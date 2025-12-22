Новини
Асоциацията на банките в България: Банкоматите и системите за разплащане са подготвени за минаване към еврото

22 Декември, 2025 19:29 366 6

По отношение на лихвените проценти по ипотечните и потребителските кредити, предлагани от българските банки, не се очакват съществени промени в краткосрочен и средносрочен план, подчертаха от ръководството на Асоциацията

Асоциацията на банките в България: Банкоматите и системите за разплащане са подготвени за минаване към еврото - 1
Снимка: Президентство
Ани Ефремова

Готовността на банковия сектор за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г. обсъди държавният глава Румен Радев на среща в президентската институция с ръководството на Асоциацията на банките в България. В срещата участва и вицепрезидентът Илияна Йотова, съобщават от прессекретариата на държавния глава. .

Държавният глава открои приноса на българските банки за гарантиране на финансова стабилност в страната на фона на нестабилната политическа обстановка. По думите му отговорността на банките нараства в условия на ненавременни и неефективни мерки в процеса на въвеждане на еврото от страна на отговорните държавни институции.

Румен Радев постави пред ръководството на Асоциацията на банките в България редица въпроси, свързани с техническата готовност на системите при въвеждането на еврото от 1 януари, опасенията на българските граждани за ръст на лихвите по кредитите през следващата година и възможностите за подпомагане на бизнеса у нас след промяната на валутата.

От Асоциацията на банките в България увериха, че системите за разплащане, както и банкоматите са подготвени за преминаване към новата валута евро. По отношение на лихвените проценти по ипотечните и потребителските кредити, предлагани от българските банки, не се очакват съществени промени в краткосрочен и средносрочен план, подчертаха от ръководството на Асоциацията.

По време на срещата бяха обсъдени и възможностите българските банки да осигурят условия за бизнеса в България, които да стимулират неговата инициатива и да насърчават привличането на инвестиции у нас след въвеждането на еврото.


  • 1 бай Бай

    4 5 Отговор
    Лакей и блюдолизци, винаги готови....
    Ех, лукови глави, затрихте българския лев, вятър вее под шапките ви, позор!

    Коментиран от #2, #3

    19:43 22.12.2025

  • 2 Костадинов

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "бай Бай":

    Я кажи какво се случи през 1997г. с великия бълагарския лев и защо сме с валутен борд след като лева е толкова силна международна валута..

    19:49 22.12.2025

  • 3 Копейките

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "бай Бай":

    реват от мъка. Много ги е яд начи... А матушката през рова време яде бой в Покровск и Купянск. Ех тежко е...

    19:49 22.12.2025

  • 4 Милен

    4 0 Отговор
    Е па щом са готови, смятам да ги пробвам в първите часове на новата година, дано да не ме подведат. Иначе няма да си платя сметката.

    19:51 22.12.2025

  • 5 БОЛШЕВИК

    1 1 Отговор
    Над 80% от хората в България ще страдат и ще обеднеят, останалите със заграбеното ще са добре!

    Коментиран от #6

    19:53 22.12.2025

  • 6 Дамм

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":

    Явно болшевиките сте големи ясновидци.

    20:01 22.12.2025

