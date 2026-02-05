Симеон Ставрев: "Столичен автотранспорт" ЕАД купува 18-годишни автобуси за 2,4 млн. евро

Ръководството на Столичен автотранспорт ЕАД е подписало на 30 януари договора за доставка на 25 броя 18-годишни употребявани автобуси Mercedes-Benz O 530 G Citaro за 2 369 837,87 евро. Така един автобус излиза по 94 793,51 евро без ДДС. Доставчик е фирмата АВАРИЙНИ МОБИЛНИ СИСТЕМИ ЕООД, на Мустафа Мустафа, за която именно предупредихме с колегата Бойко Димитров на 19 януари, че иска да ни продаде автобуси за 8 пъти повече пари, отколкото струват в автокъщата в Германия. Там ги открихме по номерата на рамите, а цената за един автобус беше средно по 9 900 евро с ДДС. В подписания договор номерата на рамите са заличени, но годините на производство, марката и моделът съвпадат с първоначалната оферта на г-н Мустафа Мустафа.
Това написа във "Фейсбук" общинският съветник Симеон Ставрев.
Препечатвам изказване на изпълнителния директор на Столичен автотранспорт, което е цитирано от България ON AIR: „Автобусите, които предстои да бъдат закупени, ще отговарят на всички изисквания за безопасност. Като изпълнителен директор няма да подпиша нито един договор, който нарушава принципите на безопасност и икономическа рентабилност по отношение на превозните средства, обслужващи столичани и гостите на града“. Е, как ви се струва, тези 18-годишни автобуси дали отговарят на всички изисквания за безопасност, а цената им нарушава ли принципите на икономическа рентабилност?
Публикувам и части от два мои поста по темата:
—
20 януари 2026
Вчера с колегата Бойко Димитров изнесохме данни за скандална обществена поръчка на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, при която общинското дружество е на път да купи употребявани автобуси на до осем пъти по-висока цена от реалната им пазарна стойност. Говорим за 17–18-годишни съчленени автобуси с пробег над 700 000 км, които в Германия се продават за около 9 900 евро, а на София се предлагат за близо 185 000 лв. без ДДС за брой.
По обособена позиция за доставка на 25 употребявани 18-метрови автобуса са подадени две оферти – и двете с драстично завишени цени. По-евтината е от фирмата „Аварийни мобилни системи“ ЕООД, собственост на Мустафа Мустафа, който преди това ни продаде и прочутите вертикални климатици за трамваи. Проверихме конкретни автобуси по номера на рамата – същите машини стоят в автокъща в Германия за около 23 хил. лв. с ДДС, а на Столичен автотранспорт се предлагат за над 185 хил. лв. без ДДС.
Тези автобуси са произведени през 2008–2009 г., силно амортизирани и с огромен пробег. Дори формално да покриват изискванията на поръчката, поддръжката им ще струва скъпо и ще отвори вратата за нови поръчки за резервни части за милиони. Вместо това най-разумното и изгодно за софиянци е дружеството да купува автобуси директно, без посредници – както трябва да купува и гориво без посредници.
—
22 декември 2025
Помните ли Мустафа Мустафа, който ни достави вертикални климатици за трамваи 20 и 22 на сравнително високи цени? Г-н Мустафа през октомври придобива фирмата АВАРИЙНИ МОБИЛНИ СИСТЕМИ ЕООД и с нея иска да ни продава с огромна надценка и втора ръка автобуси за Столичен автотранспорт ЕАД. Г-н Мустафа планира да купи 25 броя 18-метрови автобуси от германската автокъща Bushandel Roettgen за 576 хил. лв. с ДДС и да ни ги продаде за ОСЕМ пъти повече - 4.635 млн. лв. без ДДС.
Ето няколко примера:
17-годишен автобус Mercedes-Benz - O 530 G Citaro, дизел, евро 5, регистриран през 2008, 739 947 KM, с номер на рамата WEB62829013115802 в автокъщата струва 23,041.28 лв. с ДДС (11.781,00 €, 9.900,00 € без ДДС), а Мустафа Мустафа предлага да ни го продаде за 185,400.00 лв. без ДДС.
17-годишен автобус Mercedes-Benz - O 530 G Citaro, дизел, евро 5, регистриран през 2008, 709 222 KM, с номер на рамата WEB62829013115808 в автокъщата струва 23,041.28 лв. с ДДС (11.781,00 €, 9.900,00 € без ДДС), а Мустафа Мустафа предлага да ни го продаде за 185,400.00 лв. без ДДС.
17-годишен автобус Mercedes-Benz - O 530 G Citaro, дизел, евро 5, регистриран през 2008, 721 732 KM, с номер на рамата WEB62829013115820 в автокъщата струва 23,041.28 лв. с ДДС (11.781,00 €, 9.900,00 € без ДДС), а Мустафа Мустафа предлага да ни го продаде за 185,400.00 лв. без ДДС.
17-годишен автобус Mercedes-Benz - O 530 G Citaro, дизел, евро 5, регистриран през 2008, 711 174 KM, с номер на рамата WEB62829013115796 в автокъщата струва 23,041.28 лв. с ДДС (11.781,00 €, 9.900,00 € без ДДС), а Мустафа Мустафа предлага да ни го продаде за 185,400.00 лв. без ДДС.
И така за всички 25 автобуса. Всеки от автобусите е с пробег над 700 000 км и изглежда изключително амортизиран - както купето, така и двигателя. Дружеството най-вероятно веднага ще започне да купува за тях авточасти, може би на по-висока стойност от самите автобуси. И разбира се - ще направи нови обществени поръчки за части за милиони.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кирил
08:39 05.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 васко боклука
08:42 05.02.2026
4 Бай Ганчев
08:43 05.02.2026
5 ннннннннн
Коментиран от #9, #31
08:43 05.02.2026
6 Готови, бракувани ,
Цената на тези автобуси е 1 евро на кг!!!
Межди 7-10000 евро за бройка автобус- желязо!!!
Къде е ДАНС , къде са Полицията???
Кой ги разрешава тези кражби???
Коментиран от #11, #37
08:47 05.02.2026
7 Сто мерцедеса да имам
Сто сто сто
08:47 05.02.2026
8 Тодор Живков към студентите
Други се вози на 280 S
08:49 05.02.2026
9 не тролке никой в ес не натиска
До коментар #5 от "ннннннннн":България а въпросния мустафа мустафа май ти и той сте от дпс ново начало
08:49 05.02.2026
10 Даниел
Коментиран от #25
08:50 05.02.2026
11 Боруна Лом
До коментар #6 от "Готови, бракувани ,":СЪЩАТА СХЕМА КАКТО С кенФ-16 И НЕ САМО!
08:59 05.02.2026
12 Жан Пре банан
Коментиран от #44
09:14 05.02.2026
13 Мафията захлебва за избори
09:14 05.02.2026
14 че те новите полицейски коли
09:16 05.02.2026
15 Перо
Коментиран от #26
09:19 05.02.2026
16 Илия
09:23 05.02.2026
17 На входа
09:26 05.02.2026
18 Инж1
09:28 05.02.2026
19 Българин
На кой е човек, има ли чадър от парламента?
09:29 05.02.2026
20 Купувайте народе
09:32 05.02.2026
21 Васо
Коментиран от #23
09:33 05.02.2026
22 да питам
09:36 05.02.2026
23 Бай Данчо
До коментар #21 от "Васо":Мустафа ще ги направи на газ и ще им сложи вертикални климатици
09:41 05.02.2026
24 Ще купим 25 потенциални
Няма ли кой да спре тия неизгодни сделки?
Едни ф16 събират прах по хангарите, сега ще бършем прахта и на автобуси в които са пръцкали дебелите немци!
09:41 05.02.2026
25 Боклуци и мисирки....
До коментар #10 от "Даниел":Сър!!!
"Мусаката" или "Мустафата"???!!!
Знаем само, че вече Терзиев е първия "Кмет -Рейнджър"
финансирал тихото предвижване в гората с ел-мотори , на ОПГ, да плачеш ли
или да вярваш на "Али Баба" и разбойниците му!!!
Нещо като "летяща охрана фантом",
Г-н Терзиев , гората се пази от "вмирасани концесий за гола сеч" а не от някой "беден брачед" ,
който мръзне от студ,... и е откраднал едно ремърке с дърва за огрев!!!
Той може да прави беля, но не като "нагласения търг-концесия", тава е проблема!!!
И все пак " добрия тон", мирише на мушенгия та се не трае!
09:45 05.02.2026
26 Така е!
До коментар #15 от "Перо":И си много прав! Защото го няма празния стадион, където да карат такива като Мустафа. С там трябва да закарат и ония, за които пишеш, обявяващи такива поръчки. И главния въпрос - кой да разпорежда за това? Ами и те сегашните са за там. Просто системата е друга, не като китайската сега. Предната система не беше съвършена, но не позволяваше такива неща, в такъв размер. Имаше едно дело Тексим, което вече е забравено. А сега се краде най нахално! Докога?
09:57 05.02.2026
27 нунчо
09:57 05.02.2026
28 защо
10:09 05.02.2026
29 демократ
Кой му продаде българското и какво изобщо прави в България.
Мустафа не е Българско име.
10:20 05.02.2026
30 Кики Мики
10:24 05.02.2026
31 Как ще са стари
До коментар #5 от "ннннннннн":В крехка тийнейджърска възраст са....Ти на една 18 г. мома стара трошка ли й викаш.....???....
Коментиран от #32
10:25 05.02.2026
32 е ми
До коментар #31 от "Как ще са стари":стига да не е на 750 хиляди километра....
10:27 05.02.2026
33 Ватманяк
Коментиран от #34
10:31 05.02.2026
34 от кои програми
До коментар #33 от "Ватманяк":Тези със 800% оскъпяване ли? Колко то тези 800% народни пари са върнати безотчетно под масата за Кмета и ППартията зад него?
Коментиран от #35
10:37 05.02.2026
35 Реалист
До коментар #34 от "от кои програми":Извън гаранционни, ще се въртят далавери с части, старата схема, дето накрая на годината общината дотира 600 млн загуби от транспорта
10:50 05.02.2026
36 Скапана
10:52 05.02.2026
37 Шопи намажете се до сажди 17 годишни
До коментар #6 от "Готови, бракувани ,":ЯВНО ШАЙКАТА КРАДЛИВА ГЕРБ ГИ Е КУПУВАЛА КАТО ЕФ16 ДЕКА СА ТРЕТА УПОТРЕБА. ОРАТА КУПУВАТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ А ТИЯ ГАДОВЕ КУПУВАТ ДИЗЕЛАЦИ Н 17 ГОДИНИ. АЙДЕ ДА ВИ Е ЧЕСТИТО ШОПИ, ПАРИТЕ ОТИВАТ ЗА РЕЙНДЖЪРИ! За канали на дрога и мигранти.
11:31 05.02.2026
38 Пловдив
14:51 05.02.2026
39 Директно да заминават за претопяване
17:32 05.02.2026
40 Каунь
03:36 06.02.2026
41 Сашо
07:54 06.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Гошо
17:45 06.02.2026
44 Гошо
До коментар #12 от "Жан Пре банан":Един нов такъв е няколкостотин хиляди евро. Говорите си с у.я ...
17:46 06.02.2026