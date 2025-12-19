Жителите на Хотница се вдигнаха на протест срещу цех за боеприпаси

Жители на великотърновското село Хотница излязоха на протест срещу планираното разширяване на цех за боеприпаси, разположен в непосредствена близост до населеното място. Хората изразяват сериозни опасения за своята безопасност, след като стана ясно, че инвестиционното намерение предвижда работа с големи количества взривни вещества.

Цехът, собственост на фирма "Булармас" ЕООД, функционира от 2021 година, но плановете за разширяване на дейността предвиждат въвеждането на технологични линии за вакуумно пълнене с тротил на артилерийски снаряди, противотанкови мини и ръчни гранати.

Според местните жители и кмета на селото, обектът се намира на едва 945 метра от урбанизираната територия на Хотница. Най-големият страх на хората е свързан с планираните за съхранение количества експлозиви.

"Притеснява ни, че количествата тротил, които се планират, са много големи и обектът е на по-малко от километър от селото", споделят участници в протеста, цитирани от bTV.

Кметът на Хотница Десислав Йорданов вече е входирал официално отрицателно становище. Той подчерта, че жителите са стартирали подписка, която вече е подкрепена и от съседни села като Самоводене, Беляковец, Ресен и Дичин. По информация на Радио Велико Търново, в обекта може да бъдат концентрирани до 50 тона тротил, което представлява огромен риск при евентуална авария.

Становището на жителите и подписката са изпратени до областния управител на Велико Търново, общината и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

От РИОСВ – Велико Търново обявиха, че към момента не са започнали реални дейности по разширението. Директорът на инспекцията е уверил местната власт, че ще бъде изискана Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), при която ще се вземат предвид всички опасения на гражданите.

До момента от компанията "Булармас" ЕООД отказват официален коментар по случая. Жителите на Хотница обаче са категорични, че ако проектът не бъде спрян, ще преминат към по-сериозни протестни действия и затваряне на пътища.