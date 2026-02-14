Новини
България »
Училището в Самоводене получи финансиране от НАТО

Училището в Самоводене получи финансиране от НАТО

14 Февруари, 2026 10:40 594 8

  • самоводене-
  • финансиране-
  • нато

В близкото до Велико Търново село живеят около 2200 души

Училището в Самоводене получи финансиране от НАТО - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От откритията в медицината към отличията в образованието. Училище в българско село получи финансова подкрепа от международна благотворителна организация, свързана с НАТО, за да ремонтира на физкултурния си салон. Така училището в Самоводене е единственият обект у нас, успял да получи финансиране от NATO Charity Bazaаr, съобщи бТВ.

В близкото до Велико Търново село Самоводене живеят около 2200 души, а в училището учат 32 деца. Кметството, местното читалище, училището и пенсионерският клуб си помагат в името на по-добрите условия за живот в селото.

„Търсейки в интернет, видяхме една международна програма на международна благотворителна организация. Тя се нарича NATO Charity Bazaаr, тя е съставена от съпругите и съпрузите на военния секретариат, съставлявана е от 42 държави, а тези хора благотворително подпомагат най-различни дейности и държави, насочват я към деца, към училища, към детски неправителствени организации. Кандидатствахме за финансиране на училището като представихме проект и програма за смяна на прозорците в училищния салон, за подобряване на енергийната ефективност, за подобряване спортните дейности на децата. Платформата се отваря за един месец, подготвихме документите и пуснахме всичко необходимо. След един месец получихме отговор, че в България сме спечелили единствено ние“, разказва Искра Пенева, член на настоятелството на НЧ „Извор 1873“.

От международната организация отпускат 6870 евро за ремонт на физкултурния салон.
С тази сума, която ние спечелихме, ще подменим дограмата в салона, по изискванията, които са в такива помещения. Надяваме се искрено с наши спонсори да успеем да обновим и стените.

Въпреки че средства се набират през цялата година, годишният базар на организацията е най-голямото социално събитие в международната общност на НАТО“, допълва директорът на на ОУ „Христо Смирненски“ в Самоводене Грета Георгиева.

„Кандидатствали са около 42 проекта, от всички държави членки на НАТО, по моя информация са одобрени 38, за да се одобри нашият проект, единствен в България, те са видели в нас нещо много красиво и съответно са поискали да подпомогнат децата на Самоводене“, коментира кметът на селото Валентин Къндев.

Първото килийно училище в Самоводене е открито през 1823 г. в метоха на манастира „Света Троица“. Преди години учениците в него достигат до 600, след което намаляват много, но местната общност полага грижи да го съхрани.

„В началото училището е било в частни сгради, в метоси и през 1939 г. година построяват гимназията, тогава става основно училище. Ние много се радваме за това, защото нашето училище става разпознаваемо, става видимо, и след като те са ни помогнали, значи има надежда училището да се възстанови, да се подобри материалната база, да се задържат тук учениците да учат“, обяснява Йорданка Иринкова, член на училищното настоятелство.

Дограмата за големите прозорци на салона вече се изработва като се очаква до пролетта тя да бъде монтирана.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Калушай Лама от ПП-ДБ

    6 0 Отговор
    Ще ги обучават за будисти морски пехотинци.

    10:43 14.02.2026

  • 2 Лаокоон

    6 0 Отговор
    Не вярвайте на даровете на Данайците!

    Коментиран от #3

    10:43 14.02.2026

  • 3 койдазнай

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Лаокоон":

    Що бе?!?
    Тука по простите все чакат, някой нещо да им дава. И си спомнят, как бай тошу само срещу няколко целувки с Брежнев, е получавал десетки милиарди, нефт, злато и какво ли още не от СССР.

    10:50 14.02.2026

  • 4 И за хижа Петрохан НПОто

    5 0 Отговор
    Екологията е рекет към олигархията с тлъсти държавни инфраструктурни проекти. Дори ЕС подпомага този рекет, с 1,8 милиарда евро за зелени политики и опазване на натура2000. Бойко е одобрил проекти за десетки милиарди, пенсионните фондове да инвестирали също - а това са повече от 10 милиарда евро, и после олигархията от партизански отряд Чавдар внуци да цоца концесионерски.

    10:51 14.02.2026

  • 5 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Поредното педофилско свърталище маскирано като НАТОвска база.

    10:58 14.02.2026

  • 6 име

    2 0 Отговор
    Краварите хвърлят една боя на фасадата и после искат вовеки да им седи НАТОвския символ, да облъчват децата

    10:59 14.02.2026

  • 7 НАТО,

    1 0 Отговор
    Оставете поне децата на мира терористи гнусни !

    11:03 14.02.2026

  • 8 Теория на конспирацията

    1 0 Отговор
    Очаквайте още Петрохан-и.

    11:33 14.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове