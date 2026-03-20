Опасни нива на пестициди в трети кораб със слънчоглед от Аржентина у нас

Два пъти над нормата е количеството на пестицида делтаметрин, открито в аржентинския слънчоглед от третия кораб, пристигнал в България в началото на тази седмица. Пробите бяха взети от инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в присъствието на български зърнопроизводители, съобщиха от Агенцията.
До момента в нашата страна са внесени три пратки слънчоглед от Аржентина с общо количество почти 118 500 тона. От тях се вземат проби още на пристанището преди разтоварването на корабите.
Лабораторните резултати за първите два кораба показаха наличие на остатъчни количества от два пестицида, които надвишават три до пет пъти допустимите количества.
Екипи на БАБХ проследяват движението на вносната суровина по цялата логистична верига – от пристанището, през съхранението, до индустриалната преработка и реализацията, съответно износа от страната. Контролът се осъществява в координация с други институции, включително митниците.
Вносителят на аржентинския слънчоглед е предоставил писмена декларация, че преработеният продукт ще бъде изнесен за страни извън Европейския съюз, където тези стойности на пестицидите са допустими, или ще бъде използван за технически цели или за производство на биодизел.
Очакват се още кораби със слънчоглед от Аржентина, които също ще бъдат подложени на стриктен контрол.
По-рано тази седмица Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) предупреди, че съществува реален риск за хранителната верига и здравето на потребителите, ако не бъдат гарантирани стриктни мерки за проследимост, контрол и пълно отделяне на индустриалната суровина от хранителните потоци.
16:13 20.03.2026
16:15 20.03.2026
16:18 20.03.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Стенли":Щото Урсула взима процент от всеки кораб от Меркосур
16:20 20.03.2026
11 Стенли
До коментар #3 от "ТО И В":Много точно казано от Турция и Полша
16:20 20.03.2026
12 Дориана
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да, това е точно така Тази жена Урсула заедно с Макрон, Мерц и СИЕ са абсолютно вредни и недалновидни политици, които ще унищожат Европа.
Коментиран от #14
16:21 20.03.2026
14 Стенли
До коментар #12 от "Дориана":Единственият управник който мисли за държавата си е Орбан и може би и Фицо всичко е друго е леш в този така наречен ЕС
16:25 20.03.2026
15 Урсулите през МЕРСОКУР
16:26 20.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.