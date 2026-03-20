Първите влакове „Шкода“ пристигнаха в България, от лятото пътниците ще се возят с новите модерни мотриси

Първите влакове „Шкода“ пристигнаха в България, от лятото пътниците ще се возят с новите модерни мотриси

20 Март, 2026 17:03 1 121 28

В композициите са осигурени модерни информационни системи, Wi-Fi, електрически контакти и USB портове, видеонаблюдение и съвременни системи за сигурност

Първите влакове „Шкода“ пристигнаха в България, от лятото пътниците ще се возят с новите модерни мотриси - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Доставката на новите влакове „Шкода“ е една от най-мащабните инвестиции в подвижен състав през последните десетилетия - в размер на 326,7 млн. евро. С това целим да върнем доверието на българските граждани и всички гости на страната ни в железницата. Това каза министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов по време на представянето на първия нов електрически мотрисен влак „Шкода“ за България. На официалната церемония присъстваха посланикът на Чешката република в България Н.Пр. Мирослав Томан, главният изпълнителен директор на „Шкода Груп“ Петър Новотни, както и бивши транспортни министри.

„Първите два влака вече пристигнаха в България, а до дни очакваме още две нови мотриси“, заяви министър Исмаилов и посочи, че съгласно графика на производителя доставките ще продължат поетапно през следващите месеци, като се предвижда всички 25 влака да бъдат доставени до края на август 2026 г.

Министър Исмаилов обясни, че след приключване на необходимите процедури по сертифициране, новите влакове ще започнат поетапно да се въвеждат в експлоатация. „Ще бъда взискателен по отношение на темповете на този процес и ще настоявам за неговото ускоряване, така че новите мотрисни влакове да започнат да превозват пътници още през летните месеци“, допълни той.

В тази връзка министър Корман Исмаилов инициира среща с посланика на Чешката република у нас Н. Пр. Мирослав Томан и ръководството на „Шкода груп“, на която бе обсъдено ускоряването на процеса по сертифициране и регистрация на новия подвижен състав, за да бъдат спазени заложените сроковете по Националния план за възстановяване и устойчивост. Посланик Томан отбеляза, че изнасянето на сервизната поддръжка в България ще доведе до откриването на нови работни места за квалифицирани български специалисти за следващите 15 години. Двете страни се договориха да поддържат интензивен диалог и сътрудничество при въвеждането в експлоатация на влаковете.

Доставката на новите мотрисни влакове се осъществява по договор с „Шкода Транспортейшън“ и „Шкода Вагонка“ в размер на 326,7 млн. евро, изцяло финансирани чрез европейски програми. Основният договор за 20 влака възлиза на 261,4 млн. евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, а допълнителното споразумение за още 5 влака е на стойност 65,3 млн. евро и се осъществява по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027.

В композициите са осигурени модерни информационни системи, Wi-Fi, електрически контакти и USB портове, видеонаблюдение и съвременни системи за сигурност. Предвидена е и пълна достъпност за хора с намалена подвижност, както и места за велосипеди и детски колички.

До декември тази година новите влакове ще се използват от БДЖ-Пътнически превози. След 13 декември, с влизането в сила на новите договори за обществена услуга, 19 влака „Шкода“ ще обслужват Западния лот, а 6 влака – Северния и Южния лот. Очаква се новите мотриси да превозват пътници по едни от най-натоварените направления в страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да вдигнете цената на билетчето сега

    16 2 Отговор
    къв влак е това? работническа мотриса се казва

    не е нещо невиждано

    17:05 20.03.2026

  • 2 Конспиратор

    14 0 Отговор
    Един влак за 13 млн.евра за концесионно ползване от спечелилата на търг най-печелившите пътнически линии.

    Коментиран от #9

    17:08 20.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кормач Смаил

    19 0 Отговор
    Честито на шефа Шишко. С най-печелившите линии му подаряваме и чисто нови влакчета. Да иляди и да ви граби!

    17:12 20.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сомалийския пират

    2 13 Отговор
    Грипен Решетников Боташовски се търкаля по земята от яд че не можа да намаже тлъста комисионна и дебел рушвет от тази сделка.

    Коментиран от #8

    17:17 20.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хаха

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сомалийския пират":

    Я лай още бе сглобена Тиква Новоначалска и вГЗраждана!

    ХАХАХА!

    17:19 20.03.2026

  • 9 1234

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Конспиратор":

    ами като с златните концесии,да не се набутват печелившата компания,свързана с аталайчо

    17:20 20.03.2026

  • 10 хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хехе":

    Давай давай!
    Мучи още добиче кухорого балкано-ориенталско.

    Типичната сглобена Тиква Новоначалска и вГЗраждана с IQ около стайната температура.

    ХАХАХА

    Коментиран от #11

    17:21 20.03.2026

  • 11 Ху ху

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    Не що много ха ха. Навит ли си датее ба?

    17:27 20.03.2026

  • 12 Горски

    8 0 Отговор
    Те хубаво "развиват максимална скорост от 160 км/ч.", но неподвижния железопътен състав или инфраструктурата може ли да гарантира съгурност. А бе пак ще пътуватe по 9 часа от Варна до София. Ще бъдат ли почиствани редовно,или по нашенски,след 2-3 седмици ще са кочина? Това "крайградски" линии,нещо не е ясно.Ако е 200 км. това е почти половин България. Иначе,браво!! Най-после нещо ново в БДЖ. По тая окаяна на ж.п. инфраструктура, те и 80 км.ч. средна скорост няма да докарат!

    17:28 20.03.2026

  • 13 Дедо ви...

    6 0 Отговор
    Изпращате прясна ракия когато пристигне вече е отлежала!

    17:29 20.03.2026

  • 14 ООрана държава

    5 0 Отговор
    За мвр бмв, а за бдж шкода....

    17:31 20.03.2026

  • 15 потребител

    6 0 Отговор
    Значи Варна-София , може би вече няма да е 9 часа , а само 8 !

    Коментиран от #17

    17:34 20.03.2026

  • 16 социалист -анти капиталист

    4 1 Отговор
    Добре ,че имаше социализъм да ви направи мрежата и да сложи релси , че сега щяхте да се чудите как да правите трасето .

    Коментиран от #21

    17:35 20.03.2026

  • 17 Oня с коня

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "потребител":

    Толкова ли е трудно да осъзнаеш че Времето на Пътуване зависи основно ОТ ПРЕСТОЯ по Гарите за да се направи Връзка със Други Влакове?

    Коментиран от #25

    17:39 20.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ора

    2 0 Отговор
    Още тая вечер ще ги надраскат с графити, тъжно
    Да видим дали могат да ги опазат

    Коментиран от #27

    17:47 20.03.2026

  • 20 коко

    3 0 Отговор
    На прасе да завържеш знънче е същото.Първо едни комплексари ще ги нашарят със спрей,после римляните ще ги омажат с мръсотия,ще им изпочупят тоалетните и пътуването с тях ще бъде приключение както това е сега с моргите на БДЖ. Впрочем някой от управата на БДЖ може ли да отговори защо дори на големи гари като Враца няма работещи тоалетни? Кога ще ги стигнем,африканците?

    17:48 20.03.2026

  • 21 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "социалист -анти капиталист":

    Почти цялата мрежа е изградена преди социализма!

    17:50 20.03.2026

  • 22 Асан Ромеят

    1 0 Отговор
    Има ли джилезу у него или е като новите коли пластмаса?

    17:55 20.03.2026

  • 23 Въло-трапера

    1 1 Отговор
    До нова година в дивия северозапад ще им видят сметката.За него район трябват вагони внос от Русия,тип затворнически.Всичко е стомана и неразрушимо.На тези диваци да им пуснете нови мотриси е необмислена постъпка.

    17:56 20.03.2026

  • 24 коко

    3 0 Отговор
    Стъклата на влака изпробвани ли са дали издържат прако попадение на хвърлен камък? Има една част от населението у нас за която хвърлянето на камъни по влак е традиционен спорт.

    17:58 20.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хеми значи бензин

    1 1 Отговор
    Тъ пите чехи и производство. Тия къде солница не могат да сглОбат.

    18:05 20.03.2026

  • 27 Лалю

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ора":

    Да се възстанови транспортна полиция.Наложително е.А за нощните влакове-задължително.

    18:09 20.03.2026

  • 28 Сатана Z

    0 0 Отговор
    А с колко километра в час ще се движат тия влакове,защото при гадния соц.експрес Чайка взимаше София до Бургас за 4.30часа , имаше вагон ресторант и отделно се сервираше храна и напитки на пътниците.

    18:11 20.03.2026

