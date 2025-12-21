Ники Кънчев: Грижата за децата не е по празници, а всеки ден

Познават го като водещ на най-популярната телевизионна игра за знания „Стани богат“, но извън телевизионния екран Ники Кънчев е и един от най-активните обществени гласове в подкрепа на децата в България. Той е сред дългогодишните посланици и поддръжници на УНИЦЕФ и двигател на стотици кампании в помощ на деца в нужда.
По време на специалното издание на „120 минути“, посветено на каузите на УНИЦЕФ, Кънчев подчерта, че ангажиментите, работата и публичността не освобождават никого от отговорността да бъде човек.
„Всички ние носим една и съща раница – пълна с работа, семейство, отговорности. Но това не трябва да ни отнема най-важното – че сме хора, че сме българи и че трябва да помагаме на тези, на които не им е провървяло“, заяви той.
Ники Кънчев обърна специално внимание на ежедневната борба на семействата с деца със специални потребности. По думите му за много майки в България „войната не е някъде далеч“, а се води всеки ден – в грижата за деца с аутизъм, детска церебрална парализа и други увреждания.
„Всеки ден е оцеляване. Тези деца не могат да бъдат оставени сами. Държавата трябва да става все по-стабилна социално. Много се прави, но трябва още и още – най-вече като хора“, подчерта той.
Кънчев изрази и убеждението си, че България има потенциал да бъде добро място за живот, ако обществото надгражда с повече солидарност и любов. Той припомни инициативите на bTV „Заедно за децата на България“ и „Златната лига“ на „Стани богат“, които показаха на зрителите колко умни и талантливи деца има в страната.
„Не можем да разчитаме само на новите поколения. Трябва и ние да си свършим работата“, каза още той.
В края на разговора Ники Кънчев сподели с усмивка, че получава коректни съобщения от УНИЦЕФ с възможност да прекрати дарителството си, но това са „най-хубавите съобщения, на които никога не отговаря“.
„Милосърдието не е нещо празнично. То е ежедневно“, обобщи той.
