Временно затварят за движение на автомобили Прохода на Републиката. Мярката се налага, поради премахване на катастрофирал по-рано товарен автомобил, в района на село Пчелиново, област Стара Загора.
Екипи на полицията ще пренасочват леките автомобили през прохода Шипка, а товарните ще се пропускат до мястото, където се извършва изтеглянето и ще изчакват там. Очаква се временната организация на движение през Прохода на Републиката да продължи около 2 часа.
