 897 9

От неделя започва по-мрачният и валежен период, като към 26-и температурите ще станат малко по-ниски

Румен Рачев: По празниците ще е студено и калничко. След това малко ще побелее, но пак ще е кално - 1
Снимка: бТВ
„Играта на „тука има – тука няма“ със снежинката продължава. Сега вече станаха две снежинки. Точно по празниците ще започне с дъжд и ще продължи със сняг. Голяма е вероятността на 26 декември да има сняг в Предбалкана и по високите котловинни полета, но малко“, каза в „Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев.

По думите му се създава синоптична обстановка за много динамично време.

„Появи се „тука има – тука няма“ и за Нова година, но за студ. Може би и за сняг. Двата модела са тотално различни – единият дава сухо време, а другият – повече валежи“, каза Рачев.

Средиземноморски циклон ще определя времето от понеделник. „Ще се сбогуваме“ и със слънцето. Ще е мрачно, дъждовно и облачно по празниците.

„Вкъщи ще бъде доста добре, топличко. Навън ще бъде калничко, след това малко ще побелее, но пак ще бъде кално в ниската част“, посочи климатологът.

Ще има сняг по планините, но не се знае колко ще бъдат перфектни условията, допълни той.

От неделя започва по-мрачният и валежен период, като към 26-и температурите ще станат малко по-ниски.

„В София ще превалява – едно гадничко време. Нито така, нито онака. Нито да натрупа сняг, нито да няма. Към Нова година – понижение на температурите“, обясни Рачев.

„Следващата седмица ще бъде антипод на тази, която изкарахме сега – с влажно и без слънце време“, допълни той.


  • 1 ООрана държава

    10 0 Отговор
    Цялата държава е кална, на пролет ще чистим, гответе се за избори

    08:34 19.12.2025

  • 2 майстор

    6 0 Отговор
    Ще цапкаме в калта,после че се качиме у трамвайо.

    08:35 19.12.2025

  • 3 Един шофьор

    10 0 Отговор
    Какъв Румен та гони Венчоо , май си пийнувал повечко ракийка!

    08:36 19.12.2025

  • 4 Трол

    5 0 Отговор
    Може да вали, но може и да не вали.

    08:37 19.12.2025

  • 5 Какво Друго ?

    7 0 Отговор
    Какво Друго ?

    Може да се случи !

    В Една Кална !

    Държава !

    сС Кални !

    Управници !

    08:37 19.12.2025

  • 6 Затова е станал професор!

    7 0 Отговор
    Тука е така или онака!

    08:39 19.12.2025

  • 8 Малтин

    3 0 Отговор
    Ах това старо калтаче...

    08:44 19.12.2025

  • 9 ЛОШО е

    1 0 Отговор
    Когато вярвате на НЕметереолози. ВЕрвайте ми. И на НЕ политици е същото.

    09:15 19.12.2025

