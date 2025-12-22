Мая Манолова: Това, което се очаква от 1 януари, по признанието и на управляващи, и на опозиция, е ценови апокалипсис

След масовите протести и оставката на правителството, темата за промените в изборното законодателство отново излезе на преден план.
"След като протестът постигна голямата си цел, а именно оставка на правителството, абсолютно закономерно поиска следващите избори да са честни. Също фундаментално искане, зад което младите хора, както и всички тези стотици хиляди, които излязоха по площадите на България, очевидно ще настояват до последно. Универсалното средство за осигуряване на честен вот е именно машинното гласуване и в този смисъл протестиращите са абсолютно прави", коментира лидерът на "Изправи се БГ" Мая Манолова в студиото на "Денят ON AIR".
Машинното гласуване като решение
По думите ѝ, предвид кратките срокове до изборите, не е реалистично да се правят мащабни промени в изборните правила, затова трябва да се приложи мярката с най-силен ефект – именно машинното гласуване.
"Сега ситуацията не е стандартна. Наистина сме в безпрецедентна ситуация, в която гражданската енергия поиска честни избори, поиска честно изборно законодателство, поиска машинно гласуване. Аз съм сигурна, че депутатите ще бъдат неприятно изненадани, ако се опитат да шикалкавят", каза Манолова в ефира на Bulgaria ON AIR.
Сравнение с предишни избори
Лидерът на "Изправи се БГ" припомни, че най-честните избори в България са били тези през юли 2021 г., когато гласуването беше изцяло машинно.
Тогава броят на невалидните бюлетини беше в пъти по-нисък, а жалби срещу начина на провеждане на изборите практически не е имало.
"Машините изцяло игнорират манипулациите, които партийните представители в секционните избирателни комисии се изкушават да правят. Не пипат партийни ръчички, както е прието да се казва, и гласът на хората се отчита такъв, какъвто е подаден", заяви Манолова.
Тя изрази притеснение и от опитите да се наложат сканиращи машини като алтернатива, като подчерта, че и те работят със софтуер и код, но не премахват хартиените бюлетини. А именно хартията, по думите ѝ, е основният инструмент за купуване и контролиране на вота през последните десетилетия.
Критика към бездействието на властта
Особено остра беше критиката ѝ към бездействието по т.нар. закон "Антиспекула", внесен още през лятото.
Според Манолова резултатът от това бездействие вече е видим – рязък скок на цените на основни хранителни продукти.
"В резултат на което виждаме, че цените излетяха нагоре и това, което се очаква от първи януари, по признанието на всички- и управляващи, и опозиция, парламентарни партии – се очаква ценови апокалипсис", заяви Манолова.
Тя посочи данни за значително поскъпване на олиото, яйцата, млечните продукти и сиренето на годишна база, като подчерта, че този натиск се усеща от всички граждани, с изключение на народните представители с високи заплати.
Увеличението на цената на водата
Манолова коментира и увеличението на цената на водата в редица градове, обявено от КЕВР. Според нея, поскъпването е необосновано, тъй като от началото на водната реформа насам цените са нараснали многократно, без да има реално подобрение в качеството на услугата или намаляване на загубите по мрежата.
Тя даде пример с огромните количества вода, които се губят ежегодно – равностойни на целия обем на язовир "Искър".
В заключение Манолова отправи призив към министъра на регионалното развитие да не допуска ново повишение на цената на водата в държавните ВиК дружества и напомни, че редица европейски държави са замразили или ограничили цените на основни стоки и услуги в периоди на икономически сътресения и влизане в Еврозоната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Куку
22:16 22.12.2025
2 Тик- Ток
Коментиран от #20, #22
22:16 22.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тик- Ток
Коментиран от #19
22:17 22.12.2025
5 О...МАЯ
Коментиран от #10
22:17 22.12.2025
6 Няма да се плашите
Коментиран от #17
22:17 22.12.2025
7 Апокалипсиса
А след 01.01 идва краят на една "богата европейска държава".
Да "благодарим" на чуждопоклонните ни упрвленци,слуги на урсулофашозма.
Коментиран от #12
22:17 22.12.2025
8 Вибратор
22:17 22.12.2025
9 Не е изрусена, по природа си е тъпа Мая
22:18 22.12.2025
10 С една ръка държа снимката ти
До коментар #5 от "О...МАЯ":А с другата те обичам
22:19 22.12.2025
11 Хуманоид от хумата
До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":Ела при бас бате. Доволен ла оставаш всеки път.
Коментиран от #14
22:19 22.12.2025
12 Данъкоплатец
До коментар #7 от "Апокалипсиса":Комунист евроатлантик-вълк в овча кожа! Уж Патриот, а ограбва народа! Да изметем мутрите Борисов и Пеевски!
22:20 22.12.2025
13 Вагинална сухота
22:21 22.12.2025
14 Евгени от Алфапласт
До коментар #11 от "Хуманоид от хумата":Мани, вие сте опасни. Ще вземат да ме съдят за педофилия с вашите булки.🤣
22:22 22.12.2025
15 лая м
22:22 22.12.2025
16 Оооо
22:22 22.12.2025
17 Ъхъ
До коментар #6 от "Няма да се плашите":Простите хора се презапасят , защото нямат доверие на еврото! И не без основание!
22:23 22.12.2025
18 Дик диверсанта
Но виновен е великия Колейкин, че преброи и регистрира дебилите.
Коментиран от #23
22:24 22.12.2025
19 САНДОКАН
До коментар #4 от "Тик- Ток":Ще потъваме с богатите и оркестъра ще свири
22:25 22.12.2025
20 Хенри Прокопиев
До коментар #2 от "Тик- Ток":И всички пенсионери обратно на работа. До 85 години. Честито новата цена на водата. А още не сме с евро. Весела Коледа. 😂
22:29 22.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 оня с питон.я
До коментар #18 от "Дик диверсанта":Важното е че от догодина епилираните софтуерни индженери гласуващи за фашистите от ппдб ше са безработни.
22:30 22.12.2025
24 Някой
Смяната на валутата не е причина за инфлацията, причините са други. Последните 5 години имаше голяма инфлация с натрупване над 50% и за нея ли е виновно еврото?
След 1 година хорага ще свикнат и над 70% ще харесват еврото. Просто ще им трябва малко време и личен опит за се успокоят.
Коментиран от #25
22:30 22.12.2025
25 Гробар
До коментар #24 от "Някой":Българинът е овца и харесва това, което му казват да харесва така че страшно няма.
22:32 22.12.2025
26 На бас 👍
Коментиран от #28
22:34 22.12.2025
27 Нехис
22:34 22.12.2025
28 12345
До коментар #26 от "На бас 👍":Аз до сега не си спомням след протест да се е случило нещо добро в България!
22:35 22.12.2025
29 кочо честименски
22:36 22.12.2025
30 някой подготвя
22:51 22.12.2025
31 Потребител
23:04 22.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.