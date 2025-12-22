Асоциацията на банките в България: Банкоматите и системите за разплащане са подготвени за минаване към еврото

Готовността на банковия сектор за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г. обсъди държавният глава Румен Радев на среща в президентската институция с ръководството на Асоциацията на банките в България. В срещата участва и вицепрезидентът Илияна Йотова, съобщават от прессекретариата на държавния глава. .

Държавният глава открои приноса на българските банки за гарантиране на финансова стабилност в страната на фона на нестабилната политическа обстановка. По думите му отговорността на банките нараства в условия на ненавременни и неефективни мерки в процеса на въвеждане на еврото от страна на отговорните държавни институции.

Румен Радев постави пред ръководството на Асоциацията на банките в България редица въпроси, свързани с техническата готовност на системите при въвеждането на еврото от 1 януари, опасенията на българските граждани за ръст на лихвите по кредитите през следващата година и възможностите за подпомагане на бизнеса у нас след промяната на валутата.

От Асоциацията на банките в България увериха, че системите за разплащане, както и банкоматите са подготвени за преминаване към новата валута евро. По отношение на лихвените проценти по ипотечните и потребителските кредити, предлагани от българските банки, не се очакват съществени промени в краткосрочен и средносрочен план, подчертаха от ръководството на Асоциацията.

По време на срещата бяха обсъдени и възможностите българските банки да осигурят условия за бизнеса в България, които да стимулират неговата инициатива и да насърчават привличането на инвестиции у нас след въвеждането на еврото.