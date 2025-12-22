Мая Манолова: Това, което се очаква от 1 януари, по признанието и на управляващи, и на опозиция, е ценови апокалипсис

След масовите протести и оставката на правителството, темата за промените в изборното законодателство отново излезе на преден план.

"След като протестът постигна голямата си цел, а именно оставка на правителството, абсолютно закономерно поиска следващите избори да са честни. Също фундаментално искане, зад което младите хора, както и всички тези стотици хиляди, които излязоха по площадите на България, очевидно ще настояват до последно. Универсалното средство за осигуряване на честен вот е именно машинното гласуване и в този смисъл протестиращите са абсолютно прави", коментира лидерът на "Изправи се БГ" Мая Манолова в студиото на "Денят ON AIR".

Машинното гласуване като решение

По думите ѝ, предвид кратките срокове до изборите, не е реалистично да се правят мащабни промени в изборните правила, затова трябва да се приложи мярката с най-силен ефект – именно машинното гласуване.

"Сега ситуацията не е стандартна. Наистина сме в безпрецедентна ситуация, в която гражданската енергия поиска честни избори, поиска честно изборно законодателство, поиска машинно гласуване. Аз съм сигурна, че депутатите ще бъдат неприятно изненадани, ако се опитат да шикалкавят", каза Манолова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Сравнение с предишни избори

Лидерът на "Изправи се БГ" припомни, че най-честните избори в България са били тези през юли 2021 г., когато гласуването беше изцяло машинно.

Тогава броят на невалидните бюлетини беше в пъти по-нисък, а жалби срещу начина на провеждане на изборите практически не е имало.

"Машините изцяло игнорират манипулациите, които партийните представители в секционните избирателни комисии се изкушават да правят. Не пипат партийни ръчички, както е прието да се казва, и гласът на хората се отчита такъв, какъвто е подаден", заяви Манолова.

Тя изрази притеснение и от опитите да се наложат сканиращи машини като алтернатива, като подчерта, че и те работят със софтуер и код, но не премахват хартиените бюлетини. А именно хартията, по думите ѝ, е основният инструмент за купуване и контролиране на вота през последните десетилетия.

Критика към бездействието на властта

Особено остра беше критиката ѝ към бездействието по т.нар. закон "Антиспекула", внесен още през лятото.

Според Манолова резултатът от това бездействие вече е видим – рязък скок на цените на основни хранителни продукти.

"В резултат на което виждаме, че цените излетяха нагоре и това, което се очаква от първи януари, по признанието на всички- и управляващи, и опозиция, парламентарни партии – се очаква ценови апокалипсис", заяви Манолова.

Тя посочи данни за значително поскъпване на олиото, яйцата, млечните продукти и сиренето на годишна база, като подчерта, че този натиск се усеща от всички граждани, с изключение на народните представители с високи заплати.

Увеличението на цената на водата

Манолова коментира и увеличението на цената на водата в редица градове, обявено от КЕВР. Според нея, поскъпването е необосновано, тъй като от началото на водната реформа насам цените са нараснали многократно, без да има реално подобрение в качеството на услугата или намаляване на загубите по мрежата.

Тя даде пример с огромните количества вода, които се губят ежегодно – равностойни на целия обем на язовир "Искър".

В заключение Манолова отправи призив към министъра на регионалното развитие да не допуска ново повишение на цената на водата в държавните ВиК дружества и напомни, че редица европейски държави са замразили или ограничили цените на основни стоки и услуги в периоди на икономически сътресения и влизане в Еврозоната.