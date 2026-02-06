Мая Манолова помага на граждани да залеят КЕВР с жалби срещу сметките за ток

В своя фейсбук позиция председателят на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова обяви, че с екипа ѝ ще помагат на граждани да обжалват неправомерно високите си сметки за електроенергия във връзка с получените десетки сигнали за драстично завишени сметки за ток за периода ноември-декември.
„ЕРП-тата излязоха с позиции, че всичко със сметките било „точно“ – те правилно са изчислили, просто, видите ли, гражданите потребявали повече спрямо миналата година – и то с поне 40%?!“ – възмути се Манолова.
Според бившия омбудсман, въпреки „небивалиците на монополистите“ граждани твърдят, че консумацията им на ел. енергия в сравнение с предходната година не се е променила, а отчетният период е същият и температурата на въздуха е сходна.
„Хората са гневни, защото на фона на всеобщото поскъпване на живота плащането на двойни сметки е непосилно и несправедливо. След ценовия шамар срещу потребителите сега на ред е токов удар върху стотици хиляди домакинства.“ – коментира лидерът на Изправи се.БГ.
По нейни думи, гражданите настояват за намесата на гражданската платформа, защото „в държавата на монополите и лобитата някой трябва да ги защити.“
Затова от Изправи се.БГ изготвиха и публикуваха образец на жалба, която всеки може да попълни и подаде до Комисията за енергийно и водно регулиране - или на хартиен носител чрез съответното ЕРП, или с електронен подпис в Единния портал за предоставяне на информация и услуги от КЕВР (https://portal.dker.bg/).
„Ще изчакаме резултатите от проверката на КЕВР и в случай че те са неудовлетворителни – ще се видим в съда.“ – категорична беше Манолова.
Ето откъде може да се изтегли жалбата
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:19 06.02.2026
2 Мая пчеличката
16:20 06.02.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #8
16:20 06.02.2026
4 Пламен
Как и с каква екпертиза ще докажеш , че електромерите са манипулирани ???
16:21 06.02.2026
5 Най-късият път към провала
16:23 06.02.2026
6 Бравоо !!!
16:23 06.02.2026
7 Удри с лопатата
16:26 06.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Какво като
16:31 06.02.2026
10 обективен
Коментиран от #13
16:34 06.02.2026
11 Ашие
16:35 06.02.2026
12 Долна популистка
16:39 06.02.2026
13 Мисуиш ли?
До коментар #10 от "обективен":Назови една осъдена от омбутсмана Манолова фирма.
16:42 06.02.2026
14 Пламен
Не знам защо е този шум .
16:46 06.02.2026
15 Червена гнида
16:50 06.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Льольо":Провери си сметките за телефон и ток за януари и пак ми се обади хи хи хи
Коментиран от #29
17:05 06.02.2026
18 Майора
Коментиран от #21
17:05 06.02.2026
19 Кристин Ретард
17:13 06.02.2026
20 Р Г В
17:17 06.02.2026
21 Ей фатмак
До коментар #18 от "Майора":Да таксуват половината декември по новата тарифа за януари и да ги го добавят към януарската сметка... добре е! За го веда като теб всичко е точно!
17:19 06.02.2026
22 9689
Коментиран от #24, #28
17:21 06.02.2026
23 Т.КОЛЕВ
17:22 06.02.2026
24 Аха
До коментар #22 от "9689":ще ги проверят колкото мадуровските компютри за гласуваме. Чакай от умрял писмо.
17:22 06.02.2026
25 Никой не казва
Коментиран от #41
17:26 06.02.2026
26 Хан Петър
17:27 06.02.2026
27 Потребител
17:31 06.02.2026
28 Могат
До коментар #22 от "9689":на левите избиратели!
17:32 06.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Наведи се с мутли вътре
17:33 06.02.2026
31 Питане
17:37 06.02.2026
32 След влизането в Еврозоната
17:39 06.02.2026
33 енергото
17:45 06.02.2026
34 Приоданац
17:48 06.02.2026
35 Радев
17:51 06.02.2026
36 На Мая
17:52 06.02.2026
37 Горски
17:59 06.02.2026
38 Горски
18:06 06.02.2026
39 Последния Софиянец
18:08 06.02.2026
40 Цвете
18:30 06.02.2026
41 Амиии
До коментар #25 от "Никой не казва":Аз вече цял месец ги бойкотирам от понеделник до петък включително и пазарувам само нещата от първа необходимост, които на промоция не са все още със 100% и нагоре надценка. Веселбата тепърва предсоти и дано до края на годината и жълтопаважите също научат къде а.ат гладните!
18:34 06.02.2026
42 Мнение
18:53 06.02.2026
43 Никой
19:19 06.02.2026
44 Промяна
19:19 06.02.2026