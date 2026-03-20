Първите влакове „Шкода“ пристигнаха в България, от лятото пътниците ще се возят с новите модерни мотриси

Доставката на новите влакове „Шкода“ е една от най-мащабните инвестиции в подвижен състав през последните десетилетия - в размер на 326,7 млн. евро. С това целим да върнем доверието на българските граждани и всички гости на страната ни в железницата. Това каза министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов по време на представянето на първия нов електрически мотрисен влак „Шкода“ за България. На официалната церемония присъстваха посланикът на Чешката република в България Н.Пр. Мирослав Томан, главният изпълнителен директор на „Шкода Груп“ Петър Новотни, както и бивши транспортни министри.
„Първите два влака вече пристигнаха в България, а до дни очакваме още две нови мотриси“, заяви министър Исмаилов и посочи, че съгласно графика на производителя доставките ще продължат поетапно през следващите месеци, като се предвижда всички 25 влака да бъдат доставени до края на август 2026 г.
Министър Исмаилов обясни, че след приключване на необходимите процедури по сертифициране, новите влакове ще започнат поетапно да се въвеждат в експлоатация. „Ще бъда взискателен по отношение на темповете на този процес и ще настоявам за неговото ускоряване, така че новите мотрисни влакове да започнат да превозват пътници още през летните месеци“, допълни той.
В тази връзка министър Корман Исмаилов инициира среща с посланика на Чешката република у нас Н. Пр. Мирослав Томан и ръководството на „Шкода груп“, на която бе обсъдено ускоряването на процеса по сертифициране и регистрация на новия подвижен състав, за да бъдат спазени заложените сроковете по Националния план за възстановяване и устойчивост. Посланик Томан отбеляза, че изнасянето на сервизната поддръжка в България ще доведе до откриването на нови работни места за квалифицирани български специалисти за следващите 15 години. Двете страни се договориха да поддържат интензивен диалог и сътрудничество при въвеждането в експлоатация на влаковете.
Доставката на новите мотрисни влакове се осъществява по договор с „Шкода Транспортейшън“ и „Шкода Вагонка“ в размер на 326,7 млн. евро, изцяло финансирани чрез европейски програми. Основният договор за 20 влака възлиза на 261,4 млн. евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, а допълнителното споразумение за още 5 влака е на стойност 65,3 млн. евро и се осъществява по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027.
В композициите са осигурени модерни информационни системи, Wi-Fi, електрически контакти и USB портове, видеонаблюдение и съвременни системи за сигурност. Предвидена е и пълна достъпност за хора с намалена подвижност, както и места за велосипеди и детски колички.
До декември тази година новите влакове ще се използват от БДЖ-Пътнически превози. След 13 декември, с влизането в сила на новите договори за обществена услуга, 19 влака „Шкода“ ще обслужват Западния лот, а 6 влака – Северния и Южния лот. Очаква се новите мотриси да превозват пътници по едни от най-натоварените направления в страната.
1 да вдигнете цената на билетчето сега
не е нещо невиждано
17:05 20.03.2026
2 Конспиратор
Коментиран от #9
17:08 20.03.2026
4 Кормач Смаил
17:12 20.03.2026
6 Сомалийския пират
Коментиран от #8
17:17 20.03.2026
8 хаха
До коментар #6 от "Сомалийския пират":Я лай още бе сглобена Тиква Новоначалска и вГЗраждана!
17:19 20.03.2026
9 1234
До коментар #2 от "Конспиратор":ами като с златните концесии,да не се набутват печелившата компания,свързана с аталайчо
17:20 20.03.2026
10 хаха
До коментар #7 от "Хехе":Давай давай!
Мучи още добиче кухорого балкано-ориенталско.
Типичната сглобена Тиква Новоначалска и вГЗраждана с IQ около стайната температура.
ХАХАХА
Коментиран от #11
17:21 20.03.2026
11 Ху ху
До коментар #10 от "хаха":Не що много ха ха. Навит ли си датее ба?
17:27 20.03.2026
12 Горски
17:28 20.03.2026
13 Дедо ви...
17:29 20.03.2026
14 ООрана държава
17:31 20.03.2026
15 потребител
Коментиран от #17
17:34 20.03.2026
16 социалист -анти капиталист
Коментиран от #21
17:35 20.03.2026
17 Oня с коня
До коментар #15 от "потребител":Толкова ли е трудно да осъзнаеш че Времето на Пътуване зависи основно ОТ ПРЕСТОЯ по Гарите за да се направи Връзка със Други Влакове?
Коментиран от #25
17:39 20.03.2026
19 Ора
Да видим дали могат да ги опазат
Коментиран от #27
17:47 20.03.2026
20 коко
17:48 20.03.2026
21 Факт
До коментар #16 от "социалист -анти капиталист":Почти цялата мрежа е изградена преди социализма!
17:50 20.03.2026
22 Асан Ромеят
17:55 20.03.2026
23 Въло-трапера
17:56 20.03.2026
24 коко
17:58 20.03.2026
26 Хеми значи бензин
18:05 20.03.2026
27 Лалю
До коментар #19 от "Ора":Да се възстанови транспортна полиция.Наложително е.А за нощните влакове-задължително.
18:09 20.03.2026
28 Сатана Z
18:11 20.03.2026