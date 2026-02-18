Новини
България »
Габрово »
Временно затварят за движение на автомобили Прохода на Републиката

18 Февруари, 2026 18:35 972 2

  • прохода на републиката-
  • хаинбоаз-
  • затворен-
  • сняг

Екипи на полицията ще пренасочват леките автомобили през прохода Шипка

Временно затварят за движение на автомобили Прохода на Републиката - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов

Временно затварят за движение на автомобили Прохода на Републиката. Мярката се налага, поради премахване на катастрофирал по-рано товарен автомобил, в района на село Пчелиново, област Стара Загора.

Екипи на полицията ще пренасочват леките автомобили през прохода Шипка, а товарните ще се пропускат до мястото, където се извършва изтеглянето и ще изчакват там. Очаква се временната организация на движение през Прохода на Републиката да продължи около 2 часа.


Габрово / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 Тунел

    4 1 Отговор
    по остта север-юг е крайно наложителен, в този район. Но пусто му няма кой да мисли далновидно.

    Коментиран от #2

    18:42 18.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
