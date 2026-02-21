"Иван Христанов е разпоредил пълна проверка в земеделското министерство по случая „Петрохан“

Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов заяви по Дарик радио, че се надява и вярва новият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев да „хвърли повече светлина върху случая“ „Петрохан – Околчица“.
„Защото, казвам го като човек, който вече като граждански активист през онзи период следеше нещата – да, наистина ситуацията беше прекалено объркваща и прекалено противоречиви сигнали и данни получавахме“, коментира Христанов.
Той съобщи, че още в първия си ден като министър е разпоредил пълна проверка по отношение на ангажиментите на Министерството на земеделието и храните по случая, по-специално във връзка с разпореждането с държавния горски фонд и държавните земи. По думите му в началото на следващата седмица ще бъде изготвена пълна преписка с информация „каква земя сме давали, защо сме я давали, какви актове сме съставили и какви предписания има“.
Целта е, по думите му, министерството да подпомогне колегите от МВР за изграждането на „360-градусова картина“ по случая, така че обществото да получава адекватна и цялостна информация, а не „фрагментирана, разпокъсана и до голяма степен неясна“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така е, но
Коментиран от #2, #43, #48
15:00 21.02.2026
2 Потресаващо!
До коментар #1 от "Така е, но":А с крадливите и корумпирани секти на Тиквата Борисов и Пеевски как ли ще се справи Христанов?!
15:03 21.02.2026
3 Дзак
15:03 21.02.2026
4 Петър Волгин
Огромни са последиците за британския политически живот от досиетата Епстийн. Питър Манделсън, един от най-влиятелните играчи там, човекът, който стои зад възхода на Тони Блеър и Новото ляво, вече не може и да си помисли за участие в политиката. За първи път в британската история член на кралското семейство беше арестуван. Сега дори обмислят да извадят Андрю от линията за наследяване на трона. А в България какво става? Вихри се страховит педофилски криминален скандал. В него се споменават някои от най-известните лица нa ПП/ДБ. Терзиев, Безуханова, Сандов, Белев, както и много други жълтопаветно персони. И какви са последиците? Никакви. Даже напротив. В момента Петроханци управляват държавата. Вместо да бъдат махнати от всички управленски постове, днес те са министри и какви ли не други шефове. Служебният кабинет е възхвала на патологията. Да овластяваш налудността - това също е патология.
Коментиран от #21, #30
15:05 21.02.2026
5 Този е отраснал в
15:05 21.02.2026
6 Наблюдател
15:06 21.02.2026
7 Тиквата+Шиши =💩
15:06 21.02.2026
8 гражданин
15:07 21.02.2026
12 тука е така , смрад
15:11 21.02.2026
13 Ироничен
Там земеделие няма. Едни мошеници и педофили са се правели на прекрасни, мъкнели оръжие и онождали деца от своя пол.
15:11 21.02.2026
16 Лама от ПП
15:18 21.02.2026
17 Фен
15:20 21.02.2026
18 Директора👨✈️
15:28 21.02.2026
22 Освободи стадото на бай Рибанчо
15:38 21.02.2026
24 СфМЛ
15:49 21.02.2026
25 СфМЛ
15:49 21.02.2026
26 Да ти кажа
До коментар #9 от "Дориана":Този толкова" добър човек" Калушев,защо е убил децата ? Според една от майките,за да се преродят.Нормално ли ти се струва.Или другите работи,които е правил и ме е срам да ги кажа.КОй е осигурявал ПРОТЕКЦИЯТА на този Калушев и защо сега се отричат от него.Навремето,даже през възродителния процес,не си заключвахме къщите в Крумовград.Сега ме е страх,влизам с няколко ключа и чип,има и камери във входа.
Коментиран от #40
15:52 21.02.2026
27 Господин
Коментиран от #37
15:54 21.02.2026
28 Говори,говори
До коментар #23 от "ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷":Обаче е дума срещу дума.В аферата Петрохан има ДЕЙСТВИЯ,ДЕЙСТВИЯ има,доказани от много хора.Сравняваш несравними неща.
15:55 21.02.2026
29 Леле кух клоун
15:55 21.02.2026
31 Абе Христанов
15:59 21.02.2026
34 Абе Христанов, а тея от БАН ? А?
Коментиран от #36
16:06 21.02.2026
35 Смешникоооо
16:08 21.02.2026
36 И какво
До коментар #34 от "Абе Христанов, а тея от БАН ? А?":Биоземеделие са развивали.....значи Калушев и другите за земеделци.....и картофи са сели,или са отглеждали говеда..в затворен за достъп район,и откъде са работниците....
Коментиран от #41
16:10 21.02.2026
37 Там "балите" виждаш ли ги ?
До коментар #27 от "Господин":Дето са поне 50 бр? А машини балиращи дали има в радиус 30 км?
16:17 21.02.2026
38 Хаха
16:26 21.02.2026
39 Въобще не съм сигурен че
16:27 21.02.2026
40 А ти защо мислиш
До коментар #26 от "Да ти кажа":Че ги е убил ? На камерите от 20.40 до 21.10 липсват записи или ди укриват . В20.30 спира тока , кучетата са вътре прибрани , очевидно са им дошли гости, които са ги изтрепали !!! Един от тях е оставен жив последен , отряза ли са му пръстите и след това са го убили с два изстрела !!!
16:31 21.02.2026
41 Де да знам кво са правили
До коментар #36 от "И какво":Но ако въобще го има тоя там торфен мъх 1 кг струва 94 евро и като се изсуши можел после да абсорбира около 110 литра вода и бил антисептик някакъв. А пък от къде и торф има там тва тея от БАН трябва да кажат. Де ги видяха там тея торфени блата за мен е голяма загатка
16:34 21.02.2026
43 Промяна
До коментар #1 от "Така е, но":АМА ТИ КАКВО ЗАМАЗВАШ ПЕТРОХАНСКИ ТУК Я КАЖИ ИЗВ.АТЕНЯЦИ ИМАЛО ТУК
16:36 21.02.2026
44 Хмм
16:39 21.02.2026
45 Промяна
До коментар #23 от "ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷":23 ЗНАЧИ БОЙКО ЛИЧНО НА ТЕБ ТИ ОТПРАВИ ТАЗИ ПОКАНА КОЙ ВЕК ХАХАХАХААМА ГНУСНИ ИНДИВИДИ ИМАЛО МНОГО ТУК НЕ МОГА ДА ГО ПРОУМЕЯ
16:40 21.02.2026
46 Промяна
16:41 21.02.2026
47 разпоредил пълна проверка
16:58 21.02.2026
48 Промяна
До коментар #1 от "Така е, но":СЕМЕННАТА ТЕЧНОСТ ПРИ МОМЧЕТА Е ОТ КАЛУШЕВ ИЗВРАТЕНЯЦИ ЧЕ ГИ И УБИЛ НЕ СТИГА ЛИ ЧЕ СЕ ГАВРИЛ С ТЯХ
17:20 21.02.2026