Новини
България »
Перник »
Язовир "Пчелина" прелива

Язовир "Пчелина" прелива

30 Януари, 2026 20:43 845 6

  • язовир пчелина-
  • перник-
  • преливане

Междувременно положението с язовир „Студена“ също е на ръба, но под контрол

Язовир "Пчелина" прелива - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Язовир „Пчелина“ е на критично ниво на преливане, показват данни на Министерството на околната среда и водите, на база ежедневното измерване на обема на язовирите в страната.

По последни данни от вчера – 29-ти януари, водата в язовир „Пчелина“ е прехвърлила общия си обем от 54,200, като наличния му обем е 54.700 куб.м., което по таблицата на министерството е 100.92% от общия му обем.

Денонощния приток е 26,782 m3/s, а разходът е 30,255 m3/s. Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 30,21 м3/ сек.

Междувременно положението с язовир „Студена“ също е на ръба, но под контрол. От ВиК Перник следят постоянно покачването на язовира, като към момента водният обем на яз. "Студена" е 24 359 000 куб.м при капацитет 25 200 000 куб.м.

Отчетени са: приток – 1835 л/сек, разход – 590 л/сек. Язовирът се изпуска контролирано с 0.791 m3/s .


Перник / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    10 0 Отговор
    Един ВЕЦ и бързо ще пресъхне...Не може да се губят пари от "правилните слуги".

    20:47 30.01.2026

  • 2 37.51т

    6 0 Отговор
    "Калинките" на Б.Б. се чудят защо преливат язовирите......

    20:57 30.01.2026

  • 3 Хи хи хи

    9 0 Отговор
    Само след три месеца ще бъде празен. Спокойно.

    20:59 30.01.2026

  • 4 От село

    8 0 Отговор
    То или прелива или празен,средно положение няма

    21:01 30.01.2026

  • 5 Наблюдател

    3 1 Отговор
    Денонощния приток е 26,782 m3/s, а разходът е 30,255 m3/s. Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 30,21 м3/ сек
    Математиката по принцип и точна наука!!!!!!!!!

    21:02 30.01.2026

  • 6 ЧУДЕСНО!

    0 0 Отговор
    САмо не ми е ясно защо ни надценява авторът… хайде язовир “Студена” бе скандално известен поради източването му преди известно време, ама “Пчелина”???!!! Добре е да се дават ориентири къде е това място, за което се пише, когато не е национално известно… не че не можем да питаме в гуглето, ама подобен текст в момента показва, че нещо, някъде прелива и когато пишеш някаква информация, добре е тя да дава минимално данни!

    21:14 30.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове