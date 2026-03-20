ЦСКА разкри детайли за модернизацията на стадион "Българска армия"

ЦСКА вдигна завесата над част от плановете си за обновяване на легендарния стадион "Българска армия". Клубът обещава истинска революция в условията за феновете и играчите, като представи ключови новости около бъдещия облик на съоръжението. Сред най-значимите акценти е тревното покритие, което ще бъде изградено по последен писък на световните стандарти.

Ръководството на "червените" уверява, че теренът ще се доближава до тези на най-престижните европейски арени, гарантирайки отлични условия за футболистите през всеки сезон. Особено внимание е отделено и на сектор "Г" – емблематичното място за най-верните привърженици на ЦСКА. Там ще бъде внедрена иновативна система за издигане на хореографии, която ще позволи на феновете да създават впечатляващи визуални спектакли по време на мачовете.

Освен това, седалките в този сектор ще могат да се заключват, когато зоната се използва за правостоящи, осигурявайки максимална безопасност и комфорт.