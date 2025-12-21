Новини
Ники Кънчев: Грижата за децата не е по празници, а всеки ден

21 Декември, 2025 17:52 614 12

България има потенциал да бъде добро място за живот, ако обществото надгражда с повече солидарност и любов

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Познават го като водещ на най-популярната телевизионна игра за знания „Стани богат“, но извън телевизионния екран Ники Кънчев е и един от най-активните обществени гласове в подкрепа на децата в България. Той е сред дългогодишните посланици и поддръжници на УНИЦЕФ и двигател на стотици кампании в помощ на деца в нужда.

По време на специалното издание на „120 минути“, посветено на каузите на УНИЦЕФ, Кънчев подчерта, че ангажиментите, работата и публичността не освобождават никого от отговорността да бъде човек.

„Всички ние носим една и съща раница – пълна с работа, семейство, отговорности. Но това не трябва да ни отнема най-важното – че сме хора, че сме българи и че трябва да помагаме на тези, на които не им е провървяло“, заяви той.

Ники Кънчев обърна специално внимание на ежедневната борба на семействата с деца със специални потребности. По думите му за много майки в България „войната не е някъде далеч“, а се води всеки ден – в грижата за деца с аутизъм, детска церебрална парализа и други увреждания.

„Всеки ден е оцеляване. Тези деца не могат да бъдат оставени сами. Държавата трябва да става все по-стабилна социално. Много се прави, но трябва още и още – най-вече като хора“, подчерта той.

Кънчев изрази и убеждението си, че България има потенциал да бъде добро място за живот, ако обществото надгражда с повече солидарност и любов. Той припомни инициативите на bTV „Заедно за децата на България“ и „Златната лига“ на „Стани богат“, които показаха на зрителите колко умни и талантливи деца има в страната.

„Не можем да разчитаме само на новите поколения. Трябва и ние да си свършим работата“, каза още той.

В края на разговора Ники Кънчев сподели с усмивка, че получава коректни съобщения от УНИЦЕФ с възможност да прекрати дарителството си, но това са „най-хубавите съобщения, на които никога не отговаря“.

„Милосърдието не е нещо празнично. То е ежедневно“, обобщи той.


  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 3 Отговор
    И тоя мухльо ли стана моралист!?🦧🤣🦧

    17:54 21.12.2025

  • 2 Гларус

    6 2 Отговор
    Не давай на гладния риба.
    Научи го да си я лови.
    Та така и с помощта за децата и родителите им

    17:59 21.12.2025

  • 3 Спецназ

    8 0 Отговор
    ЗА ДЕЦА ДЪРЖАВАТА ИМА ПАРИ!

    АКо ще хиляди да са ТРЯБВА ДА СЕ ПЛАТЯТ!

    ГНИДИ! НЕма сбираме касички у магазините докато детето си иде!

    ПФУ! Иначе за милиционерите и ц.ганите с "Телк" 100% слепи дето карат кола,
    винаги има пари! ГНИДИ!

    17:59 21.12.2025

  • 4 кънчо подлогата

    6 2 Отговор
    само при мен няма инфлация - от 25 години баградата все е 100 000 лева

    18:00 21.12.2025

  • 5 Пенелопа

    6 2 Отговор
    Моля,не ни разваляйте настроението с този доносник на ДС.Щом го видим си спомняме за едно време.Че и акъл ще ни дава.

    18:06 21.12.2025

  • 6 Ники Кънчев е з.а.д.н.и.к

    4 0 Отговор
    Някой да обясни на този брадат З.А.Д.Н.И.К. да махне тези мръсни бели кецове когато е с костюм !!! Може ли да сложиш сако вратовръзка панталони с бели мръсни кецове ????? Слагат се ОБУВКИ з.а.д.н.и.к

    18:25 21.12.2025

  • 7 Нещастник

    2 2 Отговор
    а бе кънчев нищо не каза за дарителството пт 1.2 млрд евро за крайна за сметка на българите деца....

    18:26 21.12.2025

  • 8 Грижата зависи от ролята

    0 2 Отговор
    Аз в стаята на бебето също съм сложил камера и бейбифон.

    18:27 21.12.2025

  • 9 Цвете

    2 0 Отговор
    УВАЖАВАХ ГО ДО ВРЕМЕ. НО ОТ КАКТО ВОДИ ПРЕДАВАНЕТО ПО БТВ И СЕ ПРАВИ НА ВСЕЗНАЕЩ, НЕЩО МАЙ НЕ Е НАРЕД. КОЙ Е СПЕЧЕЛИЛ ОТ ТОВА ПТЕДАВАНЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА МНОГО ГОДИНИ? НИКОЙ. ЗАЩОТО ВЪПРОСИТЕ ДОРИ В СТАРТА НА ПРЕДАВАНЕТО СА ПОДБРАНИ ТАКА, ЧЕ ВСЕКИ ДА СЕ ЗАТРУДНИ.ДА НЕ ГОВОРИМ И ЗА ОСТАНАЛИТЕ С ПОВИШЕНА ТРУДНОСТ.ДО 10 ХИЛЯДИ И НАТАТЪК, ЯДЕЦ. ☹️

    18:43 21.12.2025

  • 10 Цвете

    2 0 Отговор
    УВАЖАВАХ ГО ДО ВРЕМЕ. НО ОТ КАКТО ВОДИ ПРЕДАВАНЕТО ПО БТВ И СЕ ПРАВИ НА ВСЕЗНАЕЩ, НЕЩО МАЙ НЕ Е НАРЕД. КОЙ Е СПЕЧЕЛИЛ ОТ ТОВА ПТЕДАВАНЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА МНОГО ГОДИНИ? НИКОЙ. ЗАЩОТО ВЪПРОСИТЕ ДОРИ В СТАРТА НА ПРЕДАВАНЕТО СА ПОДБРАНИ ТАКА, ЧЕ ВСЕКИ ДА СЕ ЗАТРУДНИ.ДА НЕ ГОВОРИМ И ЗА ОСТАНАЛИТЕ С ПОВИШЕНА ТРУДНОСТ.ДО 10 ХИЛЯДИ И НАТАТЪК, ЯДЕЦ. ☹️

    18:43 21.12.2025

  • 11 Господинът

    1 0 Отговор
    за топлата вода ли ни говори или рекламира негов сапун.

    18:53 21.12.2025

  • 12 бай Иван

    1 0 Отговор
    След Нова година 50000 евро ли ще бъде голямта награда в "Стани богат"?

    18:55 21.12.2025

