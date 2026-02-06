Мая Манолова помага на граждани да залеят КЕВР с жалби срещу сметките за ток

В своя фейсбук позиция председателят на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова обяви, че с екипа ѝ ще помагат на граждани да обжалват неправомерно високите си сметки за електроенергия във връзка с получените десетки сигнали за драстично завишени сметки за ток за периода ноември-декември.

„ЕРП-тата излязоха с позиции, че всичко със сметките било „точно“ – те правилно са изчислили, просто, видите ли, гражданите потребявали повече спрямо миналата година – и то с поне 40%?!“ – възмути се Манолова.

Според бившия омбудсман, въпреки „небивалиците на монополистите“ граждани твърдят, че консумацията им на ел. енергия в сравнение с предходната година не се е променила, а отчетният период е същият и температурата на въздуха е сходна.

„Хората са гневни, защото на фона на всеобщото поскъпване на живота плащането на двойни сметки е непосилно и несправедливо. След ценовия шамар срещу потребителите сега на ред е токов удар върху стотици хиляди домакинства.“ – коментира лидерът на Изправи се.БГ.

По нейни думи, гражданите настояват за намесата на гражданската платформа, защото „в държавата на монополите и лобитата някой трябва да ги защити.“

Затова от Изправи се.БГ изготвиха и публикуваха образец на жалба, която всеки може да попълни и подаде до Комисията за енергийно и водно регулиране - или на хартиен носител чрез съответното ЕРП, или с електронен подпис в Единния портал за предоставяне на информация и услуги от КЕВР (https://portal.dker.bg/).

„Ще изчакаме резултатите от проверката на КЕВР и в случай че те са неудовлетворителни – ще се видим в съда.“ – категорична беше Манолова.

Ето откъде може да се изтегли жалбата