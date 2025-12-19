Новини
България »
София »
Кметът на София: Осигурихме сметосъбирането и снегопочистването в Зони 1 и 7 до провеждане на нов конкурс

Кметът на София: Осигурихме сметосъбирането и снегопочистването в Зони 1 и 7 до провеждане на нов конкурс

19 Декември, 2025 17:29 356 5

  • васил терзиев-
  • сметосъбиране-
  • снегопочистване-
  • зони 1 и 7-
  • конкурс

Относно Зони 2 и 5 Васил Терзиев заяви: "Получената оферта не ни устройва. Взехме решение да преминем към сключване на договор едва след като получихме официално писмо от участника в процедурата, че фирмата е склонна да намали цената. Ще можем да коментираме повече едва след сключване на договор".

Кметът на София: Осигурихме сметосъбирането и снегопочистването в Зони 1 и 7 до провеждане на нов конкурс - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Столична община подписа удължаване на договорите за Зони 1 (Средец, Лозенец и Студентски) и 7 (Възраждане, Оборище и Триадица) с 19% индексация на цените от предходните 5 години, за да гарантира сметосъбирането и снегопочистването до провеждане на нов конкурс, съобщиха от пресцентъра на СО.

“Нещата започват да се случват по правилата, които общината е определила, а не по правилата на онези, които се опитват да извиват ръцете на столичани”, коментира кметът Васил Терзиев.

Общината удължава договорите на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), който допуска изменения на договорите при определени обстоятелства.

"Единичната цена за сметосъбиране след подписване на анекса е 209 лв., а за извозване на едрогабаритни отпадъци - 111 лв., което е увеличение с 19% спрямо цените от предходните 5 години.

На въпроси относно собствеността на фирмите, които ще чистят София", кметът Терзиев отговори: “Неведнъж съм казвал, че за мен единственото важно е софиянци да получат добра услуга на добра цена.

Поръчките се печелят от тези, които дават най-добра цена и могат да гарантират изпълнението с качество, което отговаря на нашите изисквания. Това е заложено, това отстояваме с всички правни средства”.

Относно зони 1 и 7 - удължаването на договора там е изцяло мотивирано от категоричната ни решимост да не допускаме прекъсване на услугата. Вече седмици работим по процедурите, които да ни позволят подобно действие, защото не можем да си позволим административен произвол.

Относно Зони 2 и 5 Васил Терзиев заяви следното: “Получената оферта не ни устройва. Взехме решение да преминем към сключване на договор едва след като получихме официално писмо от участника в процедурата, че фирмата е склонна да намали цената. Ще можем да коментираме повече едва след сключване на договор”.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 май пак лъжеш

    1 0 Отговор
    партизанско внуче от пипи диби

    17:31 19.12.2025

  • 2 Гергана Сотирова

    1 0 Отговор
    А ние сигурно сме в Зоната на Здрача: от 2 седмица кофите преливат.

    17:31 19.12.2025

  • 3 ДМТ

    2 0 Отговор
    Какво стана с борбата с Мафията, или беше просто празни приказки. Колкото до удължаването на договорите, това значи, че няма да има онези големи глоби, заради което фирмите искаха над 300лв. Да не забравяме също, че и тези 209лв са над прогнозната цена, която беше в мегапоръчката. Явно или мафията е победила или е нямоло мафия а просто лицемерие.

    17:40 19.12.2025

  • 4 общинската фирма

    1 0 Отговор
    Такса смет с 20% горница. Можеше да спестят боклучения театър за обяснение на далаверата.

    17:40 19.12.2025

  • 5 Васко ДС

    1 0 Отговор
    Да се разбира фирмите се съгласиха да плащат комисионите на мен

    17:44 19.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове