Новини
България »
Свиленград »
Системата за влизане/излизане на ЕС започва да се прилага на сухопътните български гранични пунктове

Системата за влизане/излизане на ЕС започва да се прилага на сухопътните български гранични пунктове

5 Януари, 2026 21:02, обновена 6 Януари, 2026 06:57 2 617 14

  • граница-
  • ес-
  • шенген-
  • охрана-
  • система-
  • гкпп

В ЕЕS се записват данните на граждани на държави извън Европейския съюз, които пътуват с цел краткосрочен престой

Системата за влизане/излизане на ЕС започва да се прилага на сухопътните български гранични пунктове - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 10 часа днес в съответствие с Регламент (ЕС) 2025/1534 на Европейския парламент и на Съвета, съгласно изготвения национален план за поетапно внедряване, Системата за влизане/излизане (EES) ще започне да се прилага на всички сухопътни гранични контролно-пропускателни пунктове, разположени на територията на Република България:

- на българо-турската граница: ГКПП „Капитан Андреево". ГКПП „Лесово", ГКПП „Малко Търново";

- на българо-сръбската граница: ГКПП „Стрезимировци", ГКПП „Брегово", ГКПП „Връшка чука";

- на българо-северномакедонската граница: ГКПП, Гюешево", ГКПП „Станке Лисичково", ГКПП „Златарево".

Продължава работата на EES на ГКПП „Калотина" и на всички външни въздушни, речни и морски граници, където системата беше първоначално внедрена на 12 октомври м.г.

В ЕЕS се записват данните на граждани на държави извън Европейския съюз, които пътуват с цел краткосрочен престой (до 90 дни в рамките на период от 180 дни), при преминаване през външните граници на държавите членки. Граничната проверка на лицата, попадащи в обхвата на системата, включва събиране на биографична информация и снемане на биометрични данни на граничния пункт (снимка и пръстови отпечатъци). Целта на EES e да спомогне за предотвратяване на незаконна имиграция и за повишаване на сигурността в Шенгенското пространство.

Подробна информация, свързана със EES, може да бъде намерена на официалната интернет страница на Европейската комисия.


Свиленград / България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    16 2 Отговор
    А системата фаща ли хеликоптери.....???!!!

    21:03 05.01.2026

  • 2 щом е българска

    17 6 Отговор
    няма да е система а по скоро някаква жалка схема.....

    21:04 05.01.2026

  • 3 Да,бе

    25 3 Отговор
    На дупките в оградата няма записване...Станахме село без кучета,а и селяните са на свършване ..

    21:05 05.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    27 1 Отговор
    За македоните трябва да се въведе и визов режим.

    Коментиран от #10

    21:10 05.01.2026

  • 5 Деций

    19 1 Отговор
    Боли ме швепса,пак нещо няма да е като хората,ама компютрите,нямаме система , програмата се бъгна и все такива неуредици.Нищо в тази държава не върви гладко,освен тежките правителствени кражби и източването на бюджета.

    21:14 05.01.2026

  • 6 Не искаме пакистанци !!!

    13 2 Отговор
    Тези които са решили да отварят авиолинии и да домъкват тука пакистанци , ми не знам какво да кажа за такива управници. Те не знаят ми че пакистанците при всички проучвания показват че те имат нулев коефициент на интегритета. Не се интегрират те се намират в човека и ние не можем да живеем от тях. Боже прости ма.

    Коментиран от #11

    21:28 05.01.2026

  • 7 Не искаме пакистанци !!!

    7 1 Отговор
    Тези които са решили да отварят авиолинии и да домъкват тука пакистанци , ми не знам какво да кажа за такива управници. Те не знаят ли , че пакистанците при всички проучвания показват че те имат нулев коефициент на интегритета. Не се интегрират те се навират в човека и ние не можем да живеем от тях. Боже прости ма.

    21:31 05.01.2026

  • 8 Тараторов

    4 2 Отговор
    ИЗКАТ ДА СПРЪТ МИГРАНТИТЕ И ОТЧЕТ НА ТИЯ ТУРИСТИТЕ И СЛЕДЕНЕ.

    21:35 05.01.2026

  • 9 Господ е създал

    8 2 Отговор
    Пет континента и пет раси. Всяко разселване на хора е против неговата воля.

    21:55 05.01.2026

  • 10 Гръм и мълнии

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    ...и изпити по български език,литература и история.

    22:23 05.01.2026

  • 11 Президент на фирма

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Не искаме пакистанци !!!":

    Няма евтини работници бе, топиме се като ланския снег.

    Коментиран от #13

    22:30 05.01.2026

  • 12 сливчо чо

    3 0 Отговор
    бряяя уплашихте ги ами сега...................

    22:35 05.01.2026

  • 13 Бай Хой

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Президент на фирма":

    Вече си европеец ,значи европейска заплата и няма да се топиш ,тия в чужбина ще се върнат ,що да плащат квартира като тика има жилище и близки ама пари няма ,оправете си заплащането и няма проблем скръндзи.....

    22:38 05.01.2026

  • 14 дано скоро гръмне АЕЦа да ни затрие

    0 0 Отговор
    Държава на която националните герои са хайдути не е държава, а мафия

    07:00 06.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове