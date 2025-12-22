Новини
България »
Всички градове »
Мая Манолова: Това, което се очаква от 1 януари, по признанието и на управляващи, и на опозиция, е ценови апокалипсис

Мая Манолова: Това, което се очаква от 1 януари, по признанието и на управляващи, и на опозиция, е ценови апокалипсис

22 Декември, 2025 22:07 990 32

  • мая манолова-
  • 1 януари-
  • ценови апокалипсис

Манолова посочи данни за значително поскъпване на олиото, яйцата, млечните продукти и сиренето на годишна база, като подчерта, че този натиск се усеща от всички граждани, с изключение на народните представители с високи заплати.

Мая Манолова: Това, което се очаква от 1 януари, по признанието и на управляващи, и на опозиция, е ценови апокалипсис - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След масовите протести и оставката на правителството, темата за промените в изборното законодателство отново излезе на преден план.

"След като протестът постигна голямата си цел, а именно оставка на правителството, абсолютно закономерно поиска следващите избори да са честни. Също фундаментално искане, зад което младите хора, както и всички тези стотици хиляди, които излязоха по площадите на България, очевидно ще настояват до последно. Универсалното средство за осигуряване на честен вот е именно машинното гласуване и в този смисъл протестиращите са абсолютно прави", коментира лидерът на "Изправи се БГ" Мая Манолова в студиото на "Денят ON AIR".

Машинното гласуване като решение

По думите ѝ, предвид кратките срокове до изборите, не е реалистично да се правят мащабни промени в изборните правила, затова трябва да се приложи мярката с най-силен ефект – именно машинното гласуване.

"Сега ситуацията не е стандартна. Наистина сме в безпрецедентна ситуация, в която гражданската енергия поиска честни избори, поиска честно изборно законодателство, поиска машинно гласуване. Аз съм сигурна, че депутатите ще бъдат неприятно изненадани, ако се опитат да шикалкавят", каза Манолова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Сравнение с предишни избори

Лидерът на "Изправи се БГ" припомни, че най-честните избори в България са били тези през юли 2021 г., когато гласуването беше изцяло машинно.

Тогава броят на невалидните бюлетини беше в пъти по-нисък, а жалби срещу начина на провеждане на изборите практически не е имало.

"Машините изцяло игнорират манипулациите, които партийните представители в секционните избирателни комисии се изкушават да правят. Не пипат партийни ръчички, както е прието да се казва, и гласът на хората се отчита такъв, какъвто е подаден", заяви Манолова.

Тя изрази притеснение и от опитите да се наложат сканиращи машини като алтернатива, като подчерта, че и те работят със софтуер и код, но не премахват хартиените бюлетини. А именно хартията, по думите ѝ, е основният инструмент за купуване и контролиране на вота през последните десетилетия.

Критика към бездействието на властта

Особено остра беше критиката ѝ към бездействието по т.нар. закон "Антиспекула", внесен още през лятото.

Според Манолова резултатът от това бездействие вече е видим – рязък скок на цените на основни хранителни продукти.

"В резултат на което виждаме, че цените излетяха нагоре и това, което се очаква от първи януари, по признанието на всички- и управляващи, и опозиция, парламентарни партии – се очаква ценови апокалипсис", заяви Манолова.

Тя посочи данни за значително поскъпване на олиото, яйцата, млечните продукти и сиренето на годишна база, като подчерта, че този натиск се усеща от всички граждани, с изключение на народните представители с високи заплати.

Увеличението на цената на водата

Манолова коментира и увеличението на цената на водата в редица градове, обявено от КЕВР. Според нея, поскъпването е необосновано, тъй като от началото на водната реформа насам цените са нараснали многократно, без да има реално подобрение в качеството на услугата или намаляване на загубите по мрежата.

Тя даде пример с огромните количества вода, които се губят ежегодно – равностойни на целия обем на язовир "Искър".

В заключение Манолова отправи призив към министъра на регионалното развитие да не допуска ново повишение на цената на водата в държавните ВиК дружества и напомни, че редица европейски държави са замразили или ограничили цените на основни стоки и услуги в периоди на икономически сътресения и влизане в Еврозоната.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Куку

    9 9 Отговор
    Тая па

    22:16 22.12.2025

  • 2 Тик- Ток

    19 8 Отговор
    След нова година цените отиват в стратосферата както стана с Хърватия,и ще трябва да се работи на две места само за да може да си плащаш хляба тока и водата

    Коментиран от #20, #22

    22:16 22.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тик- Ток

    20 4 Отговор
    След нова година се качваме на потъващия кораб Титаник

    Коментиран от #19

    22:17 22.12.2025

  • 5 О...МАЯ

    9 3 Отговор
    ГОТИН ТОАЛЕТ...ПЕРФЕКТНА СИ...ВЪЗХИЩАВАМ ТИ СЕ...

    Коментиран от #10

    22:17 22.12.2025

  • 6 Няма да се плашите

    16 7 Отговор
    В един от най-бедните градове на северозапада - Монтана, опашките в Кауфланд са от касите, чак до щандовете за месо. Народа нямал пари, а в новогодишната нощ гърмежите и зарята не спират от 22:00, чак до 2:00ч., ама олиото било скъпо, айде нЕма нужда:

    Коментиран от #17

    22:17 22.12.2025

  • 7 Апокалипсиса

    16 5 Отговор
    Вече е факт.
    А след 01.01 идва краят на една "богата европейска държава".
    Да "благодарим" на чуждопоклонните ни упрвленци,слуги на урсулофашозма.

    Коментиран от #12

    22:17 22.12.2025

  • 8 Вибратор

    9 2 Отговор
    Купи ме маьо щот ставам двойно голям и шта поря кат риба

    22:17 22.12.2025

  • 9 Не е изрусена, по природа си е тъпа Мая

    11 6 Отговор
    Но мачка чаршафите на Борисов и стана Омбустман...

    22:18 22.12.2025

  • 10 С една ръка държа снимката ти

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "О...МАЯ":

    А с другата те обичам

    22:19 22.12.2025

  • 11 Хуманоид от хумата

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":

    Ела при бас бате. Доволен ла оставаш всеки път.

    Коментиран от #14

    22:19 22.12.2025

  • 12 Данъкоплатец

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Апокалипсиса":

    Комунист евроатлантик-вълк в овча кожа! Уж Патриот, а ограбва народа! Да изметем мутрите Борисов и Пеевски!

    22:20 22.12.2025

  • 13 Вагинална сухота

    7 1 Отговор
    Сериозно казвам.... Още ме боли. К

    22:21 22.12.2025

  • 14 Евгени от Алфапласт

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хуманоид от хумата":

    Мани, вие сте опасни. Ще вземат да ме съдят за педофилия с вашите булки.🤣

    22:22 22.12.2025

  • 15 лая м

    5 1 Отговор
    Как пък не каза нищо спонтанно, без премислени и недомислени цели?

    22:22 22.12.2025

  • 16 Оооо

    5 1 Отговор
    Ама то няма управляващи! Нали ги изчегъртахте?

    22:22 22.12.2025

  • 17 Ъхъ

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Няма да се плашите":

    Простите хора се презапасят , защото нямат доверие на еврото! И не без основание!

    22:23 22.12.2025

  • 18 Дик диверсанта

    7 4 Отговор
    Всеки политик без морал плаши.
    Но виновен е великия Колейкин, че преброи и регистрира дебилите.

    Коментиран от #23

    22:24 22.12.2025

  • 19 САНДОКАН

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тик- Ток":

    Ще потъваме с богатите и оркестъра ще свири

    22:25 22.12.2025

  • 20 Хенри Прокопиев

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тик- Ток":

    И всички пенсионери обратно на работа. До 85 години. Честито новата цена на водата. А още не сме с евро. Весела Коледа. 😂

    22:29 22.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 оня с питон.я

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Дик диверсанта":

    Важното е че от догодина епилираните софтуерни индженери гласуващи за фашистите от ппдб ше са безработни.

    22:30 22.12.2025

  • 24 Някой

    5 3 Отговор
    Никой не се опитва да обяни с прости думи на хората как по-леко да преминат през процеса на смяна на валутата. Вместо това президент, "Възраждане", Мая Манолова ... увеличават страховете на хората за да печерят политически лични дивиденти от това.

    Смяната на валутата не е причина за инфлацията, причините са други. Последните 5 години имаше голяма инфлация с натрупване над 50% и за нея ли е виновно еврото?

    След 1 година хорага ще свикнат и над 70% ще харесват еврото. Просто ще им трябва малко време и личен опит за се успокоят.

    Коментиран от #25

    22:30 22.12.2025

  • 25 Гробар

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Някой":

    Българинът е овца и харесва това, което му казват да харесва така че страшно няма.

    22:32 22.12.2025

  • 26 На бас 👍

    2 2 Отговор
    На изборите ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. А файдата от протести и оставки както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #28

    22:34 22.12.2025

  • 27 Нехис

    2 1 Отговор
    Летящата метла как ще коментира записа на Руди Гела, където от Подмяната говорят за ала-бала с машините и президента, нашето МВР, неофициален кеш? Апокалипсисът в цените ще дойде, не заради еврото, а защото няма редовно правителство с последователни политики. Винаги при хаос търговците вдигат цените. Същото стана и когато на власт станаха Кирчо и Кокорчо, теглещи всеки понеделник по 500 милиона, но клоЗеД-ите са забравили това с пилешките си недоразвити мозъчета.

    22:34 22.12.2025

  • 28 12345

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "На бас 👍":

    Аз до сега не си спомням след протест да се е случило нещо добро в България!

    22:35 22.12.2025

  • 29 кочо честименски

    2 2 Отговор
    няма кво да прави не може да се нагнезди у парламента и плаши гаргите българинът е богат човек не можеш да го уплашиш много си руса

    22:36 22.12.2025

  • 30 някой подготвя

    3 0 Отговор
    Почва за яко крадене ..в български пощи .....Масово вече се правят задължителни копия на личните карти на пенсионерите с подписи върху ръчно написано вярно с оригинала .....(смолян)Този престъпен подход на насилие приемливо ли е за европейските закони

    22:51 22.12.2025

  • 31 Потребител

    0 0 Отговор
    От всичко написано, още в заглавието разбрах, че сиренето не е млечен продукт.

    23:04 22.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол