Симеон Ставрев: "Столичен автотранспорт" ЕАД купува 18-годишни автобуси за 2,4 млн. евро

Ръководството на Столичен автотранспорт ЕАД е подписало на 30 януари договора за доставка на 25 броя 18-годишни употребявани автобуси Mercedes-Benz O 530 G Citaro за 2 369 837,87 евро. Така един автобус излиза по 94 793,51 евро без ДДС. Доставчик е фирмата АВАРИЙНИ МОБИЛНИ СИСТЕМИ ЕООД, на Мустафа Мустафа, за която именно предупредихме с колегата Бойко Димитров на 19 януари, че иска да ни продаде автобуси за 8 пъти повече пари, отколкото струват в автокъщата в Германия. Там ги открихме по номерата на рамите, а цената за един автобус беше средно по 9 900 евро с ДДС. В подписания договор номерата на рамите са заличени, но годините на производство, марката и моделът съвпадат с първоначалната оферта на г-н Мустафа Мустафа.

Препечатвам изказване на изпълнителния директор на Столичен автотранспорт, което е цитирано от България ON AIR: „Автобусите, които предстои да бъдат закупени, ще отговарят на всички изисквания за безопасност. Като изпълнителен директор няма да подпиша нито един договор, който нарушава принципите на безопасност и икономическа рентабилност по отношение на превозните средства, обслужващи столичани и гостите на града“. Е, как ви се струва, тези 18-годишни автобуси дали отговарят на всички изисквания за безопасност, а цената им нарушава ли принципите на икономическа рентабилност?

20 януари 2026

Вчера с колегата Бойко Димитров изнесохме данни за скандална обществена поръчка на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, при която общинското дружество е на път да купи употребявани автобуси на до осем пъти по-висока цена от реалната им пазарна стойност. Говорим за 17–18-годишни съчленени автобуси с пробег над 700 000 км, които в Германия се продават за около 9 900 евро, а на София се предлагат за близо 185 000 лв. без ДДС за брой.

По обособена позиция за доставка на 25 употребявани 18-метрови автобуса са подадени две оферти – и двете с драстично завишени цени. По-евтината е от фирмата „Аварийни мобилни системи“ ЕООД, собственост на Мустафа Мустафа, който преди това ни продаде и прочутите вертикални климатици за трамваи. Проверихме конкретни автобуси по номера на рамата – същите машини стоят в автокъща в Германия за около 23 хил. лв. с ДДС, а на Столичен автотранспорт се предлагат за над 185 хил. лв. без ДДС.

Тези автобуси са произведени през 2008–2009 г., силно амортизирани и с огромен пробег. Дори формално да покриват изискванията на поръчката, поддръжката им ще струва скъпо и ще отвори вратата за нови поръчки за резервни части за милиони. Вместо това най-разумното и изгодно за софиянци е дружеството да купува автобуси директно, без посредници – както трябва да купува и гориво без посредници.

22 декември 2025

Помните ли Мустафа Мустафа, който ни достави вертикални климатици за трамваи 20 и 22 на сравнително високи цени? Г-н Мустафа през октомври придобива фирмата АВАРИЙНИ МОБИЛНИ СИСТЕМИ ЕООД и с нея иска да ни продава с огромна надценка и втора ръка автобуси за Столичен автотранспорт ЕАД. Г-н Мустафа планира да купи 25 броя 18-метрови автобуси от германската автокъща Bushandel Roettgen за 576 хил. лв. с ДДС и да ни ги продаде за ОСЕМ пъти повече - 4.635 млн. лв. без ДДС.

Ето няколко примера:

17-годишен автобус Mercedes-Benz - O 530 G Citaro, дизел, евро 5, регистриран през 2008, 739 947 KM, с номер на рамата WEB62829013115802 в автокъщата струва 23,041.28 лв. с ДДС (11.781,00 €, 9.900,00 € без ДДС), а Мустафа Мустафа предлага да ни го продаде за 185,400.00 лв. без ДДС.

17-годишен автобус Mercedes-Benz - O 530 G Citaro, дизел, евро 5, регистриран през 2008, 709 222 KM, с номер на рамата WEB62829013115808 в автокъщата струва 23,041.28 лв. с ДДС (11.781,00 €, 9.900,00 € без ДДС), а Мустафа Мустафа предлага да ни го продаде за 185,400.00 лв. без ДДС.

17-годишен автобус Mercedes-Benz - O 530 G Citaro, дизел, евро 5, регистриран през 2008, 721 732 KM, с номер на рамата WEB62829013115820 в автокъщата струва 23,041.28 лв. с ДДС (11.781,00 €, 9.900,00 € без ДДС), а Мустафа Мустафа предлага да ни го продаде за 185,400.00 лв. без ДДС.

17-годишен автобус Mercedes-Benz - O 530 G Citaro, дизел, евро 5, регистриран през 2008, 711 174 KM, с номер на рамата WEB62829013115796 в автокъщата струва 23,041.28 лв. с ДДС (11.781,00 €, 9.900,00 € без ДДС), а Мустафа Мустафа предлага да ни го продаде за 185,400.00 лв. без ДДС.

И така за всички 25 автобуса. Всеки от автобусите е с пробег над 700 000 км и изглежда изключително амортизиран - както купето, така и двигателя. Дружеството най-вероятно веднага ще започне да купува за тях авточасти, може би на по-висока стойност от самите автобуси. И разбира се - ще направи нови обществени поръчки за части за милиони.