Новини
България »
Проектът на СО за рекордни инвестиции във ВиК мрежата на София получи одобрение по програма „Околна среда“

20 Март, 2026 18:20 741 5

  • со-
  • вик мрежа-
  • програма „околна среда“

Предвижда се изграждане на нова канализация, както и реновиране на съществуващи водопроводи за 31 000 души

Снимка: СО
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община получи финално одобрение на проект за изграждане на ВиК инфраструктура от Управляващия орган на Програма „Околна среда“ 2021–2027. Инвестициите обхващат 8 столични района, 7 квартала и 3 населени места на територията на София.

Проектното предложение, внесено в Управляващия орган на програма „Околна среда“ 2021–2027 след одобрение от Общинския съвет, е за инвестиция във ВиК инфраструктура на София с мащаб, какъвто не е реализиран през последните години. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е до 100 млн. лв. (51 млн. евро). Съфинансирането от Столичната община е над 36 млн. лв. (18,4 млн. евро), както и допълнителни около 89 млн. лв. (45,5 млн. евро) за дейности по обновяване на градската среда. Общият размер на планираните инвестиции са над 224 млн. лв. (114,5 млн. евро).

„31 хил. семейства в Столична община ще бъдат свързани към нова канализационна мрежа и обновени водопроводи, като част от най-мащабната ВиК инвестиция в новата история на София“, каза кметът Васил Терзиев

„Успяхме да защитим над 50 млн. евро безвъзмездно финансиране за ВиК мрежата на София, в какъвто мащаб досега не е имало. Преценихме, че размерът на инвестицията трябва да се увеличи, за да може след изграждането на инженерните мрежи улиците да бъдат завършени с нови настилки, тротоари и осветление. Предстои да стартира работа по строителството, за което сме обявили всички процедури“, заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

След оценка на Агенцията за обществени поръчки, Столична община обяви 20 процедури за избор на изпълнители, съответно 10 за строител и 10 за строителен надзор.

Общо 10 са обектите, за които трябва да стартира изпълнение:

изграждане на Водящ колектор и съоръжения в райони „Искър“ и „Панчарево“;

ВиК мрежи на кв. „Абдовица“, район „Искър“;

ВиК мрежи на с. Герман, район „Панчарево“;

главен канализационен клон III на кв. „Горна баня“, район „Овча купел“;

ВиК инфраструктура на с. Иваняне, район „Банкя“;

ВиК инфраструктура на кв. „Илиянци“, район „Надежда“;

ВиК мрежи на кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“;

доизграждане на ВиК мрежи на гр. Нови Искър;

канализационна помпена станция в кв. „Орландовци“, район „Сердика“;

ВиК мрежи на кв. „Димитър Миленков“, район „Искър“.

Проектите предвиждат изграждане на нова канализация, както и реновиране на съществуващи водопроводи. Предвижда се с изграждането на новата мрежа да се подобри свързаността към канализационната система и водоснабдяването на около 31 000 жители. Паралелно с това ще бъдат подменени стари и амортизирани водопроводи. Столичната община ще инвестира допълнително в цялостно асфалтиране на уличните платна, изграждане на тротоарни настилки и благоустрояване на градската среда.

Срокът за изпълнение на проекта по програма „Околна среда“ е до 31 май 2029 г.

Миналата година завърши изграждането на общо 86,4 км канализационна мрежа в 10 квартала и населени места на София, сред които „Кръстова вада – изток“, „Драгалевци“, „Суходол“, „Бенковски“, „Обеля“ и гр. Нови Искър, Банкя – кв. „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне. Инвестициите са извършени по проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“, финансиран от Европейския съюз, с общ размер над 140 млн. лв.

Заместник-кметът Никола Лютов посочи, че с настоящия проект са предприети допълнителни мерки за качеството на работата. Заложихме допълнителни инвестиции, с който ще осигурим цялостно възстановяване на пътната настилка и тротоарите или направата на нови такива. Разширихме обхвата на проектите, за да избегнем дефицитите, които наследихме в предходните проекти и направихме нови договори за изпълнение, които защитават по-строго публичния интерес, заяви също Лютов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    10 1 Отговор
    Аз само да попитам защо общината инвестира, като печалбата се прибира от частна фирма?

    Коментиран от #2

    18:28 20.03.2026

  • 2 защо държавата

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    финансира "частни" ресторантьори болници зърнари т.н. другари?

    18:47 20.03.2026

  • 3 шопо

    6 1 Отговор
    минават тежките камиони, разрушават подземната инфраструктура и после гражданите плащат

    19:00 20.03.2026

  • 4 От ОБЕЛЯ

    2 3 Отговор
    Живея в нова сграда и канализацията е стара, а трябваше да се подмени. Стария кмет на Връбница беше обещал, но дойде новото леке от ППДБ и само си бърка в носа. Така и не я подмениха, а трябваше и пътя да се асфалтира.

    19:01 20.03.2026

  • 5 Някой

    2 1 Отговор
    Решили да превземат общината чрез дългова спирала. Пак дългове за общината, а парите към софийска вода.

    19:18 20.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове