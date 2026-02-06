Новини
Мая Манолова помага на граждани да залеят КЕВР с жалби срещу сметките за ток

6 Февруари, 2026 16:18 988 44

След ценовия шамар срещу потребителите сега на ред е токов удар

Мая Манолова помага на граждани да залеят КЕВР с жалби срещу сметките за ток - 1
Снимка: Фейсбук/Изправи се.БГ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В своя фейсбук позиция председателят на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова обяви, че с екипа ѝ ще помагат на граждани да обжалват неправомерно високите си сметки за електроенергия във връзка с получените десетки сигнали за драстично завишени сметки за ток за периода ноември-декември.

„ЕРП-тата излязоха с позиции, че всичко със сметките било „точно“ – те правилно са изчислили, просто, видите ли, гражданите потребявали повече спрямо миналата година – и то с поне 40%?!“ – възмути се Манолова.

Според бившия омбудсман, въпреки „небивалиците на монополистите“ граждани твърдят, че консумацията им на ел. енергия в сравнение с предходната година не се е променила, а отчетният период е същият и температурата на въздуха е сходна.

Хората са гневни, защото на фона на всеобщото поскъпване на живота плащането на двойни сметки е непосилно и несправедливо. След ценовия шамар срещу потребителите сега на ред е токов удар върху стотици хиляди домакинства.“ – коментира лидерът на Изправи се.БГ.

По нейни думи, гражданите настояват за намесата на гражданската платформа, защото „в държавата на монополите и лобитата някой трябва да ги защити.“

Затова от Изправи се.БГ изготвиха и публикуваха образец на жалба, която всеки може да попълни и подаде до Комисията за енергийно и водно регулиране - или на хартиен носител чрез съответното ЕРП, или с електронен подпис в Единния портал за предоставяне на информация и услуги от КЕВР (https://portal.dker.bg/).

„Ще изчакаме резултатите от проверката на КЕВР и в случай че те са неудовлетворителни – ще се видим в съда.“ – категорична беше Манолова.

Ето откъде може да се изтегли жалбата


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 6 Отговор
    Ама нали искахте в Клуба на Богатите?

    16:19 06.02.2026

  • 2 Мая пчеличката

    8 8 Отговор
    Опрашвам си пормонето от кабинет на кабинет

    16:20 06.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    9 15 Отговор
    Лятото ми се смееха когато ходех на протеста срещу еврото а сега аз се смея.Ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха

    Коментиран от #8

    16:20 06.02.2026

  • 4 Пламен

    10 7 Отговор
    Фийко , що баламосваш балъците ?
    Как и с каква екпертиза ще докажеш , че електромерите са манипулирани ???

    16:21 06.02.2026

  • 5 Най-късият път към провала

    15 4 Отговор
    Най-късият път към провала - това е с работата да се захване сестра Галева.

    16:23 06.02.2026

  • 6 Бравоо !!!

    11 8 Отговор
    Мая президент !!!

    16:23 06.02.2026

  • 7 Удри с лопатата

    13 2 Отговор
    И водопада на Желязков да ги залее, няма ли голямо наказание или отнемане на лицензи, "файда йок"

    16:26 06.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Какво като

    15 0 Отговор
    залеят с жалби. Дреме им. Казват, че всичко си е ок. През 2025-та увеличиха цената двукратно, е и???

    16:31 06.02.2026

  • 10 обективен

    12 8 Отговор
    Ама Мая като беше омбутсман ,гащите им треперяха ,защото никой не еаваше , и се страхуваха от нея !!

    Коментиран от #13

    16:34 06.02.2026

  • 11 Ашие

    7 4 Отговор
    Раздаде се,омбубмбал ли е още@

    16:35 06.02.2026

  • 12 Долна популистка

    11 10 Отговор
    е МаяМа. Във всяка фактура е записана консумацията в киловати и цената на електроенергията и всеки може да си я провери сам. Ако е консумирал повече, логично и сметката му ще е по-голяма. А текстът на жалбата е откровено малоумен.

    16:39 06.02.2026

  • 13 Мисуиш ли?

    15 1 Отговор

    До коментар #10 от "обективен":

    Назови една осъдена от омбутсмана Манолова фирма.

    16:42 06.02.2026

  • 14 Пламен

    9 7 Отговор
    Проверих си сметките . Мислех че ще имам проблем , но се оказа че всичко е нормално .
    Не знам защо е този шум .

    16:46 06.02.2026

  • 15 Червена гнида

    6 8 Отговор
    Кост.инброд.ско влечуго.

    16:50 06.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Последния Софиянец

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "Льольо":

    Провери си сметките за телефон и ток за януари и пак ми се обади хи хи хи

    Коментиран от #29

    17:05 06.02.2026

  • 18 Майора

    9 4 Отговор
    Майче , за твоя информация и на другите , ако не помниш имаше на два пъти увеличение на цените на тока-от 1.07.2025и от 1.01.2026 година! А като ключ им и празниците се получава увеличение на сметките! При мен всичко е нормално!

    Коментиран от #21

    17:05 06.02.2026

  • 19 Кристин Ретард

    4 8 Отговор
    Добре че Бойко Борисов те направи омбудсман за един мандат, иначе щеше да търкаш тоалетните в президентството - ляйнята на Гyмен Гaден и Ляляна Йоткова.

    17:13 06.02.2026

  • 20 Р Г В

    7 4 Отговор
    Тази дама като Омбудсман коифицента и на полезно действие в служба на народа бе равен на О . Сега като председател на Изправи се БГ ще е равен на двете ОО . Моля жалбоподателите да ги посетят и облекч...... за удоволствие.

    17:17 06.02.2026

  • 21 Ей фатмак

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Майора":

    Да таксуват половината декември по новата тарифа за януари и да ги го добавят към януарската сметка... добре е! За го веда като теб всичко е точно!

    17:19 06.02.2026

  • 22 9689

    5 0 Отговор
    Трябва сериозна проверка могат ли електромерите да се манипулират.

    Коментиран от #24, #28

    17:21 06.02.2026

  • 23 Т.КОЛЕВ

    6 2 Отговор
    ТАКИВА ХОРА СА ЗА В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БГ И ЛИ В ПАРЛАМЕНТА. ЧЕ ТАМ СЕГА ПОВЕЧЕТО СА МУЗИКАНТИ ЧАЛГАРИ РСЗНИ ДАЛАВЕРАДЖИЙ ИНТЕРИСЧИЙ ФАЛШ ПОЛИТИЦИ ПОВЕПЕТО ЗА ПАЧКИТЕ С ПАРИ И ДЪЛГИТЕ ВАКАНЦИЙ.

    17:22 06.02.2026

  • 24 Аха

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "9689":

    ще ги проверят колкото мадуровските компютри за гласуваме. Чакай от умрял писмо.

    17:22 06.02.2026

  • 25 Никой не казва

    6 0 Отговор
    Какво стана с бойкотирането на веригите в ЧЕТВЪРТЪК.....

    Коментиран от #41

    17:26 06.02.2026

  • 26 Хан Петър

    5 2 Отговор
    Пчеличката пак се прави на стършел ...

    17:27 06.02.2026

  • 27 Потребител

    5 1 Отговор
    Неща и ни меда ,ни жилото!

    17:31 06.02.2026

  • 28 Могат

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "9689":

    на левите избиратели!

    17:32 06.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Наведи се с мутли вътре

    4 0 Отговор
    Вие сега в правителство заедно с Бойко Борисов ли сте?

    17:33 06.02.2026

  • 31 Питане

    4 0 Отговор
    А докога КЕВР ще издават лицензи експресно като на малкия сибил африкански?

    17:37 06.02.2026

  • 32 След влизането в Еврозоната

    6 3 Отговор
    Всички цени в лева вече са в евро. Това е проблема. След като си мълчахте за еврото и станахте по богати ами плащайте повече.

    17:39 06.02.2026

  • 33 енергото

    6 2 Отговор
    Моля всички изпращайте сметките си на Кунева която затвори блоковете на АЕЦ Козлодуй . Ние си имаме АЕЦ ,НЕК , които са направени данъците на народа . Сега разни политици направиха така , че буквално хората да не могат да си плащат сметките от скъпотия ,обаче това всичкото ще има един край и този край ще е брутален

    17:45 06.02.2026

  • 34 Приоданац

    3 1 Отговор
    питам пчеличката мая, както я наричат в родният и град, а в списъкът ти ще има от съгражданите ти?

    17:48 06.02.2026

  • 35 Радев

    1 2 Отговор
    ако я прибере ше се простреля в крака!

    17:51 06.02.2026

  • 36 На Мая

    0 2 Отговор
    сметката каква е?

    17:52 06.02.2026

  • 37 Горски

    6 1 Отговор
    Че как другарите от КЕВР ще виждат проблем. Що не кажат на народа колко ток изпратихме на украинците в Украйна за месеците 11-12..2025година. А укрите после ни показаха среден пръст и казаха,че няма да плащат,а само ще ползват... Тъй,че този т.н" украински ток" ще го плащаме ние-българските шарани.

    17:59 06.02.2026

  • 38 Горски

    2 1 Отговор
    Благните подлоги се прегрупират по заповед на бункера!

    18:06 06.02.2026

  • 39 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Бункерното с ботокса вади от нафталина всичко, щом до таа е упрял, края е близко!

    18:08 06.02.2026

  • 40 Цвете

    2 1 Отговор
    МОЖЕТЕ САМО ДА Й БЛАГОДАРИТЕ.👍🇧🇬💯

    18:30 06.02.2026

  • 41 Амиии

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Никой не казва":

    Аз вече цял месец ги бойкотирам от понеделник до петък включително и пазарувам само нещата от първа необходимост, които на промоция не са все още със 100% и нагоре надценка. Веселбата тепърва предсоти и дано до края на годината и жълтопаважите също научат къде а.ат гладните!

    18:34 06.02.2026

  • 42 Мнение

    0 1 Отговор
    Крадът по различни начини. Изключват ток нощно време към 1 или два през ноща. После ударно се включват уредите. Електромерите са дистанционни и могат да бъдат настроени да отчитат двойно за едни или 50 процента надолу за други. Реално трябва външна компания да проверява отчитането на самите електромери. В сегашната ситуация дружеството само си проверява своите електромери. Дали ще открият нередности на самите себе? Ми няма . Така че трябва яка проверка на електромерите и отчитанията по часове.

    18:53 06.02.2026

  • 43 Никой

    0 0 Отговор
    Общи приказки.

    19:19 06.02.2026

  • 44 Промяна

    1 0 Отговор
    КАКЪВ ШАМАР БЕ САМО СЪЗДАВАТЕ ИЗЛИШНИ НАПРЕЖЕНИЯ ПО ШАРЛАТАНСКИ

    19:19 06.02.2026

