Жителите на Хотница се вдигнаха на протест срещу цех за боеприпаси

19 Декември, 2025 12:10 709 17

Кметът Десислав Йорданов вече е входирал официално отрицателно становище

Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Жители на великотърновското село Хотница излязоха на протест срещу планираното разширяване на цех за боеприпаси, разположен в непосредствена близост до населеното място. Хората изразяват сериозни опасения за своята безопасност, след като стана ясно, че инвестиционното намерение предвижда работа с големи количества взривни вещества.

Цехът, собственост на фирма "Булармас" ЕООД, функционира от 2021 година, но плановете за разширяване на дейността предвиждат въвеждането на технологични линии за вакуумно пълнене с тротил на артилерийски снаряди, противотанкови мини и ръчни гранати.

Според местните жители и кмета на селото, обектът се намира на едва 945 метра от урбанизираната територия на Хотница. Най-големият страх на хората е свързан с планираните за съхранение количества експлозиви.

"Притеснява ни, че количествата тротил, които се планират, са много големи и обектът е на по-малко от километър от селото", споделят участници в протеста, цитирани от bTV.

Кметът на Хотница Десислав Йорданов вече е входирал официално отрицателно становище. Той подчерта, че жителите са стартирали подписка, която вече е подкрепена и от съседни села като Самоводене, Беляковец, Ресен и Дичин. По информация на Радио Велико Търново, в обекта може да бъдат концентрирани до 50 тона тротил, което представлява огромен риск при евентуална авария.

Становището на жителите и подписката са изпратени до областния управител на Велико Търново, общината и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

От РИОСВ – Велико Търново обявиха, че към момента не са започнали реални дейности по разширението. Директорът на инспекцията е уверил местната власт, че ще бъде изискана Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), при която ще се вземат предвид всички опасения на гражданите.

До момента от компанията "Булармас" ЕООД отказват официален коментар по случая. Жителите на Хотница обаче са категорични, че ако проектът не бъде спрян, ще преминат към по-сериозни протестни действия и затваряне на пътища.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боруна Лом

    8 2 Отговор
    НАПРЕД О ,ПАРИИ ! НИЕ СМЕ ЗАДНИЯТ ДВОР НА ЕВРОПА!

    12:15 19.12.2025

  • 2 Хасковски каунь

    10 1 Отговор
    Язък за хубавото село .

    12:19 19.12.2025

  • 3 Никой не го

    10 1 Отговор
    интересува мнението на хората, интересуват ги само парите.

    12:20 19.12.2025

  • 4 Танас

    1 7 Отговор
    Примитивен страх

    12:23 19.12.2025

  • 5 Да го

    7 0 Отговор
    направят в Банкя , например .

    12:24 19.12.2025

  • 7 зевзек

    1 0 Отговор
    в ХОТница е ХОТ, посред зима

    12:25 19.12.2025

  • 8 зевзек

    4 0 Отговор
    не може в Банкя, ако гръмне някой боеприпас, ще се напукат високите зидове на селянина диктатор, ще се изплашат зайците, и няма да искат да хрупат вече люцерна

    12:29 19.12.2025

  • 9 50 тона тротил

    1 0 Отговор
    Взривяване на 50 тона тротил, на разстояние един км от село Хотница, гарантирано ще издуха цялото село .

    Някои ще оцелеят изпод развалините, ако са в мазите...

    А други, много други, едва ли ще оцелеят.

    Коментиран от #11

    12:31 19.12.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    160 военни завода бълват денонощно снаряди и патрони за Украйна. На това се дължи благоденствието на България.

    Коментиран от #12

    12:36 19.12.2025

  • 11 Запознат

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "50 тона тротил":

    Не е нещо особено, има стандартни мерки и изисквания, които свеждат риска почти до нула.

    Коментиран от #16

    12:40 19.12.2025

  • 12 Благоденствието на мафията в България

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Не е благоденствие за България.

    12:40 19.12.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор
    Боеприпасите са продукт с много висока принадена стойност. Тези селяци са проста и невежа сган.

    12:41 19.12.2025

  • 14 Чиновници и корупция

    3 0 Отговор
    Оценката за въздействие как ще спаси хората при взрив на 50тона?

    12:43 19.12.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор
    Благодарение на този завод селото ще благоденства. Но простите селяци не си дават сметка за това.

    Коментиран от #17

    12:43 19.12.2025

  • 16 Запознат си на околовръстното

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Запознат":

    За пет минути с дружелюбна труженичка...

    12:43 19.12.2025

  • 17 Така ли ти каза да пишеш

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    едноличната собственичка на капитала - милионерката от София - г-жа Димитринка Цветанова Иванова?

    Само за предвоенната 2020 г. има деклариран оборот от 5 022 000 лв....

    За една г-жа печалбата, за жителите на с. Хотница - рискът да живеят и да бъдат умъртвени от госпожата частна собственичка - някаква си нова Гинка...

    Мафията граби, граде, лъже-маже и убива народа поробен.

    "Кажи ми, кажи, бедний народе, кой те в таз робска люлка люлее?" (Хр. Ботев)

    12:53 19.12.2025

