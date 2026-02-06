Важните новини във ФАКТИ на 06.02.2026 г.

Запис от камерите показва запалването на хижата до Петрохан

Камера е заснела как Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев прибират кучетата, след което подпалват хижа „Петрохан“ в неделя на 1 февруари, съобщава „Телеграф“.

Симеон Ставрев: Софиянци плащат 8 пъти над пазарната цена за 18-годишни автобуси, поръчани от „Столичен автотранспорт“

На 30 януари 2026 г. ръководството на „Столичен автотранспорт“ ЕАД подписа договор, поставящ под сериозно съмнение начина, по който се разходват парите на софиянци. Под претекст за „обновяване“ на подвижния състав, дружеството се готви да достави 18-годишни автобуси в окаяно състояние, чиято цена в официалния договор е близо осем пъти по-висока от реалната им пазарна стойност, 2 369 837,87 евро. Това заяви общинският съветник от “Да, България” Симеон Ставрев в студиото на ”Дарик радио”.

В Козарево на баба, плащала 9 лева ток, ѝ сервират в момента 40 евро

Ямболското село Козарево започна подписка до омбудсмана заради високите цени на тока.

Кольо Колев не изключи вариант, при който БСП да изчезне, за да бъде „преоснована“ под някаква форма

На БСП ѝ трябва чудо, за да си намери такъв лидер, който да върне имиджа на партията. Разбира се, има кандидати, но няма магьосник. Така че утре ще се чудим дали БСП отива на панихида или към реанимацията. Това заяви в интервю за NOVA NEWS социологът Кольо Колев.

Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец

Камерите на Агенция "Пътна инфраструктура" са засекли кемперът на Ивайло Калушев в края на миналия месец, да се придвижва от морето към София.

Иво Калушев бил забелязан в село Българи в Странджа

Полицията е извършила проверка във вторник вечерта в село Българи в къща, където се твърди, че бил издирваният Ивайло Калушев.

Потоп: Синтровите езера в пещера „Ухловица“

Синтровите езера в пещера „Ухловица“ край родопското село Могилица са пълни и преливат след обилните валежи през последните дни, съобщи Данаил Хаджиев, планински водач и ски инструктор, цитиран от БТА.

Гуцанов: Против съм увеличаването на пенсионната възраст

Социалният министър в оставка заяви категорично несъгласие с препоръките на ОИСР за увеличаване на пенсионната възраст в България. По думите му подобна мярка не отчита реалностите в страната, където продължителността на живота е най-ниската в Европейския съюз.

Президентът Илияна Йотова отдаде почит пред барелефа на Левски в Монца

Президентът Илияна Йотова отдаде почит пред барелефа на Васил Левски в Монца.

Божидар Божанов: Била е заложена бомбата да се вдигнат цените на тока. Очаквали са служебният кабинет вече да е встъпил

В полунощ парламентарното мнозинство ограничи изборните секции в страни, извън Евросъюза - до 20. А днешното заседание на Народното събрание бе отменено. Защо?

Човекът-паяк Иван Кристоф дава 100 хиляди долара награда за информация за Ивайло Калушев

100 000 долара награда за информация, която да помогне за намирането на изчезналото дете и младеж с Ивайло Калушев обяви човекът паяк Иван Кристоф.

Българската фондова борса: 30% повече нови инвеститори в първия месец от еврозоната

Българската фондова борса (БФБ) стартира 2026 г. със силен инвеститорски интерес. Основният индекс SOFIX стартира с двуцифрен ръст от над 14% още в първите 4 търговски дни след присъединяването на страната към Еврозоната. Той нарасна от 1156,43 до 1323,06 пункта, с паралелно рязко увеличение и на оборота от почти 184%.

НЕК успешно е провел високата вълна през каскада "Арда"

Вследствие на обилните валежи през последното денонощие в условията на обявен червен код в Южна България, вчера е регистрирано преминаване на висока вълна през трите язовира от каскада „Арда“, експлоатирани от НЕК - „Кърджали“, „Студен кладенец“ и „Ивайловград“.

Агенцията за закрила на детето се самосезира във връзка със случая "Петрохан"

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) се самосезира по случая с издирваното дете след тройното убийство край "Петрохан", съобщи Нова тв.

Мая Манолова помага на граждани да залеят КЕВР с жалби срещу сметките за ток

В своя фейсбук позиция председателят на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова обяви, че с екипа ѝ ще помагат на граждани да обжалват неправомерно високите си сметки за електроенергия във връзка с получените десетки сигнали за драстично завишени сметки за ток за периода ноември-декември.

Борисов: Държавата не работи, Йотова да назначи незабавно служебен премиер

„Назначаването на служебно правителство се бави и България отново е в институционален вакуум. Призовавам президента Йотова незабавно да назначи служебен премиер“, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видео, публикувано в профила му във фейсбук.

Искат смяна на шефа на Столичния автотранспорт

Общински съветници от ПП-ДБ, "Спаси София" и Синя София внасят доклад в Столичния общински съвет за смяната на директора на Столичен автотранспорт Стилян Манолов, както и на цялото ръководство, заради ощетяване на общината с десетки хиляди евро.

Адв. Димитър Марковски: Съмнително е, че Калушев не се свързва с близките си и с разследването

"Свидетели сме на изключително тежко криминално престъпление. Това, че има много версии, по които се работи, не е никак лошо. Ситуацията е доста комплицирана и се усложнява от липсата на собственика на хижата Ивайло Калушев", коментира адв. Димитър Марковски в предаването "България сутрин".

Кадиев: Единственият, несвързан с Пеевски, е Гюров. За мен, ако е друг, а не той, това си е чиста сделка

Трябваше експедитивно да се действа за служебен премиер и кабинет, и можеше да направим изборите сега. Защо тези срещи с политическите партии да бъдат цяла седмица, какво имат да кажат толкова партии, половината, от които няма да влязат в следващият парламент? Това коментира бившият зам.-министър на финансите, бивш депутат на БСП и създател на партия "Нормална държава" Георги Кадиев в интервю пред БНР.

Военни обезвредиха ръчна граната в област Плевен

Специализирано формирование от състава на 55-ти инженерен полк разузна днес, 6 февруари, корозирала ръчна граната тип Ф1, открита в

близост до частен имот в село Петърница, област Плевен. Екипът с ръководител лейтенант Свилен Маринов транспортира и

унищожи гранатата в покрайнините на селото, при стриктно спазване на мерките за безопасност.