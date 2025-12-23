Новини
Шест проекта за бързи зарядни центрове получават финансиране

23 Декември, 2025 15:16 422 3

В проектите са включени и мощности за производство на електроенергия

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на транспорта и съобщенията одобри шест проекта за изграждане на бързи зарядни центрове за електрически превозни средства по пътищата. Те са на обща стойност от близо 2,7 млн. лева, осигурени от Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027.

Проектите предвиждат изграждане на зарядни центрове за леки автомобили с мощност от 150 kW, което ще позволи пълно зареждане на един автомобил за приблизително 15 минути. Два от зарядните центрове ще бъдат разположени в близост до автомагистрала „Тракия“ – при изходите за гр. Чирпан и за с. Кабиле. Останалите четири точки са на бул. „Асеновградско шосе“ в близост до Пловдив, на главен път Е-79 край гр. Мездра, в местността „Чанлъка“ в гр. Аксаково, както и в близост до с. Завой, област Ямбол.

В проектите са включени и мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и места за отдих за удобство на потребителите. Срокът за завършване на проектите е между 12 и 30 месеца.

Предстои през януари 2026 г. да бъде обявена и втора процедура за зарядна инфраструктура за електрически превозни средства по пътищата с общ бюджет приблизително 19,5 млн. лева. Тази процедура ще предоставя подкрепа на микро, малки и средни предприятия за изграждане на зарядна инфраструктурна за алтернативни горива.


България
  • 1 факт

    0 0 Отговор
    Логичното се случва при толкова много излишен ток вместо да првтоварваш мрежата ще го дистрибутираш за ползване към зарядни станции.

    15:25 23.12.2025

  • 2 патент

    0 0 Отговор
    Бързи, зарядни центрове трябва да направят и в НС,за зарядка на несмисленните,депутатски мозъци.

    15:29 23.12.2025

  • 3 Това видях

    0 0 Отговор
    За 36 г 8емокрация всичко направено в България е в интерес на Европа и връзките и с Азия. Развиват се само София и бивша Източна Румелия. Северна България като бивше Княжество България все още няма магистрала и липсва перспектива за развитие. Българската демокрация е партийна демокрация. Вземайки властта, партия или коалиция изтрива всичко старо, назначава свои кадри на всички ключови позиции. И започва голямото присвояване на Евро и български средства.

    15:37 23.12.2025

