Иван Христанов е разпоредил пълна проверка в земеделското министерство по случая „Петрохан“

21 Февруари, 2026 14:58 1 630 48

  • иван христанов-
  • проверка-
  • министерство-
  • петрохан

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов заяви по Дарик радио, че се надява и вярва новият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев да „хвърли повече светлина върху случая“ „Петрохан – Околчица“.

„Защото, казвам го като човек, който вече като граждански активист през онзи период следеше нещата – да, наистина ситуацията беше прекалено объркваща и прекалено противоречиви сигнали и данни получавахме“, коментира Христанов.

Той съобщи, че още в първия си ден като министър е разпоредил пълна проверка по отношение на ангажиментите на Министерството на земеделието и храните по случая, по-специално във връзка с разпореждането с държавния горски фонд и държавните земи. По думите му в началото на следващата седмица ще бъде изготвена пълна преписка с информация „каква земя сме давали, защо сме я давали, какви актове сме съставили и какви предписания има“.

Целта е, по думите му, министерството да подпомогне колегите от МВР за изграждането на „360-градусова картина“ по случая, така че обществото да получава адекватна и цялостна информация, а не „фрагментирана, разпокъсана и до голяма степен неясна“.


България
  • 1 Така е, но

    21 12 Отговор
    Гербавите и пеевските крадци и тяхните милиционери и прокурори замазаха всички следи.

    Коментиран от #2, #43, #48

    15:00 21.02.2026

  • 2 Потресаващо!

    10 14 Отговор

    До коментар #1 от "Така е, но":

    А с крадливите и корумпирани секти на Тиквата Борисов и Пеевски как ли ще се справи Христанов?!

    15:03 21.02.2026

  • 3 Дзак

    5 3 Отговор
    Картината на усвояване много ясно!

    15:03 21.02.2026

  • 4 Петър Волгин

    10 11 Отговор
    За разликите между Великобритания и България

    Огромни са последиците за британския политически живот от досиетата Епстийн. Питър Манделсън, един от най-влиятелните играчи там, човекът, който стои зад възхода на Тони Блеър и Новото ляво, вече не може и да си помисли за участие в политиката. За първи път в британската история член на кралското семейство беше арестуван. Сега дори обмислят да извадят Андрю от линията за наследяване на трона. А в България какво става? Вихри се страховит педофилски криминален скандал. В него се споменават някои от най-известните лица нa ПП/ДБ. Терзиев, Безуханова, Сандов, Белев, както и много други жълтопаветно персони. И какви са последиците? Никакви. Даже напротив. В момента Петроханци управляват държавата. Вместо да бъдат махнати от всички управленски постове, днес те са министри и какви ли не други шефове. Служебният кабинет е възхвала на патологията. Да овластяваш налудността - това също е патология.

    Коментиран от #21, #30

    15:05 21.02.2026

  • 5 Този е отраснал в

    11 8 Отговор
    Плевен, където баща му е бил висш ДС кадър

    15:05 21.02.2026

  • 6 Наблюдател

    8 15 Отговор
    Време е за Възраждане!

    15:06 21.02.2026

  • 7 Тиквата+Шиши =💩

    8 8 Отговор
    Този боклук първо да освободи стадото на бай Рибан 👊🤛

    15:06 21.02.2026

  • 8 гражданин

    12 4 Отговор
    Слушах го по Дарик , и каза ,че започва ревизия защото стотици милиони са усвоени за тоз де вее !!

    15:07 21.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 тука е така , смрад

    10 3 Отговор
    Каквото беше беше, разгониха педофилите . Новата власт нищо не може да докаже. Старата си разчисти терена. Престъпната територия си остава престъпна. Народа здраво мре. Територията опустява.

    15:11 21.02.2026

  • 13 Ироничен

    16 8 Отговор
    "Иван Христанов е разпоредил пълна проверка в земеделското министерство по случая „Петрохан“

    Там земеделие няма. Едни мошеници и педофили са се правели на прекрасни, мъкнели оръжие и онождали деца от своя пол.

    15:11 21.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Лама от ПП

    11 5 Отговор
    И този е от ламите

    15:18 21.02.2026

  • 17 Фен

    7 2 Отговор
    Аха. Така и антикорупционният фонд на новият вицепремиер е разпоредил на Сарафов да му даде имената на всички, оплакали се от Ламата им.

    15:20 21.02.2026

  • 18 Директора👨‍✈️

    12 4 Отговор
    Ей, тоя е най-голямата медийна звезда. Пълен смях.

    15:28 21.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Освободи стадото на бай Рибанчо

    11 0 Отговор
    ве бacтун ceктантски!

    15:38 21.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 СфМЛ

    7 1 Отговор
    Този човек преди време се опита да придобие слава на гърба на нещастния овчар бай Рибан, играеше роля на защитник на овцете.

    15:49 21.02.2026

  • 25 СфМЛ

    9 1 Отговор
    Този човек преди време се опита да придобие слава на гърба на нещастния овчар бай Рибан, играеше роля на защитник на овцете.

    15:49 21.02.2026

  • 26 Да ти кажа

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Този толкова" добър човек" Калушев,защо е убил децата ? Според една от майките,за да се преродят.Нормално ли ти се струва.Или другите работи,които е правил и ме е срам да ги кажа.КОй е осигурявал ПРОТЕКЦИЯТА на този Калушев и защо сега се отричат от него.Навремето,даже през възродителния процес,не си заключвахме къщите в Крумовград.Сега ме е страх,влизам с няколко ключа и чип,има и камери във входа.

    Коментиран от #40

    15:52 21.02.2026

  • 27 Господин

    7 0 Отговор
    Хрисанов,на 100 метра от хижата....комплекс сгради,и всичко изорано,явно -биоземеделие.Нали районът е затворен за външни лица.......

    Коментиран от #37

    15:54 21.02.2026

  • 28 Говори,говори

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷":

    Обаче е дума срещу дума.В аферата Петрохан има ДЕЙСТВИЯ,ДЕЙСТВИЯ има,доказани от много хора.Сравняваш несравними неща.

    15:55 21.02.2026

  • 29 Леле кух клоун

    10 0 Отговор
    Два дни го чакаме да започне да работи той снима клипчета в коридора.

    15:55 21.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Абе Христанов

    7 0 Отговор
    Кадастралният номер е 14903.82.6 ! Я разгледай хубаво какво се случва там наоколо щото бая хора са май за затвор. ....

    15:59 21.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Абе Христанов, а тея от БАН ? А?

    2 0 Отговор
    На основание чл. 39, вьв връзка с чл. 33. ал. 1 от Заке тории (33Т) и предложение на Институт по биологичн истемни изследвания към Българска академия на наукит тена територия (писмо с вх. № 33-00-295/23.11.2022 г. на ната среда и водите - МОСВ), с цел опазване на:
    торфен мъх от вида ......и неговоте ко консервационно значение и с категория застрашен“ є блика България,
    новоустановено находище и единствено потвърдено з едните години на консервационно значим растителен ница (......) c категория .застрашен" є блика България;
    - подходящи местообитания за два други консервацио йски тритон (......1768) и кръг .......), c категория уязвими" в Червена кн ария:
    1. Обявявам защитена местност .Петрохан" в землище ина Годеч, област София. с плош 55.234 пка
    2, Зашитената местност включва част от поземлен имо 3.82.7 съгласно Кадастрална карта и кадастралните р ището на село Гинци, община Годеч, област София, с пло тория Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна горат жавна частна“
    Защитената местност е с граница, описана с коорди динатна система БГС2005 (кадастрална) съгласн ставляващо неразделна част от настоящата заповед

    Коментиран от #36

    16:06 21.02.2026

  • 35 Смешникоооо

    5 0 Отговор
    да подпомогнеш викаш на колегите от МВР за изграждането на „360-градусова картина“ по случая а? Ами дали ДАНС и БАН не трябва да влязат а?

    16:08 21.02.2026

  • 36 И какво

    7 0 Отговор

    До коментар #34 от "Абе Христанов, а тея от БАН ? А?":

    Биоземеделие са развивали.....значи Калушев и другите за земеделци.....и картофи са сели,или са отглеждали говеда..в затворен за достъп район,и откъде са работниците....

    Коментиран от #41

    16:10 21.02.2026

  • 37 Там "балите" виждаш ли ги ?

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Господин":

    Дето са поне 50 бр? А машини балиращи дали има в радиус 30 км?

    16:17 21.02.2026

  • 38 Хаха

    4 0 Отговор
    Този комедиен актьор хвана ли Таки? Че го гони откакто стана министър! Да се занимава със стадото на бай Рибан и проблемите на българското земеделие? Комедийният актьор да каже защо картофите са френски, къде са нашите?

    16:26 21.02.2026

  • 39 Въобще не съм сигурен че

    3 1 Отговор
    Единственият частен имот из района е ПИ 14903.82.6 ! И впрочем потенциално посещение на обекта би трябвало да се извърши с представители на ИАГ и на Северозападното Горско, на което не може да се има никакво доверие, ако не са сменили стария му директор, освен ако при новия ситуацията не е още по-зле.  

    16:27 21.02.2026

  • 40 А ти защо мислиш

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Да ти кажа":

    Че ги е убил ? На камерите от 20.40 до 21.10 липсват записи или ди укриват . В20.30 спира тока , кучетата са вътре прибрани , очевидно са им дошли гости, които са ги изтрепали !!! Един от тях е оставен жив последен , отряза ли са му пръстите и след това са го убили с два изстрела !!!

    16:31 21.02.2026

  • 41 Де да знам кво са правили

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "И какво":

    Но ако въобще го има тоя там торфен мъх 1 кг струва 94 евро и като се изсуши можел после да абсорбира около 110 литра вода и бил антисептик някакъв. А пък от къде и торф има там тва тея от БАН трябва да кажат. Де ги видяха там тея торфени блата за мен е голяма загатка

    16:34 21.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Така е, но":

    АМА ТИ КАКВО ЗАМАЗВАШ ПЕТРОХАНСКИ ТУК Я КАЖИ ИЗВ.АТЕНЯЦИ ИМАЛО ТУК

    16:36 21.02.2026

  • 44 Хмм

    2 0 Отговор
    и той ли лично ангажиран, активист и знае за сигналите, но нали са протестърчета и приятели, имам чуството, че това правителство има за задача не изборите, а случая Петрохан, цялата фиксация е на него

    16:39 21.02.2026

  • 45 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷":

    23 ЗНАЧИ БОЙКО ЛИЧНО НА ТЕБ ТИ ОТПРАВИ ТАЗИ ПОКАНА КОЙ ВЕК ХАХАХАХААМА ГНУСНИ ИНДИВИДИ ИМАЛО МНОГО ТУК НЕ МОГА ДА ГО ПРОУМЕЯ

    16:40 21.02.2026

  • 46 Промяна

    2 1 Отговор
    ЕЙ ПЛЕВЕНСКИЯТ НАЗНАЧЕН СИ ЗА ИЗБОРИТЕ КАТО НЕ ЖЕЛАЕШ ДА РАБОТИШ ЗА ИЗБОРИТЕ ВЪН ОСТАВКА НАЗНАЧЕН СИ

    16:41 21.02.2026

  • 47 разпоредил пълна проверка

    1 0 Отговор
    И кво ще намери? Нищо....

    16:58 21.02.2026

  • 48 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така е, но":

    СЕМЕННАТА ТЕЧНОСТ ПРИ МОМЧЕТА Е ОТ КАЛУШЕВ ИЗВРАТЕНЯЦИ ЧЕ ГИ И УБИЛ НЕ СТИГА ЛИ ЧЕ СЕ ГАВРИЛ С ТЯХ

    17:20 21.02.2026

