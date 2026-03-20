ЦСКА разкри детайли за модернизацията на стадион "Българска армия"

20 Март, 2026 18:31 591 2

Ангел Лазаров

ЦСКА вдигна завесата над част от плановете си за обновяване на легендарния стадион "Българска армия". Клубът обещава истинска революция в условията за феновете и играчите, като представи ключови новости около бъдещия облик на съоръжението. Сред най-значимите акценти е тревното покритие, което ще бъде изградено по последен писък на световните стандарти.

Ръководството на "червените" уверява, че теренът ще се доближава до тези на най-престижните европейски арени, гарантирайки отлични условия за футболистите през всеки сезон. Особено внимание е отделено и на сектор "Г" – емблематичното място за най-верните привърженици на ЦСКА. Там ще бъде внедрена иновативна система за издигане на хореографии, която ще позволи на феновете да създават впечатляващи визуални спектакли по време на мачовете.

Освен това, седалките в този сектор ще могат да се заключват, когато зоната се използва за правостоящи, осигурявайки максимална безопасност и комфорт.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    1 1 Отговор
    Ръководството на червените защо не платиха задължениета на ФАЛИРАЛИЯ отбор и тогава да правят стадион?

    Коментиран от #2

    19:29 20.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

