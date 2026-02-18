Временно затварят за движение на автомобили Прохода на Републиката. Мярката се налага, поради премахване на катастрофирал по-рано товарен автомобил, в района на село Пчелиново, област Стара Загора.

Екипи на полицията ще пренасочват леките автомобили през прохода Шипка, а товарните ще се пропускат до мястото, където се извършва изтеглянето и ще изчакват там. Очаква се временната организация на движение през Прохода на Републиката да продължи около 2 часа.