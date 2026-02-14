Училището в Самоводене получи финансиране от НАТО

От откритията в медицината към отличията в образованието. Училище в българско село получи финансова подкрепа от международна благотворителна организация, свързана с НАТО, за да ремонтира на физкултурния си салон. Така училището в Самоводене е единственият обект у нас, успял да получи финансиране от NATO Charity Bazaаr, съобщи бТВ.

В близкото до Велико Търново село Самоводене живеят около 2200 души, а в училището учат 32 деца. Кметството, местното читалище, училището и пенсионерският клуб си помагат в името на по-добрите условия за живот в селото.

„Търсейки в интернет, видяхме една международна програма на международна благотворителна организация. Тя се нарича NATO Charity Bazaаr, тя е съставена от съпругите и съпрузите на военния секретариат, съставлявана е от 42 държави, а тези хора благотворително подпомагат най-различни дейности и държави, насочват я към деца, към училища, към детски неправителствени организации. Кандидатствахме за финансиране на училището като представихме проект и програма за смяна на прозорците в училищния салон, за подобряване на енергийната ефективност, за подобряване спортните дейности на децата. Платформата се отваря за един месец, подготвихме документите и пуснахме всичко необходимо. След един месец получихме отговор, че в България сме спечелили единствено ние“, разказва Искра Пенева, член на настоятелството на НЧ „Извор 1873“.

От международната организация отпускат 6870 евро за ремонт на физкултурния салон.

С тази сума, която ние спечелихме, ще подменим дограмата в салона, по изискванията, които са в такива помещения. Надяваме се искрено с наши спонсори да успеем да обновим и стените.

Въпреки че средства се набират през цялата година, годишният базар на организацията е най-голямото социално събитие в международната общност на НАТО“, допълва директорът на на ОУ „Христо Смирненски“ в Самоводене Грета Георгиева.

„Кандидатствали са около 42 проекта, от всички държави членки на НАТО, по моя информация са одобрени 38, за да се одобри нашият проект, единствен в България, те са видели в нас нещо много красиво и съответно са поискали да подпомогнат децата на Самоводене“, коментира кметът на селото Валентин Къндев.

Първото килийно училище в Самоводене е открито през 1823 г. в метоха на манастира „Света Троица“. Преди години учениците в него достигат до 600, след което намаляват много, но местната общност полага грижи да го съхрани.

„В началото училището е било в частни сгради, в метоси и през 1939 г. година построяват гимназията, тогава става основно училище. Ние много се радваме за това, защото нашето училище става разпознаваемо, става видимо, и след като те са ни помогнали, значи има надежда училището да се възстанови, да се подобри материалната база, да се задържат тук учениците да учат“, обяснява Йорданка Иринкова, член на училищното настоятелство.

Дограмата за големите прозорци на салона вече се изработва като се очаква до пролетта тя да бъде монтирана.