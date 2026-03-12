Новини
ДПС иска кабинетът да компенсира хората и бизнеса за високите цени на горивата

ДПС иска кабинетът да компенсира хората и бизнеса за високите цени на горивата

12 Март, 2026 12:11 306 10

Предвидили сме енергийни помощи за хората, предвидили сме мерки за транспортния бизнес, за селскостопанския бизнес, за всички страни в икономиката. Предвидили сме възможност Министерски съвет в рамките на своите правомощия да финансира фонда от Българската банка за развитие или от други източници

ДПС иска кабинетът да компенсира хората и бизнеса за високите цени на горивата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От името на парламентарната група на ДПС внесохме проект на решение в Народното събрание, с което задължаваме Министерски съвет да предприеме мерки за компенсиране на хората и на бизнеса от високите цени на горивата, предизвикани вследствие на военните действия в Иран. Това обяви пред журналисти в кулоарите на парламента зам.-председателят на ПГ на "ДПС-Ново начало" Йордан Цонев, предаде Novini.bg.

Многократно говорихме по тази тема. Бизнесът вече търпи сериозни щети, особено транспортният бизнес. Хората също търпят щети. Основното, което сме предвидили в тези мерки, с които задължаваме Министерски съвет, е да се създаде фонд, като средствата за този фонд да се събират от повишеното ДДС вследствие на повишената цена на суровия петрол и природния газ. Т.е. средствата, с които ще бъдат компенсирани бизнесът и хората, практически ще бъдат неутрални за разходната част на бюджета, защото идват от увеличението на ДДС, заяви Цонев.

Предвидили сме енергийни помощи за хората, предвидили сме мерки за транспортния бизнес, за селскостопанския бизнес, за всички страни в икономиката. Предвидили сме възможност Министерски съвет в рамките на своите правомощия да финансира фонда от Българската банка за развитие или от други източници – бюджета или други заеми, за да може своевременно да реагираме на тази криза, която виждаме, че се задълбочава. Трябва да реагираме адекватно, още повече, че няколко страни в Европа вече реагираха. Някои приеха пределни цени на горивата, други приеха други мерки. Това, че има служебен кабинет, това, че влизаме в избори, по никакъв начин не трябва да ни остави извън грижата, която трябва да имаме за бизнеса и за хората, защото този ценови шок може да се отрази много зле на българската икономика, посочи той.

Попитан дали смята, че и в България трябва да има таван на цените на горивата, Йордан Цонев отбеляза: "Това е е една непазарна мярка, тя невинаги сработва. На този етап смятаме, че трябва да я избегне. Но ако тези мерки се предприемат и заработят веднага, ще видим по-нататък от какво има нужда. Ако се налага нашата парламентарна група ще предизвиква извънредни заседания на Народното събрание, независимо от това, че сме в кампания".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поцинковна ПКП

    6 0 Отговор
    Ходи пеша, бе, ходи пеша!

    12:11 12.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Цвете

    3 0 Отговор
    ВСИЧКО ЩЕ СИ ДОЙДЕ ПО МЕСТАТА, КОГАТО ВЪРНЕТЕ ПАРИТЕ ОТ КТБ. ЩЕ ИМА ЗА ВСИЧКИ ПАРИ. А ВИЕ ПОЕТАПНО ЩЕ БЪДЕТЕ СЪДЕНИ ДО ЕДИН. 🇧🇬

    12:15 12.03.2026

  • 6 Стига

    4 0 Отговор
    с тия номера. Само инфлация произвеждате.

    12:15 12.03.2026

  • 7 Цвете

    2 0 Отговор
    ВСИЧКО ЩЕ СИ ДОЙДЕ ПО МЕСТАТА, КОГАТО ВЪРНЕТЕ ПАРИТЕ ОТ КТБ. ЩЕ ИМА ЗА ВСИЧКИ ПАРИ. А ВИЕ ПОЕТАПНО ЩЕ БЪДЕТЕ СЪДЕНИ ДО ЕДИН. 🇧🇬

    12:16 12.03.2026

  • 8 Бжбф

    1 0 Отговор
    Ще дадат енергийни помощи на ония от социала, а другите хора, които платиха скъпите сметки на ЕРП- тета? На тях кой ще им даде помощи?

    12:17 12.03.2026

  • 9 БЛАГОДАТ ГОЛЯМА

    0 0 Отговор
    СЛЕД МАГАЗИН ЗА ХОРАТА , СЕГА И БЕНЗИНА.КЪДЕ ЩЕ ГО ПРОДАВАТ НА ДЪРЖВНИТЕ БЕНЗИНОСТАНЦИИ ИЛИ НА РАФТОВЕТЕ НА МАГАЗИНА ?

    12:17 12.03.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    С НИЕ ИСКАМЕ ОПГ ДПС - БУЛГАРТАБАК
    ДА КОМПЕНСИРА БЪЛГАРИТЕ ЗА РАКОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
    НА ВСЯКА КУТИЯ ЦИГАРИ ПРАВЯТ 200% ПЕЧАЛБА БЕЗ АКЦИЗИТЕ :)

    12:20 12.03.2026

