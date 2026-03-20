Опасни нива на пестициди в трети кораб със слънчоглед от Аржентина у нас

20 Март, 2026 16:11 541 16

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Два пъти над нормата е количеството на пестицида делтаметрин, открито в аржентинския слънчоглед от третия кораб, пристигнал в България в началото на тази седмица. Пробите бяха взети от инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в присъствието на български зърнопроизводители, съобщиха от Агенцията.

До момента в нашата страна са внесени три пратки слънчоглед от Аржентина с общо количество почти 118 500 тона. От тях се вземат проби още на пристанището преди разтоварването на корабите.

Лабораторните резултати за първите два кораба показаха наличие на остатъчни количества от два пестицида, които надвишават три до пет пъти допустимите количества.

Екипи на БАБХ проследяват движението на вносната суровина по цялата логистична верига – от пристанището, през съхранението, до индустриалната преработка и реализацията, съответно износа от страната. Контролът се осъществява в координация с други институции, включително митниците.

Вносителят на аржентинския слънчоглед е предоставил писмена декларация, че преработеният продукт ще бъде изнесен за страни извън Европейския съюз, където тези стойности на пестицидите са допустими, или ще бъде използван за технически цели или за производство на биодизел.

Очакват се още кораби със слънчоглед от Аржентина, които също ще бъдат подложени на стриктен контрол.

По-рано тази седмица Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) предупреди, че съществува реален риск за хранителната верига и здравето на потребителите, ако не бъдат гарантирани стриктни мерки за проследимост, контрол и пълно отделяне на индустриалната суровина от хранителните потоци.


  • 1 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Урсула унищожи нашето земеделие и изби стадата и сега ще ни трови децата с ГМО и пестициди от Южна Америка и Меркосур

    Коментиран от #12

    16:13 20.03.2026

  • 2 Киро Острото

    13 0 Отговор
    От пет пъти над нормата сега е само два пъти.Има подобрение.

    16:15 20.03.2026

  • 3 ТО И В

    10 0 Отговор
    ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ ИМА ПЕСТИЦИДИ,НО ГИ ВНАСЯТ.

    Коментиран от #11

    16:15 20.03.2026

  • 4 прокопи

    8 0 Отговор
    Отиде по дяволите обяда на катаджиите, които висят до триногите.

    16:15 20.03.2026

  • 5 Сталин

    13 0 Отговор
    Няма страшно след украинските л@йна ,цървулите ще ядат и аржентински л@йна

    16:18 20.03.2026

  • 6 Ганьо

    12 0 Отговор
    унищожи една цяла аграрна държава и внася на евтиното най евтиното и боклука на боклуците от къде ли !

    16:18 20.03.2026

  • 7 Стенли

    11 0 Отговор
    Е добре де защо продължават да купуват от тях и колкото и да уверяват че и един литър олио от този слънчоглед няма да стигне до българския пазар айде нема нужда колко дълбоко замразено месо и сирене с палмово масло изядохме 🤨

    Коментиран от #10

    16:18 20.03.2026

  • 8 Сталин

    9 0 Отговор
    В Полша от 73 проби от украинското зърно внесено там ,в 17 е намерено салмонела,в още 17 пестициди,в 11 -ГМО ,в 6 - миотоксини.В други проби от украинско зърно е намерено живак, кадмий,олово и желязо.В България някой изобщо прави ли изследване на украинското зърно и знае ли българина какво изобщо яде,това лято руските въоръжени сили гръмнаха складове с боеприпаси в Украйна,където се съхраняваха снаряди с обеднен уран от Англия,и радиоактивния облак от взрива достигна в голяма част от Европа

    16:19 20.03.2026

  • 9 Дориана

    6 0 Отговор
    Това е последицата от недалновидните вредни решения , които взема ЕС . Ще изтровят хората. ЕС отдавна е загубил ценностите върху , който беше създаден и ще се разпадне.

    16:19 20.03.2026

  • 10 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Стенли":

    Щото Урсула взима процент от всеки кораб от Меркосур

    16:20 20.03.2026

  • 11 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ТО И В":

    Много точно казано от Турция и Полша

    16:20 20.03.2026

  • 12 Дориана

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да, това е точно така Тази жена Урсула заедно с Макрон, Мерц и СИЕ са абсолютно вредни и недалновидни политици, които ще унищожат Европа.

    Коментиран от #14

    16:21 20.03.2026

  • 13 препоръчано

    4 0 Отговор
    Дайте слънчогледа за преработка в нашите заводи за олио и ще си го изядем с пържени аржентински кюфтенца и украински картофки.

    16:22 20.03.2026

  • 14 Стенли

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    Единственият управник който мисли за държавата си е Орбан и може би и Фицо всичко е друго е леш в този така наречен ЕС

    16:25 20.03.2026

  • 15 Урсулите през МЕРСОКУР

    4 1 Отговор
    ни тровят умишлено

    16:26 20.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

