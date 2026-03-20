Емил Дечев с информация за изборни престъпления

Образувани са 45 досъдебни производства за изборни престъпления. Това съобщи в Сливен служебният вътрешен министър Емил Дечев, предаде БГНЕС.

Дечев направи сравнение с предишните парламентарни избори, когато към същата дата, производствата са били 4.

Дечев пристигна в Сливен за официалната смяна на шефа на областната дирекция. На мястото на пенсиониралия се старши комисар Димитър Величков застава старши комисар Иван Русев.

За да пресече купуването на гласове и корпоративния натиск, МВР ще търси вътрешна информация от служители в големите компании, а на терен ще разчита много на неправителствените орагнизации и разследващите журналисти. Дечев намекна и за съвсем акции, като даде пример със Софийска област.

"Например в Софийска област, а не София-град. Става въпрос за списъци с имена на хора в частен дом, съответно намерени с банкноти, евентуално за закупуване на гласове. Така че работи се много, много енергично и аз абсолютно приветствам това. Окуражавам го и ще помагам на всеки един полицай, който работи по тоз начин", каза още Дечев.