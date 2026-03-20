Новини
България »
Около 50% от тунела на метрото през “Слатина” е изграден

20 Март, 2026 16:07 416 3

  • метро-
  • проф. стоян братоев-
  • васил терзиев

Кметът Васил Терзиев поздрави проф. Стоян Братоев за новата му книга за софийското метро

Снимка: СО
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В присъствието на инженери, архитекти, представители на институциите, общественици, преподаватели, политици и журналисти беше представена новата книга на проф. инж. Стоян Братоев, който от дълги години ръководи изграждането на столичното метро.

Книгата „Метрото в София. Аспекти на развитие“ има значима стойност както за науката, така и за образованието, като представя цялостен разказ за един от най-големите инфраструктурни проекти в съвременната история на София.

Кметът Васил Терзиев изрази благодарност към проф. Братоев и всички екипи, участвали в изграждането на метрото, за приноса им към развитието на града. По думите му метрото е основа за градското развитие и една от най-важните системи, които трябва да продължат да се надграждат. Той подчерта, че е от съществено значение постигнатото през предходните администрации да бъде съхранено и развивано.

Софийското метро е носител на редица международни отличия, като през 2024 г. мащабно проучване на международната компания Bounce класира метрото на София на второ място в Европа по качество на обслужване.

Кметът отбеляза, че осигуряването на финансиране за проекта е все по-голямо предизвикателство през последните години и именно това е една от основните задачи пред настоящия екип. Той посочи, че се работи по разширението на метрото в няколко направления, включително в „Люлин“ и към Студентски град.

Метрото остава стратегически проект за София и в бъдеще. Очаква се тази година да бъде пуснат участъкът през „Подуяне“, а през следващите – участъците през „Слатина“ и „Обеля“. Продължава работата на тунелната машина, като вече около 50% от тунела през „Слатина“, изпълняван с машината, е изграден, съобщи проф. Братоев.

Софийското метро промени начина, по който се развива градът, и днес е гръбнакът на градския транспорт – най-предпочитаният от софиянци. Зад тази система стоят десетилетия инженерна мисъл, стратегическо планиране и последователна работа на множество специалисти.

Кметът на София в периода 2009–2023 г. Йорданка Фандъкова отбеляза, че метрото е проектът, който през годините най-видимо променя и развива града. По думите ѝ този резултат е постигнат благодарение на усилията на много хора, като ключова роля има лидерството на проф. Братоев.

Благодарение на неговата експертиза София изгради модерна подземна железница, която днес е пример за устойчив градски транспорт.

Представянето се състоя в сградата на Съюза на архитектите в България, чийто председател и бивш главен архитект на София Петър Диков посочи, че, заради знанията и опита си проф.Стоян Братоев е получавал редица предложения за работа в чужбина, но е останал верен на града си и работи за София.

Книгата има особена стойност за образованието, тъй като систематизира натрупания през годините опит, знания и инженерни решения. Тя представлява ценен източник както за специалисти, така и за млади инженери, архитекти и урбанисти. Изданието ясно показва как инженерната мисъл се превръща в реална градска инфраструктура, която ежедневно подобрява живота на стотици хиляди хора.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Налудник

    1 0 Отговор
    За колко време? 🤣🤣🤣
    Че племенницата беше мъничка тогава, а след 2 години е абитуриентка.

    16:14 20.03.2026

  • 2 Браво

    1 1 Отговор
    Метрото е може би най-хубавото нещо направено в столицата за последните 30 г. власт (капиталистическа, демократична, герберска или каквато и да е) и с което може - ако не да се гордеем, поне да не се срамуваме! Всичко друго в София е леш - навсякъде боклук, прах и кал, разбити улици и тротоари, грозни и неподдържани фасади на жилищни блокове и сгради. оклепани с лепенки с обявления иглупави и досадни реклами, полуразрушени, разбити и запустели складове, бараки, и бивши заводи...омазани с графити спирки, подлези надлези, мостове и навсякъде, където може да се клепе и маже, зелени площи около блоковете пълни с найлони, хартийки, разпиляни от вятъра...все едно е някакъв цигаски коптор!
    Ако се допусне ци.ганите да вляззат в метрото без билети и там ще стане съшата смрад като по рейсовете и спирките! Да си пазим метрото и да го ценим!

    16:22 20.03.2026

  • 3 Хммм

    3 0 Отговор
    да не е наследство от байтошово време?

    16:23 20.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове