Симеон Ставрев: "Столичен автотранспорт" ЕАД купува 18-годишни автобуси за 2,4 млн. евро

Симеон Ставрев: "Столичен автотранспорт" ЕАД купува 18-годишни автобуси за 2,4 млн. евро

5 Февруари, 2026 08:36 9 547 44

Ще бъдат доставени 25 автобуса

Симеон Ставрев: "Столичен автотранспорт" ЕАД купува 18-годишни автобуси за 2,4 млн. евро - 1
Снимка: Фейсбук/Симеон Ставрев
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководството на Столичен автотранспорт ЕАД е подписало на 30 януари договора за доставка на 25 броя 18-годишни употребявани автобуси Mercedes-Benz O 530 G Citaro за 2 369 837,87 евро. Така един автобус излиза по 94 793,51 евро без ДДС. Доставчик е фирмата АВАРИЙНИ МОБИЛНИ СИСТЕМИ ЕООД, на Мустафа Мустафа, за която именно предупредихме с колегата Бойко Димитров на 19 януари, че иска да ни продаде автобуси за 8 пъти повече пари, отколкото струват в автокъщата в Германия. Там ги открихме по номерата на рамите, а цената за един автобус беше средно по 9 900 евро с ДДС. В подписания договор номерата на рамите са заличени, но годините на производство, марката и моделът съвпадат с първоначалната оферта на г-н Мустафа Мустафа.

Това написа във "Фейсбук" общинският съветник Симеон Ставрев.

Препечатвам изказване на изпълнителния директор на Столичен автотранспорт, което е цитирано от България ON AIR: „Автобусите, които предстои да бъдат закупени, ще отговарят на всички изисквания за безопасност. Като изпълнителен директор няма да подпиша нито един договор, който нарушава принципите на безопасност и икономическа рентабилност по отношение на превозните средства, обслужващи столичани и гостите на града“. Е, как ви се струва, тези 18-годишни автобуси дали отговарят на всички изисквания за безопасност, а цената им нарушава ли принципите на икономическа рентабилност?

Публикувам и части от два мои поста по темата:

20 януари 2026

Вчера с колегата Бойко Димитров изнесохме данни за скандална обществена поръчка на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, при която общинското дружество е на път да купи употребявани автобуси на до осем пъти по-висока цена от реалната им пазарна стойност. Говорим за 17–18-годишни съчленени автобуси с пробег над 700 000 км, които в Германия се продават за около 9 900 евро, а на София се предлагат за близо 185 000 лв. без ДДС за брой.

По обособена позиция за доставка на 25 употребявани 18-метрови автобуса са подадени две оферти – и двете с драстично завишени цени. По-евтината е от фирмата „Аварийни мобилни системи“ ЕООД, собственост на Мустафа Мустафа, който преди това ни продаде и прочутите вертикални климатици за трамваи. Проверихме конкретни автобуси по номера на рамата – същите машини стоят в автокъща в Германия за около 23 хил. лв. с ДДС, а на Столичен автотранспорт се предлагат за над 185 хил. лв. без ДДС.

Тези автобуси са произведени през 2008–2009 г., силно амортизирани и с огромен пробег. Дори формално да покриват изискванията на поръчката, поддръжката им ще струва скъпо и ще отвори вратата за нови поръчки за резервни части за милиони. Вместо това най-разумното и изгодно за софиянци е дружеството да купува автобуси директно, без посредници – както трябва да купува и гориво без посредници.

22 декември 2025

Помните ли Мустафа Мустафа, който ни достави вертикални климатици за трамваи 20 и 22 на сравнително високи цени? Г-н Мустафа през октомври придобива фирмата АВАРИЙНИ МОБИЛНИ СИСТЕМИ ЕООД и с нея иска да ни продава с огромна надценка и втора ръка автобуси за Столичен автотранспорт ЕАД. Г-н Мустафа планира да купи 25 броя 18-метрови автобуси от германската автокъща Bushandel Roettgen за 576 хил. лв. с ДДС и да ни ги продаде за ОСЕМ пъти повече - 4.635 млн. лв. без ДДС.

Ето няколко примера:

17-годишен автобус Mercedes-Benz - O 530 G Citaro, дизел, евро 5, регистриран през 2008, 739 947 KM, с номер на рамата WEB62829013115802 в автокъщата струва 23,041.28 лв. с ДДС (11.781,00 €, 9.900,00 € без ДДС), а Мустафа Мустафа предлага да ни го продаде за 185,400.00 лв. без ДДС.

17-годишен автобус Mercedes-Benz - O 530 G Citaro, дизел, евро 5, регистриран през 2008, 709 222 KM, с номер на рамата WEB62829013115808 в автокъщата струва 23,041.28 лв. с ДДС (11.781,00 €, 9.900,00 € без ДДС), а Мустафа Мустафа предлага да ни го продаде за 185,400.00 лв. без ДДС.

17-годишен автобус Mercedes-Benz - O 530 G Citaro, дизел, евро 5, регистриран през 2008, 721 732 KM, с номер на рамата WEB62829013115820 в автокъщата струва 23,041.28 лв. с ДДС (11.781,00 €, 9.900,00 € без ДДС), а Мустафа Мустафа предлага да ни го продаде за 185,400.00 лв. без ДДС.

17-годишен автобус Mercedes-Benz - O 530 G Citaro, дизел, евро 5, регистриран през 2008, 711 174 KM, с номер на рамата WEB62829013115796 в автокъщата струва 23,041.28 лв. с ДДС (11.781,00 €, 9.900,00 € без ДДС), а Мустафа Мустафа предлага да ни го продаде за 185,400.00 лв. без ДДС.

И така за всички 25 автобуса. Всеки от автобусите е с пробег над 700 000 км и изглежда изключително амортизиран - както купето, така и двигателя. Дружеството най-вероятно веднага ще започне да купува за тях авточасти, може би на по-висока стойност от самите автобуси. И разбира се - ще направи нови обществени поръчки за части за милиони.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 34 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    32 1 Отговор
    Да са возити гостити на софията които не си тръгват.

    08:39 05.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 васко боклука

    27 8 Отговор
    трябват пари за да помагам на ренжърити

    08:42 05.02.2026

  • 4 Бай Ганчев

    22 3 Отговор
    Аа ама са МЕРЦЕДЕС (типичния бугарин)

    08:43 05.02.2026

  • 5 ннннннннн

    34 5 Отговор
    Ох,пак ли ще купуват старите трошки на европейските търгаши?! До кога ще ни харчат парите за стари неща? Явно България трябва да я напълнят със старите си боклуци онези от Брюксела.Ще използват България за боклучено кошче. Затова ни приеха в ЕС-то.Явно е.

    Коментиран от #9, #31

    08:43 05.02.2026

  • 6 Готови, бракувани ,

    53 2 Отговор
    амортизирани, изхвърлени от употреба железа и удобни за далавера !!!
    Цената на тези автобуси е 1 евро на кг!!!
    Межди 7-10000 евро за бройка автобус- желязо!!!
    Къде е ДАНС , къде са Полицията???
    Кой ги разрешава тези кражби???

    Коментиран от #11, #37

    08:47 05.02.2026

  • 7 Сто мерцедеса да имам

    9 2 Отговор
    Сто години ще ги карам
    Сто сто сто

    08:47 05.02.2026

  • 8 Тодор Живков към студентите

    19 1 Отговор
    Някои се возите на 280
    Други се вози на 280 S

    08:49 05.02.2026

  • 9 не тролке никой в ес не натиска

    29 1 Отговор

    До коментар #5 от "ннннннннн":

    България а въпросния мустафа мустафа май ти и той сте от дпс ново начало

    08:49 05.02.2026

  • 10 Даниел

    41 1 Отговор
    Факти,пуснете малко повече инфо за биографията на Мустафа ,за да успее обществото да си направи информиран извод кой прибира огромни суми обществени средства?!

    Коментиран от #25

    08:50 05.02.2026

  • 11 Боруна Лом

    23 3 Отговор

    До коментар #6 от "Готови, бракувани ,":

    СЪЩАТА СХЕМА КАКТО С кенФ-16 И НЕ САМО!

    08:59 05.02.2026

  • 12 Жан Пре банан

    16 2 Отговор
    На тая цена и ако сложим труд и резервни части, че защо не и някой за бракуване, може и да се купят НОВИ! Турция ни е съседка, нали?

    Коментиран от #44

    09:14 05.02.2026

  • 13 Мафията захлебва за избори

    14 1 Отговор
    Гербавата мафия, която в любезното съдействие на имащата кредити синдикалистка от малцинствата, сес опитва да захлеби откъдето може за изборите...

    09:14 05.02.2026

  • 14 че те новите полицейски коли

    20 2 Отговор
    са по-скъпи. Това е гавра с хората. Едните си карат колите като лични, другите на 20г автобуси от нашите данъци все

    09:16 05.02.2026

  • 15 Перо

    22 0 Отговор
    А къде е икономическа полиция и прокуратурата? Защо общинските корумпета обявяват обществена поръчка за БГ фирми, като се знае, че тук не се произвеждат такива автомобили? Защо няма директно договаряне с няколко чужди фирми с техническите запитвания за оферти и да се прецени от общинския съвет какво да се прави?

    Коментиран от #26

    09:19 05.02.2026

  • 16 Илия

    13 1 Отговор
    Същата работа е във Сливен. Купуват се автобуси за които няма резервни части и трябва да се побългаряват такива.А иначе се хвалим че са купени нови а лятото като се развалят климатиците и вътре във автобуса е над 40 градуса нямат за тези климатици резервни части откъде да се купят. А че на повечето предните стъкла са пукнати след първата година никой не се интересува.

    09:23 05.02.2026

  • 17 На входа

    16 4 Отговор
    и на изхода на държавните и общински дружества задължително трябва да стоят частни фирми. Така е при капитализма. Държавата е донор на олигархията.

    09:26 05.02.2026

  • 18 Инж1

    14 0 Отговор
    Аман от крадльовци!!!

    09:28 05.02.2026

  • 19 Българин

    16 0 Отговор
    Защо не е в затвора след сагата с климатиците?
    На кой е човек, има ли чадър от парламента?

    09:29 05.02.2026

  • 20 Купувайте народе

    4 1 Отговор
    Не ни жалете!

    09:32 05.02.2026

  • 21 Васо

    18 1 Отговор
    Те коя екокатегория са? Кой ще им замери твърдите частици и изгорелите газове на ауспуха- фи 100?

    Коментиран от #23

    09:33 05.02.2026

  • 22 да питам

    15 1 Отговор
    Младите умни и красиви жълтопаветници защо не протестират за това? Или те данъци не внасят и за това не крадат парите от джоба им?

    09:36 05.02.2026

  • 23 Бай Данчо

    12 0 Отговор

    До коментар #21 от "Васо":

    Мустафа ще ги направи на газ и ще им сложи вертикални климатици

    09:41 05.02.2026

  • 24 Ще купим 25 потенциални

    13 3 Отговор
    Ковчега!
    Няма ли кой да спре тия неизгодни сделки?
    Едни ф16 събират прах по хангарите, сега ще бършем прахта и на автобуси в които са пръцкали дебелите немци!

    09:41 05.02.2026

  • 25 Боклуци и мисирки....

    17 0 Отговор

    До коментар #10 от "Даниел":

    Сър!!!
    "Мусаката" или "Мустафата"???!!!
    Знаем само, че вече Терзиев е първия "Кмет -Рейнджър"
    финансирал тихото предвижване в гората с ел-мотори , на ОПГ, да плачеш ли
    или да вярваш на "Али Баба" и разбойниците му!!!
    Нещо като "летяща охрана фантом",
    Г-н Терзиев , гората се пази от "вмирасани концесий за гола сеч" а не от някой "беден брачед" ,
    който мръзне от студ,... и е откраднал едно ремърке с дърва за огрев!!!
    Той може да прави беля, но не като "нагласения търг-концесия", тава е проблема!!!
    И все пак " добрия тон", мирише на мушенгия та се не трае!

    09:45 05.02.2026

  • 26 Така е!

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "Перо":

    И си много прав! Защото го няма празния стадион, където да карат такива като Мустафа. С там трябва да закарат и ония, за които пишеш, обявяващи такива поръчки. И главния въпрос - кой да разпорежда за това? Ами и те сегашните са за там. Просто системата е друга, не като китайската сега. Предната система не беше съвършена, но не позволяваше такива неща, в такъв размер. Имаше едно дело Тексим, което вече е забравено. А сега се краде най нахално! Докога?

    09:57 05.02.2026

  • 27 нунчо

    9 0 Отговор
    По добре ще се возят гражданите,а в Русе дават 10 милиона за празен паркинг - / износена кокошка без яйца /

    09:57 05.02.2026

  • 28 защо

    13 0 Отговор
    Защо не протестирате бе?

    10:09 05.02.2026

  • 29 демократ

    14 1 Отговор
    А тоя Мустафа Мустафа с какво гражданство е?
    Кой му продаде българското и какво изобщо прави в България.
    Мустафа не е Българско име.

    10:20 05.02.2026

  • 30 Кики Мики

    6 1 Отговор
    Да се даде на концесия, градски транспорт

    10:24 05.02.2026

  • 31 Как ще са стари

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "ннннннннн":

    В крехка тийнейджърска възраст са....Ти на една 18 г. мома стара трошка ли й викаш.....???....

    Коментиран от #32

    10:25 05.02.2026

  • 32 е ми

    9 0 Отговор

    До коментар #31 от "Как ще са стари":

    стига да не е на 750 хиляди километра....

    10:27 05.02.2026

  • 33 Ватманяк

    8 0 Отговор
    това упражнение е играно МНОГОКРАТНО в градския транспорт. Всички трамваи, с които е започнал 1901-а г. са били втопа употреба. Ремаркетата "Юрдинген" 40-е години са втора употреба. Трамваите "Дюваг" 1995-а внесени от Бон са втора употреба, след 1 000 000 изминати километра и работиха 20 години, има и още 2-3 досега. И още много такива случаи (най-малко 7-8 до 2020-а). ЗАЩОТО СОС и ДЪРЖАВАТА не осигуряват финанси за нови ПС. А че често има посредници с над 300-500 процента печалба (далавера) - е така. Именно заради изписаното с големи букви. Така че Ставрев и сие са прави, но и не - защото са неможачи за главното -осигуряване на финансиране и програми.

    Коментиран от #34

    10:31 05.02.2026

  • 34 от кои програми

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ватманяк":

    Тези със 800% оскъпяване ли? Колко то тези 800% народни пари са върнати безотчетно под масата за Кмета и ППартията зад него?

    Коментиран от #35

    10:37 05.02.2026

  • 35 Реалист

    13 0 Отговор

    До коментар #34 от "от кои програми":

    Извън гаранционни, ще се въртят далавери с части, старата схема, дето накрая на годината общината дотира 600 млн загуби от транспорта

    10:50 05.02.2026

  • 36 Скапана

    13 0 Отговор
    долна, крадлива държава.

    10:52 05.02.2026

  • 37 Шопи намажете се до сажди 17 годишни

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Готови, бракувани ,":

    ЯВНО ШАЙКАТА КРАДЛИВА ГЕРБ ГИ Е КУПУВАЛА КАТО ЕФ16 ДЕКА СА ТРЕТА УПОТРЕБА. ОРАТА КУПУВАТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ А ТИЯ ГАДОВЕ КУПУВАТ ДИЗЕЛАЦИ Н 17 ГОДИНИ. АЙДЕ ДА ВИ Е ЧЕСТИТО ШОПИ, ПАРИТЕ ОТИВАТ ЗА РЕЙНДЖЪРИ! За канали на дрога и мигранти.

    11:31 05.02.2026

  • 38 Пловдив

    5 0 Отговор
    Защо столична община не си ги закупува директно а ще възлага на други за доставка това са врътки ТЪРГАШКИ номера с власт,дайте ги на СЪД...

    14:51 05.02.2026

  • 39 Директно да заминават за претопяване

    4 0 Отговор
    и извличане на редки метали,а с парите да купим колкото може.Софиянци да се возят на метрото и колите.

    17:32 05.02.2026

  • 40 Каунь

    0 0 Отговор
    Това се случва в Бантустана и то под политически чадър. Рибата са вмирисва от главата. Така се финансират дербей и политически партии.

    03:36 06.02.2026

  • 41 Сашо

    1 0 Отговор
    А екологията?

    07:54 06.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гошо

    0 0 Отговор
    Ако говорим за цена - без пари са! Айде да намерят общинските съветници такъв дълъг автобус за 9900 евро. Ще намерят друг път. Спестени са пари. Единственото лошо е ,че кой знае какви милионници ще са тия бараки, но да има далавера при тази смешна цена от 9900 евро за брой ми изглежда абсурдно.

    17:45 06.02.2026

  • 44 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Жан Пре банан":

    Един нов такъв е няколкостотин хиляди евро. Говорите си с у.я ...

    17:46 06.02.2026

